Російська 15-та бригада в Карабасі вчиться відбивати азербайджанські "Байрактари" з біноклями і кулеметами. ВIДЕО

Російська 15-та бригада в Карабасі провела навчання з відбиття атак азербайджанських безпілотників "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, протистояти технологічним літальним апаратам росіяни намагалися за допомогою біноклів і кулеметів.

"Особливістю проведення заняття стало виконання завдань з виявлення безпілотного літального апарату (БПЛА) в зоні відповідальності наглядового поста з передачею інформації на пункт управління російського миротворчого контингенту каналами закритого зв'язку. Особовий склад наглядового поста відпрацював заходи щодо підйому по бойовій готовності. Були відпрацьовані заходи щодо заняття вогневих позицій, висунення на позиції під прикриттям техніки. Також за ввідними відпрацював спостерігач поста повітряного спостереження з виявлення безпілотних літальних апаратів", - йдеться у звіті про навчання 15-ї бригади.

