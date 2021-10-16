У харківському метро машиніст побив пасажира: очевидці повідомляють, що потерпілий заважав оточенню, поліція проводить перевірку. ВIДЕО
Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту в Харківському метрополітені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
"16 жовтня у відділ поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзда б'є невідомого чоловіка. Встановлено, що сталося на станції метро "Проспект Гагаріна". Після конфлікту чоловік пішов з місця події", - наголошується в повідомленні.
У поліції додали, що із заявами в поліцію ніхто не звертався.
Представник Харківського метрополітену Олексій Бітнер повідомив Суспільному, що конфлікт стався увечері 15 жовтня на станції "Проспект Гагаріна" Холодногірсько-Заводської лінії.
Бійку зафіксували на відео і опублікували в соцмережах очевидці. На записі видно, як машиніст б'є по голові і тулубу пасажира з пластиковою пляшкою, схожою на пивну. Людина чинить опір, падає на мокрій підлозі і встає.
"Машиніст по-чоловічому покарав хама. Алкаш став пити пиво в метро, чіплятися до пасажирів, йому цього здалося мало, він замахнувся і вдарив по дзеркалу локомотива. Пасажири боялися реагувати на таку хамську поведінку, тільки машиніст не витримав і покарав його по-чоловічому. На наступній станції алкаша вже чекали копи", - наголошується в публікації telegram-каналу 1654.
На іншому відео видно, як із пасажиром спілкуються охоронець і поліцейський.
За словами Бітнера, машиніста після бійки усунули, триває службова перевірка.
только поощрять !
обязательно наградить !
значком "За пресечение быдлячества"
Хоча, як людину, його можна зрозуміти.
Якщо буде гнати лінію - попереджав теракт - може й буде добре.
Иначе не понимают.
А от задницы до головного мозга - самый короткий воспитательный путь.
Недаром господь специально придумал для этого задницу.
наверное бабушек продающих яблоки у метро чмурили
А теперь героически машиниста будут доить