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"Батько наш Бандера!" Як українські підлітки "підпалюють" ватку і обламують роги російським пропагандистам. ВIДЕО

Оптимістично-запальний та бойовий випуск "Без цензури"! Ми регулярно розповідаємо про епічних ватних персонажів, тож іноді може скластися враження, що вони геть повсюди й нема кому їм відповісти. Але це не так!

Тож сьогодні – про те, як київські школярі запустили флешмоб #БатькоНашБандера, що люто підсмалив як локальних пропагандистів "русского мира", так і запоребрикових.

Учні однієї з київських шкіл знайшли оригінальне застосування TikTok-тренду "Батько наш Бандера". Вони не лише накладають цю популярну пісню на свої відео, а й співають її самі повсюдно в школі – так підлітки "тролять" учительку, яку вважають "ватною". Сама вона, кажуть, перестала виходити на роботу.

Також дивіться: Українські тіктокери запустили флешмоб: співають пісню "Батько наш Бандера". ВIДЕО

У TikTok повстанська пісня "Батько наш – Бандера, Україна – мати" є популярною вже протягом кількох місяців. А її виконання набирає десятки й сотні тисяч переглядів у YouTube. І це прекрасно!

Чого російські пропагандисти так бояться українських дітей?

Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярнішим!

Автор: 

Бандера Степан (196) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+81
Так держать ! Люто одобряю. Слава Україні !
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15.10.2021 16:03
+78
Вот всяким упоротым телам я всегда задаю один и тот же вопрос. Если совковая пропаганда нам постоянно вбивала, что Бандера и проклятые бандеровцы неимоверно зверствовали над простым народом в Западной Украине, рассказывали нам кучу страшных историй, то почему же их именно там так до сих пор ценят и уважают? В ответ -- ступор, перегруз мозга.
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15.10.2021 16:19
+46
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15.10.2021 16:06
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Похоже что Бутусов не интресуется Цензором , бо форумчане уже устали исправлять переводы с украинского на кацапский , а редактор спит
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15.10.2021 17:01 Відповісти
"Как платят - так и работаем".

