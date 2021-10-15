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Netflix зняв в Україні фільм із Ван Даммом у головній ролі, але поки не отримав належної за законом часткової компенсації за зйомки

Французька філія стримінгової платформи Netflix у серпні 2020 року на 50 днів перетворила частину Подолу на Париж. У Києві знімали фільм "Останній найманець" із Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Netflix зібрав 393 дозволи перед початком зйомок, але Україна досі не відшкодувала сервісу 550 000 євро кеш-рібейтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.ua.

Приїхати в Україну Netflix переконала кінокомпанія Apple Tree Vision - спільне підприємство української Star Media і британської OLLEV.

"Ми п'ять років доводили ринку, що знімати в Україні можна і потрібно", - говорить гендиректорка Star Media Ольга Пантелеймонова. Брали участь у спільних міжнародних проєктах, їздили на зустрічі з іноземними продюсерами. "Це перший досвід роботи стримінгу в Україні, - говорить віцепрезидент Star Media Юрій Артеменко.

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Рішення знімати в Україні компанія ухвалила після того, як два роки тому в країні з'явився закон про кеш-рібейти - повернення знімальній групі 25% витрат на виробництво фільмів.

"Останній найманець" вийшов на платформі Netflix 30 липня 2021 року. Фільм вісім днів тримався в топі американського Netflix і п'ять - британського. Картину, за словами Пантелеймонової, подивилися понад 40 млн разів.

Netflix зняв в Україні фільм із Ван Даммом у головній ролі, але поки не отримав належної за законом часткової компенсації за зйомки 01

У Netflix розуміли, що стануть першим закордонним продакшеном, який випробує цю систему, але все одно ризикнули. Бюджет зйомки в Україні, за словами Пантелеймонової, - приблизно 3,5 млн євро. Знімальна група також витратила майже 800 000 євро на проживання, харчування і транспорт. За це держава мала повернути їм приблизно 550 000 євро. Заявку на кеш-рібейт французи подали ще в грудні 2020 року, але досі нічого не отримали.

Як зазначає видання, чиновники Держкіно, Мінкульту та представники кіноіндустрії допрацьовують поправки до закону. Тим часом виплат від держави чекають ще три французькі проєкти.

"Netflix стурбований тим, що ми досі не виплатили рібейти, - каже Пантелеймонова. - Але вони розуміють, що ми хочемо створити прозору систему, яка працює".

За словами Артеменка, попри затримку виплат, Netflix залишився задоволений роботою в Україні.

Автор: 

Ван Дамм Жан-Клод (5) фільми (281) Netflix (75)


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Топ коментарі
+13
Наивные люди, гроши уже в офшора
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15.10.2021 12:58
+11
Ну вам же Бубочка говорил, что "он не лох" и "никому ничего не должен"?
Чего же вы удивляетесь?
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15.10.2021 13:01
+8
И шо ви такое гавагите, какие пгибыли, одни жеш убытки)
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15.10.2021 12:59
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Наивные люди, гроши уже в офшора
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15.10.2021 12:58 Відповісти
Наивные решили о том .что компенсация рассчитана на всех а не для квартальных видосиков . Классно небарыги придумали .снимают свой дегенеративный шлак и за это им государство денег даёт
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15.10.2021 13:57 Відповісти
И шо ви такое гавагите, какие пгибыли, одни жеш убытки)
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15.10.2021 12:59 Відповісти
гуские не бгосают дгуг дгуга
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16.10.2021 16:10 Відповісти
Французы идиоты, они так и не поняли с кем имеют дело!!!! Им надо было просмотреть хоть раз 95 балаган и особенно ту сцену с роялем!!! Ложил он на вас свой обрезанный конец!!!!
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15.10.2021 12:59 Відповісти
Вот вам "Последний наёмник"!

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15.10.2021 13:00 Відповісти
Ну вам же Бубочка говорил, что "он не лох" и "никому ничего не должен"?
Чего же вы удивляетесь?
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15.10.2021 13:01 Відповісти
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15.10.2021 13:02 Відповісти
Тобто, за те що Ван-Дамм зняв свій фільм в Україні ми маємо виплатити підстаркуватому каратисту півмільйона доларів з бюджету?
Афіґєть.
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15.10.2021 13:04 Відповісти
Нет. Это кешбек. Просто Бубошка по ошибке, дал счета своих офшоров
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15.10.2021 13:24 Відповісти
Який ще кешбек? Там ничого не сказано про те, що вони нам платили
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16.10.2021 21:39 Відповісти
Статью читать не пробовали?

