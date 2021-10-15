Неадекватний пасажир літака влаштував скандал через маску і був затриманий поліцією в аеропорту Києва. ВIДЕО

На борту літака авіакомпанії WizzAir, що прямував з Ларнаки (Кіпр) в Київ, стався інцидент, пов'язаний з відмовою одного з пасажирів надягати захисну маску.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Оперативний" у Facebook.

На опублікованих кадрах можна побачити, як неадекватний чоловік влаштував скандал після того, як його попросили надіти маску на борту літака. За словами очевидців, з моменту вильоту він не міг заспокоїтися ні на хвилину і чіплявся до інших пасажирів і бортпровідників.

Під час "спілкування" з людьми навколо неадекват кричав, що йому "нема чим дихати", лаявся і покривав матами людей на сусідніх місцях. Маску він при цьому так і не надів.

У підсумку після прильоту до Києва на борт викликали поліцейських. Їм порушник намагався довести, що нічого не порушував і навіть погрожував судом. Примітно, що прибуття копів інші пасажири вітали оплесками і помітили, що їхня поява дещо заспокоїла неадеквата. За інформацією джерела, в результаті його затримали.

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