не думаю шо составителям новостей платят как этим, ну, жена этого Зигера, или как там - тот что обосрал журналистов - ей платят 580к.
а все напали на Лещенко которому платили смешные 300к., или чуть больше, да и то он на благо... как это, ну на типо всякие концентраторы давал часть з/п
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15.10.2021 17:55 Відповісти
у них перекладають навпаки, пишуть кацапською, а потім механічний переклад на українську, можливо одиночні на русге.
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15.10.2021 23:03 Відповісти
У нас кацапы на курсах переводили со словацкого « радиться»( советоваться) как « радоваться»
совсем ничего не смыслят в словянских языках 😀😀
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15.10.2021 17:04 Відповісти
А как можно «петь» Моргеншейна ?
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15.10.2021 16:36 Відповісти
Лучше не петь 😀😀😀
и Киркорова не пойте 😀😅
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15.10.2021 17:02 Відповісти
А у Кіркорова хіба є що співать? Або крадене , або "Банька моя - я твой тазик!..."
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15.10.2021 17:16 Відповісти
Моргенштерн не поёт, а мычит как при церебральном параличе
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20.10.2021 15:56 Відповісти
Кацапи, ми не чекаємо ні вас ні ваших байстрюків.Горіть у пеклі.
Слава Україні.
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15.10.2021 16:41 Відповісти
Шариков врывается на кафедру физики и ядерной энергетики в Подмосковной ДУБНЕ и орет...,тааак быдло Шариковское..у кого есть степень Магистра....рюсскага говна....,Шариков говорит,..я Шариков нгачальник этого говна...,...с задней парты спрашивают...Зеля ты уже даже не баран...,а где ДИССЕРТАЦИЯ о твоем ДЕБИЛИЗМЕ?
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15.10.2021 16:42 Відповісти
Профессор Преображенский...Украина не СРАНАЯ РАБссия...Кучма казав 30 лет назад...
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15.10.2021 16:48 Відповісти
кацапы не коты, а свиньи,
но при слове "Бандера"-
они срут где попало
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15.10.2021 16:58 Відповісти
А есть ли в Украинских школах такой предмет, политэкономия?
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15.10.2021 16:58 Відповісти
Нет.
Но будет факультет Тик-Ток в Национальном университете культуры.
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15.10.2021 17:02 Відповісти
Чума, война, голод, смерть и факультет TikTok, это пять всадников апокалипсиса.
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15.10.2021 17:15 Відповісти
Это чего вы нам тут жисть на свинособакии расписываете?
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15.10.2021 17:21 Відповісти
Зато флешмобы будем клепать профессианально.
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15.10.2021 17:21 Відповісти
ПрофессиАнально вы можете только на бутылке сидеть)) мордва тупорылая
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15.10.2021 17:25 Відповісти
Вот именно "А".
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15.10.2021 17:26 Відповісти
Що, Максимушка, припікає тобі в єдному місці від Степана Андрійовича
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16.10.2021 09:28 Відповісти
Плевал я на твоих и андреевича и алексеевича слюной.
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16.10.2021 13:07 Відповісти
На дупу собі плюй щоб не пекло
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16.10.2021 22:49 Відповісти
You are, using a mechanical contraceptive to prevent unwanted pregnancies, and sexually transmitted diseases.
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15.10.2021 23:06 Відповісти
Анально тебе, ********-максимка, не привікать,єто понятно!
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16.10.2021 10:35 Відповісти
А есть ли вообще люди на свинособакии? Вопрос риторический
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15.10.2021 17:11 Відповісти
Я одного знаю и был на его концерте - Андрей Макаревич
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15.10.2021 22:43 Відповісти
Все правильно, про Бандеру все верно, а вы руснявые езжайте в рашку и там обитайте, надоел ваш ротовой пердеж.
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15.10.2021 17:07 Відповісти
Дуже мило? І все?..... Та це просто офігєнно...
Як тільки такий ТікТок бачу... лайк, комент та підписка не дивлячись....
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15.10.2021 17:10 Відповісти
Ага, и царь совсем *****.
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15.10.2021 17:17 Відповісти
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15.10.2021 17:21 Відповісти
это тот, который воевал за советскую власть в Крыму?
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15.10.2021 17:36 Відповісти
Атож! Неук, який не тямив, що творить.
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15.10.2021 17:42 Відповісти
Цитати «батька Махна» (мовою оригіналу)

 Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.

 Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!

 Власть рождает паразитов - да здравствует анархия!
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15.10.2021 20:06 Відповісти
Зрештою, допоміг "красним" окупувати Україну. Обмежена розумом людина.
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15.10.2021 21:37 Відповісти
Дурнем у прямому сенсі його не назвеш. Але то була людина з повністю відсутнім державним мисленням, що, зрештою, призвело до катастрофи і його самого, і Україну.
Але такою тоді була, можна сказати, переважна більшість українців. Виявилися неготовими до розуміння необхідності власної держави.
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15.10.2021 22:26 Відповісти
у євреїв батько Моїсей. от і стримайся щоб не обісралися потомки його
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15.10.2021 18:12 Відповісти
Силы СпецОпераций Армии Вейшнории сообщает об уничтожении газовой подстанции на юге-западе Москвы..
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15.10.2021 17:15 Відповісти
Всё как ***** вчера предрекало: Она может лопнуть.
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15.10.2021 17:19 Відповісти
Там сгорели авто москалей.
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15.10.2021 17:37 Відповісти
Якуто-бандерівці постарались, за Сашу-шамана мстять козлам!
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15.10.2021 17:55 Відповісти
Куплет 1:
Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля
Болванка їбанула
В молодого москаля
Приспів:
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани

Куплет 2:
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша
В наколках його тіло
А в кишені анаша
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля
Земля перетравила
молодого москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани

