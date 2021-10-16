УКР
У харківському метро машиніст побив пасажира: очевидці повідомляють, що потерпілий заважав оточенню, поліція проводить перевірку. ВIДЕО

Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту в Харківському метрополітені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"16 жовтня у відділ поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзда б'є невідомого чоловіка. Встановлено, що сталося на станції метро "Проспект Гагаріна". Після конфлікту чоловік пішов з місця події", - наголошується в повідомленні.

У поліції додали, що із заявами в поліцію ніхто не звертався.

Читайте також: Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ. ФОТО

Представник Харківського метрополітену Олексій Бітнер повідомив Суспільному, що конфлікт стався увечері 15 жовтня на станції "Проспект Гагаріна" Холодногірсько-Заводської лінії.

Бійку зафіксували на відео і опублікували в соцмережах очевидці. На записі видно, як машиніст б'є по голові і тулубу пасажира з пластиковою пляшкою, схожою на пивну. Людина чинить опір, падає на мокрій підлозі і встає.

"Машиніст по-чоловічому покарав хама. Алкаш став пити пиво в метро, чіплятися до пасажирів, йому цього здалося мало, він замахнувся і вдарив по дзеркалу локомотива. Пасажири боялися реагувати на таку хамську поведінку, тільки машиніст не витримав і покарав його по-чоловічому. На наступній станції алкаша вже чекали копи", - наголошується в публікації telegram-каналу 1654.

На іншому відео видно, як із пасажиром спілкуються охоронець і поліцейський.

Читайте також: У метро "Хрещатик" сталася бійка, пасажири надихалися сльозогінним газом. ВIДЕО

За словами Бітнера, машиніста після бійки усунули, триває службова перевірка.

+19
сдали нервы у машиниста при виде бухого быдла. Понять, простить)))
16.10.2021 16:16 Відповісти
16.10.2021 16:16 Відповісти
+17
наказать пьянь это гражданское действие Гражданина

только поощрять !
16.10.2021 16:07 Відповісти
16.10.2021 16:07 Відповісти
+15
сделал физическое замечание быдлу!
16.10.2021 16:20 Відповісти
16.10.2021 16:20 Відповісти
А ХдЄ відЄо?
16.10.2021 16:03 Відповісти
16.10.2021 16:03 Відповісти
Тама.
16.10.2021 16:08 Відповісти
16.10.2021 16:08 Відповісти
какаяразница?
16.10.2021 16:27 Відповісти
16.10.2021 16:27 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2021-10-16/v-harkove-muzhchina-s-pivom-ustroil-debosh-v-metro-i-byl-zhestko-nakazan-video/246785 Здеся
показати весь коментар
16.10.2021 17:07 Відповісти
Спасибо
16.10.2021 17:28 Відповісти
16.10.2021 17:28 Відповісти
наказать пьянь это гражданское действие Гражданина

только поощрять !
16.10.2021 16:07 Відповісти
16.10.2021 16:07 Відповісти
ЛЮБОЕ проявление чувства справедливости власть ворья люто преследует. Они боятся что следующими будут они
16.10.2021 16:55 Відповісти
16.10.2021 16:55 Відповісти
сдали нервы у машиниста при виде бухого быдла. Понять, простить)))
16.10.2021 16:16 Відповісти
16.10.2021 16:16 Відповісти
... и наградить !
обязательно наградить !

значком "За пресечение быдлячества"
16.10.2021 18:17 Відповісти
16.10.2021 18:17 Відповісти
Машиніст як громадянин прийняв єдино правильне рішення, і їхати треба і безпека пасажирів має бути.
16.10.2021 20:29 Відповісти
16.10.2021 20:29 Відповісти
сделал физическое замечание быдлу!
16.10.2021 16:20 Відповісти
16.10.2021 16:20 Відповісти
А кто вел поезд в это время ? ))
16.10.2021 16:22 Відповісти
16.10.2021 16:22 Відповісти
автопилот
16.10.2021 16:23 Відповісти
16.10.2021 16:23 Відповісти
Водителю премию надо выдать, а не наказывать
16.10.2021 16:29 Відповісти
16.10.2021 16:29 Відповісти
Машинисту премию, хаму по морде!
16.10.2021 16:33 Відповісти
16.10.2021 16:33 Відповісти
И где видео?
16.10.2021 16:38 Відповісти
16.10.2021 16:38 Відповісти
У нас машинисты дают в морду алкашам, а на паРашке своя атмосфера...

Смерть на полном ходу

Из поезда метро выпал машинист

Необычный инцидент случился в столичном метро: вечером в субботу из кабины поезда выпал машинист.

Как сообщили информационные агентства, никем не управляемый поезд прибыл в 22 часа 30 минут на станцию "Рязанский проспект", совершив автоматическое торможение. В свою очередь, машинист электропоезда, который следовал за предыдущим составом, обнаружил под контактным рельсом в перегоне между станциями "Кузьминки" и "Рязанский проспект" тело коллеги.

Как рассказывают в полиции, по предварительном данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Полиция изъяла записи камеры видеонаблюдения, размещенной в кабине головного вагона. Установлено, что в ходе движения поезда машинист находился в кабине один. "По всей вероятности, машинист погиб в результате нарушения техники безопасности, открыв дверь кабины и выглянув наружу",- рассказывают в пресс-службе управления внутренних дел на московском метрополитене.

