Неадекватний пасажир літака влаштував скандал через маску і був затриманий поліцією в аеропорту Києва. ВIДЕО
На борту літака авіакомпанії WizzAir, що прямував з Ларнаки (Кіпр) в Київ, стався інцидент, пов'язаний з відмовою одного з пасажирів надягати захисну маску.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Оперативний" у Facebook.
На опублікованих кадрах можна побачити, як неадекватний чоловік влаштував скандал після того, як його попросили надіти маску на борту літака. За словами очевидців, з моменту вильоту він не міг заспокоїтися ні на хвилину і чіплявся до інших пасажирів і бортпровідників.
Під час "спілкування" з людьми навколо неадекват кричав, що йому "нема чим дихати", лаявся і покривав матами людей на сусідніх місцях. Маску він при цьому так і не надів.
У підсумку після прильоту до Києва на борт викликали поліцейських. Їм порушник намагався довести, що нічого не порушував і навіть погрожував судом. Примітно, що прибуття копів інші пасажири вітали оплесками і помітили, що їхня поява дещо заспокоїла неадеквата. За інформацією джерела, в результаті його затримали.
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Привитые ,даже при самом лёгком течении ковида ,являются
точно такими же переносчиками вируса ,как и не привитые .
А маски - это обязательно .
"Дія" НЕ Є "приложение слежения ".
С чего истерика?
не нравится - не въезжай.
На войне как на войне.
Якщо тобі не подобається саме цей представник ЗМІ, то якого дідька ти тут гавкаєш «лавка-шавка»?
Правда, такое приятное чувство...
и не стыдно. представляете.
И маску ношу. И меня это не парит.
а купить билет и устроить бучу в самолете? - узнаю брата Колю )))
но они думают тока о себе - а захочу обплюю весь самолет чисто по Конституции - смешно, грустно, но показательно - многая ерунда, становится понятнее...
В таких странах уже карантинные ограничения снимают, к нормальной жизни возвращаются.
А у нас локдаун на носу - спасибо антиваксерам...
Вакцинируются, чтобы не попасть в больницу, а не чтобы не заболеть.
Хотя шансы заболеть тоже заметно снижаются.
Да, такая вот поганая болезнь.. и болеет по 2 раза - у меня сестра дважды болела, тесты не дадут соврать - и пока не привилась - хз, может и третий бы заболела.
а то в начале вакцинации говорили "чтобы защититься от ковида и остановить пандемию!"))))))
но вот ляшко требует не прививки, а СЕРТИФИКАТЫ
это всё, что надо понимать про шоблу, которая под видом депутатства и президентства доит лохов