Куплет 3:
Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани

Куплет 4:
Стояв ращьот кацапський
Міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні
На ротацію є дозвіл
Аж раптом затремтіло
Й обірвалося життя
А разом з тим здоровля
Бойового москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше А вторий насрав в штани слухати гурт ''пирятин'' ''немає москаля''-гімн патріотів УКРАЇНИ
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15.10.2021 17:19 Відповісти
Українська валькірія Скарлет Йохансон

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15.10.2021 21:15 Відповісти
ЙоГанссон. Говорімо і пишімо правильно.
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17.10.2021 15:17 Відповісти
Скарлет ****************! Завжди її так називала, а тут така нагода.
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18.10.2021 00:07 Відповісти
А сим це влаштовує:

"Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Бандерівці несуть лопати

І москалів з собою ведуть..."
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15.10.2021 21:20 Відповісти
15 летняя дурочка, которая сожгла украинский флаг - извинилось. Это у них щас так модно, ради ватных лайков, они сначала делают пакости Украине, а потом извиняются. Но понятно что все эти извинения не искренние. И я считаю, несмотря на эти показушные извинения, ее нужно привлечь к уголовной ответственности, чтоб другим не повадно было!!
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15.10.2021 18:00 Відповісти
Бємо кацапів, Батько наш Бандера, Україна Мати, ми за Україну будем воювати.. Капець кацяпам і уйлу.
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15.10.2021 18:32 Відповісти
на 15-летнюю дурочку открыто уголовное дело. так что извинения свои пусть в зад засунет. таких учить надо сразу и больно.
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15.10.2021 18:42 Відповісти
Дело открыто, но посадят ли ее за это, большой вопрос. Думаю штрафом отделяется
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15.10.2021 18:57 Відповісти
Если их не гнобить, они постоянно будут вести себя подобным образом
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19.10.2021 16:46 Відповісти
Эта Медведева в Горловке участвовала в пророссийских митингах, внесена в базу Миротворца. Сейчас живёт в Киеве, но до сих пор ее никто не арестовал. Я так понимаю, что сайт миротворец, у нас как и президент, по приколу??
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15.10.2021 18:13 Відповісти
А Алесенька не хочет назад в Горловку? Там точно про Бандеру не поют. Зачем же так мучиться в Киеве?
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15.10.2021 18:41 Відповісти
Она туда звала русьге мир, но когда русьге мир пришёл, она свалила оттуда. То есть втянула своих земляков в это говно, но сама в этом говне жить не захотела. Уехала в столицу ненавистной ей Украины и как ни в чём не бывало, живёт здесь и продолжает заниматься сепаратизмом. Недавно поехала в Крым, а потом выложила видео на Ютуб, как люди в Крыму любят соссиюшку... В любой другой стране, она бы уже давно сидела в тюрьме за сепаратизм, а нашему правительству глубоко плевать на таких персонажей, вот поэтому такие как ***** спокойно делают в Украине всё что хотят...
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15.10.2021 19:10 Відповісти
🦨 мураевский сранный « наш « приглашает ************ ************ , отправьте ее в Горловку , там же сейчас русским духом пахнет
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16.10.2021 08:48 Відповісти
Слава Україні!🧡
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15.10.2021 18:43 Відповісти
кацапия уже проиграла.

Будущее поколение в Украине будет ненавидеть кацапов и кацапию
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15.10.2021 19:19 Відповісти
Ванья тут водкі нєт.
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15.10.2021 20:19 Відповісти
Та воно бояру шукало!
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16.10.2021 10:39 Відповісти
Не всі, на жаль. В Києві дуже багато вати серед 30-40 річних. І дітей своїх також виховують ватниками

Знаю не з чуток. Перевиховати їх вже неможливо
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15.10.2021 22:23 Відповісти
"Добре, синку." (с)
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15.10.2021 19:45 Відповісти
На Волыни ромы избили и поставили на колени ветеранов АТО (ВИДЕО)

Но это может быть постанова для дальнейших провокаций.

https://golos.ua/news/na-volyny-romy-yzbyly-y-postavyly-na-koleny-veteranov-ato-vydeo
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15.10.2021 20:15 Відповісти
Згодом на сайті Волинських поліцейських https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-provodit-perevirku-shhodo-rozpovsyudzhenogo-na-okremix-internet-resursax-video-pro-bijku/ з'явилось повідомлення про те, що схожих інцидентів у Волинській області не було. Вночі, після публікації відео, правоохоронцями була здійснена ретельна перевірка населених пунктів та опитування громадян: поліцейські не виявили жодних ознак інциденту, що є на відео. На лінію 102 не надходило повідомлень про таку бійку.

