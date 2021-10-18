УКР
17 665 97

Російська 15-та бригада в Карабасі вчиться відбивати азербайджанські "Байрактари" з біноклями і кулеметами. ВIДЕО

Російська 15-та бригада в Карабасі провела навчання з відбиття атак азербайджанських безпілотників "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, протистояти технологічним літальним апаратам росіяни намагалися за допомогою біноклів і кулеметів.

"Особливістю проведення заняття стало виконання завдань з виявлення безпілотного літального апарату (БПЛА) в зоні відповідальності наглядового поста з передачею інформації на пункт управління російського миротворчого контингенту каналами закритого зв'язку. Особовий склад наглядового поста відпрацював заходи щодо підйому по бойовій готовності. Були відпрацьовані заходи щодо заняття вогневих позицій, висунення на позиції під прикриттям техніки. Також за ввідними відпрацював спостерігач поста повітряного спостереження з виявлення безпілотних літальних апаратів", - йдеться у звіті про навчання 15-ї бригади.

Автор: 

+51
18.10.2021 10:12 Відповісти
+35
ось такі вони, расєйські нанотехнології...
18.10.2021 10:09 Відповісти
+27
Да. Армяне об этой тактике не знали видать...Вот и разлетались в клочья.
18.10.2021 10:11 Відповісти
ось такі вони, расєйські нанотехнології...
18.10.2021 10:09 Відповісти
Панцирі не справляються, тепер кацапи в біноклю будуть дивитися, потім підзорні труби і телескопи підуть в дію. І на завершення запустять надувні кульки замість аеростатів.
18.10.2021 11:20 Відповісти
Якась дичина.
18.10.2021 11:53 Відповісти
особенно впечатлила железная будка в конце видео!
для РПГ самый раз - жареный кацап в собственном соку
18.10.2021 15:00 Відповісти
турецкие
18.10.2021 10:10 Відповісти
Да. Армяне об этой тактике не знали видать...Вот и разлетались в клочья.
18.10.2021 10:11 Відповісти
лучше бы нанорогатки применяли
18.10.2021 10:11 Відповісти
нанобатуты)
18.10.2021 10:16 Відповісти
18.10.2021 10:12 Відповісти
Можно ещё попов московитских запустить ))
18.10.2021 10:29 Відповісти
18.10.2021 11:11 Відповісти
Але яка кучність стрільби!
18.10.2021 11:43 Відповісти
бинокли и пулемёты(счетверённый Максим)!
18.10.2021 10:13 Відповісти
... на бронепоезде "Смерть азерам"

