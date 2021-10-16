УКР
Проєкт "Без цензури": ЗСУ зловили чергового епічного "ихтамнета". Як накосячив Косяк?. ВIДЕО

Перед Днем захисників і захисниць, 13 жовтня, українські військові затримали біля Золотого чоловіка, який під виглядом розмінування території вів розвідку позицій, залишених ЗСУ в межах розведення. Пізніше виявилося, що затриманий - громадянин Росії Андрій Косяк.

У новому випуску "Без цензури" йтиметься про те, як Збройні сили України зловили чергового епічного "ихтамнета", а ще про те, як правильно спілкуватися з російськими бойовиками, передає Цензор.НЕТ.

Уродженець Алчевська Андрій Косяк отримав російський паспорт в лютому 2020 року, а в Україні його вже багато років розшукували за умисне вбивство.

У Росії і на окупованих територіях тепер - справжня істерика. Чим загрожують Україні росіяни і їхні маріонетки? І чому всі ці загрози - найчистіший абсурд?

Читайте також: "Батько наш Бандера!" Як українські підлітки "підпалюють" ватку і обламують роги російським пропагандистам. ВIДЕО

Залишайте коментарі та лайки під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярним!

Цензор.НЕТ (139) найманці рф (2071) ЗСУ (7848) Буткевич Богдан (441)
+21
16.10.2021 16:43
+10
Цензор, тут Ківа зовсім берега поплутав зі своїм українофобством а у вас тиша. Хіба можливо було таке уявити за минулої влади?
https://www.youtube.com/watch?v=bTcaqED3fYE
16.10.2021 16:48
+9
Я ще вранці постила. Але новини таку не подавали.
До ківи треба санітарів викликати.
16.10.2021 16:04
"косяки" Косяка - кровь наших Воинов, а может быть и жизни....
кончать на месте нужно было

кончать на месте нужно было
16.10.2021 16:08
Слишком много косяка. Надоел.
16.10.2021 16:47
Обидна, сєпар?
16.10.2021 18:13
Не обидна,потому что не сепар. Обидна ,что такому ничтожеству столько времени. Ну и за таких как ты горе-патриотов.
16.10.2021 19:08
Та да! «Нє сєпар»))) тебе га Цензорі тільки ліниві не банять)
17.10.2021 09:20
Банят кацапы и холуи олигархов типа тебя. Это нормально для коррупционной страны. Вам платят - вы отрабатываете. Это вам позор.
16.10.2021 16:28


В Албании четверых туристов из Российской Федерации обнаружили мертвыми в сауне отеля.Инцидент произошел вечером 15 октября в отеле в деревне Керрет, что в округе Каваджа.По предварительным данным, были обнаружены бездыханные тела двух женщин и двух мужчин в возрасте от 31 до 58 лет. Все они были российскими туристами. Их имена, на данный момент, неизвестны. Сообщили только их инициалы.Посольство РФ в Тиране уже осведомили о произошедшей трагедии.Предварительная версия - смерть в результате удушья.
16.10.2021 16:46
а патамушта албанци расскава язика ні панімают...русскіі крічять - памагіті!...а албанци ім па албанскі гаварят - ми русскава язика ні панімаім!...і прадалжают іх душить...
16.10.2021 16:33
16.10.2021 22:08
А на нижнем фото, как говаривал Остап Бендер - очередная партия старушек? Тяжелое наследие царского режима? Дети поволжья? Одним словом -сИроты!
16.10.2021 16:43
Цензор, тут Ківа зовсім берега поплутав зі своїм українофобством а у вас тиша. Хіба можливо було таке уявити за минулої влади?
https://www.youtube.com/watch?v=bTcaqED3fYE
https://www.youtube.com/watch?v=bTcaqED3fYE
16.10.2021 16:48
Я ще вранці постила. Але новини таку не подавали.
До ківи треба санітарів викликати.
16.10.2021 16:50
Медицина тут безсила ,це патологія !!!)))
16.10.2021 16:54
Дмитро ?
16.10.2021 16:57
Ти Пуаро з Холмсом разом взяті !!!))))
16.10.2021 17:05
Красивий нік. Щось таке знайоме....
16.10.2021 16:56
Ківа функціональний наркоман. Так само як і Зеленський і вся його команда.
16.10.2021 17:00
Параноїдний шизофренік в стадіі загострення !!!)))
16.10.2021 19:54
йому треба укол 7,62. дуже помагає
16.10.2021 16:48
Параноїдна шиза зашкалює !!!))))
16.10.2021 17:05
Згадую його виступ на рашаТВ де він закликав розстрілювати цивільні автобуси, що їдуть Донбасу... Можливо ще відтоді тупо працює провокатором, косящим під дебіла...
16.10.2021 16:58
А цеє бачили? Там чувак схожий на Буткевича і Ківа...репують на Еспресо
https://twitter.com/Fregat24857984/status/1449366351819194374 https://twitter.com/Fregat24857984/status/1449366351819194374

16.10.2021 17:10
Жесть, ні, не бачив. А коли це було?
16.10.2021 17:04
Мимоволі Олесь Бузина згадався...
16.10.2021 17:44
Не вам першому таке йде на згадку...
16.10.2021 21:51
https://www.youtube.com/watch?v=1HgjfL-VVP8 следующий фейерверк Кива пустит так
16.10.2021 16:59
,Я бы его просто пристрелила.Нет.Я бы его резала по кусочку.Кому и что заказывать?? Продажной фрау Меркель?? Или кому?? Всё всё знают!! И всем насрать
16.10.2021 17:27
НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, он ща чистосердечно рассказывает даже то , чего и не знает...
16.10.2021 17:39
кому ?

лейтенанту Баканову?
да они уже не знают что с ним делать:
"отдать нельзя посадить"
ЗЕ-жаба не знает где запятую поставить
16.10.2021 17:43
Он же - популист, пойдет на поводу, так шо все образумится
16.10.2021 17:09
Косяк светанул то, чего не должен был светить. Будут заминать.
16.10.2021 17:53
уроженец город Алчевска Луганской области , вже замяли
16.10.2021 18:07
подданный *********** с московитским аусвайсом
16.10.2021 19:19
прикинь , с таким позорным аусвайсом принимают даже в США ))
16.10.2021 19:25
Кого? Вот это русское зверье?
16.10.2021 20:08
зверьё - туристов ))
16.10.2021 20:13
Так сюда и мартышек для зоопарков пускают, при наличии прививок. А вот русское зверье с их "прививками" русшмурдяком - не пускают. Вот ваших "дипломатов" в здание ООН пускали только с намордниками.
18.10.2021 10:56
Руское зверьё с рузке аусвайсом без проблем пускают на работу и на учёбу в США, требуется только виза и прохождение ПЦР-теста.

В здании ООН представители стран могут находиться как в намордниках (масках) так и без них , наша РУМЫНСКАЯ делегация была частично в масках.

К сожалению, в США обстановка с ковитом не самая лучшая в мире , в начале 2021 года посещение общественных мест было обязательным для американцев в намордниках (масках), сейчас вроде отказались от обязательного ношения намордников (масок) .
16.10.2021 22:19
Уявіть якби не замалювали ібала всих впіймани зраузу множимо на 3. Але бл..
16.10.2021 22:19 Відповісти
 
 