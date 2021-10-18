Російська 15-та бригада в Карабасі вчиться відбивати азербайджанські "Байрактари" з біноклями і кулеметами. ВIДЕО
Російська 15-та бригада в Карабасі провела навчання з відбиття атак азербайджанських безпілотників "Байрактар".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, протистояти технологічним літальним апаратам росіяни намагалися за допомогою біноклів і кулеметів.
"Особливістю проведення заняття стало виконання завдань з виявлення безпілотного літального апарату (БПЛА) в зоні відповідальності наглядового поста з передачею інформації на пункт управління російського миротворчого контингенту каналами закритого зв'язку. Особовий склад наглядового поста відпрацював заходи щодо підйому по бойовій готовності. Були відпрацьовані заходи щодо заняття вогневих позицій, висунення на позиції під прикриттям техніки. Також за ввідними відпрацював спостерігач поста повітряного спостереження з виявлення безпілотних літальних апаратів", - йдеться у звіті про навчання 15-ї бригади.
для РПГ самый раз - жареный кацап в собственном соку
и пяти минут не проживут
сплачувати данинудотувати бюджет Чечні, кількість рузьгє в Чечні стала на межі статистичної похибки, а кадировці чудять по всій расєї і навіть місцева мокшанська поліція не має права їх торкатися.
З паб'єдай, рузьгє!
-Вы точно генерал?
Для начала рекомендую задуматься, что там освободил Азерьайджан, если в Карабахе стоит вражеская армия?
Второе, у кацапов приняли на вооружение передвижные станции радиопомех для противодействия дронам.
Сначала придется запускать дроны-камикадзе для их подавления, а потом уже управляемые.
А теперь для тех кто гыгыкает над слабовооруженным контингентом "миротворцев" в Карабахе. Это символический контингент, слабо вооруженный, который предназначен для того, чтобы показать - здесь есть военное присутствие России. И в случае удара по нему, туда зайдут лучше вооруженные российские части.
И для тех, кто восхищается "Байрактарами". "Байрактары" не громили никакого русского оружия. Они уничтожали военную технику карабахской армии, даже не армянской, выпущенную в 60-е годы. И открою маленькую тайну. Азербайжан закупает Российского оружия намного больше, чем Армения.
у кацапов только искандеры приличные, ну и атомные подлодки
остальное - гов но!
Ничего удивительного.
Але дякуючи добровольцям і волонтерам, а також військовим... або тому, що залишилося від армії, українці змогли стримати, та ще й "дати по зубам" москальській "нєпобідімой" армії...
Россия. Армия. Драка.Чеченцы сдают на краповый берет.
Видео https://twitter.com/i/status/1449769675223666688
https://www.youtube.com/watch?v=FCBPEn_jqqo
ну, а Герои-ветераны украинско-кацапской войны этих рукожопых кацапов и так знают со всех сторон, что они есть и чего они стоят..
байрактар - ох ты ж срака, полетел-ка я отсюдова
Баби єсчо нарожают!
А по своїм змі будуть розповідати як ударний Байрактар збили! І пілота в полон взяли!
А у нас час від часу теж подібні перли видають.