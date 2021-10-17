Магніт-античіп проти стресу, Зе і "слуг народу" - в новому випуску "Легко-шоу". ВIДЕО
Про епоху бідності у Володимира Зеленського, магніти, чіпи та рептилоїдів, а ще зовсім трохи - про Ірину Верещук.
Лише перевірені та правильно заряджені потоки легкого гумору в новому випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ.
На десерт - фронтмен гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко з душевною бесідою і неймовірною музикою.
Проєкт реалізується в партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою авторів.
