Netflix зняв в Україні фільм із Ван Даммом у головній ролі, але поки не отримав належної за законом часткової компенсації за зйомки
Французька філія стримінгової платформи Netflix у серпні 2020 року на 50 днів перетворила частину Подолу на Париж. У Києві знімали фільм "Останній найманець" із Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Netflix зібрав 393 дозволи перед початком зйомок, але Україна досі не відшкодувала сервісу 550 000 євро кеш-рібейтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.ua.
Приїхати в Україну Netflix переконала кінокомпанія Apple Tree Vision - спільне підприємство української Star Media і британської OLLEV.
"Ми п'ять років доводили ринку, що знімати в Україні можна і потрібно", - говорить гендиректорка Star Media Ольга Пантелеймонова. Брали участь у спільних міжнародних проєктах, їздили на зустрічі з іноземними продюсерами. "Це перший досвід роботи стримінгу в Україні, - говорить віцепрезидент Star Media Юрій Артеменко.
Рішення знімати в Україні компанія ухвалила після того, як два роки тому в країні з'явився закон про кеш-рібейти - повернення знімальній групі 25% витрат на виробництво фільмів.
"Останній найманець" вийшов на платформі Netflix 30 липня 2021 року. Фільм вісім днів тримався в топі американського Netflix і п'ять - британського. Картину, за словами Пантелеймонової, подивилися понад 40 млн разів.
У Netflix розуміли, що стануть першим закордонним продакшеном, який випробує цю систему, але все одно ризикнули. Бюджет зйомки в Україні, за словами Пантелеймонової, - приблизно 3,5 млн євро. Знімальна група також витратила майже 800 000 євро на проживання, харчування і транспорт. За це держава мала повернути їм приблизно 550 000 євро. Заявку на кеш-рібейт французи подали ще в грудні 2020 року, але досі нічого не отримали.
Як зазначає видання, чиновники Держкіно, Мінкульту та представники кіноіндустрії допрацьовують поправки до закону. Тим часом виплат від держави чекають ще три французькі проєкти.
"Netflix стурбований тим, що ми досі не виплатили рібейти, - каже Пантелеймонова. - Але вони розуміють, що ми хочемо створити прозору систему, яка працює".
За словами Артеменка, попри затримку виплат, Netflix залишився задоволений роботою в Україні.
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Афіґєть.
Решение снимать в Украине компания приняла после того, как два года назад в стране появился закон о кэш-рибейтах - возвращение съемочной группе 25% затрат на производство фильмов.
Бюджет съемки в Украине, по словам Пантелеймоновой, - около 3,5 млн евро. Съемочная группа также потратила около 800 000 евро на проживание, питание и транспорт. За это государство должно было вернуть им около 550 000 евро. Заявку на кеш‑рибейт французы подали еще в декабре 2020 года, но до сих пор ничего не получили Источник:
Цікаво, а зебіли розуміють, що все це сплачується з їхніх грошей також?
Есть ощущение, что какой-то схематоз от киношников? Почему им должны возвращать то эти "командировочные"? А если бы они заявили, что 10млн. ушло?))
главное - "зеленая благодать" в видосиках для нарИда!
Они снимают в Украине, чтоб сэкономить деньги. Т.к любые услуги дешевле. Про Украину в фильме и слова не будет, т.к. все действия происходят якобы в "Париже".
У низкобюджетных фильмов всегда так- например, снимают фильм про совок, Москву, коммунистов и прочую клюкву, но сами съёмки происходят в Бухаресте, который имитирует Москву. Так и тут. Только Киев имитирует Париж.
З укранських акторів сподобалися дві здорові українські молодиці-тілоохоронниці, які в одному епізоді добряче таки махалися навкулачки з ван Дамом у паризькій сауні.
Не будьте занадто примхливі.
Це таке собі кіно. І не більше того.
Розвага, одним словом...
Успіх фільму «Паразити» вивів корейське кіно зовсім на інший рівень. У цього серіалу акась шалена популярність. Саме через цей ґвалт я його і почала дивитись.
Так їх, Вовік!
Я, почему-то думал, что съёмочная команда должна платить городу (стране), в которой снимают. За неудобства, перекрытие дорог и прочее...
А могли бы и в других странах снимать … НО вот какие они Д'Артаньяны , что выбрали именно Украину !
в Ростовнельзя никак, никого.
Зе придумав ідальну схему як своїми офшорними кінокомпаніями доїти Україну.
Раніше цей закон був для місцевих компаній, а потім все поміняли під офшорні, а ті що зареєстровані в Україні тупо киданули.
Не знаю скільки Україна на цьому заробила , але виходить - частину заробленого треба повернути . .
Скромніше потрібно бути, особливо Ван Даму.
В Украине можно и нужно снимать "Сваты" и Квартал. Все остальное - выясните у Шефира проценты отката
сралагужувала, а тепер їм за це ще й компенсацію? А якби вони в іншому місці були, вони б святим духом годувалися? І не жили б ніде?
Или обещания выполнять "не барское дело"?
Це відшкодування виключно для кінокомпаній ЗЕ.
Воно задумувалось як закон написаний виключно під нього. Це той закон який його перетворив в олігарха.
навдув.
1.«Последний наёмник», новый комедийный боевик;
2. Жан-Клод Ван Дамм в главной роли;
3. Стриминговая платформа Neflix, первое сотрудничество Ван Дамма и Neflix;
4. Съёмки на Подоле в Киеве.
Столько новостей, а посмотреть немедленно можно на https://kinotochka.co/17834-posledniy-naemnik-2021.html