было это в 2013 году и потом писали, что был машинист бухой в хлам..
показати весь коментар
16.10.2021 16:40 Відповісти
Конечно бухой. Это ж засрашка.
16.10.2021 16:47 Відповісти
16.10.2021 16:47 Відповісти
Правильно сделал
16.10.2021 16:50 Відповісти
16.10.2021 16:50 Відповісти
Была угроза жизни машиниста? Если нет - обоих в кутузку
16.10.2021 16:57 Відповісти
16.10.2021 16:57 Відповісти
была угроза жизни пассажирам - рузьгечелюстной мусчина начал бить ходовое оборудование состава.
16.10.2021 17:31 Відповісти
16.10.2021 17:31 Відповісти
"Пассажиры боялись реагировать.. " ..-Неужели эта тот бестрашный Харькав"лудшега"?! ВатноСовкадрочеры, вы шо алкаша перепутали с солдатом НАТО.??
16.10.2021 17:10 Відповісти
16.10.2021 17:10 Відповісти
Машиніст муділо. Він повинен був викликати копів і довести потяг до зупинки. Із-за сраного дзеркала міг покалічити кучу народу. І весь цей час тримати закритою свою кабіну.
Хоча, як людину, його можна зрозуміти.
Якщо буде гнати лінію - попереджав теракт - може й буде добре.
16.10.2021 17:25 Відповісти
16.10.2021 17:25 Відповісти
Жаль, что машиниста скорее всего уволят даже если он прав
16.10.2021 17:26 Відповісти
16.10.2021 17:26 Відповісти
да, у нас при драке машиниста и быковатого от работы отстраняют машиниста, а быковатый протрезвеет и снова пойдет бухать
16.10.2021 17:40 Відповісти
16.10.2021 17:40 Відповісти
Пане Олексій, це надто велика розкіш звільняти машиніста метро.Все рівно,що шахтаря з вугільної лави. видати премію за збереження рухливого складу метро.
16.10.2021 18:05 Відповісти
16.10.2021 18:05 Відповісти
Копы говнюки! Он по быстрому выполнил их работу, а они скандал подняли. А так бы остановили метро и ждали бы пока полиция приехала. За это время хулиган убежал бы.
16.10.2021 17:44 Відповісти
16.10.2021 17:44 Відповісти
Тільки у хомо сапієнс,на відміну від усього тваринного світу,показати зуби означає не загрозу,а доброзичливість.Але я не про це.От чому мурликанці завжди посміхаються?Хоча всі знають,що це нещіро.А тому,що за бог зна скільки поколінь з'явився спадковий умовний рефлекс.Не посміхнешся - отримаєш кулю в лоба.Ну у нас не так радикально,але якби кожне бидло знало,що як почнеш бикувати,то зразазу прилетить у хлєбало,тоді б і бакланів не стало.
16.10.2021 17:53 Відповісти
16.10.2021 17:53 Відповісти
Кто бы что ни говорил, а пороть в воспитательных мерах бывает просто необходимо.
Иначе не понимают.
А от задницы до головного мозга - самый короткий воспитательный путь.
Недаром господь специально придумал для этого задницу.
16.10.2021 18:47 Відповісти
16.10.2021 18:47 Відповісти
Так а в чем проблема? Алкаш получив физическое замечание сам ушел и никому не жаловался потому что понял что виноват. Пускай скажет спасибо что еще не приписали ему материальный ущерб за зеркало и задержку поезда.
16.10.2021 18:49 Відповісти
16.10.2021 18:49 Відповісти
когда хамло бухал и приставал к людям полицаи что делали??
наверное бабушек продающих яблоки у метро чмурили
А теперь героически машиниста будут доить
16.10.2021 19:09 Відповісти
16.10.2021 19:09 Відповісти
Машиниста премировать. Побольше бы таких неравнодушных к нарушениям общественного порядка граждан.
16.10.2021 19:43 Відповісти
16.10.2021 19:43 Відповісти
Хотелось бы, чтобы мразь, выставившая видео в сеть, получила бы от какого-нибудь алкаша по рылу бутылкой, а потом ещё и ботинком по рёбрам....
16.10.2021 19:47 Відповісти
16.10.2021 19:47 Відповісти
Зараз багато мерзотників що будуть знімати відео як людина тоне, але руки не подадуть щоб врятувати бо "крутий" відосик не вийде.
16.10.2021 20:39 Відповісти
16.10.2021 20:39 Відповісти
підтримання громадського спокою не є функцією машиніста. Він не мав права залишати кабіну потягу. Це могла бути провокація і т. ін.
16.10.2021 20:33 Відповісти
16.10.2021 20:33 Відповісти
шо-то похоже на "надо прекратить стрелять, а то пукин нападет"
16.10.2021 21:49 Відповісти
16.10.2021 21:49 Відповісти
Вообще-то это вопрос к дежурным по станции.
16.10.2021 21:03 Відповісти
16.10.2021 21:03 Відповісти
А хде, собсно, мусара? Видимо, шмонают пэрэсичных в застенках метро.
16.10.2021 21:48 Відповісти
16.10.2021 21:48 Відповісти
Правильно кого с работы уволить? работягу...А ханурику нихера не будет..шо с него взять..еще и компенсацию заставят машиниста платить..
16.10.2021 22:50 Відповісти
16.10.2021 22:50 Відповісти
Машиниста отстранили и направили на занятия по рукопашному бою.
17.10.2021 05:55 Відповісти
17.10.2021 05:55 Відповісти
 
 