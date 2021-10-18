УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8097 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
10 582 34

Другий військовий вантаж від США прибув до України: Доставили медзасоби та зброю з боєприпасами. ВIДЕО

Другий вантаж міжнародної технічної допомоги в межах реалізації надання додаткової допомоги з безпеки від уряду США Збройним силам нашої країни прибув до України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом", про це заявив полковник медичної служби, уповноважений командування ЗСУ Олександр Матійчук.

Вантаж містить медичні засоби та озброєння з боєприпасами.

Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння і засоби спостереження радіолокації. Загальна вартість допомоги США - $60 млн. Вантажі будуть доставлені декількома партіями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль показав, якою буде бойова машина майбутнього, - програма Carmel. ВIДЕО

Автор: 

оборона (4881) зброя (7695) США (24117)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
США выролняет обязательства. Давали бы больше. Если бы знали ,что не разворуют. Миллиарды.Но не с таким правительством.
показати весь коментар
18.10.2021 12:04 Відповісти
+13
Ага. Уже проходили. И без гарантий со стороны недоумков

показати весь коментар
18.10.2021 12:09 Відповісти
+10
Ты можешь дать гарантии только на своюопу
показати весь коментар
18.10.2021 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украине нужен "план Маршала". Высокие ЗП и пенсии сразу остановят войну.
показати весь коментар
18.10.2021 12:04 Відповісти
Трильен доларів треба. І війні кабздец.
показати весь коментар
18.10.2021 12:13 Відповісти
Хоть триллион триллионов ! До адресата они всеравно в корумпированном государстве не дойдут !
показати весь коментар
18.10.2021 12:18 Відповісти
А для чого ж закон проти олігархів? Поділим гроші по чесному і хто куди.
показати весь коментар
18.10.2021 12:20 Відповісти
Я вже посчитав. 1 000 000 000 000 ділим на 35 000 000 буде по 28 571. Порядочок.
показати весь коментар
18.10.2021 12:26 Відповісти
1 000 000 000 000 ділим на 460 = 2 173 913 043,478261 (кожному депутату, презику і його шоблі, а також 1(один) народу) ділим на 35 000 000 буде по 62 бакса кожному з "народу"
показати весь коментар
18.10.2021 12:34 Відповісти
Якщо влада краде сотнями мільйонів і при цьому нищить економіку -- це вже не корупція, а політика.
показати весь коментар
18.10.2021 13:01 Відповісти
Олигархи на такое никогда не пойдут ! Это ж прийдётся перестать воровать у государства !
показати весь коментар
18.10.2021 12:17 Відповісти
Ви називаєте "олігархами" президента і його оточення?
показати весь коментар
18.10.2021 13:02 Відповісти
Путлер испугается высоких зарплат и пенсий в Украине и уберётся с Крыма и Донбасса? Гениально.
показати весь коментар
18.10.2021 12:22 Відповісти
США выролняет обязательства. Давали бы больше. Если бы знали ,что не разворуют. Миллиарды.Но не с таким правительством.
показати весь коментар
18.10.2021 12:04 Відповісти
Даю гарантию что придут другие и бутет тоже самое,
показати весь коментар
18.10.2021 12:06 Відповісти
Ты можешь дать гарантии только на своюопу
показати весь коментар
18.10.2021 12:08 Відповісти
Так нах ты дура голосовала поприколу лишь бы не порох?
показати весь коментар
18.10.2021 17:44 Відповісти
Я за Пороха голосовал конечно, я не идиот и в сказки давно не верю
показати весь коментар
18.10.2021 17:48 Відповісти
Ага. Уже проходили. И без гарантий со стороны недоумков

показати весь коментар
18.10.2021 12:09 Відповісти
Подгузники із кевлара надеюсь привезли? А то Найвеличнішому якось сцикотно на передову їздити. А він же головнокомандуючий. Як керувати армією?
показати весь коментар
18.10.2021 12:12 Відповісти
Потерпілий жодного разу не був на передовій , але підгузники вдягає 100%😆
показати весь коментар
18.10.2021 12:16 Відповісти
Нічого. Він треніруеться, піде в атаку на Крим.
показати весь коментар
18.10.2021 12:23 Відповісти
Тільки вдячність!
показати весь коментар
18.10.2021 12:17 Відповісти
Медсредства без медсестер?
показати весь коментар
18.10.2021 12:18 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 12:20 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 12:21 Відповісти
кстати, США нам поставили Джавелины последней версии с дальностью на 4 км.. это гуд!
показати весь коментар
18.10.2021 12:24 Відповісти
оказывается поставки вооружений в Украину можно проводить без всяких "шоу"?!))))))))))))
показати весь коментар
18.10.2021 12:30 Відповісти
о каких "шоу" ты, номерное , лепечешь???
показати весь коментар
18.10.2021 14:04 Відповісти
Друг познается в беде
показати весь коментар
18.10.2021 12:31 Відповісти
DHL -Good !
показати весь коментар
18.10.2021 12:32 Відповісти
Оружие? Это зрада - наш оборонпром простаивает!
показати весь коментар
18.10.2021 12:41 Відповісти
Коли буде повна зрада, то ця зброя повернеться проти банкової і бидла, яке її вибирало.
показати весь коментар
18.10.2021 13:16 Відповісти
Какой "оборонпром"? Ты о чем? У нас большая стройка!
показати весь коментар
18.10.2021 14:18 Відповісти
А почему мы удивляемся такой малой помощи со стороны США! Наш офшорный барыга --президент Зеленский , сам ещё не определился Он с США или с Путиным!! Вот США и не хотят рисковать!!.. Евреям верить-себя не уважать!! Никаких гарантий нет , что Зеленский завтра не встанет на сторону Путина!!
показати весь коментар
18.10.2021 13:38 Відповісти
 
 