и пяти минут не проживут
18.10.2021 15:01 Відповісти
На алиекспес рогатки с лазерным прицелоп есть
18.10.2021 10:14 Відповісти
Больше треша!
18.10.2021 10:15 Відповісти
Скоро ещё лаптемёты 120 калибра подъедут. Трепещи супостат))
18.10.2021 10:17 Відповісти
Турция - на пике технического прогресса.Армяне и кремль-папуасы с копьями.
18.10.2021 10:18 Відповісти
Да уж,моща мокшанская...
18.10.2021 10:19 Відповісти
Зря они шамана Габышева в психушку упекли. Может посоветовал бы чего толкового.
18.10.2021 10:20 Відповісти
Тому і засунули що, він саме правильне рішення пропонував.
18.10.2021 11:45 Відповісти
Куда суётся эта быдлятина колхозная путинская? В Чечне им надавали по зубам, и если бы не равнодушие мирового сообщества, когда оно опускало глаза на варварские бомбёжки русскими мирных чеченских селений, сейчас была бы независимая Чечня, да и весь Северный Кавказ, а там и Карелия, Дальний Восток, Сибирь и прочие, вот тогда Москва бы завыла - некого было бы грабить, чтобы по-свински жировать как сейчас
18.10.2021 10:22 Відповісти
В первой войне? Во второй войне им удалось взять Чечню под контроль и перебить всех руководителей Ичкерии и полевых командиров. А после этого им удалось установить жизнеспособную лояльную Кремлю власть - клан Кадыровых.
18.10.2021 15:31 Відповісти
У наших "патриотов" своя реальность. По факту - во второй чеченской войне - победа. В войне с Грузией - победа - Абхазия и Южная Осетия фактически взяты под контроль России. В Сирии - победа - ИГИЛ - разгромлен, его государство в Сирии и Ираке больше не существует. Большая часть территории Сирии перешла под контроль центральной власти.
18.10.2021 15:35 Відповісти
така паб'єда над Чечнею, що не припиняють сплачувати данину дотувати бюджет Чечні, кількість рузьгє в Чечні стала на межі статистичної похибки, а кадировці чудять по всій расєї і навіть місцева мокшанська поліція не має права їх торкатися.
З паб'єдай, рузьгє!
18.10.2021 18:51 Відповісти
Там все очень сложно. Кто знает куда и сколько качают нефть из Чечни? А ее там оооочень много
19.10.2021 09:47 Відповісти
-Рогатки, тренированные голуби, шаманы для вызова молний, зеркальца слепить солнечными зайчикамм.
-Вы точно генерал?
18.10.2021 10:23 Відповісти
18.10.2021 10:24 Відповісти
Головне - пакети з собою захватіть.
18.10.2021 10:25 Відповісти
синенькие, желтенькие или черные.
18.10.2021 10:56 Відповісти
металлик
18.10.2021 11:01 Відповісти
мощно, особенно понравилась рында (кусок трубы по которой молотит боец палкой)
18.10.2021 10:26 Відповісти
Alarm))))
19.10.2021 09:48 Відповісти
Очередной вброс на радость биомассе.
Для начала рекомендую задуматься, что там освободил Азерьайджан, если в Карабахе стоит вражеская армия?
Второе, у кацапов приняли на вооружение передвижные станции радиопомех для противодействия дронам.
Сначала придется запускать дроны-камикадзе для их подавления, а потом уже управляемые.
18.10.2021 10:30 Відповісти
18.10.2021 10:46 Відповісти
Вашу карту сравните с моей на Ютубе"1919г.Карта Од(Аз)эрбэйджана на Парижской конференции" сильных мира.ВО СКОЛЬКО РАЗ НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ УМЕНЬШИЛ ЗЕМЛИ ИндоПэриджана=ГРекоАнара(Рим=Омур-Жизнь)=ОдЭр(АзАта,Азэр)БэйДжана! Убил сразу 2-х зайцев. И сейчас продолжает НАШИ ЗЕМЛИ ОТНИМАТЬ И ЕЩЕ ТУДА ДОРОГИ(5км шириной???) прокладывает.А где нам отмечать 5-й вторник (АхырБах-конец смотрящего Судьбы=Бахтиар=Гектор =Карабах) праздника Ноуруз(Базанта)=Масленница=Троянская битва=Луперкалии(раен Пиркули )??? Наверное в Московском Кремле,ПОСТРОЕННОГО НАШИМИ ЦАРЯМИ!
18.10.2021 12:02 Відповісти
Армия нерусского Кремля должна валить из Карабаха и Дагестана(раньше тоже Одэрбэйджан)!
18.10.2021 12:05 Відповісти
60млн.народ НЕ ДАВАЛ ЕМУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УМЕНЬШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ Родины АтаЯнана(ОТец горящий=АТАМА)=РИМа(Омура-Анар).
18.10.2021 12:08 Відповісти
Москалику - розкажи це їхтамнєтам в Сирії
18.10.2021 10:47 Відповісти
Номерной лахтинский троль будет меня учить.
18.10.2021 10:48 Відповісти
Москалику, уважніше читай про свої аналонанотехнології, а ще краще дивися мультики свого ***** (які даже не можуть нормально намалювати )
18.10.2021 11:39 Відповісти
Каким именно? Там нет "ихтамнетов". Там официально заключен договор о военной помощи. Там действовали не "добровольцы", не "отпускники", а кадровые военные - авиация, спецназ, саперы.
18.10.2021 15:29 Відповісти
а чим відрізняються отпускнікі від неотпускніків? Наявністю авіації і масштабом бомбардувань?
18.10.2021 18:54 Відповісти
Я теж думаю, що не має різниці ...... коли вони в землі
19.10.2021 10:40 Відповісти
Так это нормальная практика - сначала запускать дроны-камикадзе для подавления средств противодействия. Азербайджан и в прошлогодней войне так делал - сначала израильскими камикадзе уничтожались ПВО и РЭБ, а затем уже запускали байрактары.
18.10.2021 11:08 Відповісти
Ворожа армія знаходиться в оточенні з контрольованим коридором.
18.10.2021 11:48 Відповісти
Что освободил Азербайджан? Зону безопасности, в которой практически никто не жил. Территория собственно Карабаха осталась Азербайджану неподконтрольна. Зато фактически перешла под контроль России. И войск Турции там так и не появилось - что бы не обещал Арестович год назад.

