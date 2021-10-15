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Неадекватний пасажир літака влаштував скандал через маску і був затриманий поліцією в аеропорту Києва. ВIДЕО

На борту літака авіакомпанії WizzAir, що прямував з Ларнаки (Кіпр) в Київ, стався інцидент, пов'язаний з відмовою одного з пасажирів надягати захисну маску.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Оперативний" у Facebook.

На опублікованих кадрах можна побачити, як неадекватний чоловік влаштував скандал після того, як його попросили надіти маску на борту літака. За словами очевидців, з моменту вильоту він не міг заспокоїтися ні на хвилину і чіплявся до інших пасажирів і бортпровідників.

Під час "спілкування" з людьми навколо неадекват кричав, що йому "нема чим дихати", лаявся і покривав матами людей на сусідніх місцях. Маску він при цьому так і не надів.

У підсумку після прильоту до Києва на борт викликали поліцейських. Їм порушник намагався довести, що нічого не порушував і навіть погрожував судом. Примітно, що прибуття копів інші пасажири вітали оплесками і помітили, що їхня поява дещо заспокоїла неадеквата. За інформацією джерела, в результаті його затримали.

Також дивіться: "Вали нах#й, придурку", - пасажири літака проводжали оплесками поліцейських, які виводили чоловіка, що відмовився надягати маску. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) маска (157) літак (2920) Wizz Air (278) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+48
Надо этого антиваксера и антимасочника послать на общественные работы за ковидниками утки выносит! Ну если ему нечем дышать то так и быть пусть работает без маски!
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15.10.2021 10:04
+29
Однобока подача інформації, Олександре. Бо відмова потенційним носієм вірусів під час пандемії вдягати маску в місці скупчення інших людей, є зневагою до них і порушенням їх прав. Не бажає вдягати маску, мусить сидіти вдома.
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15.10.2021 10:23
+25
Это не намордник а защитная маска которая предохраняет от инфекции мне как то из-за дебилов не хочется валятся на ковидной койке! А насчет гидности так почему бухим или под наркототой запрещено управлять автомобилем? Мне может тоже как СН хочется сначала бахнуть вискариком потом догнатся метом и поганять!
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15.10.2021 10:33
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Мухи отдельно ,котлеты отдельно ...
Привитые ,даже при самом лёгком течении ковида ,являются
точно такими же переносчиками вируса ,как и не привитые .
А маски - это обязательно .
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15.10.2021 11:55 Відповісти
Прививка не защищает на 100%. Привитый тоже может заболеть. Кроме того, он может переносить вирус не болея.
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15.10.2021 15:24 Відповісти
Для них наша конституція, то вже ніщо. Повністю колонізували нашу країну.
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15.10.2021 11:04 Відповісти
Ну для вас лишилось три країни, Бурунді, Еритрея та КНДР, навіть москалі вакцинуються.
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15.10.2021 11:14 Відповісти
Є таке, наші просто видаляють додаток Вдома коли перетинають кордон.
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15.10.2021 11:06 Відповісти
Требование уст. приложение слежения на телефон является незаконным слежением - читайте Конституцию

"Дія" НЕ Є "приложение слежения ".
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15.10.2021 11:21 Відповісти
Да ты шо! Не можыт быть!
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15.10.2021 11:58 Відповісти
в любой стране так. Везде свои правила. Например, сейчас в Словакию по приезду надо тоже у них на сайт регистрироваться, иначе не пустят.
С чего истерика?
не нравится - не въезжай.
На войне как на войне.
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15.10.2021 14:57 Відповісти
Сразу видно что чувак из Лининграда или из Растова -на Дану
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15.10.2021 10:58 Відповісти
Нормальних людей адепти сатановіруса неадекватами називають. Ви, мабуть, забули, що на літак допускаються або заштрикнуті, або з ПЦР тестом. То який сенс тоді маски одягати? А ви, представники ЗМІ, лавки анти народної олігархічної влади, тявкаєте, нормальних людей ображаєте.
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15.10.2021 10:59 Відповісти
Не лавки, а шавки
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15.10.2021 11:00 Відповісти
То ви ж реальні неадеквати, тому вас так і називають.
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15.10.2021 11:06 Відповісти
Ти без вихідних працюєш?
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15.10.2021 11:31 Відповісти
Я на Цензорі не працюю, а відпочиваю. Читаю новини та коментарі розумних дописувачів, тролю кацапів-антиваксерунів. А от ти тут працюєш від деактиву до деактиву, антиваксеруха.

