"Нашего генерала нахер послали. Чуть п#здюлей ему не дали. Это просто плевок в лицо, бл#дь!" - попри шахрайства чеченців, інструктори полку "Витязь" МВС РФ видали їм крапові берети. ВIДЕО

Скандалом і бійкою зі стріляниною завершилося складання на краповий берет спецпідрозділу ВДВ РФ, яке відбувалося в навчальному центрі "Тамбукан" Ставропольського краю Росії. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною конфлікту між московськими інструкторами "Витязя" і кандидатами-чеченцями стало постійне шахрайство під час проходження випробувань.

Так, на одній з ділянок, де проходить марш-кидок, суддями було зафіксовано, що чеченських учасників, не соромлячись, підвозять на машині, поки інші бійці проходять контрольну ділянку відповідно до встановлених правил, рівних для всіх.

Після чого суддями змагань було ухвалено рішення про зняття зі складання на берет учасників з Чечні, у результаті чого сталася бійка. Аргументи суддівської сторони не обмежувалися ситуацією з підвезенням на машині. Судді звернули увагу й на інші раніше не враховані помилки під час складання контрольних вправ, наприклад, альп-штурм.

Конфлікт не скінчився в день ​​змагань, і продовжився вже на ранок, коли спецпризначенці дізналися, що керівництво змагань стало на бік порушників правил і норм і видало їм крапові берети.

Також дивіться: За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян. ФОТО

росія (67319) спецпризначенці (223) Чечня (286)
Топ коментарі
+89
Платіть дань і не скигліть, холопи.
18.10.2021 12:44 Відповісти
18.10.2021 12:44 Відповісти
+74
Пока Раша лезет в Украину, Беларусь и т.д. В своем собственном доме хозяйничают абреки. И где же русские " патриоты", " националисты", " глубинный народ", " истинно православные" и т.п. Ну где , где.. в ОПЕ.
18.10.2021 12:46 Відповісти
18.10.2021 12:46 Відповісти
+50
Пусть чичи в ответ по пустой бутылке кацапам выдадут в знак благодарности))
18.10.2021 12:42 Відповісти
18.10.2021 12:42 Відповісти
18.10.2021 22:19 Відповісти
18.10.2021 22:19 Відповісти
БЕРЕТ ВМЕСТО КАСКИ ЭТО ХОРОШО !)
18.10.2021 22:47 Відповісти
18.10.2021 22:47 Відповісти
"Элитные войска" Моцковии:

сцена массовой драки между элитариями неотличима от драки между двумя дикими африканскими племенами на водопое...

Забавно, что это дикое дерущееся москальско-чеченское быдло остановил и привёл в порядок строгим окриком генерал с с ярко выраженной украинской фамилией СЕМИЛЯК...
19.10.2021 02:02 Відповісти
19.10.2021 02:02 Відповісти
так а нам, шо - интересны эти козодранцы...??- не думаю...
толпы быдла на утилизацию...)))
19.10.2021 02:51 Відповісти
19.10.2021 02:51 Відповісти
животные
19.10.2021 07:09 Відповісти
19.10.2021 07:09 Відповісти
Только эти животные не чеченцы, а кадыровцы...
19.10.2021 10:05 Відповісти
19.10.2021 10:05 Відповісти
Іноді в чатах чеченці пишуть, що українці пособники рашки, хоча всі ці кадировци (націонал зрадники) - етнічні чеченці, і всю Чечню з лайном мiшають разом з кацапами.
Хай живе Ічкерія!
19.10.2021 10:07 Відповісти
19.10.2021 10:07 Відповісти
Потом судьи все дружно сели на бутылку и кричали "Чечня это круто"😁😁😁😁
19.10.2021 10:34 Відповісти
19.10.2021 10:34 Відповісти
То есть другими словами, кадыркин спецназ не может ходить пешком, не умеет стрелять и регулярно выхватывают по челюсти.
19.10.2021 11:12 Відповісти
19.10.2021 11:12 Відповісти
Сдача на берет и у нас, если честно, происходила либо формально, либо "хорошие парни" с отцами-генералами сдавали "без проблем".
ИМХО, отбор должен проходить на стадии принятия в ряды войск: сдал - носишь берет как отличительный знак рода войск. Не сдал? Есть "мазута", "мабута", "шурупы" и еще много родов войск, где не нужно быть лучшим.
Кстати, в украинской нацгвардии на краповый берет уже не сдают. Можно сдавать лишь на "берет з відзнакою" .
19.10.2021 11:31 Відповісти
19.10.2021 11:31 Відповісти
А на хрена нам эти пояснения, когда убийцы твоего народа стрыбают там и карабкаются по палкам?
Какое нам дело, пусть они хоть в унитаз стрыбают, кацапёрды.
19.10.2021 12:25 Відповісти
19.10.2021 12:25 Відповісти
Ахах... Клоун - так эта "мазута" и сдерживает 7 лет русню , пока такой "спецназёр-фантазер" как ты комменты строчил
20.10.2021 16:12 Відповісти
20.10.2021 16:12 Відповісти
Зер гут! Карашо! Давайисчё.
19.10.2021 12:24 Відповісти
19.10.2021 12:24 Відповісти
Легко відбулися москалі, могли б без голів до сімей повернутися.
19.10.2021 20:26 Відповісти
19.10.2021 20:26 Відповісти
русский Ваня, ты забыл кто твой Хозяин?
Плати дань и не выеживаяся!
19.10.2021 20:49 Відповісти
19.10.2021 20:49 Відповісти
И нах нам эти "новости" а цензор ?
20.10.2021 16:07 Відповісти
20.10.2021 16:07 Відповісти
нохча всего 2-3 миллиона...а нагибают всю 125 миллионную рашку как хотят...достойно уважения конечно.
23.10.2021 08:25 Відповісти
23.10.2021 08:25 Відповісти
Тварь,просто тварь
23.10.2021 10:54 Відповісти
23.10.2021 10:54 Відповісти
