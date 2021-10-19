УКР
"Слуга народу" Дмитрук брудно образив покійного художника Олександра Ройтбурда і виступив проти присвоєння його імені музею. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Артем Дмитрук назвав "педофілом і наркоманом" Олександра Ройтбурда - відомого українського художника, який помер 8 серпня.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook 18 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Художній Музей в Одесі назвати ім'ям педофіла і наркомана!!!

Я підписував звернення на ім'я президента України про те, щоб присвоїти нашому музею статус національного, але не на честь лайно-художника!!! Я зроблю все, щоб ця процедура щодо присвоєння імені музею не здійснилася!" - написав нардеп.

Також Дмитрук опублікував відео, в якому прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння Одеському художньому музею статусу національного. Зеленський в указі постановив, що Одеська обласна державна адміністрація та Одеська обласна рада мають опрацювати питання присвоєння національному музею імені Ройтбурда.

Також читайте: Одеський художній музей отримав статус національного. Йому можуть присвоїти ім'я Ройтбурда

Як повідомлялося, 8 серпня, на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. 11 серпня з ним попрощалися в Одесі.

Його колишня дружина Ірина Дратва повідомила, що художник захворів спочатку на грип, а потім на COVID-19. Перебіг хвороби ускладнило його хронічне захворювання.

В Одесі запропонували назвати ім'ям Ройтбурда вулицю і музей, який він очолював, але ці пропозиції поки не знайшли відгуку у влади.

Слуга народу Дмитрук брудно образив покійного художника Олександра Ройтбурда і виступив проти присвоєння його імені музею 01

музей (445) художник (70) Ройтбурд Олександр (39) Слуга народу (2849)
Топ коментарі
+62
Малолетнее тупорылое чмо с напрочь отбитой башкой. Качок. Все, что умеет в жизни - тягать штангу.

Такого сборища откровенных имбецилов в ВР не было даже во время Януковича.
19.10.2021 07:52 Відповісти
+49
Русскоміровєц, фанат Порєчєнкова.
Достойний Слуґа.
19.10.2021 07:51 Відповісти
+46
Ватное дерьмо пиарится.
19.10.2021 07:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Что то я не видел что бы знаменитых еврейских поэтов в украинских вышиванках и в шароварах изображали. Может ты видел. Вот были такие знаменитые в Украине еврейские поэты Ицик Мангер или Лейба Квитко, стихи на идише писали, ты их портреты в вышиванках и в казацких папахахвидел? Я нет. Мне это не нравится. В тоже время художник путлера в позе роденовского мыслителя очень любовно выписал! Это что любовь к рашке??? Вообщем странное творчество у товарисча было…
19.10.2021 19:09 Відповісти
пукин, не принимай на свой счет) твоими именем еще музеи не называют, ты видно имеешь мало заслуг)
19.10.2021 11:28 Відповісти
Когда уже этих макак вернут обратно в цирк.
19.10.2021 11:30 Відповісти
а тут судя по всему гея-педиков больше чем традиционных) таких скрытых говнопидоров) которые сидят и защищают своего брата) так у них и детей нет там некому по музеям ходить) нужно защитников педопедиков отдать на ночь к педопедикам)) пусть прочистят мозг им в заднем проходе! Ощущение что в стране нормальных людей больше ни на одну должность не назначат)
19.10.2021 11:30 Відповісти
мне кажется это уже вызов обществу, проверка на сколько общество скатилось в моральную прорву, есть ли надежда на возрождение или нет.. такой тест.
19.10.2021 11:32 Відповісти
По моему если музей будет назван его именем, это действительно позор.И будут говорить, показывая на "картины" Ройтбурда -вот, это Украина и украинцы, это их путь.
19.10.2021 11:37 Відповісти
И ещё меня поразило то что на картине художника Путин в позе роденовского мыслителя очень красиво выписан. Покойник наверное тоже как некоторые одесситы о руцько мире мечтал? Интересно зельц перед подписанием указа о музее национальном видел хоть одну картину покойного? Сводил бы зеля и его жена своих дочерей в картинную галерею покойного? И последнее - М.Шагал тоже был еврейским художником и видел мир по своему, но такой фривольной фигни как «член в жопе» не позволял. Я не ханжа, но сразу вспомнил рашистского художника-перфекциониста Павленского который на красной площади яйца к брусчатке прибивал и жопу из за мавзолея показывал. Руцький мир короче говоря!
19.10.2021 12:04 Відповісти
Это однозначно сепарская провокация.
19.10.2021 13:08 Відповісти
Раніше у Верховній Раді були депутатами зрозумілі нам і патріоти України, і відверті вороги. Зараз - незрозумілі ідіоти. В основному зелені (недозрілі). Стає страшно...
19.10.2021 12:11 Відповісти
Роботи художника дійсно своєрідні але мені подобаються. Кусок м'яса Дмитрук не розбирається в мистецтві але то таке..
19.10.2021 12:40 Відповісти
зелененький уродец......
19.10.2021 13:15 Відповісти
Ну логично же, с точки зрения стреднестатистического зелупы единственным ценным художественным произведением является "Зелёный квадрат Каломойского" ))
19.10.2021 14:43 Відповісти
Раніше у Верховній Раді були депутатами зрозумілі нам і патріоти України, і відверті вороги. Зараз - незрозумілі ідіоти. В основному зелені (недозрілі). Стає страшно... что правда то правда)) смешались кони люди)
19.10.2021 12:43 Відповісти
Бидлота обрала в парламент собі подібних, тепер мусимо тішитись який у нас мутрий наріт.
20.10.2021 01:55 Відповісти


Роботи художника дійсно своєрідні але мені подобаються. Кусок м'яса Дмитрук не розбирається в мистецтві але то таке.. - американский гомопедофил очередной пришел защищать педофила) какая разница что он рисует, важно кто он есть ..педофил, гей и моральный урод или личность именем которой можно называть музей.. на картины он смотрит, надо тебя было ему на ночь лет в 12 отдать)
19.10.2021 12:44 Відповісти
А может он латентный и просто завидует?
19.10.2021 14:10 Відповісти
Кто такой Ройтбурд и кто такой дмитрук который явно по своему уму не дотягивает до Ройтбурда.Но о себе следует напомнить чтобы не забыли.
19.10.2021 15:19 Відповісти
Дуже "цікава" експертна думка .Слуги знають толк в наркоманії та педофілії
19.10.2021 15:29 Відповісти
При всем уважении к политическим взглядам Ройтбурда ему не место в музее...он явный извращенец и картины его ничто иное как дегенеративное искусство, цель которого повернуть здоровые побуждения людей на путь дегенератов..
19.10.2021 23:23 Відповісти
Ройтбурд мерзок и отвратителен со своими фекалиями на картинах и извращенных вечерах. Музей его именем - это кощунство!
20.10.2021 02:34 Відповісти
На самом деле, дерьмо этот депутат...этот..ну..как его.... Хотя - какая разница ? дерьмо и дерьмо.
21.10.2021 12:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 