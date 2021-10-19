УКР
5 732 70

Ми б із задоволенням обміняли Медведчука на справжніх героїв і громадян України, - Зеленський. ВIДЕО

Ми б із задоволенням обміняли Медведчука на справжніх героїв і громадян України, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підозру в державній зраді народному депутату Віктору Медведчуку з боку СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю президента телеканалу ICTV.

"Це серйозні звинувачення. Скажімо так, я б не хотів зараз говорити якусь інформацію, яку потім використовуватимуть адвокати товариша Медведчука і його колишнього патрона в цій справі, або патронів", - заявив Зеленський.

Як зазначив президент, він розуміє, про яких саме чиновників ідеться, але це потрібно довести.

"Нехай вирішує суд. Я б не хотів, щоб через якісь мої слова, через якісь звинувачення, через деталі, які я розумію, були проблеми і гальмування в цій справі на користь таких "товаришів", про яких ми з вами говоримо. Але мені здається, ми всі щось з вами чули, і розуміння у суспільства має бути", - додав Зеленський.

За словами Зеленського, прямих натяків з боку Росії на обмін Медведчука на інших громадян України не було. Президент підкреслив: якби Росія підтвердила, що Медведчук має російське громадянство, тоді уряд України міг би розглянути таку можливість.

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) Медведчук Віктор (1717)
Топ коментарі
+26
Ты уже обменял Цемаха на таксистов
показати весь коментар
19.10.2021 00:25 Відповісти
+22
а для чего его менять? чтобы он не сидел в тюрьме? что мешает его осудить, посадить?
показати весь коментар
19.10.2021 00:29 Відповісти
+22
Феерический дол..... Он открыто заявляет, что мертвечук для него заложник... У мертвечука есть шанс до решения судов в Украине, выиграть в ЕСПЧ)
показати весь коментар
19.10.2021 00:31 Відповісти
Ты уже обменял Цемаха на таксистов
показати весь коментар
19.10.2021 00:25 Відповісти
У него все "бы":

Бы эпоха бедности прошла,
Бы посадки прошли,
Бы трульон дерев посадиЛи...

Волшебник изумрудного города -
продавец ЗЕльоных грез
показати весь коментар
19.10.2021 02:11 Відповісти
А на кого поменяли Вагнеровцев? На лояльность Пу?
показати весь коментар
19.10.2021 12:48 Відповісти
Таксисты из ОРДЛО напряглись)))
показати весь коментар
19.10.2021 00:26 Відповісти
А там у нас почти все таксисты - разведчики
показати весь коментар
19.10.2021 09:15 Відповісти
а для чего его менять? чтобы он не сидел в тюрьме? что мешает его осудить, посадить?
показати весь коментар
19.10.2021 00:29 Відповісти
А все потому что у наших безголовых правоохранительной нет доказательство. Они сначала задерживают делают громкие заявления а потом оказывается что все это было для того чтобы отвлечь от например повышения тарифов на коммуналку. Тут все оч просто народ включайте мозги думайте и анализируете а не как стадо баранов верить нашим министрам президенту и т д.
показати весь коментар
19.10.2021 07:53 Відповісти
Ой, дебіл. Та Мертвечина найх **** в Раші непотрібна. Він потрібен в Укрвїнні, мутити воду і просувати руцкій мір. Тому доведеться тобі зе- клован його терпіти якщо посадити не можеш..
показати весь коментар
19.10.2021 00:29 Відповісти
зачем цензор на ночь гнусавого утырка рекламирует?потом не уснешь
показати весь коментар
19.10.2021 00:29 Відповісти
Вы еще и видео смотрели?) Ну вы и мазохист)))
показати весь коментар
19.10.2021 00:40 Відповісти
Ты на ночь Цензор читаешь? Мазохист однако.
показати весь коментар
19.10.2021 13:13 Відповісти
Феерический дол..... Он открыто заявляет, что мертвечук для него заложник... У мертвечука есть шанс до решения судов в Украине, выиграть в ЕСПЧ)
показати весь коментар
19.10.2021 00:31 Відповісти
і з кожним таким зашкваром зеклоуна і слуг наркомана - шанс підвищується. І, взагалі, я боюсь, що ця вірогідність вже перевалила за 100%
показати весь коментар
19.10.2021 01:08 Відповісти
Не боись. Им такой рейтинг нарисуют - мало не покажется
показати весь коментар
19.10.2021 12:50 Відповісти
Іншими словами, читаємо між рядками: "Ми додамо всіх зусиль, щоб Медведчука в Україні не посадили".
показати весь коментар
19.10.2021 00:32 Відповісти
Даун криворожский
показати весь коментар
19.10.2021 00:33 Відповісти
Никаких обменов, враг должен сидеть, тогда остальным неповадно будет.
показати весь коментар
19.10.2021 00:35 Відповісти
Так он открыто кричит, купите у меня его, ну пожалуйста)))
показати весь коментар
19.10.2021 00:39 Відповісти
І на Медведчуці він не зупиниться ...
показати весь коментар
19.10.2021 01:07 Відповісти
" мы бы с удовольствием обменяли Медведчука на настоящих героев и граждан Украины " - но если что то на таксистов и предателей тоже согласны
показати весь коментар
19.10.2021 00:42 Відповісти
Но мне кажется(!), мы все что-то с вами слышали .-Человек в трезвом уме и твёрдой памяти такую херню не нагородит.
показати весь коментар
19.10.2021 00:45 Відповісти
Це він про таксистів? 🤔 Адже патріоти для нього - точно не справжні герої.
показати весь коментар
19.10.2021 00:50 Відповісти
А за Медведчука вместе с Зеленским - сколько дадут?
показати весь коментар
19.10.2021 00:57 Відповісти
Предлагаю тебя на Ахеджакову поменять, она устала жить в том дурдоме, а у тебя там бизнес, квартира опять же.
показати весь коментар
19.10.2021 01:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg&t=8s https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg&t=8s вчителька про вову https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg&t=8s ЖАХ