А теперь для тех кто гыгыкает над слабовооруженным контингентом "миротворцев" в Карабахе. Это символический контингент, слабо вооруженный, который предназначен для того, чтобы показать - здесь есть военное присутствие России. И в случае удара по нему, туда зайдут лучше вооруженные российские части.

И для тех, кто восхищается "Байрактарами". "Байрактары" не громили никакого русского оружия. Они уничтожали военную технику карабахской армии, даже не армянской, выпущенную в 60-е годы. И открою маленькую тайну. Азербайжан закупает Российского оружия намного больше, чем Армения.
18.10.2021 15:43 Відповісти
расєйський контингент там на пташиних правах. В нього нема мандату ООН і як тільки Азербайджан заявить про його недоречність - одразу він з миротворчого перетвориться на окупаційний зі всіма наслідками
18.10.2021 18:56 Відповісти
А ну как покажи нам современное кацапское оружие?))) только надувное не надо, его уже видели))

у кацапов только искандеры приличные, ну и атомные подлодки

остальное - гов но!
19.10.2021 09:52 Відповісти
атомные подлодки???? Роскажи це "проституткам" Курська
19.10.2021 10:42 Відповісти
они есть... и не надо тут путлера недооценивать... опасться надо, но не боятся
19.10.2021 14:16 Відповісти
с курском очень мутная история... версии разные, вплоть до бунта, и их за это и утопили свои же
19.10.2021 14:16 Відповісти
советские койки удар в рельсу и армяне на коцапской мове))такие же ормяне как я негр
18.10.2021 10:35 Відповісти
бабуины
18.10.2021 10:56 Відповісти
Я не понял! Байрактары уже по земной поверхности передвигаются?
18.10.2021 10:56 Відповісти
хуже, уже под землёй ходы роют
18.10.2021 21:52 Відповісти
понятно
18.10.2021 22:00 Відповісти
Рельса для тревоги це прикольно. І бінокль для виявлення цілі теж одно з проривних досягнень. Кавалєрія ще потрібна для переслідування.
18.10.2021 11:03 Відповісти
а кавалерiя мабуть на верблюдах чи на iшаках - кiнь там не пройде...
18.10.2021 12:09 Відповісти
Украинскую Армию превратили в терротериальную оборону, плюс постоянная пропаганда об заоблачном уровне жизни в параше.
Ничего удивительного.
18.10.2021 11:11 Відповісти
Кацапчик, пи_дуй у своє Ольгино. А то, корчиш з себе українця, воша московська.
18.10.2021 11:43 Відповісти
Как рассказывал один кацап, они до сих пор удивляются как легко они захватили крым. Армия РФ в плачевном положении и для захвата крыма пришлось укомплектовывать единственную бригаду чтобы бросить противнику пыль в глаза типо армия РФ страшная и непобедимая, вынудить противника сдаться без боя. Думали что в крыму бедет десятилетняя война как в Чечне. В других же случаях где противник оказывает сопротивление, армия РФ практически везде получает по зубам даже от маленьких армий.
18.10.2021 11:09 Відповісти
Тоді їм "зіграв" єдиний "козирь" - армія України була в такому стані, що ДУЖЕ важко було назвати її даже "армією" + куча зрадників + політична і екномічна криза з "різними" потрясіннями для людей...
18.10.2021 11:43 Відповісти
Ответить могли. Было много добровольцев… но Крым просто продали
19.10.2021 09:54 Відповісти
Юлічка допомогла, є стінограмма, але якби її ще послухали - "нє сопротівляться", можливо лінія фронту була б по Дніпру
Але дякуючи добровольцям і волонтерам, а також військовим... або тому, що залишилося від армії, українці змогли стримати, та ще й "дати по зубам" москальській "нєпобідімой" армії...
19.10.2021 10:47 Відповісти
Ху@вый Москаль

Россия. Армия. Драка.Чеченцы сдают на краповый берет.
Видео https://twitter.com/i/status/1449769675223666688

