"А чого зі зброєю пішов?" - "Стремно": опубліковано кадри затримання на Донбасі офіцера РФ Косяка. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео затримання контррозвідниками СБУ найманця РФ, офіцера РФ Андрія Косяка на ділянці розведення в Золотому під час того, як він розвідував позиції українських воїнів.

Про це повідомив у твітері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

"Епічна стрічка "Викрадення Косяка" виробництва" КиївСБУФільм ", - підписав він відео.

На кадрах українські воїни затримують найманця РФ, офіцера РФ Андрія Косяка.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ. Військовослужбовці 24-ї бригади на ділянці розведення Золоте затримали  Андрія Косяка.

Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань: громадянина РФ, терориста, офіцера 6-го мотострілецького полку окупаційних військ РФ на Донбасі Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

В ОРЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.

Топ коментарі
+59
Спасибо Героям. лапти горите в аду
показати весь коментар
18.10.2021 08:17 Відповісти
+50
Що взагалі робить москаль на території України зі зброєю в руках?
показати весь коментар
18.10.2021 08:19 Відповісти
+38
Не побоялись парни, остановили. И тут такая неожиданность. Наградить за бдительность.
показати весь коментар
18.10.2021 08:19 Відповісти
Спасибо Героям. лапти горите в аду
показати весь коментар
18.10.2021 08:17 Відповісти
Не побоялись парни, остановили. И тут такая неожиданность. Наградить за бдительность.
показати весь коментар
18.10.2021 08:19 Відповісти
Тут хоть бы не наказали...(((
показати весь коментар
18.10.2021 21:16 Відповісти
так він "рядовой", "обер лейтнант" чи "палькоффник"
показати весь коментар
18.10.2021 08:19 Відповісти
штурмбанфюрер )
показати весь коментар
18.10.2021 08:28 Відповісти
обер... оберштурмбанфюррер, фашист по нашему!
показати весь коментар
18.10.2021 08:36 Відповісти
Оберст, член НСДРП с 14 года, характер кацапский, ненавидит врагов партии, алкоспортсмен. Из компрометирующих связей не вылазил.
показати весь коментар
18.10.2021 20:40 Відповісти
Що взагалі робить москаль на території України зі зброєю в руках?
показати весь коментар
18.10.2021 08:19 Відповісти
в полон ішов.
показати весь коментар
18.10.2021 08:29 Відповісти
Заблукав. Ото був на полігоні попід Калугою, але щось пішло не так під час навчань і опинився аж у Золотому. А як воно так вийшло, то й сам не знає. Чому зі зброєю-вовків калужських боявся. А чому із пов"зкою СЦКК,та ото,щоби усі знали,що він такий голодний, що аж хоче сцять і какать. Військове звання-рядовий старлей,громадянство-парашеський українець, судимість-ні,бо втік і 115 стаття ККУ його у 10 році не наздогнала. Ну,якось так.
показати весь коментар
18.10.2021 09:19 Відповісти
не москаль,а швидше манкурт!
показати весь коментар
18.10.2021 13:43 Відповісти
То местная вата.
показати весь коментар
18.10.2021 19:38 Відповісти
Не москаль, а москальский БОМЖ - паспорт есть, а регистрации нет.
показати весь коментар
19.10.2021 09:30 Відповісти
Якщо є аусвайс з куркою, то москаль і не БОМЖ, а БПМП. Без Певного Місця Проживання..
показати весь коментар
19.10.2021 09:33 Відповісти
БПМП? Боевая(бойова) ********(піздата) Машина(машина)
Пехоты(піхоти)?

БОМЖ , когда оскорбительно - "бомжара"
БПМП, коли образливо - "бепеемпера"?
показати весь коментар
19.10.2021 11:42 Відповісти
Представляю, как он обосрался, попал к фошиздам- бендеровцам. Они на органы распродадут хероя ,, малороссии".
показати весь коментар
18.10.2021 08:32 Відповісти
Там еще найди здоровый орган...
показати весь коментар
18.10.2021 08:51 Відповісти
Слава Героям бригады им. короля Данила
показати весь коментар
18.10.2021 08:34 Відповісти
Рядовой,говорит. Ну да. На кацапии что рядовой,что подполковник-один хрен петухи.
показати весь коментар
18.10.2021 08:36 Відповісти
Не скажи!!! Полковник на бутылках лет на 20 больше просидел!)
показати весь коментар
18.10.2021 21:18 Відповісти
Насинячилась мокша і загубилась.
показати весь коментар
18.10.2021 08:40 Відповісти
Петушару паРашисткую в обменный фонд... если Зе не просрет конечно...
показати весь коментар
18.10.2021 08:44 Відповісти
А при чем тут сбу к 24 бригаде ВСУ?
показати весь коментар
18.10.2021 08:47 Відповісти
рядовой а в погонах лейтенанта ..кадровый дэхфецит
показати весь коментар
18.10.2021 08:47 Відповісти
Кто в курсе, все его органы уже забронированы? Кроме печени конечно
показати весь коментар
18.10.2021 08:50 Відповісти
до чого тут сбу?
показати весь коментар
18.10.2021 08:55 Відповісти
Не при чём.
дело было так.
около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ..... Источник:
Один из группы отошел за кустики, а там, контрразведка СБУ случайно находилась. И случайно, до выяснения, подполковника. Зеленстрой траву у дороги убирал, а подполковник (один) присматривал.группа неустановленных вооруженных лиц, и не заметила пропажи бойца.
показати весь коментар
18.10.2021 09:14 Відповісти
2АК РОА
показати весь коментар
18.10.2021 08:55 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 09:06 Відповісти
😂👍
показати весь коментар
19.10.2021 09:36 Відповісти
Москалі вийшли з СЦКК, якщо не помиляюся, в 2015 році. То ж законна ціль, як я розумію.
показати весь коментар
18.10.2021 09:22 Відповісти
Цей "ахвіцер" є ще одним доказом "гражданской войни"
показати весь коментар
18.10.2021 09:35 Відповісти
Гарно хлопці цю російську консерву розпакували. Молодці.
показати весь коментар
18.10.2021 09:45 Відповісти
если бы еще накостыляли етой консерве по самое "не балуй"-было бы отлично!
показати весь коментар
18.10.2021 18:34 Відповісти
Тогда бы видео не показали...(

