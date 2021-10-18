"Нашего генерала нахер послали. Чуть п#здюлей ему не дали. Это просто плевок в лицо, бл#дь!" - попри шахрайства чеченців, інструктори полку "Витязь" МВС РФ видали їм крапові берети. ВIДЕО
Скандалом і бійкою зі стріляниною завершилося складання на краповий берет спецпідрозділу ВДВ РФ, яке відбувалося в навчальному центрі "Тамбукан" Ставропольського краю Росії. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною конфлікту між московськими інструкторами "Витязя" і кандидатами-чеченцями стало постійне шахрайство під час проходження випробувань.
Так, на одній з ділянок, де проходить марш-кидок, суддями було зафіксовано, що чеченських учасників, не соромлячись, підвозять на машині, поки інші бійці проходять контрольну ділянку відповідно до встановлених правил, рівних для всіх.
Після чого суддями змагань було ухвалено рішення про зняття зі складання на берет учасників з Чечні, у результаті чого сталася бійка. Аргументи суддівської сторони не обмежувалися ситуацією з підвезенням на машині. Судді звернули увагу й на інші раніше не враховані помилки під час складання контрольних вправ, наприклад, альп-штурм.
Конфлікт не скінчився в день змагань, і продовжився вже на ранок, коли спецпризначенці дізналися, що керівництво змагань стало на бік порушників правил і норм і видало їм крапові берети.
сцена массовой драки между элитариями неотличима от драки между двумя дикими африканскими племенами на водопое...
Забавно, что это дикое дерущееся москальско-чеченское быдло остановил и привёл в порядок строгим окриком генерал с с ярко выраженной украинской фамилией СЕМИЛЯК...
толпы быдла на утилизацию...)))
Хай живе Ічкерія!
ИМХО, отбор должен проходить на стадии принятия в ряды войск: сдал - носишь берет как отличительный знак рода войск. Не сдал? Есть "мазута", "мабута", "шурупы" и еще много родов войск, где не нужно быть лучшим.
Кстати, в украинской нацгвардии на краповый берет уже не сдают. Можно сдавать лишь на "берет з відзнакою" .
Какое нам дело, пусть они хоть в унитаз стрыбают, кацапёрды.
Плати дань и не выеживаяся!