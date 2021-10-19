Ухвалити закон про ліквідацію ОАСК заважали "впливові люди", впевнений, що зараз ми прискоримо цей процес, - Зеленський. ВIДЕО

Розгляд законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, як і низки інших документів, "відкладали впливові люди".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Є проблема з Конституційним судом. Вона підвішена. Є проблема з судовою реформою тому, що Верховний Суд звертається до Конституційного Суду, щоб перевірили всю реформу на конституційність. Є проблема з Окружним адміністративним судом Києва. Вже пів року, якщо я не помиляюся, ваш невідкладний законопроєкт про його ліквідацію в парламенті відкладається", - запитав Зеленського журналіст Вадим Карп'як.

"Його відкладали – і закон про НАБУ, і друге читання реформи Служби безпеки і цей законопроєкт (про ліквідацію ОАСК. – Ред.), і багато інших впливових законів, на які, на жаль, впливали впливові люди, скажімо так. І про викиди, і екологічні закони. Багато різних важливих речей. Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес", – заявив Зеленський.

Він також згадав про "перезавантаження Конституційного Суду", передумовою якого є оновлення складу суддів КСУ.

"Ми чекали від Верховної Ради представників, цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться обов’язково і буде проголосований обов’язково закон про Конституційний Суд. Зараз процес іде", – додав президент.

Він висловив переконання, що "більшість суддів" Верховного Суду також проти гальмування судової реформи.

"Що стосується Верховного Суду – там є деякі питання, але ми впевнено йдемо вперед і щодо розблокування КСУ, він буде працювати, і, найголовніше, буде працювати на державу. І впевнений, попри звернення Верховного Суду до КСУ, я впевнений, що зараз КСУ не заблокує судову реформу. Буває все, правда", – підсумував він.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом "агентів іноземного впливу".

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент "піддався на маніпуляції окремих" активістів "і за сумісництвом агентів іноземного впливу".

Через більш ніж місяць після подачі президентом законопроєкту про ліквідацію ОАСК тодішній спікер Разумков заявив, що проєкт закону ще не підготовлений до розгляду в Раді.

Пізніше повідомлялося, що законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва за два місяці не був винесений на засідання комітету.

Глава комітету з питань правової політики, "слуга народу" Андрій Костін заявив, що комітет не може дійти згоди щодо президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК.

Також глава ЦПК Віталій Шабунін заявив, що заступник голови ОП Олег Татаров і глава ОП Андрій Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду.