У харківському метро машиніст побив пасажира: очевидці повідомляють, що потерпілий заважав оточенню, поліція проводить перевірку. ВIДЕО

Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту в Харківському метрополітені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"16 жовтня у відділ поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзда б'є невідомого чоловіка. Встановлено, що сталося на станції метро "Проспект Гагаріна". Після конфлікту чоловік пішов з місця події", - наголошується в повідомленні.

У поліції додали, що із заявами в поліцію ніхто не звертався.

Представник Харківського метрополітену Олексій Бітнер повідомив Суспільному, що конфлікт стався увечері 15 жовтня на станції "Проспект Гагаріна" Холодногірсько-Заводської лінії.

Бійку зафіксували на відео і опублікували в соцмережах очевидці. На записі видно, як машиніст б'є по голові і тулубу пасажира з пластиковою пляшкою, схожою на пивну. Людина чинить опір, падає на мокрій підлозі і встає.

"Машиніст по-чоловічому покарав хама. Алкаш став пити пиво в метро, чіплятися до пасажирів, йому цього здалося мало, він замахнувся і вдарив по дзеркалу локомотива. Пасажири боялися реагувати на таку хамську поведінку, тільки машиніст не витримав і покарав його по-чоловічому. На наступній станції алкаша вже чекали копи", - наголошується в публікації telegram-каналу 1654.

На іншому відео видно, як із пасажиром спілкуються охоронець і поліцейський.

За словами Бітнера, машиніста після бійки усунули, триває службова перевірка.