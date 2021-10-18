10 582 34
Другий військовий вантаж від США прибув до України: Доставили медзасоби та зброю з боєприпасами. ВIДЕО
Другий вантаж міжнародної технічної допомоги в межах реалізації надання додаткової допомоги з безпеки від уряду США Збройним силам нашої країни прибув до України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом", про це заявив полковник медичної служби, уповноважений командування ЗСУ Олександр Матійчук.
Вантаж містить медичні засоби та озброєння з боєприпасами.
Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння і засоби спостереження радіолокації. Загальна вартість допомоги США - $60 млн. Вантажі будуть доставлені декількома партіями.
