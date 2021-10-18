Зеленський про офшори: За часів Януковича всі так структурували свій бізнес. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що студія "Квартал 95", яка належала йому, використовувала у своїй діяльності офшорні компанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю президента телеканалу ICTV.
На запитання журналіста "Ви не заперечуєте, що в 2012 році користувалися офшорами?", Зеленський відповів так:
"Давайте я вам поясню. Про те, чим я займаюся і про те, як ми вели прозоро бізнес, говорить те, що ми робили. Все, що я робив всі люди знають. Це телебачення і кіно. Все це я робив зі своєю компанією "Студія Квартал 95". Тоді були такі умови, за часів Януковича. Тоді всі структурували свій бізнес. Особливо пов'язаний із телебаченням і ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Це була можливість, щоб на тебе політика не впливала.
У "Кварталу 95" була сатира, на яку всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас кожного тижня, тому для таких речей було структурування бізнесу. У студії "Квартал 95" були компанії за кордоном, крім безлічі компаній в Україні".
Президент зазначив, що користування офшорами було необхідне для роботи з телеканалами і було невигідне для "артистів, продюсерів і кіношників".
Если весь Квартал-95 на органы сдать, то он столько не стоил бы.
Вопрос ведь не в офшоре, а в том, откуда в нем взялись бабки Коломойского, украденные из Привата.
Для зарплаты твоему ЗЕльоному папе и на пенсию твоей маме-Риме
Альо, мы содержали твоих родителей, а ты" бизнес структурировал"👿
Вова дурачок а в раде профаны! Всего за 2 года скурвились! Забирайте свои законы, причём все принятые вами, и валите снова работать в фотосалоны и парикмахерские!
Кучма в 1994 году получил баблосы за сдачу ядерного оружия РАБссии...,а вопрос простой куда делиль те 300 млн долляров в Панамский офшор Порошенко ускакали? или Игорь Валерьевич их скомуниздил назад в Омерику? ах да...Дочь Кучмы купила самый богатый пентхауз в Лондоне... за 180 млн фунтов...,но то был Пинчук,Кучма был не батько украинской ОЛДИГАРХИИ...
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка в етері ток-шоу "5 копійок" на "5 каналі" заявив, що Володимир Зеленський під час своєї президентської кампанії збрехав і обдурив українців.
"Напевне, у президента дуже коротка пам'ять. Пам'ятаєте, як на стадіоні йому ставили запитання про ці (офшорні, - ред.) 40 млн? Він тоді казав, що ніяких 40 млн не було. Тобто він збрехав. І це сьогодні вже є доконаний факт, що президент обдурює людей", - зазначив нардеп.
За словами Синютки, мовиться не про офшорні компанії і рахунки.
"Мова йде про про набагато інші речі - про відмивання грошей, про недекларування і про несплату податків. Зараз "слуги народу" протягують через парламент окремий закон, що якщо гроші повертаються з офшору, то вони з них не платять податки. Тому Зеленському треба поставити прості запитання: хто відкривав офшорні компанії, і нехай покаже платіжки, за що йому платили ці гроші", - пояснив Олег Синютка.
Політик також наголосив, що з цих прихованих грошей не були сплачені податки, і тому Володимир Зеленський має показати, куди були витрачені ці кошти.
Зеленский, который обвинял Порошенко в использовании офшоров, теперь рассказывает что "... все так делали .." Ну допустим не все. По материала трех расследований офшоры имело 57 граждан Украины. "Пандорская дюжина" вот
Но кроме Зеленского никто не использовал их для отмывания денег Коломойского. Судя по тому, что вещал Зеленский это с канала Пинчука, Бэня уже не друг ?
