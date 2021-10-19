Ми б із задоволенням обміняли Медведчука на справжніх героїв і громадян України, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підозру в державній зраді народному депутату Віктору Медведчуку з боку СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю президента телеканалу ICTV.

"Це серйозні звинувачення. Скажімо так, я б не хотів зараз говорити якусь інформацію, яку потім використовуватимуть адвокати товариша Медведчука і його колишнього патрона в цій справі, або патронів", - заявив Зеленський.

Як зазначив президент, він розуміє, про яких саме чиновників ідеться, але це потрібно довести.

"Нехай вирішує суд. Я б не хотів, щоб через якісь мої слова, через якісь звинувачення, через деталі, які я розумію, були проблеми і гальмування в цій справі на користь таких "товаришів", про яких ми з вами говоримо. Але мені здається, ми всі щось з вами чули, і розуміння у суспільства має бути", - додав Зеленський.

За словами Зеленського, прямих натяків з боку Росії на обмін Медведчука на інших громадян України не було. Президент підкреслив: якби Росія підтвердила, що Медведчук має російське громадянство, тоді уряд України міг би розглянути таку можливість.