Якщо тобі не подобається саме цей представник ЗМІ, то якого дідька ти тут гавкаєш «лавка-шавка»?
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15.10.2021 12:12 Відповісти
Язика не проковтни, чучело
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15.10.2021 12:25 Відповісти
Боже! Яке ти кончене!
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15.10.2021 17:05 Відповісти
Не розумію, нащо тоді одному "нормальному" летіти серед "ненормальних", невже "нормальних" на літак не назбирали, жоча б на дельтаплан.
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15.10.2021 11:08 Відповісти
Якби більшість людей були нормальними, а не стадом баранів, ти б тут не отримував зарплату за своє дебільне тявкання.
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15.10.2021 11:35 Відповісти
Чому антивакцинатори вважають себе особливими і розумнішими за інших? Я от вколовся собі і не кажу, що я крутий такий... Я навіть не закликаю нікого колотися і не називаю баранами!
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15.10.2021 11:42 Відповісти
я а сразу как укололся - почувствовал себя лучше других.
Правда, такое приятное чувство...
и не стыдно. представляете.
И маску ношу. И меня это не парит.
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15.10.2021 15:00 Відповісти
тебя и поводок не парит
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15.10.2021 17:10 Відповісти
Маски мають носити як невакциновані, так і вакциновані.
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15.10.2021 11:43 Відповісти
"мають"? з якого це дива?
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16.10.2021 12:13 Відповісти
чому менi, боже, ти крила не дав?
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15.10.2021 11:01 Відповісти
Ніс у нього перебитий, напевно, хтось добре у свій час приклався до його носа. Дивно, як пасажири у літаку втримались та знову йому носа не зламали. А не завадило би цьому бику бикуючому, який просто пригортав до себе увагу, нарцисизм - невиліковний.
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15.10.2021 11:13 Відповісти
А в той бік він з іншим носом летів, чи на вєліку, як голозадько їхав?
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15.10.2021 12:31 Відповісти
Туди він набухався і не задихався. А на тверезу голову і кисень не лізе у таких бичків.
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15.10.2021 17:08 Відповісти
всегда есть простой выход - не лети.
а купить билет и устроить бучу в самолете? - узнаю брата Колю )))
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15.10.2021 11:20 Відповісти
вопрос ширятся или нет чисто индивидуальный, у каждого голова на плечах и она не тока для того, шо бы в нее жрать, пока вопрос касается только тебя..
но они думают тока о себе - а захочу обплюю весь самолет чисто по Конституции - смешно, грустно, но показательно - многая ерунда, становится понятнее...
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15.10.2021 11:34 Відповісти
Вот кончится пандемия и можно будет обплёвывать сколько угодно!
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15.10.2021 11:42 Відповісти
Цей вірус вивели не для того щоб ця пандемія колись закінчилась. На зміну одному вірусу прийдуть інші. Головне щоб люди вакцинувались і тією вакциною на яку їм вкажуть.
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15.10.2021 11:45 Відповісти
Не, перерывчики будут. При(Р)учать будут постепенно..., но настойчиво.
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15.10.2021 12:07 Відповісти
все соскучились на поплевать мимо урны - но пока так...)))
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15.10.2021 11:46 Відповісти
А вы, похоже, если без маски, то обплёвываете "весь самолет"...
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15.10.2021 12:03 Відповісти
нет, тока особо избранных.
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15.10.2021 12:15 Відповісти
А по Конституции?
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15.10.2021 12:21 Відповісти
и по ней особенно - не вертикалишь по горизонтали? - ето мои ... )))
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15.10.2021 12:24 Відповісти
пандемия закончится не для всех, а для тех стран кто поголовно вакцинировался и носил маски.
В таких странах уже карантинные ограничения снимают, к нормальной жизни возвращаются.
А у нас локдаун на носу - спасибо антиваксерам...
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15.10.2021 15:01 Відповісти
Пандемия как раз и прёт из "тех стран", именно там они и рождаются. В Украину эти "волны" заходят в последнюю очередь благодаря антиваксерам.
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15.10.2021 16:04 Відповісти
бреееед! сняли ограничения Дания и Швеция! там никого не принуждали вакцинироваться, и сильного локдауна не было с ограничениями
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16.10.2021 10:38 Відповісти
А все що потрібно було - "штрикнути" йому укольчик із снодійним та викинути за борт. Скоріш за все якийсь порохоговнюк.
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15.10.2021 11:43 Відповісти
та ні, скоріше за всі прибічник зеленого пакращення і гнусявого голосу
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15.10.2021 12:23 Відповісти
А может это был единственный адекватный пассажир?)
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15.10.2021 12:04 Відповісти
шизофрени антивакцинаторні...і от хочеться їм постійно сперечатися з усім світом, сваритися з людьми, поліцією, адміністраціями ресторанів, магазинів тощо...
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15.10.2021 12:16 Відповісти
Истинных парахнявых совсем чуток, а вони......!
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15.10.2021 12:20 Відповісти
Той пасажир вакцинований.
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15.10.2021 12:25 Відповісти
вакцинированные могут переносить ковид, так что при чем тут это?
Вакцинируются, чтобы не попасть в больницу, а не чтобы не заболеть.
Хотя шансы заболеть тоже заметно снижаются.
Да, такая вот поганая болезнь.. и болеет по 2 раза - у меня сестра дважды болела, тесты не дадут соврать - и пока не привилась - хз, может и третий бы заболела.
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15.10.2021 15:02 Відповісти
тесты как раз безбожно врут
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15.10.2021 17:09 Відповісти
а на счет "чтобы не попасть в больницу" имеет подтвержденные испытания?)