Також на сайті зазначається, що поліція надалі проводить перевірку за фактами, що є на відео.

Правоохоронці просять ЗМІ та громадян утриматись від поширення цього відео, поки триває перевірка, щоб не провокувати громадян до непідтверджених висновків.
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15.10.2021 20:19 Відповісти
Сколько платят? На ремонт квартиры хватит?
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15.10.2021 23:23 Відповісти
Оо.. так ця курва алєся в Києві! Точніші координати є?
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15.10.2021 20:18 Відповісти
В СБУ є вся інформація на неї, але їм насрать. Вона з 2015 року в Києві мешкає...
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15.10.2021 20:24 Відповісти
Актуально й досі.

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15.10.2021 21:02 Відповісти
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15.10.2021 20:43 Відповісти
Гарний флешмоб, гарні діти! СЛАВА УКРАЇНІ!
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15.10.2021 21:03 Відповісти
Якийсь хєрко у студії на 8:30: "Я нєнавіжу нацизм. Всєй душой."
Тим часом на паРаші...

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16.10.2021 08:09 Відповісти
Як українські підлітки "підпалюють" ватку ©

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16.10.2021 08:19 Відповісти
адік твоїх приопущених до мойші відправив теж добре
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16.10.2021 08:56 Відповісти
все как-то уж очень наиграно, народ пытается выжить этой зимой не до бендер ему
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16.10.2021 12:33 Відповісти
Без Бендер народ змушений виживати. Оце правда.
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17.10.2021 20:15 Відповісти
Степан Бандера народний герой України !!!
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16.10.2021 14:08 Відповісти
і що цікаво,москаль ще марить їхати в Україну,то нехай ,але тільки на добрива!
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16.10.2021 14:20 Відповісти
--- Дуже прикро : якби бандерівці НЕ піряли лісами-- полонинами із зашморгами за мельниківцями/ аж до повного знищення останніх.../ а .навпаки.-- згуртувалися.із ними .задля єдиної перемоги.-/--- сьогодні мали б іншу Україну .../а люди так їх благали--просили...та де там...хохляцька .дуркувата затятість понад усе.../
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16.10.2021 20:29 Відповісти
--- Дуже прикро : якби бандерівці НЕ піряли лісами--полонинами із зашморгами за мельниківцями/ до повного їх знищення.../ а .навпаки-- згуртувалися.задля перемоги над держимордівською ордою-- сьогодні б ми жили в іншій УКРАЇНІ ...
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16.10.2021 20:38 Відповісти
Вашу сентенцію я підтримую.
Але, по факту, роз'єднаність між бандерівцями і мельниківцями існувала лише на рівні керівництва. І то, - дуже короткий час. Верхівка мельниківців була більше налаштована на співпрацю з німцями. А бандерівці були більш молодшим і більш радикальним відгалуженням українського націоналістістичного руху.
Тому й не дивно, що вони дуже швидко отримали гору у протистоянні зі старими пердунами мельниківської фракції.
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16.10.2021 21:20 Відповісти
Ніколи не думав, що в нас стільки зомбованої публіки.
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17.10.2021 17:53 Відповісти
Який нестерпний баттхерт з'являється у кацапів від одного лише прізвища - Бандера!
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18.10.2021 00:19 Відповісти
дети поняли, что надо спасать Украину от пошести кацапурской... леси, беси, шмугалей, синеспинных...
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20.10.2021 08:37 Відповісти
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