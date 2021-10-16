Проєкт "Без цензури": ЗСУ зловили чергового епічного "ихтамнета". Як накосячив Косяк?. ВIДЕО
Перед Днем захисників і захисниць, 13 жовтня, українські військові затримали біля Золотого чоловіка, який під виглядом розмінування території вів розвідку позицій, залишених ЗСУ в межах розведення. Пізніше виявилося, що затриманий - громадянин Росії Андрій Косяк.
У новому випуску "Без цензури" йтиметься про те, як Збройні сили України зловили чергового епічного "ихтамнета", а ще про те, як правильно спілкуватися з російськими бойовиками, передає Цензор.НЕТ.
Уродженець Алчевська Андрій Косяк отримав російський паспорт в лютому 2020 року, а в Україні його вже багато років розшукували за умисне вбивство.
У Росії і на окупованих територіях тепер - справжня істерика. Чим загрожують Україні росіяни і їхні маріонетки? І чому всі ці загрози - найчистіший абсурд?
Залишайте коментарі та лайки під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярним!
кончать на месте нужно было
До ківи треба санітарів викликати.
лейтенанту Баканову?
да они уже не знают что с ним делать:
"отдать нельзя посадить"
ЗЕ-жаба не знает где запятую поставить
В здании ООН представители стран могут находиться как в намордниках (масках) так и без них , наша РУМЫНСКАЯ делегация была частично в масках.
К сожалению, в США обстановка с ковитом не самая лучшая в мире , в начале 2021 года посещение общественных мест было обязательным для американцев в намордниках (масках), сейчас вроде отказались от обязательного ношения намордников (масок) .