Епіфаній - Росії: "Мати" - тут, а ви навіть не "мачуха", ви - "дочка". ВIДЕО

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів про "перший київський кремль" і історичне коріння, яке втрачає Росія.

За словами глави ПЦУ, між дзвіницею Михайлівського золотоверхого собору і Софією Київською є "духовна вісь українського народу". "Ще називають, що це перший київський кремль, який теж Москва перейняла. Але все звідси, коріння - тут. І чому вони так бунтують зараз? Тому що вони втрачають ці історичні корені. Тут був апостол Андрій Первозванний, тут було хрещення Русі. Зараз вони називають це "єдиною купіллю", але історія тут, коріння тут"- сказав Епіфаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми хочемо бути незалежними, ми хочемо бути господарями у своєму домі. Ми не хочемо, щоб цей так званий старший брат задушив нас у своїх люблячих обіймах. Давайте будемо дружити, але на рівних правах. Немає ні старшого, ні молодшого. Є, навпаки, "мати" – тут, а ви – "дочка". Ви – не "мати", ви навіть не "мачуха". Треба розуміти. Ви все перейняли, все забрали, все переписали, все зробили на свій лад. А зараз, коли ми відтворюємо цю об'єктивну історію, ви протидієте, ви намагаєтеся знищити нас як український народ. Ви знищували нас протягом останнього століття. Голодомором не знищили. Робили все, щоб стерти нашу українську ідентичність, але не вийшло... "- сказав Епіфаній.

