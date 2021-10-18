УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12649 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 423 164

Зеленський про офшори: За часів Януковича всі так структурували свій бізнес. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що студія "Квартал 95", яка належала йому, використовувала у своїй діяльності офшорні компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю президента телеканалу ICTV.

На запитання журналіста "Ви не заперечуєте, що в 2012 році користувалися офшорами?", Зеленський відповів так:

"Давайте я вам поясню. Про те, чим я займаюся і про те, як ми вели прозоро бізнес, говорить те, що ми робили. Все, що я робив всі люди знають. Це телебачення і кіно. Все це я робив зі своєю компанією "Студія Квартал 95". Тоді були такі умови, за часів Януковича. Тоді всі структурували свій бізнес. Особливо пов'язаний із телебаченням і ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Це була можливість, щоб на тебе політика не впливала.

Читайте також: Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів

У "Кварталу 95" була сатира, на яку всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас кожного тижня, тому для таких речей було структурування бізнесу. У студії "Квартал 95" були компанії за кордоном, крім безлічі компаній в Україні".

Президент зазначив, що користування офшорами було необхідне для роботи з телеканалами і було невигідне для "артистів, продюсерів і кіношників".

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) офшор (498)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+62
Да, да. Все квартиры в 2015 переоформляли по законам страны-оккупанта, ездили после Крыма в Раиссу. Продолжают получать оттуда деньги со своего бизнеса. А какая разница епт
показати весь коментар
18.10.2021 23:55 Відповісти
+58
воно розуміє те, що зізнається в несплаті податків?
показати весь коментар
18.10.2021 23:55 Відповісти
+44
показати весь коментар
18.10.2021 23:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А як ще назвати ті часи ? Може ви знаєте ? Те ,що ******** не пан ,це і так зрозуміло. Але яким чином мав би висловитися Зеленський ,щоб вас це задовольнило ?
показати весь коментар
19.10.2021 01:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NW1sp8OG0kM
показати весь коментар
19.10.2021 01:49 Відповісти
Відео показове . Мабуть "нє здря" наш сивочолий пішов до Януковича працювати . А какая разніца ?
показати весь коментар
19.10.2021 02:08 Відповісти
или легитимно закантаченый тоже правильно

https://www.youtube.com/watch?v=DVsqWDCV5VI
показати весь коментар
19.10.2021 02:08 Відповісти
Гнусявое брехло!
показати весь коментар
19.10.2021 01:08 Відповісти
Такое ляпать - это не тока быть козлом, но и форменным дураком.... Шлепер , со своим , мол, а разве так можно, на порядок меньший дурик.
показати весь коментар
19.10.2021 01:09 Відповісти
Не зря Штаты в 91-ом году не особо радовались нашей самостiйностi , электорат тому подтверждение...
показати весь коментар
19.10.2021 01:31 Відповісти
Не знаю, почему-то совкоанеГдот вспомнился, мол , мальчик Володя на дерево влез. Дед Елисей свой вскидает обрез... Выстрелил, эхо... Умолк хриплый крик, - всего лишь шестой ,- слукавил старик (пенсионер)
показати весь коментар
19.10.2021 01:37 Відповісти
Вот только 40 лямов...

Если весь Квартал-95 на органы сдать, то он столько не стоил бы.

Вопрос ведь не в офшоре, а в том, откуда в нем взялись бабки Коломойского, украденные из Привата.
показати весь коментар
19.10.2021 01:37 Відповісти
Но главное , за что ему приплыли такие бабки.
показати весь коментар
19.10.2021 01:40 Відповісти
За те що Батьківщину продав.Мальчішу-Плохішу вистачило печенюшек та варення ,а цей вирішив по крупному продатися.
показати весь коментар
19.10.2021 01:45 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 10:33 Відповісти
почему я тогда так не структурировал свой бизнес? А что так можно было??? Вот я лоханулся)))
показати весь коментар
19.10.2021 02:10 Відповісти
Зебіли повірять, вони ж упороті.
показати весь коментар
19.10.2021 02:11 Відповісти
Скоро воно стане в світі як Кучма колись - не помічатимуть і не запрошуватимуть. А на якихось самітах садитимуть десь подалі - до африканців.
показати весь коментар
19.10.2021 02:13 Відповісти
Та хрін з ним. Через це хрипате, Україну не запрошуватимуть.
показати весь коментар
19.10.2021 10:35 Відповісти
Все налоги платили, сученыш!

