Епіфаній - Росії: "Мати" - тут, а ви навіть не "мачуха", ви - "дочка". ВIДЕО

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів про "перший київський кремль" і історичне коріння, яке втрачає Росія.

За словами глави ПЦУ, між дзвіницею Михайлівського золотоверхого собору і Софією Київською є "духовна вісь українського народу". "Ще називають, що це перший київський кремль, який теж Москва перейняла. Але все звідси, коріння - тут. І чому вони так бунтують зараз? Тому що вони втрачають ці історичні корені. Тут був апостол Андрій Первозванний, тут було хрещення Русі. Зараз вони називають це "єдиною купіллю", але історія тут, коріння тут"- сказав Епіфаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми хочемо бути незалежними, ми хочемо бути господарями у своєму домі. Ми не хочемо, щоб цей так званий старший брат задушив нас у своїх люблячих обіймах. Давайте будемо дружити, але на рівних правах. Немає ні старшого, ні молодшого. Є, навпаки, "мати" – тут, а ви – "дочка". Ви – не "мати", ви навіть не "мачуха". Треба розуміти. Ви все перейняли, все забрали, все переписали, все зробили на свій лад. А зараз, коли ми відтворюємо цю об'єктивну історію, ви протидієте, ви намагаєтеся знищити нас як український народ. Ви знищували нас протягом останнього століття. Голодомором не знищили. Робили все, щоб стерти нашу українську ідентичність, але не вийшло... "- сказав Епіфаній.

+87
Батько наш Бандера, Україна мати.
19.10.2021 09:39 Відповісти
+62
Батько наш - Бандера, Україна - мати
19.10.2021 09:39 Відповісти
+61
Слава Богу, що в Україні з'явились справжні духовні пастирі та проукраїнська церква. Слава Богу! Слава Україні!
19.10.2021 09:46 Відповісти
Московити то нащадки https://spadok.org.ua/skify/khto-taki-androfagy АНДРОФАГІВ - племен канібалів. ДНК дає про себе знати:
19.10.2021 20:11 Відповісти
Отче, Вас совсем нет в информ. пространстве...нужно поправить, Паства ждет новостей о жизни Церкви....
19.10.2021 20:26 Відповісти
Хм... я бы поостерегся рассуждать на тему "мать" и "дочь". США тоже можно назвать дочью старой Европы, однако мы отлично понимаем, что престарелая матушка давно уже превратилась в никому не нужную проститутку, а дочка - единственная надежда цивилизации. И нас с вами. Осторожнее с метафорами, вышиватники.
19.10.2021 21:26 Відповісти
Іпало завали, опущений. Косорилим слова не надавали.
20.10.2021 10:48 Відповісти
все так, крiм "ми хочемо дружити". та на холєру вона нам здалася ця кацапо-орда?

сумнiваюсь, що у багатьох є така потреба.

можливо, тiльки з окремими нормальними людьми звiдти, що протистоять злочиннiй кремлядi.
19.10.2021 23:04 Відповісти
Жил да был один монгол
С угро-финкой, - нищ и гол,
Как то раз у них по пьяни
Получились россияне.

19.10.2021 23:10 Відповісти
19.10.2021 23:20 Відповісти
Схиляю голову, Отче, все таки Є справжні патріоти серед всіх верств суспільства.
19.10.2021 23:22 Відповісти
Да. А коментировать гебуху и холопов - много чести, просто их место в стойле.
20.10.2021 02:21 Відповісти
РыПыЦы - это не дочь, даже не заблудшая дочь... она дешевая придорожная шалава... и пора было бы всех онуфриев вместе с новинскими за поддержку раскольников и разжигание религиозной розни просто судить и садить с тюрьмы...
20.10.2021 08:30 Відповісти
Что взять с полудурка?..Зато властям лижет усердно,старается.
Эпифунтий,акстись!
20.10.2021 09:51 Відповісти
придурок сирОжа, кацапсина под прокси, зачем ты жрешь дерьмо?
20.10.2021 13:17 Відповісти
Хоч я атеїст, але вітаю масштабне мислення Єпіфанія, на противагу ЗЕвідисикам
20.10.2021 14:03 Відповісти