Решение снимать в Украине компания приняла после того, как два года назад в стране появился закон о кэш-рибейтах - возвращение съемочной группе 25% затрат на производство фильмов.

Бюджет съемки в Украине, по словам Пантелеймоновой, - около 3,5 млн евро. Съемочная группа также потратила около 800 000 евро на проживание, питание и транспорт. За это государство должно было вернуть им около 550 000 евро. Заявку на кеш‑рибейт французы подали еще в декабре 2020 года, но до сих пор ничего не получили Источник:
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16.10.2021 23:53 Відповісти
Знаєш скільки я витратив в Україні за 30 років? Ти часом мені не хочеш з цього 25% компенсувати??? А чого?
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17.10.2021 22:18 Відповісти
Ты уверен что обратился по адресу? К Нелоху не хочешь обратится - "два года назад в стране появился закон о кэш-рибейтах"?
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18.10.2021 00:15 Відповісти
Справа в тому, що ти та я, як платники податків, сплачуємо за цей і інші банкети "небаченої щедрості" зі свого карману.
Цікаво, а зебіли розуміють, що все це сплачується з їхніх грошей також?
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18.10.2021 17:47 Відповісти
Зебилы и понимание, слова которые смотрятся неуместно в одном предложении . Но кидать французов - некомильфо
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18.10.2021 19:32 Відповісти
"Съемочная группа также потратила около 800 000 евро на проживание, питание и транспорт. За это государство должно было вернуть им около 550 000 евро."
Есть ощущение, что какой-то схематоз от киношников? Почему им должны возвращать то эти "командировочные"? А если бы они заявили, что 10млн. ушло?))
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15.10.2021 13:08 Відповісти
Так и есть. Как и зелёный тариф
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15.10.2021 13:12 Відповісти
.. бюджет зйомки фільму в Україні становив біля €3,5 млн, знімальна група також витратила близько €800 тис. на проживання, харчування і транспорт, тобто держава протягом трьох місяців мала перерахувати гроші у розмірі €550 тис. (25% за використання українських локацій, та ще 5% - за культурний наратив).
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15.10.2021 14:37 Відповісти
когда зеленский и слуги урода пиарились на обещании кешбэка - они не думали что придется платить)
главное - "зеленая благодать" в видосиках для нарИда!
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15.10.2021 14:39 Відповісти
Французский филиал стриминговой платформы Netflix в августе 2020 года на 50 дней превратил часть Подола в Париж.
Они снимают в Украине, чтоб сэкономить деньги. Т.к любые услуги дешевле. Про Украину в фильме и слова не будет, т.к. все действия происходят якобы в "Париже".
У низкобюджетных фильмов всегда так- например, снимают фильм про совок, Москву, коммунистов и прочую клюкву, но сами съёмки происходят в Бухаресте, который имитирует Москву. Так и тут. Только Киев имитирует Париж.
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15.10.2021 14:53 Відповісти
За сценарієм, тут Києва приблизно на 5-7 хвилин на початку фільму. Український олігарх наймає героя ЖКВД, щоб він порятував його сина. котрого викрадачі тримають заручником. Бравий француз рятує хлопця, а наприкінці фільму, коли ван Даму знадобилася велика сума грошей для однієї зі своїх спецоперацій (не дуже законної), цей олігарх позичає йому кілька мільйонів євро, на знак вдячності за колишню співпрацю.
З укранських акторів сподобалися дві здорові українські молодиці-тілоохоронниці, які в одному епізоді добряче таки махалися навкулачки з ван Дамом у паризькій сауні.
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15.10.2021 15:53 Відповісти
А ок. Я думал вообще Подол, это типа один из районов Парижа будет))
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15.10.2021 15:56 Відповісти
Він вже вийшов в нас і досить давно! Почав дивитись із патріотичних почуттів але на моменті, де він в шпагаті (знову ж таки!) висить над двома охоронцями і щось там робить, а вони тупо не віддупляються…вимкнув. Н
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16.10.2021 15:11 Відповісти