Для зарплаты твоему ЗЕльоному папе и на пенсию твоей маме-Риме

Альо, мы содержали твоих родителей, а ты" бизнес структурировал"👿
показати весь коментар
19.10.2021 02:19 Відповісти
Тільки Вовочка під час профанації під назвою "дебати на стадіоні" звинувачував Порошенка в офшорах. Виявляється, Вовочка цинік - він звинувачує інших в тому, що робить сам. А ще виявляється, що Порошенко говорив правду, коли на тому стадіоні вказав на офшори Вовочки. Забули?
показати весь коментар
19.10.2021 02:39 Відповісти
Зеленский!!!! Пёс Ти смердячий. Поясни звідки в тебе на твоїх офшорних рахунках опинились гроші які були вкрадені в Приват банку??????? Як ти за ці гроші купував собі нерухомість в Лондоні???? Зеленський. !!!! Це не бізнес. Це не творчість. В кримінальному кодексі це звучить так. Хищение в особо крупных группой лиц по предварительному сговору. Зеленский. Напиши заяву про відставку і піди з посади сам. Доля Януковича чекає тебе.
показати весь коментар
19.10.2021 02:40 Відповісти
А ещё не забываем про "вагнеровцев" и госизмену
показати весь коментар
19.10.2021 02:49 Відповісти
Як казав Сан Саныч Мороз 20 років ....,Кучма й батько й мати украаїнськой олігархіі,...видать Зеля в то время учился в ОМЕРИКЕ И НЕ ЗНАВ ЦЬОГО ФАКТУ...
показати весь коментар
19.10.2021 03:13 Відповісти
Поф на их офшеры, зачем оно нам инфляцию сделало более 12%? Когда включат госрегулирование цен на продукты? А то до следующей каденции может не досидят!
Вова дурачок а в раде профаны! Всего за 2 года скурвились! Забирайте свои законы, причём все принятые вами, и валите снова работать в фотосалоны и парикмахерские!
показати весь коментар
19.10.2021 04:13 Відповісти
правду сказал. панамские офшоры подтверждают его слова.
показати весь коментар
19.10.2021 05:37 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 05:45 Відповісти
...так оно ещё и патриёт
показати весь коментар
19.10.2021 05:46 Відповісти
Много слов для простой оправдашки,- Мы прятали денюшки от властей,что бы не отобрали,так,при тебе, сейчас сейчас бизнес ещё в большей опасности,все чинушки в податковой остались те же,так же подавай им хабари,только при янике им нужно было идти в суд,а теперь штраф и отбор майна в обход суда
показати весь коментар
19.10.2021 06:34 Відповісти
"Та січас у каждай бабкі на базарє єсть сваі афшори." © Ара Хам
показати весь коментар
19.10.2021 06:51 Відповісти
Простой вопрос вам задам...