а то в начале вакцинации говорили "чтобы защититься от ковида и остановить пандемию!"))))))
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16.10.2021 10:39 Відповісти
Не у кожного наявність досмиь великої суми грошей означає наявність інтелекту.
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15.10.2021 12:52 Відповісти
Зараз носіння маски - перш за все демонстрація власної лояльності до влади.. Оруєлл посміхається...
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15.10.2021 12:19 Відповісти
ознака поваги до людей навколо і лояльності до здорового глузду
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15.10.2021 12:22 Відповісти
Повністю згоден тільки з першою половиною речення.
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15.10.2021 12:27 Відповісти
чому тоді Ви не поважали людей до 2020 року? і не мали здорового глузду?
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15.10.2021 17:09 Відповісти
ФУлЮган! Навіть,якщо й привитий трічі, то це не означає,що має право матюкатись так,що оно жіночка дитину подалі відвела від отого дебіла.Звикло десь у себе у офісі підлеглих ображати на всі заставки,то йдумає,що уже є пупом землі і йому все дозволено. Паскудник. 15 діб мінімум із мітлою Хрещатик підмітати, щоби підлеглі хоч трохи повтішались.
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15.10.2021 12:50 Відповісти
маски это хорошо,
но вот ляшко требует не прививки, а СЕРТИФИКАТЫ
это всё, что надо понимать про шоблу, которая под видом депутатства и президентства доит лохов
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15.10.2021 13:02 Відповісти
а что могут поделать эти 73% зеленых абапел? Петр вторую революцию не подарит, а барашки уже попали. Покупайте попкорн, кино еще будет обалдеете.
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15.10.2021 20:57 Відповісти
Самый умный пошел за клинским
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15.10.2021 14:22 Відповісти
То, что матерился плохо, но то как вы подаете новости и цитируете Радуцкого и ему подобных, которые обзывают людей дебилами, за их отказ вакцинироваться говорит о том, что для вас эта ситуация только повод унизить людей, и все комментаторы брызгают своим ядом, "какой ужасный, не хочет одевать маску." Вам плевать, что по конституции он не нарушает ничего. Если не дай Бог из-за таких вещей будет гражданский конфликт, можете быть уверены, свою лепту вы уже внесли
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22.12.2021 17:11 Відповісти
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