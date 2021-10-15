"Батько наш Бандера!" Як українські підлітки "підпалюють" ватку і обламують роги російським пропагандистам. ВIДЕО

Оптимістично-запальний та бойовий випуск "Без цензури"! Ми регулярно розповідаємо про епічних ватних персонажів, тож іноді може скластися враження, що вони геть повсюди й нема кому їм відповісти. Але це не так!

Тож сьогодні – про те, як київські школярі запустили флешмоб #БатькоНашБандера, що люто підсмалив як локальних пропагандистів "русского мира", так і запоребрикових.

Учні однієї з київських шкіл знайшли оригінальне застосування TikTok-тренду "Батько наш Бандера". Вони не лише накладають цю популярну пісню на свої відео, а й співають її самі повсюдно в школі – так підлітки "тролять" учительку, яку вважають "ватною". Сама вона, кажуть, перестала виходити на роботу.

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У TikTok повстанська пісня "Батько наш – Бандера, Україна – мати" є популярною вже протягом кількох місяців. А її виконання набирає десятки й сотні тисяч переглядів у YouTube. І це прекрасно!

Чого російські пропагандисти так бояться українських дітей?

Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярнішим!