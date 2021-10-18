У Херсоні лікарні майже на 100% заповнені COVID-пацієнтами: відбуваються конфлікти рідних з медиками, госпіталізувати почали в райцентри, - мерія. ВIДЕО
У Херсоні лікарні, в яких лікують пацієнтів з коронавірусною інфекцією, заповнені майже на 100%.
Про це 19 жовтня повідомив виконувач обов'язків заступника мера Херсона Роман Головня, передає Цензор.НЕТ.
"Здійснюється госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема в місті Олешки. Зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", - сказав чиновник.
Він попросив з розумінням поставитися до ситуації, коли жителів Херсона госпіталізують у районні лікарні.
"Ми намагаємося максимально швидко виписувати тих, хто одужав, але кількість місць обмежена", - пояснив Головня.
"Лікарні сьогодні працюють фактично в критичному режимі", - акцентував він.
"На сьогодні наші лікарні киснем забезпечені, але ситуація в країні погіршується. Дефіцит кисню стає набагато більшим", - додав Головня.
Також він розповів, що в лікарнях міста відбуваються конфлікти рідних з медпрацівниками.
"Є випадки, коли в окремих лікарнях родичі висувають якісь претензійні зауваження, порушують громадський порядок і є конфлікти з медичними працівниками. Прохання до всіх з розумінням поставитися до ситуації", - закликав Головня.
"На жаль, я має констатувати, що ситуація набагато серйозніша, ніж висвітлюють у ЗМІ", - резюмував він.
За його словами, за минулі вихідні в Херсоні COVID-19 виявили у понад 1,5 тис. містян, 41 людина померла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
Ви знаєте, я тільки за. Хай би був кожен сам для себе. Тільки є нюанс - медицина у нас одна на всіх. Якби їх у нас було б дві, я б слова не сказала.
Бо поки що так вийшло, що я, вакцинована людина, лишилася без медицини взагалі. Просто тому, що до сімейного лікаря запис на два тижні вперед, і не факт, що через два тижні у мене буде сімейний лікар.
То мені хто мені тепер дасть направлення до гінеколога? Конгрес антивакцинаторів? Чи бог із нею, з тією довідкою у басейн, басейни все одно скоро закриють?
Або ось щойно я добу пролежала з гострим отруєнням. Температура, всі супутні симптоми. Воно б здалося порадитися з лікарем, але дивіться п. 1 вище.
Або моя донька з грві спробувала потрапити до сімейника. Вона б і вдома хворіла, але ж вчителька, розумієте? Без довідки і огляду лікаря вона не може повернутися до дітей. І до лікаря потрапити теж не може, тому що п. 1.
Мені дуже незатишно жити без медицини. Хай ми зрідка звертаємося, але приємно було знати, що вона була.
Зараз абсолютно всі заклади працюють на ковідних. На людей, які помирають у страшних муках, і які ще два тижні впевнено писали, що 'вакциновані теж хворіють".
Не треба мені про премію Дарвіна, будь ласка. Навіть якщо хтось і вхопив свій приз, ми з ними в одному човні.
Я закликаю МОЗ публікувати статистику по смертності та госпіталізації з розбивкою по вакцинації. Можливо, хоч когось це протверезить.
Зі свого боку, прибираю з друзів і контактів усіх антивакцинаторів.
Досить, награлися вже. - https://t.me/nuts_roses/325
Переделав задачу для 3 класса про бассейн: За сколько дней заполнится больница на 10.000 мест если в нее каждый день поступает 1000 больных а выписывается 300.
Партія Ківи " А чи не дебіл я?"
Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
хоч її і не потрібно в такій кількості, норм люди вже все давно знають
Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
В Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных COVID-19, почти всем пишут "списки". Готовьтесь! - волонтер Ножевникова Источник:
16.10.2021 Волонтер о ситуации с ковидом в Одессе: скорая едет по 4-5 часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск
В Одессе сложилась очень сложная ситуация с COVID-19. Мест в опорных больницах города не осталось. Скорая помощь едет на вызов 4-5 часов, а пациентов с коронавирусом доставляют в медучреждения Овидиополя, Беляевки и Черноморска.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила волонтер Катерина Ножевникова.
«С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область», - отметила Ножевникова.
Также Катерина Ножевникова отметила, что, несмотря на то, что в Одессе открываются новые отделения для ковид-пациентов, в них не хватает персонала.
«Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь. За утро мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни», - рассказала Ножевникова.
Аппараты ИВЛ уже используют массово...даже в сельских амбулаториях появились..
Так глядишь и аппараты ЭКМО появятся...
Для властей это конечно катастрофа...то что раньше спокойно разворовывалось...теперь надо вкладывать...