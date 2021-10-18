У Херсоні лікарні майже на 100% заповнені COVID-пацієнтами: відбуваються конфлікти рідних з медиками, госпіталізувати почали в райцентри, - мерія. ВIДЕО

У Херсоні лікарні, в яких лікують пацієнтів з коронавірусною інфекцією, заповнені майже на 100%.

Про це 19 жовтня повідомив виконувач обов'язків заступника мера Херсона Роман Головня, передає Цензор.НЕТ.

"Здійснюється госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема в місті Олешки. Зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", - сказав чиновник.

Він попросив з розумінням поставитися до ситуації, коли жителів Херсона госпіталізують у районні лікарні.

"Ми намагаємося максимально швидко виписувати тих, хто одужав, але кількість місць обмежена", - пояснив Головня.

"Лікарні сьогодні працюють фактично в критичному режимі", - акцентував він.

"На сьогодні наші лікарні киснем забезпечені, але ситуація в країні погіршується. Дефіцит кисню стає набагато більшим", - додав Головня.

Також він розповів, що в лікарнях міста відбуваються конфлікти рідних з медпрацівниками.

"Є випадки, коли в окремих лікарнях родичі висувають якісь претензійні зауваження, порушують громадський порядок і є конфлікти з медичними працівниками. Прохання до всіх з розумінням поставитися до ситуації", - закликав Головня.

"На жаль, я має констатувати, що ситуація набагато серйозніша, ніж висвітлюють у ЗМІ", - резюмував він.

За його словами, за минулі вихідні в Херсоні COVID-19 виявили у понад 1,5 тис. містян, 41 людина померла.