У Херсоні лікарні майже на 100% заповнені COVID-пацієнтами: відбуваються конфлікти рідних з медиками, госпіталізувати почали в райцентри, - мерія. ВIДЕО

У Херсоні лікарні, в яких лікують пацієнтів з коронавірусною інфекцією, заповнені майже на 100%.

Про це 19 жовтня повідомив виконувач обов'язків заступника мера Херсона Роман Головня, передає Цензор.НЕТ.

"Здійснюється госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема в місті Олешки. Зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", - сказав чиновник.

Він попросив з розумінням поставитися до ситуації, коли жителів Херсона госпіталізують у районні лікарні.

"Ми намагаємося максимально швидко виписувати тих, хто одужав, але кількість місць обмежена", - пояснив Головня.

"Лікарні сьогодні працюють фактично в критичному режимі", - акцентував він.

Читайте: Завантаженість COVID-ліжок в Україні становить 50-60%, - Кузін

"На сьогодні наші лікарні киснем забезпечені, але ситуація в країні погіршується. Дефіцит кисню стає набагато більшим", - додав Головня.

Також він розповів, що в лікарнях міста відбуваються конфлікти рідних з медпрацівниками.

"Є випадки, коли в окремих лікарнях родичі висувають якісь претензійні зауваження, порушують громадський порядок і є конфлікти з медичними працівниками. Прохання до всіх з розумінням поставитися до ситуації", - закликав Головня.

"На жаль, я має констатувати, що ситуація набагато серйозніша, ніж висвітлюють у ЗМІ", - резюмував він.

За його словами, за минулі вихідні в Херсоні COVID-19 виявили у понад 1,5 тис. містян, 41 людина померла.

лікарня (1374) карантин (18172) Херсон (3570) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+27
Макси носить не хотим, вакцинироваться не будем! Памагите, спасите твари!
18.10.2021 15:03 Відповісти
18.10.2021 15:03 Відповісти
+10
Зато катафалки теперь по ровной дороге мчат....
18.10.2021 15:12 Відповісти
18.10.2021 15:12 Відповісти
+9
Мы сами виноваты , не соблюдение карантина, не хотим вакцинироваться , и т.д и т.п , и виноваты все ,только не мы .....
18.10.2021 15:08 Відповісти
18.10.2021 15:08 Відповісти
Макси носить не хотим, вакцинироваться не будем! Памагите, спасите твари!
18.10.2021 15:03 Відповісти
18.10.2021 15:03 Відповісти
Маски и вакцинация это одно, а бездеятельность власти это другое. Лето сокровенно просрари, деньга на дорогах пилили. Как будто эта волна для них была неожиданностью.
18.10.2021 15:10 Відповісти
18.10.2021 15:10 Відповісти
Зато катафалки теперь по ровной дороге мчат....
18.10.2021 15:12 Відповісти
18.10.2021 15:12 Відповісти
Та да, с ветерком твою дивизию.
18.10.2021 15:13 Відповісти
18.10.2021 15:13 Відповісти
пойдите разберите снова дороги. У вас они какое-то странное раздражение вызывают. Езжайте в днрию, там дорог нету. Стабильност
18.10.2021 15:34 Відповісти
18.10.2021 15:34 Відповісти
Дороги нужны, но после того как власть выполнит свою непосредственную функцию согласно конституции. Больницы на первом месте, тем более во время пандемии.
18.10.2021 15:45 Відповісти
18.10.2021 15:45 Відповісти
Должны быть приоритеты во время пандемии, главные- это сохранение жизни людей и деньги в первую очередь надо было выделять туда
18.10.2021 15:51 Відповісти
18.10.2021 15:51 Відповісти
Пока мы будем дороги разбирать, ты ступай в ковидное отделение, поухаживай за болящими. В Херсоне до драки дело доходит, когда своих родных пытаются под кислород положить. И это... маску не носи и не вакцинируйся. Твоим генам лучше из процесса эволюции удалиться.
18.10.2021 16:28 Відповісти
18.10.2021 16:28 Відповісти
вот не надо этого шума о власти (сам в шоке, но вынужден заступиться). вакцинироваться можно и нужно было заранее, хз про херсон, но у меня чуть ли не в жопу целовали всех - идите прививайтесь. но как всегда, чипы, билгейтс, шмурдяк, травят народ. теперь "очі, їжте, хоч повилазьте".
18.10.2021 15:15 Відповісти
18.10.2021 15:15 Відповісти
А снабжение лекарствами и кислородом тоже мы сами виноваты? А организация компании по вакцинации и разъяснению о вакцинации? У нас, плять, светило в зомбоящике - чмо Комаровский.
18.10.2021 15:30 Відповісти
18.10.2021 15:30 Відповісти
как бы "лекарства и кислород" это не о вакцинации. конечно, все бы с радостью укололись, просто никто не обьяснял, как это важно, я вас правильно понял?
18.10.2021 15:43 Відповісти
18.10.2021 15:43 Відповісти
Я сказал вполне понятно и разборчиво. Повторю. Мы начали вакцинацию намного позже всех в Европе. Вы видите много бигбордов и рекламы на каналах с разъяснениями и адресами и режимами центров вакцинации? У нас само президент (!!) оказывается тупо не знает что центры вакцинации еще с лета работают и в выходные. Что говорить о плебсе.

Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
18.10.2021 15:48 Відповісти
18.10.2021 15:48 Відповісти
а, ясно. конечно, тупому индивиду нужно было включить рекламу вакцинации в шоу "голос" и на бигбордах чтобы поплавский с притулой с шприцами в жопах улыбались, тогда бы да, ломанулись бы потоком, а так - что с нас взять, ведь в середине 21-го века мы еще не поняли, зачем прививки нужны. месяц назад под каждой новостью о вакцинациях состязались в отмазках типа "почему не дают письменных гарантий безопасности (!)", "вот когда весь кабмин привьется, тогда посмотрим", "вакцина непроверена, шмурдяк украинцам привезли от файзера" и т.п. сейчас вот, ваш бред.
18.10.2021 15:59 Відповісти
18.10.2021 15:59 Відповісти
Во первых я вакцинирован. И вся моя семья. Во вторых организация компании вакцинации, как и разъяснительной работы -- это прямая обязанность власти. Я вакцинировался и сам и с семьей и ни разу не видел в центре вакцинации подробной информации о типах вакцин, которые применяются и т.д. Люди расспрашивали друг друга в очереди. Да еще есть люди, которые почти не пользуются интернетом как вы. Минздрав только готовит рекомендации по вакцинации хронических больных разными типами вакцин. Новость была сегодня тут на Цензоре. Только готовит (!!!) когда петух клюнул.
18.10.2021 16:08 Відповісти
18.10.2021 16:08 Відповісти
бездеятельность в чем? Должны на 80% обеспечить врачами и кислородом? Такое возможно вообще?
18.10.2021 15:34 Відповісти
18.10.2021 15:34 Відповісти
Ага. И именно поэтому из-за хорошей организации власти у нас долги по зарплатам перед врачами составляют около 0.5 млрд. грн.? А долги по больничным выплатам составляют более 3 млрд.грн. Только вот закон о осударственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания (принят еще в 2017 году при ненавистном вам Порохе) предусматривает чтобы в госбюджете сохранилась норма в 5% от ВПП на медицину, а зеленые в реальности на 2021 и в проекте на 2022 год предусмотрели медикам примерно 2,7 - 2,9% от ВПП. Вот вам и обещанное "повышение" финансирования и "зарплат врачам" от Зели. Вот вам и организация борьбы с ковидом. Зато на дороги на карман ушли сотни миллиардов.
18.10.2021 15:41 Відповісти
18.10.2021 15:41 Відповісти
"Чому ви, вакциновані, до нас причепилися? Коліться чим хочете, але не приставайте до інших людей. Яка вам різниця, що роблять інші? Колективного імунітету немає, кожен сам за себе"

Ви знаєте, я тільки за. Хай би був кожен сам для себе. Тільки є нюанс - медицина у нас одна на всіх. Якби їх у нас було б дві, я б слова не сказала.

