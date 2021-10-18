Зеленський про офшори: За часів Януковича всі так структурували свій бізнес. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що студія "Квартал 95", яка належала йому, використовувала у своїй діяльності офшорні компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю президента телеканалу ICTV.

На запитання журналіста "Ви не заперечуєте, що в 2012 році користувалися офшорами?", Зеленський відповів так:

"Давайте я вам поясню. Про те, чим я займаюся і про те, як ми вели прозоро бізнес, говорить те, що ми робили. Все, що я робив всі люди знають. Це телебачення і кіно. Все це я робив зі своєю компанією "Студія Квартал 95". Тоді були такі умови, за часів Януковича. Тоді всі структурували свій бізнес. Особливо пов'язаний із телебаченням і ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Це була можливість, щоб на тебе політика не впливала.

У "Кварталу 95" була сатира, на яку всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас кожного тижня, тому для таких речей було структурування бізнесу. У студії "Квартал 95" були компанії за кордоном, крім безлічі компаній в Україні".

Президент зазначив, що користування офшорами було необхідне для роботи з телеканалами і було невигідне для "артистів, продюсерів і кіношників".