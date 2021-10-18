"А чого зі зброєю пішов?" - "Стремно": опубліковано кадри затримання на Донбасі офіцера РФ Косяка. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео затримання контррозвідниками СБУ найманця РФ, офіцера РФ Андрія Косяка на ділянці розведення в Золотому під час того, як він розвідував позиції українських воїнів.

Про це повідомив у твітері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

"Епічна стрічка "Викрадення Косяка" виробництва" КиївСБУФільм ", - підписав він відео.

На кадрах українські воїни затримують найманця РФ, офіцера РФ Андрія Косяка.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ. Військовослужбовці 24-ї бригади на ділянці розведення Золоте затримали Андрія Косяка.

Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань: громадянина РФ, терориста, офіцера 6-го мотострілецького полку окупаційних військ РФ на Донбасі Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

В ОРЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.