Netflix зняв в Україні фільм із Ван Даммом у головній ролі, але поки не отримав належної за законом часткової компенсації за зйомки

Французька філія стримінгової платформи Netflix у серпні 2020 року на 50 днів перетворила частину Подолу на Париж. У Києві знімали фільм "Останній найманець" із Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Netflix зібрав 393 дозволи перед початком зйомок, але Україна досі не відшкодувала сервісу 550 000 євро кеш-рібейтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.ua.

Приїхати в Україну Netflix переконала кінокомпанія Apple Tree Vision - спільне підприємство української Star Media і британської OLLEV.

"Ми п'ять років доводили ринку, що знімати в Україні можна і потрібно", - говорить гендиректорка Star Media Ольга Пантелеймонова. Брали участь у спільних міжнародних проєктах, їздили на зустрічі з іноземними продюсерами. "Це перший досвід роботи стримінгу в Україні, - говорить віцепрезидент Star Media Юрій Артеменко.

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Рішення знімати в Україні компанія ухвалила після того, як два роки тому в країні з'явився закон про кеш-рібейти - повернення знімальній групі 25% витрат на виробництво фільмів.

"Останній найманець" вийшов на платформі Netflix 30 липня 2021 року. Фільм вісім днів тримався в топі американського Netflix і п'ять - британського. Картину, за словами Пантелеймонової, подивилися понад 40 млн разів.

У Netflix розуміли, що стануть першим закордонним продакшеном, який випробує цю систему, але все одно ризикнули. Бюджет зйомки в Україні, за словами Пантелеймонової, - приблизно 3,5 млн євро. Знімальна група також витратила майже 800 000 євро на проживання, харчування і транспорт. За це держава мала повернути їм приблизно 550 000 євро. Заявку на кеш-рібейт французи подали ще в грудні 2020 року, але досі нічого не отримали.

Як зазначає видання, чиновники Держкіно, Мінкульту та представники кіноіндустрії допрацьовують поправки до закону. Тим часом виплат від держави чекають ще три французькі проєкти.

"Netflix стурбований тим, що ми досі не виплатили рібейти, - каже Пантелеймонова. - Але вони розуміють, що ми хочемо створити прозору систему, яка працює".

За словами Артеменка, попри затримку виплат, Netflix залишився задоволений роботою в Україні.