Кучма в 1994 году получил баблосы за сдачу ядерного оружия РАБссии...,а вопрос простой куда делиль те 300 млн долляров в Панамский офшор Порошенко ускакали? или Игорь Валерьевич их скомуниздил назад в Омерику? ах да...Дочь Кучмы купила самый богатый пентхауз в Лондоне... за 180 млн фунтов...,но то был Пинчук,Кучма был не батько украинской ОЛДИГАРХИИ...
показати весь коментар
19.10.2021 06:59 Відповісти
А еще во времена Януковича ВСЕ срывали у прохожих шапки и сидели по тюрьмам.
показати весь коментар
19.10.2021 08:10 Відповісти
А наезды на Порошенко из-за оффшоров были или нет. Зелина отмазка - все воровали и я воровал.
показати весь коментар
19.10.2021 08:22 Відповісти
Сволота зЕлена
показати весь коментар
19.10.2021 08:22 Відповісти
Это мразота зовёт в Украину инвесторов, а сам выводит украденные деньги в офшоры
показати весь коментар
19.10.2021 08:53 Відповісти
а во время зеленского ФОПы вообще закрываются
показати весь коментар
19.10.2021 09:08 Відповісти
Хриплый дурачек забивает последние гвозди в гроб голобородько
показати весь коментар
19.10.2021 09:25 Відповісти
Я подивилась статистику, то офшори зеленського з'явились у 2014 році. ЦЕ Зеля так яніка злякався ? Чи воно жалось платити податок українській армії ?
показати весь коментар
19.10.2021 09:31 Відповісти
Вывести деньги от налогообложения, а по сути с3,14здить деньги у государства сейчас называется "структурировать свой бизнес".
показати весь коментар
19.10.2021 09:34 Відповісти
ну і заливає.
https://www.youtube.com/watch?v=eQgiIEru5DI
показати весь коментар
19.10.2021 09:55 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/prezydent-obduriuie-liudei-nardep-pro-ofshornu-istoriiu-zelenskoho-i-vidmyvannia-hroshei-257932.html "Президент обдурює людей": нардеп про офшорну історію Зеленського і відмивання грошей
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка в етері ток-шоу "5 копійок" на "5 каналі" заявив, що Володимир Зеленський під час своєї президентської кампанії збрехав і обдурив українців.
"Напевне, у президента дуже коротка пам'ять. Пам'ятаєте, як на стадіоні йому ставили запитання про ці (офшорні, - ред.) 40 млн? Він тоді казав, що ніяких 40 млн не було. Тобто він збрехав. І це сьогодні вже є доконаний факт, що президент обдурює людей", - зазначив нардеп.
За словами Синютки, мовиться не про офшорні компанії і рахунки.
"Мова йде про про набагато інші речі - про відмивання грошей, про недекларування і про несплату податків. Зараз "слуги народу" протягують через парламент окремий закон, що якщо гроші повертаються з офшору, то вони з них не платять податки. Тому Зеленському треба поставити прості запитання: хто відкривав офшорні компанії, і нехай покаже платіжки, за що йому платили ці гроші", - пояснив Олег Синютка.
Політик також наголосив, що з цих прихованих грошей не були сплачені податки, і тому Володимир Зеленський має показати, куди були витрачені ці кошти.
показати весь коментар
19.10.2021 10:09 Відповісти
Сейчас все ворье в Украине прикрывается Януковичем.
показати весь коментар
19.10.2021 10:22 Відповісти
Отмазка на уровне "сам дурак".....однако же ты ******* на стадионе об "офшорах" Пороха и ставило это ему в вину. )))
показати весь коментар
19.10.2021 10:22 Відповісти
Баба Маня каже - Опшори - тож вони у бариги Порошенка були. А у Бубочки -ховав шоб Янукович не вкрав.
показати весь коментар
19.10.2021 11:06 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 11:09 Відповісти
То есть на стадионе ты брехало как собака! Пошел на хрен !
показати весь коментар
19.10.2021 11:10 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1450330191205748737 2 ч