Повезло мудаку(((
показати весь коментар
18.10.2021 21:20 Відповісти
обміняти на наших хлопців ПІСЛЯ надання усіх свідчень стосовно присутності нарасії в Україні, ***** його годувати, нам потрібні нащі люди, але не ті хто поїхав туди на екскурсію...
показати весь коментар
18.10.2021 10:11 Відповісти
Видели мы таких лугандоновских офицеров - полковника автомоечных войск моторылу и полковника погрузочных войск гивика, генерала куриных грудок захер и генерала отжимов бабла ташкента… и где они сейчас?
показати весь коментар
18.10.2021 10:47 Відповісти
Вот только не понял я, виновники торжества сбу или все же вийськова розвидка??
показати весь коментар
18.10.2021 10:49 Відповісти
Ну и накосячил ты, товарищ Косяк. Теперь тебя как бы и нету. Ведь " их там нет"...
показати весь коментар
18.10.2021 12:04 Відповісти
Гарний фільм, побільше такої хроніки
показати весь коментар
18.10.2021 12:25 Відповісти
Володя по першій вимозі окупанта віддасть цього фашиста в Московію і ще буде довго вибачатися.
показати весь коментар
18.10.2021 15:38 Відповісти
Этот кацап - не рядовой..
если в СБУ ещё остались патриоты Украины, - этого Косяка нужно вывернуть наизнанку и узнать всё
показати весь коментар
18.10.2021 15:56 Відповісти
да у него по роже и по поведению видно что он не простой солдат

офицер. в командировке, дома типа в отпуске!

мрази! их судить надо в Гааге как военных преступников!!!!
показати весь коментар
18.10.2021 16:36 Відповісти
тут даже фамилия этого недоразумения соответствующая - косяк
показати весь коментар
18.10.2021 16:20 Відповісти
ЕСЛИ ЕГО ОБМЕНЯЮТ НА НАШИХ, ТО В РФ ОН СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ЖИЛЕЦ, КАК И ТЕ ЧТО ОБМЕНИВАЛИСЬ НА НАШИХ РАНЬШЕ. ВСЕ ИХ ВОЕННЫЕ ПОСЛЕ НАШЕГО ПЛЕНА ПОШЛИ В РФ В РАСХОД!!! ЕСЛИ ОН ХОЧЕТ ЖИТЬ, ТО ПУСТЬ ХОТЬ НА КОЛЕНЯХ ПРОСИТСЯ ОСТАТЬСЯ ТУТ В УКРАИНЕ!!! Я ДУМАЮ ЧТО ОН ИМЕЕТ ПРАВО ОТ ОБМЕНА ОТКАЗАТЬСЯ, ЕСЛИ КОНЕЧНО НЕ ЗАСТАВЯТ СИЛОЙ ПОДПИСАТЬ ОБМЕН!!!
показати весь коментар
18.10.2021 16:58 Відповісти
Є інфо що цілий підполковник а то дурня включив ...рядовий гнида!!
показати весь коментар
18.10.2021 17:36 Відповісти
Судячи з вимову букви Г цього персонажу, то мені більше ****** на постановочне відео.
показати весь коментар
18.10.2021 20:09 Відповісти
Г мягко в русской речи, как раз говорят в ЛуГанской и Донецкой обл.
показати весь коментар
18.10.2021 20:47 Відповісти
як "корабель" назвали, то так він і "поплив"
показати весь коментар
18.10.2021 21:38 Відповісти
Пулю в затылок и все!!
показати весь коментар
18.10.2021 21:58 Відповісти
Прошити кацапського виродка навхрест їз кулемета . Виживе - значить харошій чєлавєк і говорить правду . Ну а якщо не виживе - тоді 100% ясно що то був диверсант . Тому й не витримав перевірки вогнем . Старий бандерівський метод перевірки москалів на вшивість .
показати весь коментар
18.10.2021 22:05 Відповісти
Я бы его отправил сначала в Гаагу на допрос. А после этого можно и обменять...
показати весь коментар
19.10.2021 10:04 Відповісти
Повесить эту тварь и записку оставить , мол не вынесла dуша поэта ...!
показати весь коментар
19.10.2021 21:42 Відповісти
 
 