показати весь коментар
19.10.2021 01:17 Відповісти
Спасибо мил человек. Хорошая характеристика этого.
показати весь коментар
19.10.2021 01:25 Відповісти
Сегодня бенефис Зелёнского 😆к чему бы это?
показати весь коментар
19.10.2021 01:18 Відповісти
К холодным батареям у нарида.
показати весь коментар
19.10.2021 01:46 Відповісти
О да!!!
ЗЕ с удовольствием отпустил бы Медведчука, если бы у него был хоть малейший повод.
показати весь коментар
19.10.2021 01:34 Відповісти
Пыня прикажет, ты еще и охрану поставишь вокруг "заточения" мертвечччччука.
показати весь коментар
19.10.2021 01:54 Відповісти
Это он пыню собрался шантажировать?
Этого гопника из подворотни?
Да для пыни уже сама постановка вопроса о шантаже - оскорбление...
показати весь коментар
19.10.2021 02:14 Відповісти
Дают-таки?! Одного битого буратинка богателького за бидных иных - да не раз перебитых.
показати весь коментар
19.10.2021 02:42 Відповісти
совершенно верно сказал.
показати весь коментар
19.10.2021 05:31 Відповісти
дуня, хватит лизать клоунский зад. и фразьі неплохо бьі разнообразить
показати весь коментар
19.10.2021 05:44 Відповісти
хорошо ты написал каждое слово сам себе лишь о себе.
показати весь коментар
19.10.2021 07:32 Відповісти
я бьі еще бубу с шоблой отдал впридачу
показати весь коментар
19.10.2021 05:43 Відповісти
...забористая попалась
показати весь коментар
19.10.2021 05:45 Відповісти
Эхххх, а с каким бы удовольствием мы бы тебя, полудурка, обменяли бы на настоящих Героев... Только тут одна проблема - он нах никому не нужен...
показати весь коментар
19.10.2021 07:14 Відповісти
А Порошенко усилял Медведчука и партию регионов диз.трубой и покупал уголь в ордло.
показати весь коментар
19.10.2021 07:20 Відповісти
Да никому уже не интересна твоя обосратая со всех сторон методичка,зебил)кранты всей вашей шобле...
показати весь коментар
19.10.2021 09:14 Відповісти
Связь Порошенка и ОПЗЖ яаная и уже не маскируется.Не той дорогой идете горе "патриоты"Патриоты олигарха-мародера.
показати весь коментар
19.10.2021 09:47 Відповісти
А коли там "ширка" "слуг", ******** та баби Юлі намічається?
показати весь коментар
19.10.2021 11:10 Відповісти
Мародерские деньги не пахнут?
показати весь коментар
19.10.2021 13:15 Відповісти
Звичайно зв'язок Порошенко і ОПЗЖ (ригів) явна, це ж в його офісі риг татаров працює і демченко? Це ж йому допомагає з судами порнтнов? І телеканал "1+1" налужить медведчуку і коломойському і на ньому трупа "95 рошен" заробля' гроші з знімають кіно за гроші кума медведчука ху@ла на расєє.
показати весь коментар
19.10.2021 14:06 Відповісти
Гончаренко-рыг.Тарас Бнрезовец работал на Клюева даже во времена Майдана.Бойко завсегдатай канала Прямой.Диз.труба.медведчуку ,партии рыгов и уголек с ордло на финансирование боевиков.Голосование в Раде в связке с рыгами.Порохокремлесвкие методички идентичны.
показати весь коментар
19.10.2021 15:57 Відповісти
Ще б тебе на кого-небудь обміняти, нєлох ти офшорний
показати весь коментар
19.10.2021 07:46 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 07:50 Відповісти
да.....мертветчук жирный гусь мафиозный.... его если менять то одного на всех 400 пленных... это не шушара мелкая какая то.... а главный сепар. кум путина и миллиардэр алигарх.ато вечно обмены не справедливые там наловят на обменный фонд просто кого на улице за украинский язык к примеру или ещё кого там и на подвал..... а наши за них отдают врагов и бойцов которые убивали военных так и то меньше всегда чем УКРАИНА отдавала . (разводят нас сепары.....играют на чувствах за пленных....)понимают что никуда не денутся поменяют.... а сколько в плену и пропавших уже 7 лет... где они?((
показати весь коментар
19.10.2021 08:01 Відповісти
Ти, ба?Бєнін наркоман-одоробало стало більш розсудливим-пора вам всією сворою на чолі з бєнєю на нари-бо доцарювались геть....чи може вже самі вішайтесь на стовбах?
показати весь коментар
19.10.2021 08:01 Відповісти
Ще б хто бубочьку поміняв на нормального президента
показати весь коментар
19.10.2021 08:08 Відповісти
Цей поц його не посадить. Колотить понти і шантажує ***** щоб той дозволив зазирнути йому вглаз, а зебілам розвішує локшину на вуха. Оманське брехло.
показати весь коментар
19.10.2021 08:15 Відповісти
Ага ))))