18.10.2021 11:12 Відповісти
в конце ролика кассаб сам в цинк залез. правильно тренеруется.
18.10.2021 11:28 Відповісти
Дебилы. Байрактар, не входя в зону оптического наблюдения, направляет ракету поддерживающей установки (или бьет своей), а бравые кацапы в это время ищут колотушку, чтобы отдубасить металлическую трубу. Как обычно, не находят (сдали на металлолом и пробухали) и начинают, с разбега, биться головами в борт БТРа с воплями "Тревога!". Что же вы, суки, не научили ариков, что так можно зашугать "Байрактар". Была бы полная победа российского оружия. Вот такая армия у ху_ла. Если бы не несметные запасы СССРовского ядерного (большей частью - не боеготового) оружия, о Лаптестане уже давно бы забыли.
18.10.2021 11:35 Відповісти
"Как обычно, не находят" - а як же нанотехнології? Ви мабуть не дивитесь блогерів, а тому не знаєте що в рф додумались замінювати металеві інструменти на дерев'яні із прив'язаним до них камнем та навіть більше вносити цей інвентар в журнал щоб не про**ли.

https://www.youtube.com/watch?v=FCBPEn_jqqo

18.10.2021 21:35 Відповісти
Перемещаются с пальцами на спусках. Они в боевой обстановке друг дружку проредят пока добегут до цели.
18.10.2021 11:37 Відповісти
Hi hi , tam adin snarjad v aruzheinuju , i astanetsa ruskij bez pih-paf ...toka kamni , i te s neba
18.10.2021 11:38 Відповісти
В реальной ситуации их бы уже не было в живых, типичная совковая показуха для начальства, СССР 2.0
18.10.2021 11:40 Відповісти
Щоб менше бухали їх іноді "бодрят" навчаннями.
18.10.2021 11:50 Відповісти
..за последнее время - это лучший (из тех, что видел) учебный, мотивирующий видеоролик для молодых украинских бойцов...)
ну, а Герои-ветераны украинско-кацапской войны этих рукожопых кацапов и так знают со всех сторон, что они есть и чего они стоят..
18.10.2021 12:01 Відповісти
«Закрытые каналы связи» просто уникальны! Пожарная гильза с колотушкой.😂😂😂
18.10.2021 12:10 Відповісти
рында (тм)!
18.10.2021 15:31 Відповісти
Пустили "лису в курятник" или точнее " волка в овчарню".
18.10.2021 12:32 Відповісти
Выжившие армяне-ветераны консультируют?
18.10.2021 12:53 Відповісти
Духоподъемненько. Старайтесь, кацапы.
18.10.2021 13:11 Відповісти
як каже досвід останніх війн, рашистське військо небезпечно в першу чергу для самих мокшан. Про технології я взагалі мовчу. Вони існують лише в штучних екземплярах для залякування ссикливого Заходу, при чому іх реальні характеристики є держтаємницею, бо повне гівно на радянських мікросхемах 70 років...Насправді рашистська армія є ледве дві боєздатних дивізії. Все решта блеф і надування щік
18.10.2021 15:08 Відповісти
ваня - спрыгивает с бутылки и засовывает ствол калаша в дырку на бтр-80

байрактар - ох ты ж срака, полетел-ка я отсюдова
18.10.2021 15:30 Відповісти
не, ну если это все, что козлорогие могут противопоставить байрактарам - то зашибись
18.10.2021 16:16 Відповісти
55 секунда.Приклад на плечі. Яка країна,такі і вояки.
18.10.2021 20:56 Відповісти
З ******* проти танків! Традиція у лаптєногих така!
Баби єсчо нарожают!
А по своїм змі будуть розповідати як ударний Байрактар збили! І пілота в полон взяли!

18.10.2021 21:17 Відповісти
Позорище...

А у нас час від часу теж подібні перли видають.
18.10.2021 21:31 Відповісти
вот интересно, расейский оборонпром хоть выдал этим воякам свою новую разработку "нано-памперсы" ?
18.10.2021 21:50 Відповісти
18.10.2021 22:12 Відповісти
А поп ГДЕ?!!!! Демонов турецких отгонять!!!!
19.10.2021 01:28 Відповісти
смешно
19.10.2021 08:58 Відповісти
Алярм! Алярм! Байрактары приближаются! Пушечное мясо подьем!

19.10.2021 14:10 Відповісти
Як відбивати? Так вони ж так звані "миратворцы".
15.11.2021 21:33 Відповісти
 
 