Не будьте занадто примхливі.
Це таке собі кіно. І не більше того.
Розвага, одним словом...
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16.10.2021 20:57 Відповісти
Ви якщо не розумієте в цій темі, то не треба друкувати "розумні" коментарі. Ця система кешбеку дозволяє розвиватися кіноіндустрії держави та приносить прибутки. Погугліть про те, як Голівуд знімає фільми в Угорщині.
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15.10.2021 19:34 Відповісти
Ишь че захотели? может им ещё Инвестиционную Няню ??
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15.10.2021 13:14 Відповісти
На Netflix немає чого дивитись від слова «АБСОЛЮТНО»! Контент забили відвертим дешевим сміттям. Якщо кіно індустрія в глибокій кризі (і це добре-актори міліардери із своїм нарцисизмом викликають огиду), то стрімконтенти вже починають набридати. Пробував дивитись також останні роботи Ван Дама-хвала йому, що тримає себе в формі але вік акшен вже минув безповоротно. Я вже в третє оглядаю Narcos бо більше реально немає нічог на ринку!
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15.10.2021 13:16 Відповісти
Последние работы-это слишком комплементарно. Там уже лет 20 как списанная звезда 90х, снимающиеся исключительно во всяком шлаке. Деньги то им за что?
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15.10.2021 13:24 Відповісти
В 90х якось ще сприймався балєрун в ролі бойовика але зараз це виглядає просто жалісно.
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15.10.2021 13:32 Відповісти
А ось Servant of the people (слуга народу) на Netflix є навіть у нас. Я правда прибрав щоб очі не мозолило але-факт.
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15.10.2021 13:37 Відповісти
Да, там контент исключительно для слабоумных!
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16.10.2021 15:34 Відповісти
От почав дивитись Squid game Корея і Oatsstudios -таке враження, що вся бригада кіношників перебуває під глибокими наркотиками.
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15.10.2021 13:30 Відповісти
Я вже подивилась. Враження зовсім інші. Не люблю корейське кіно та дорами, але цей серіал чимось зачипив. Дивіться до кінця, там не все так просто та будуть ще сюрпрайзи.
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16.10.2021 00:24 Відповісти
Поправка: Squid таки подобається як психологічна драма але щось дратує, чи то англійська озвучка чи сама гра корейських акторів. Поки дивлюсь…
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16.10.2021 15:08 Відповісти
Скоріше за все гра корейських акторів вас дратувала, мене так само трохи бісить, як вони «пєрєсалівают ліцом», як казав Міх Міх Жванецький.

Успіх фільму «Паразити» вивів корейське кіно зовсім на інший рівень. У цього серіалу акась шалена популярність. Саме через цей ґвалт я його і почала дивитись.
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16.10.2021 19:10 Відповісти
И не получат)
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15.10.2021 13:30 Відповісти
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15.10.2021 13:33 Відповісти
Тем временем выплат от государства ждут еще три французских проекта. Источник:
Так їх, Вовік!
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15.10.2021 13:34 Відповісти
Хоть бы понятнее написали, за что пол миллиона денег Украина должна.
Я, почему-то думал, что съёмочная команда должна платить городу (стране), в которой снимают. За неудобства, перекрытие дорог и прочее...
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15.10.2021 13:49 Відповісти
Походу надо заплатить типа за «рекламу» Украины в фильме.
А могли бы и в других странах снимать … НО вот какие они Д'Артаньяны , что выбрали именно Украину !
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15.10.2021 14:07 Відповісти
.. бюджет зйомки фільму в Україні становив біля €3,5 млн, знімальна група також витратила близько €800 тис. на проживання, харчування і транспорт, тобто держава протягом трьох місяців мала перерахувати гроші у розмірі €550 тис. (25% за використання українських локацій, та ще 5% - за культурний наратив).
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15.10.2021 14:40 Відповісти
Це зрозуміло. Не зрозуміло тільки, за який ЙУХ я повинен платити Ван Даму?
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17.10.2021 08:24 Відповісти
Кидалы они и в Африке (Украине) кидалы!
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15.10.2021 13:54 Відповісти
Идите и няню себе выбейте та шо бизнес. Наш нелох обещал всем по ныне
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15.10.2021 13:55 Відповісти
От дурники. Той закон писали для студії Квартал-95, а не для всяких нетфліксів.
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15.10.2021 13:55 Відповісти
І для чого в Україні ця кремлівська підстилка на шпагаті?
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15.10.2021 14:13 Відповісти
Несолідно.
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15.10.2021 14:30 Відповісти
какая-то шиза и дебильный распил, по-другому не умеют наверное. за хоумвидео тоже бабла вернут? там за съемную хату и хавчик? или если на ютубчике стримить как тачку покупаешь - 25 процентов тоже вернут? отпускать в Ростов нельзя никак, никого.
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15.10.2021 14:37 Відповісти
бенина школа
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15.10.2021 16:48 Відповісти
Вранье и поклеп на Владимира Александровича! Студия Квартал-95 все компенсации получила в полном обьеме!
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15.10.2021 17:35 Відповісти
Я что-то не понял. Какие-то утырки сняли в Украине какое-то кино и за это Украина теперь им должна деньги? А с какого х.я, позвольте спросить?
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15.10.2021 18:45 Відповісти
спрашивай зелю
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15.10.2021 23:02 Відповісти
А подумати?

Зе придумав ідальну схему як своїми офшорними кінокомпаніями доїти Україну.

Раніше цей закон був для місцевих компаній, а потім все поміняли під офшорні, а ті що зареєстровані в Україні тупо киданули.
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16.10.2021 13:54 Відповісти
Ну взагалі то , кешбек це така собі - компенсація . Кінокомпанія залишила в Україні 3,5 млн євро + 800 тис за проживання - харчуваня і т.д ... Бюджет съемки в Украине, по словам Пантелеймоновой, - около 3,5 млн евро. Съемочная группа также потратила около 800 000 евро на проживание, питание и транспорт. За это государство должно было вернуть им около 550 000 евро. ))Источник:
Не знаю скільки Україна на цьому заробила , але виходить - частину заробленого треба повернути . .
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16.10.2021 22:30 Відповісти
"Съемочная группа также потратила около 800 000 евро на проживание, питание и транспорт"

Скромніше потрібно бути, особливо Ван Даму.
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17.10.2021 08:26 Відповісти
HBO сразу поняли, что пахнет кидаловом, поэтому основные сцены фильма ЧЕРНОБЫЛЬ, снимали в старанах Балтики , и лишь парочку на Троещине.
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15.10.2021 18:47 Відповісти
и не получите, потому что зеля что-то вякнул для пиара, а вы повелись
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15.10.2021 23:01 Відповісти
я вам ничего не должен (с)
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15.10.2021 23:04 Відповісти
Наивный Netflix поверил словам Зеленского что в Украине "можно и нужно снимать кино". Теперь не может получить причитающиеся компенсации Наивные...
В Украине можно и нужно снимать "Сваты" и Квартал. Все остальное - выясните у Шефира проценты отката
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15.10.2021 23:38 Відповісти
Та нехай знімає, хто хоче. Але платить за це гроші, а не компенсації отримує.
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17.10.2021 08:31 Відповісти
Знімальна група у нас проживала, жрала, срала гужувала, а тепер їм за це ще й компенсацію? А якби вони в іншому місці були, вони б святим духом годувалися? І не жили б ніде?
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17.10.2021 08:33 Відповісти
Так ПООБЕЩАЛИ же кешбек, кто за язык тянул?
Или обещания выполнять "не барское дело"?
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17.10.2021 21:43 Відповісти
Netflix знайшов куди їхати, у дупу світу.
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16.10.2021 00:17 Відповісти
И не получат, закон то делался для оплаты кварталовских "картин высокого искусства" и прочего мусора, а не для развития производства международного кино в Украине
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16.10.2021 11:59 Відповісти
Які вони ідіоти.

Це відшкодування виключно для кінокомпаній ЗЕ.

Воно задумувалось як закон написаний виключно під нього. Це той закон який його перетворив в олігарха.
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16.10.2021 13:52 Відповісти
А Ван Недам компенсував нашим дівкам попередній свій приїзд, коли обіцяв знімати фільм у Кривому Розі? Пам'ятаю, одну вельми відому парочку він добре навдув.
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17.10.2021 08:29 Відповісти
Итак:
1.«Последний наёмник», новый комедийный боевик;
2. Жан-Клод Ван Дамм в главной роли;
3. Стриминговая платформа Neflix, первое сотрудничество Ван Дамма и Neflix;
4. Съёмки на Подоле в Киеве.

Столько новостей, а посмотреть немедленно можно на https://kinotochka.co/17834-posledniy-naemnik-2021.html
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13.11.2021 14:26 Відповісти
 
 