Зеленский, который обвинял Порошенко в использовании офшоров, теперь рассказывает что "... все так делали .." Ну допустим не все. По материала трех расследований офшоры имело 57 граждан Украины. "Пандорская дюжина" вот
Но кроме Зеленского никто не использовал их для отмывания денег Коломойского. Судя по тому, что вещал Зеленский это с канала Пинчука, Бэня уже не друг ?
показати весь коментар
19.10.2021 11:11 Відповісти
Це якраз Ви вилили тут бруд, коли порівняли "сліпий траст" і офшори. Це зовсім різні речі і одна річ "траст" нормальна я застосовується у всьомі цивілізованному світі, а офшори Володі зовсім інше-тут кримінал і барижні дії. Не змішуйте біле з чорни і не засовуйте наріду в вуха, що мол всі вони однакові. Якраз не однакові, а різні.
показати весь коментар
19.10.2021 11:42 Відповісти
Почитай що таке «сліпий траст», курва. В Америці в «сліпі трасти» передають свої бізнеси всі обрані політики на час каденції. Ще одна мавпа десь почула незнайомий вумний термін і ліпить де попало.
показати весь коментар
19.10.2021 12:00 Відповісти
видно що запоріжський сєпар😀
показати весь коментар
19.10.2021 14:53 Відповісти
Путин "инкорпорирует", а этот - "структурирует". Он или дурачок или наглый отморозок.
показати весь коментар
19.10.2021 11:39 Відповісти
На Волині судили патрульного, який затримав п'яного прокурора за кермом.

Неприпустимою є ситуація, коли правоохоронець, який слідував закону і зупинив п'яного водія, змушений тепер відповідати перед судом. А прокурор, який їздив п'яним, спокійно поновився на роботі та ще й отримав зарплату за пропуск.

https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/ https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/

показати весь коментар
19.10.2021 15:12 Відповісти
Відео помсти ромів військовим на Волині виявилось фейком
Відеопостановку поширили з фейкового акаунту в фейсбуці, контактний номер якого дійсний в ДНР

https://zaxid.net/news/ https://zaxid.net/news/

показати весь коментар
19.10.2021 15:28 Відповісти
Вот времена Януковича все так воровали, а не реструктири....ли!!Это наглый обман Януковича продолжил и наш "бессеребреник"" Зеленский, просто воровал , а теперь нагло врёт и выкручивается!!
показати весь коментар
19.10.2021 17:30 Відповісти
Слава Украине! усе буде добре завжди! welcome to Nikolaev!
показати весь коментар
19.10.2021 18:41 Відповісти
Все так делали? Кто все зельц? Я так не делал и все мои родичи так не делали. И друзья мои так не делали и соседи и кумы и сваты… кто эти все зельц? Почему ты народ обманул. Недавно спросил своего племянника-студента который дятел по приколу голосовал за зельца - если бы ты знал что у него 41 млн ты бы за него голосовал? Ответ был - нет. Высновок - обманул ты зельц своих выборщиков превратившись в эдакого парня из народа бессеребреника. Конечно актёр, это тебе легко удалось. Маму с папой специально в хрущевку заселил, чтобы мол как все? Врун ты и лицемер!
показати весь коментар
19.10.2021 19:23 Відповісти
Но ведь Януковича давно нет, да и Порошенка тоже уже несколько лет.Так что же или кто же мешает вернуть деньги обратно в страну и начать платить налоги таким образом показав пример остальным и отмывшись от прошлого позора?
показати весь коментар
19.10.2021 21:00 Відповісти
Во Януковича вспомнил. Та при Януковиче было больше демократии чем сейчас. Тогда что хотели говорили. Счас много чего говорить нельзя. А Зеленский еще законом об олигархах вообще свободу слова закроет , а еще Зеленского СНБО вообще занимается беспределом без СУДа и следствия. Призываю всех ни в коем случае нельзя поддерживать на выборах "слуг " и ни одного голоса за Зеленского и его партию.
показати весь коментар
19.10.2021 21:58 Відповісти
Так тебя и выбрали, что бы не было , так делают все.
показати весь коментар
20.10.2021 00:05 Відповісти
сказать, что это самое дно пипеца - не сказать ничего... 73% оказались дураками... дай Бог в дальнейшем таких ошибок не делать...
показати весь коментар
20.10.2021 08:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 