Бо поки що так вийшло, що я, вакцинована людина, лишилася без медицини взагалі. Просто тому, що до сімейного лікаря запис на два тижні вперед, і не факт, що через два тижні у мене буде сімейний лікар.
То мені хто мені тепер дасть направлення до гінеколога? Конгрес антивакцинаторів? Чи бог із нею, з тією довідкою у басейн, басейни все одно скоро закриють?
Або ось щойно я добу пролежала з гострим отруєнням. Температура, всі супутні симптоми. Воно б здалося порадитися з лікарем, але дивіться п. 1 вище.

Або моя донька з грві спробувала потрапити до сімейника. Вона б і вдома хворіла, але ж вчителька, розумієте? Без довідки і огляду лікаря вона не може повернутися до дітей. І до лікаря потрапити теж не може, тому що п. 1.

Мені дуже незатишно жити без медицини. Хай ми зрідка звертаємося, але приємно було знати, що вона була.
Зараз абсолютно всі заклади працюють на ковідних. На людей, які помирають у страшних муках, і які ще два тижні впевнено писали, що 'вакциновані теж хворіють".
Не треба мені про премію Дарвіна, будь ласка. Навіть якщо хтось і вхопив свій приз, ми з ними в одному човні.

Я закликаю МОЗ публікувати статистику по смертності та госпіталізації з розбивкою по вакцинації. Можливо, хоч когось це протверезить.
Зі свого боку, прибираю з друзів і контактів усіх антивакцинаторів.
Досить, награлися вже. - https://t.me/nuts_roses/325
18.10.2021 15:54 Відповісти
18.10.2021 15:54 Відповісти
Влада кийками нагоняла бажаючих вакцинуватися чи то як?
18.10.2021 16:56 Відповісти
18.10.2021 16:56 Відповісти
Я уже абсолютно все подробно ответил и выше и ниже. Повторять не буду. Читайте.
18.10.2021 16:58 Відповісти
18.10.2021 16:58 Відповісти
Какая бездеятельность? Да что власть должна сделать с дебилами, которые не хотят вакцинироваться? Скандал родственники устраивают, видите ли. Уроды.
18.10.2021 18:01 Відповісти
18.10.2021 18:01 Відповісти
Какие еще дебилы . Вон в другой новости Колин Пауэлл полностью вакцинировался, и все равно помер сегодня. И это с наилучшей американской медициной 💉💉💉
18.10.2021 18:49 Відповісти
18.10.2021 18:49 Відповісти
Та не вакцинуйтеся. В чому ж проблема?
18.10.2021 16:57 Відповісти
18.10.2021 16:57 Відповісти
Максі не всі хочуть носити. Он деяким молодим все "міні" подавай...
18.10.2021 15:51 Відповісти
18.10.2021 15:51 Відповісти
Больше года времени было на подготовку.
18.10.2021 15:04 Відповісти
18.10.2021 15:04 Відповісти
им некогда было - бабло на турыстах косили на азове...
18.10.2021 15:05 Відповісти
18.10.2021 15:05 Відповісти
Не нужно тут кричать что это больных много... это больниц мало...
18.10.2021 15:05 Відповісти
18.10.2021 15:05 Відповісти
Творчістю треба було всім займатись, а не працювати. Тоді всього було б вдоста.
18.10.2021 15:56 Відповісти
18.10.2021 15:56 Відповісти
А при обычном гриппе в 2018 и 2019 больниц было достаточно.
18.10.2021 15:58 Відповісти
18.10.2021 15:58 Відповісти
Я тебе уже объяснял, что беда не в том, что заболеет 1000 человек а в том, что 1000 заболеет в один день, и тогда никаких больниц, врачей и кислорода не хватит. Но ты же упорно не хочешь этого понимать и все несешь херню о "плохой организации" приема больных.
Переделав задачу для 3 класса про бассейн: За сколько дней заполнится больница на 10.000 мест если в нее каждый день поступает 1000 больных а выписывается 300.
18.10.2021 16:47 Відповісти
18.10.2021 16:47 Відповісти
А больница на 20.000 мест заполнится за вдвое большее количество дней....не так ли??
18.10.2021 17:15 Відповісти
18.10.2021 17:15 Відповісти
Да. А на 1 000 000 человек еще дольше. Даешь стране больницы миллионники а персонал в них в Китае нанимать.
18.10.2021 17:38 Відповісти
18.10.2021 17:38 Відповісти
Кожному хворому по лікарні!!! Наш девіз!

