Перед Днем захисників і захисниць, 13 жовтня, українські військові затримали біля Золотого чоловіка, який під виглядом розмінування території вів розвідку позицій, залишених ЗСУ в межах розведення. Пізніше виявилося, що затриманий - громадянин Росії Андрій Косяк.

У новому випуску "Без цензури" йтиметься про те, як Збройні сили України зловили чергового епічного "ихтамнета", а ще про те, як правильно спілкуватися з російськими бойовиками, передає Цензор.НЕТ.

Уродженець Алчевська Андрій Косяк отримав російський паспорт в лютому 2020 року, а в Україні його вже багато років розшукували за умисне вбивство.

У Росії і на окупованих територіях тепер - справжня істерика. Чим загрожують Україні росіяни і їхні маріонетки? І чому всі ці загрози - найчистіший абсурд?