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/news-russian-56147333.amp
Оксана Марченко згадала як допомогла зєлєнському з роботою
показати весь коментар
19.10.2021 08:55 Відповісти
элементарно бздит -из сердца вон и с глаз долой
показати весь коментар
19.10.2021 09:23 Відповісти
Нормальнтй би сказав: "будет сидеть и точка". А цей барига вже б міняв.
показати весь коментар
19.10.2021 09:43 Відповісти
Уж сколько раз твердили миру... Мертвечук і на ......й не потрібен на козломордії. Там таких засранців, починаючи із 14 року,хватає. А от в Україні... Невже пан ЗЕ до сих пір не зрозумів,що оного сепара і іже із ним зажопістів ***** держить у своїй "обоймі",як майбутнього презика і членів уряду вассальної України, цілком і повністю підконтрольної козломордії. І оце дитяче лепетання:-ми би його обміняли... І так уже обережно до отого падли і його продажньої кивобанди відноситься.так обережно, що ось-ось пір"їнки із них здуватиме. Слів від обурення не вистачає.
показати весь коментар
19.10.2021 09:47 Відповісти
Нужно избавляться от Медведчука? И немедленно? Или прийдется раскручивать цепочку Порошенко - Медведчук - Гонтарева - Ахметов? А сцыкливо. До икоты страшно...
показати весь коментар
19.10.2021 10:20 Відповісти
Страшно потому, что выйдет на себя, вот дальше и не лезут.
показати весь коментар
19.10.2021 12:53 Відповісти
Меле шо попало.
показати весь коментар
19.10.2021 10:44 Відповісти
Можливо б було визволити усіх за отих 30 "вагнерівців", а цього мерзотника навіть не посадять - яєць немає, обрізали мабуть занадто
показати весь коментар
19.10.2021 11:06 Відповісти
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZUP_hBfQN24YgGcml-GZ4RDhcSl1BiCPeTtDxLPy_qT_nx5wazsAQzR26sR94W3UFweBE5djmJi0wzZzxA-8HdmPD8fahHEmKypgRwo_RYxs51ZTQMBlAOr163NP7ifz_TqwZLqUZ-iftyffaIWTC5l-G8kHM5PI8MphNTBOcgx4Q&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/ 12 год ·



Подивилася інтерв'ю Зеленського на ICTV. https://www.facebook.com/vkarpiak?__cft__[0]=AZUP_hBfQN24YgGcml-GZ4RDhcSl1BiCPeTtDxLPy_qT_nx5wazsAQzR26sR94W3UFweBE5djmJi0wzZzxA-8HdmPD8fahHEmKypgRwo_RYxs51ZTQMBlAOr163NP7ifz_TqwZLqUZ-iftyffaIWTC5l-G8kHM5PI8MphNTBOcgx4Q&__tn__=-]K-R Vadym Karpiak , віддаю належне, не заглядав в рота, не купав в теплій ванній і пройшовся по всіх болючих проблемах ( хотілося б, аби дотиснув певні питання , але Зеленський лив скільки брехні, що видушити правду було малореально). Дякуємо , Вадиме, за професійну роботу.