Партія Ківи " А чи не дебіл я?"
18.10.2021 17:21 Відповісти
18.10.2021 17:21 Відповісти
Мы сами виноваты , не соблюдение карантина, не хотим вакцинироваться , и т.д и т.п , и виноваты все ,только не мы .....
18.10.2021 15:08 Відповісти
18.10.2021 15:08 Відповісти
А снабжение лекарствами и кислородом тоже мы сами виноваты? А организация компании по вакцинации? Виноваты те, кто выбрал эту тупую власть.
18.10.2021 15:12 Відповісти
18.10.2021 15:12 Відповісти
Это власть вам мешает вакцинироваться? Какая ещё компания по вакцинации вам нужна? Уже из каждого утюга вещают про необходимость вакцинироваться.
18.10.2021 15:13 Відповісти
18.10.2021 15:13 Відповісти
Только из того утюга скромно умалчивают о том что эти вакцины являются экспериментальными...и о том что за последствия их применения никто не несет ответственности..
18.10.2021 15:16 Відповісти
18.10.2021 15:16 Відповісти
петеботам не догодиш
18.10.2021 16:21 Відповісти
18.10.2021 16:21 Відповісти
Я вакцинирован. Это раз. Мы начали позже всех в Европе. Это два. И где вещают? Вы видите много бигбордов и рекламы на каналах с разъяснениями и адресами и режимами центров вакцинации? У нас само президент (!!) оказывается тупо не знает что центры вакцинации еще с лета работают и в выходные. Что говорить о плебсе.

Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
18.10.2021 15:20 Відповісти
18.10.2021 15:20 Відповісти
багато реклами, і на ТВ і на радіо і в метро і на бордах і вже давно
хоч її і не потрібно в такій кількості, норм люди вже все давно знають
18.10.2021 15:24 Відповісти
18.10.2021 15:24 Відповісти
У нас президент не знает режимов работы центров вакцинации. Сам президент.
18.10.2021 15:32 Відповісти
18.10.2021 15:32 Відповісти
а хіба повинен?
18.10.2021 15:36 Відповісти
18.10.2021 15:36 Відповісти
Так нахрена он тогда сегодня этот бред нес? Просто воздух испортить?

Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
18.10.2021 15:43 Відповісти
18.10.2021 15:43 Відповісти
і що тут поганого?
18.10.2021 15:44 Відповісти
18.10.2021 15:44 Відповісти
Они уже работают так с лета несколько месяцев. У нас президент дебил, он нихрена не готовится к совещаниям? Тогда все хорошо.
18.10.2021 15:57 Відповісти
18.10.2021 15:57 Відповісти
ліки в наявності, кисень в наявності, вакцинація йде прекрасно, ти просто смердиш незрозуміло з чого
18.10.2021 15:25 Відповісти
18.10.2021 15:25 Відповісти
Вранье. Местные новости с Одессы и Херсона погуглите.

В Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных COVID-19, почти всем пишут "списки". Готовьтесь! - волонтер Ножевникова Источник:
18.10.2021 15:34 Відповісти
18.10.2021 15:34 Відповісти
А это свежее.

16.10.2021 Волонтер о ситуации с ковидом в Одессе: скорая едет по 4-5 часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск

В Одессе сложилась очень сложная ситуация с COVID-19. Мест в опорных больницах города не осталось. Скорая помощь едет на вызов 4-5 часов, а пациентов с коронавирусом доставляют в медучреждения Овидиополя, Беляевки и Черноморска.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила волонтер Катерина Ножевникова.

«С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область», - отметила Ножевникова.

Также Катерина Ножевникова отметила, что, несмотря на то, что в Одессе открываются новые отделения для ковид-пациентов, в них не хватает персонала.

«Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь. За утро мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни», - рассказала Ножевникова.
18.10.2021 15:36 Відповісти
18.10.2021 15:36 Відповісти
Вы фсьо врьотииии! Люди умирают от сглаза и иниргитичиских прабоиф в ауре!
18.10.2021 16:31 Відповісти
18.10.2021 16:31 Відповісти
Если послушать дебила Комаровского - так и есть. Страшно что люди верят таким "светилам".
18.10.2021 16:38 Відповісти
18.10.2021 16:38 Відповісти
воно тут на роботі, цілодобово сре
18.10.2021 16:22 Відповісти
18.10.2021 16:22 Відповісти
Не суди все по себе, серун.
18.10.2021 16:34 Відповісти
18.10.2021 16:34 Відповісти
С одной стороны вирус это плохо....а с другой стороны благодаря ему хоть как то начали восстанавливать больницы...покупать оборудование....
Аппараты ИВЛ уже используют массово...даже в сельских амбулаториях появились..
Так глядишь и аппараты ЭКМО появятся...
Для властей это конечно катастрофа...то что раньше спокойно разворовывалось...теперь надо вкладывать...
18.10.2021 15:13 Відповісти
18.10.2021 15:13 Відповісти
Кислородных концентраторов как толком не было, так и нет. Что помогли волонтеры да меценаты. Спасают техническим кислородом.
18.10.2021 15:15 Відповісти
18.10.2021 15:15 Відповісти
Хто вам сказав, що їх віновлюють?? Самі бачили? ШВЛ в амбулаторії з анестезіологами завезли??? Чи це ніхто не враховує?)
18.10.2021 15:29 Відповісти
18.10.2021 15:29 Відповісти
Да-да, раньше обычный грипп только с помощью ИВЛ и ЭКМО и лечили...
18.10.2021 16:23 Відповісти
18.10.2021 16:23 Відповісти
а де недоумкуватий австралійський акваріус пітісотий?
18.10.2021 15:19 Відповісти
18.10.2021 15:19 Відповісти
може нарешті вже тойво ?
18.10.2021 16:23 Відповісти
18.10.2021 16:23 Відповісти
Херсон, Одесса, Днепр, Харьков - всем пох на маски и ограничения. Но когда "припекает", то начинают конфликтовать с медиками. Этих родных нужно там на месте палками 3.14здить, так как по-нормальному до дикарей не доходит.
18.10.2021 15:50 Відповісти
18.10.2021 15:50 Відповісти
Август,еду в Киев через Херсон:в тролейбусе одна тетенька,только в маске.Занавес.В Киеве, может один дятел зашкерится,в углу общ.транспорта😄.
18.10.2021 16:14 Відповісти
18.10.2021 16:14 Відповісти
А на курорте летом в ресторанах, магазинах, кафешках и т.д. все в масках ходили. Я ужинал на море за соседним столиком с губернатором. Угадайте, все были в масках?
18.10.2021 16:21 Відповісти
18.10.2021 16:21 Відповісти
А как там с дорогами? Деньги удачно распилили?
18.10.2021 16:14 Відповісти
18.10.2021 16:14 Відповісти
97% госпіталізованих - не привиті. То хто їм доктор? У дурного хата завжди тече.
18.10.2021 16:24 Відповісти
18.10.2021 16:24 Відповісти
Косоворотка побільше має відкривати КПВВ з даунбасятами, та побільше московських артистів в півцов ротами, щоб як можна більше заносили і завозили вірус "дельта" для знищення українців. Чи може все закрито і я наговорив нісекнітниць на Наймудрійого сьогодення?
18.10.2021 16:32 Відповісти
18.10.2021 16:32 Відповісти
Корень зла лежит во времена богатыревского руководства МОЗ. Тогда эта тварь втридорога ввозила помои и колола детям, от чего побочек и смертей было без меры. Люди тупо перестали доверять вакцинам и медецине. Потом Максик Степанов прибарахлился на КовиШилде, той еще херне. Людей вообще отворотило от вакцинации. Все это грандиозное коррупционное ********* сейчас вылазит боком.
18.10.2021 16:35 Відповісти
18.10.2021 16:35 Відповісти
За рукотворный кризис Головне маячит статья
18.10.2021 17:09 Відповісти
18.10.2021 17:09 Відповісти
1,5 тысяч на 290 тыс населения это 0,5% за 4 дня. Однако темпы. Еще месяц такого роста и кроме ковида ничего вообще лечить не будут.
18.10.2021 21:51 Відповісти
18.10.2021 21:51 Відповісти
 
 