"Батько наш Бандера!" Як українські підлітки "підпалюють" ватку і обламують роги російським пропагандистам. ВIДЕО
Оптимістично-запальний та бойовий випуск "Без цензури"! Ми регулярно розповідаємо про епічних ватних персонажів, тож іноді може скластися враження, що вони геть повсюди й нема кому їм відповісти. Але це не так!
Тож сьогодні – про те, як київські школярі запустили флешмоб #БатькоНашБандера, що люто підсмалив як локальних пропагандистів "русского мира", так і запоребрикових.
Учні однієї з київських шкіл знайшли оригінальне застосування TikTok-тренду "Батько наш Бандера". Вони не лише накладають цю популярну пісню на свої відео, а й співають її самі повсюдно в школі – так підлітки "тролять" учительку, яку вважають "ватною". Сама вона, кажуть, перестала виходити на роботу.
У TikTok повстанська пісня "Батько наш – Бандера, Україна – мати" є популярною вже протягом кількох місяців. А її виконання набирає десятки й сотні тисяч переглядів у YouTube. І це прекрасно!
Чого російські пропагандисти так бояться українських дітей?
Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярнішим!
Будь ласка, зачекайте...
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не думаю шо составителям новостей платят как этим, ну, жена этого Зигера, или как там - тот что обосрал журналистов - ей платят 580к.
а все напали на Лещенко которому платили смешные 300к., или чуть больше, да и то он на благо... как это, ну на типо всякие концентраторы давал часть з/п
совсем ничего не смыслят в словянских языках 😀😀
и Киркорова не пойте 😀😅
Слава Україні.
но при слове "Бандера"-
они срут где попало
Но будет факультет Тик-Ток в Национальном университете культуры.
Як тільки такий ТікТок бачу... лайк, комент та підписка не дивлячись....
Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.
Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!
Власть рождает паразитов - да здравствует анархия!
Але такою тоді була, можна сказати, переважна більшість українців. Виявилися неготовими до розуміння необхідності власної держави.
Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля
Болванка їбанула
В молодого москаля
Приспів:
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Куплет 2:
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша
В наколках його тіло
А в кишені анаша
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля
Земля перетравила
молодого москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Куплет 3:
Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Куплет 4:
Стояв ращьот кацапський
Міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні
На ротацію є дозвіл
Аж раптом затремтіло
Й обірвалося життя
А разом з тим здоровля
Бойового москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше А вторий насрав в штани слухати гурт ''пирятин'' ''немає москаля''-гімн патріотів УКРАЇНИ
"Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Бандерівці несуть лопати
І москалів з собою ведуть..."
Будущее поколение в Украине будет ненавидеть кацапов и кацапию
Знаю не з чуток. Перевиховати їх вже неможливо
Но это может быть постанова для дальнейших провокаций.
https://golos.ua/news/na-volyny-romy-yzbyly-y-postavyly-na-koleny-veteranov-ato-vydeo
Також на сайті зазначається, що поліція надалі проводить перевірку за фактами, що є на відео.
Правоохоронці просять ЗМІ та громадян утриматись від поширення цього відео, поки триває перевірка, щоб не провокувати громадян до непідтверджених висновків.
Тим часом на паРаші...
Але, по факту, роз'єднаність між бандерівцями і мельниківцями існувала лише на рівні керівництва. І то, - дуже короткий час. Верхівка мельниківців була більше налаштована на співпрацю з німцями. А бандерівці були більш молодшим і більш радикальним відгалуженням українського націоналістістичного руху.
Тому й не дивно, що вони дуже швидко отримали гору у протистоянні зі старими пердунами мельниківської фракції.