«Рафік ні в чьом не віноват»- короткий підсумок годинного спічу.

Відповідальність за енергетичну кризу Рафік з Банкової переклав на регіональну владу.

На Разумкова навісив всіх собак: погану роботу парламенту, неприйняття певних законів, те, що депутати сміли подавати поправки і вимагали йти по регламенту, ще й не вакцинувався, на відміну від нового позитивного в усіх відношеннях спікера .

Дуже смішно про Венеційську комісію, яку Зеленський плутає з юридичним департаментом свого Офісу . Венеційка надає експертизу законопроєктів і рекомендації на етапі їх прийняття , а не після найвеличнішого підпису. А от після підпису Зеленського цей нікчемний закон точно скасує Конституційний суд, якщо він ще існуватиме і буде незалежним.

Не втримався вколоти канцлера Меркель , назвавши її « свідком Мінську». Фу.

Як «проффесіонал» дуже слабенько відповів на офшорний скандал. Бо в 19 Зеленський позиціонувався «простим вчителем» і ні слова не говорив довірливим виборцям про свої офшори. А зараз так і не відповів на питання несплати податків та походження коштів. Ну , й про тиск Януковича від хлопців, які в 2004 офіційно підтримували «проффесора», а в 12 кривлялися на його вечірках- ну дуже натягнуто.

А варто було не лити воду про бізнес з нуля в Україні (навіщо тоді офшори?) , а назвати одну цифру- скільки з 40 млн доларів сплачено податків?

Кидається в очі, що серіал
« Свати « і право транслювати цей непотріб з російськими акторами Зеленський захищав набагато емоційніше, ніж Україну… Ну, зрозуміло, війна війною, а роялті- то завжди роялті, особливо коли капають на офшори. «Улюблені фільми не повинні страждати»

При Януковичі Зеленський займався «виключно творчістю». Пам'ятаємо цю «творчість»-знущання над Ющенком, Кличком, Яценюком, Тимошенко. Над Майданом. Над Україною! А от Януковича зображали таким собі своїм в доску хлопцем. Простим хлопцем, ага.

Найцинічніше- «в нас все готово до нової хвилі пандемії» й відверта брехня про « такого ніколи не було- про рекордне підняття зарплат медикам». Це в той час, коли ще рік тому обіцяв лікарям зарплату в 20 тисяч , але провалили навіть ковідні доплати , коли медики масово звільняються з установ, а реанімації забиті.

Найважливіше, що це інтерв'ю - зізнання. Фактологічне- про офшори і несплату податків. І емоційне- кіно і досі ближче за країну. Й в усьому винен https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUP_hBfQN24YgGcml-GZ4RDhcSl1BiCPeTtDxLPy_qT_nx5wazsAQzR26sR94W3UFweBE5djmJi0wzZzxA-8HdmPD8fahHEmKypgRwo_RYxs51ZTQMBlAOr163NP7ifz_TqwZLqUZ-iftyffaIWTC5l-G8kHM5PI8MphNTBOcgx4Q&__tn__=kK-R Петро Порошенко , а Рафік ні в чьом нє віноват.
показати весь коментар
19.10.2021 11:21 Відповісти
Он формально "гражданин Украины", изменников не обменивают /а расстреливают/!
показати весь коментар
19.10.2021 11:30 Відповісти
Нужно, чтобы кто-нибудь дурачку объяснил, что если он будет об этом везде и часто говорить, удовольствия не получит никто
показати весь коментар
19.10.2021 11:46 Відповісти
"Мы бы с удовольствием обменяли Медведчука на настоящих героев"

Зєлупа, яка все своє свідоме життя нехтувала та принижувала українських героїв, щось там говорить про героїв. От де взірець аморальності.
показати весь коментар
19.10.2021 12:32 Відповісти
Если к медведчуку зелень добавить со всем его цирком то можно много больше пленных освободить
показати весь коментар
19.10.2021 12:45 Відповісти
Мне абсолютно не симпатичен Мудачук, но закон должен быть незыблем.
Если бы нашли что-то реально на Мудачука, кроме того, что оно антиукраинец, то посадили бы вмиг.

Но зюзики ж сами антиукраинцы. Вот ничего и не получается.
показати весь коментар
19.10.2021 12:57 Відповісти
Обміняй себе,придурок. Ти взагалі Україні і на хер не потрібен. Це буде рівнозначна заміна.
показати весь коментар
19.10.2021 14:40 Відповісти
А зеленське взагалі безкоштовно віддали б. Ще й доплатили, бо таку мерзоту Україна не заслуговує.
показати весь коментар
19.10.2021 14:58 Відповісти
Як можна міняти ворога укр народу? Де здоровий глузд?
показати весь коментар
13.04.2022 02:55 Відповісти
 
 