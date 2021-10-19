УКР
"Група складалася із чотирьох осіб. Йшли відкрито і впевнено", - бійці ЗСУ розповіли подробиці затримання найманця РФ Косяка. ВIДЕО

Група російських терористів, серед яких був ряджений у форму представника СЦКК найманець РФ Андрій Косяк, складалася із чотирьох осіб і рухалася до лінії розмежування впевнено і відкрито.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це розповіли українські військовослужбовці, які брали участь у затриманні Косяка.

"Група складалася із чотирьох осіб. Попереду йшли двоє озброєних військовослужбовців без розпізнавальних знаків", а позаду "представники" так званої СЦКК ... Про який СЦКК може бути мова в незаконних військових формуваннях? Це була продумана провокація з боку НЗФ для того, щоб дискредитувати дії ЗСУ. Відправили ряджених у формі СЦКК для здійснення провокації в зоні розведення військ ... Затриманий заявив, що вони проводили розвідку місцевості з метою виявити міни, фугаси, розтяжки. Зрозуміло, що це повна нісенітниця і головна мета групи - проведення рекогностування місцевості для подальшого захоплення лінії розмежування", - говорить боєць ЗСУ Юрій.

"Вони йшли відкрито і впевнено почувалися. Після того, як у найманця було помічено зброю, було ухвалено рішення його затримати, роззброїти і провести обшук. Під час обшуку були виявлені документи, зброя", - розповідає боєць ЗСУ, який першим помітив терористів.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Також читайте: Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

арешт (2550) затримання (4365) ОБСЄ (3524) Косяк Андрій (15)
+34
показати весь коментар
19.10.2021 12:38 Відповісти
+32
показати весь коментар
19.10.2021 12:35 Відповісти
+24
Да мне и доказывать не надо. Я знаю шо кацапы козлы.
показати весь коментар
19.10.2021 12:32 Відповісти
Да мне и доказывать не надо. Я знаю шо кацапы козлы.
показати весь коментар
19.10.2021 12:32 Відповісти
Потрібно було просто пристрелити всіх терористів без всяких реверансів.
показати весь коментар
19.10.2021 13:23 Відповісти
Краще з реверансами. Наприклад сказати щоб йшли до їхнього бога Леніна
показати весь коментар
19.10.2021 21:43 Відповісти
Пацаны.... Это как бы так мягко сказать, недароботочка тут...На лицо, ой не доработатчка.. Таких валить надо, а потом уже разбираться, кто такие, откуда, зачем и т.д.... Парни, мы с вами, вы так больше не плошайте, сначала пол рожка 5,45 в рыло а потом уже СТОЙ, КУДА ИДЕШЬ И Т,Д, а то шо наоборот действия, ну извините, перепутали последовательность!!!
показати весь коментар
20.10.2021 15:21 Відповісти
А что с остальными вжопучленцами?...
показати весь коментар
19.10.2021 12:35 Відповісти
Может всё-таки "пропали без вести" в ближайшем болоте?
показати весь коментар
19.10.2021 13:04 Відповісти
Нет там болот,степь ,холмы,овраги,терриконы . Надо было валить ,конечно, всех
показати весь коментар
19.10.2021 13:23 Відповісти
Про болото я образно.... Согласен и на террикон)
показати весь коментар
19.10.2021 13:28 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:35 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:38 Відповісти
вся печаль в том, что весь мир его так и видит...
показати весь коментар
19.10.2021 12:56 Відповісти
треба було кулю в косяка, а другу вже у повітря
показати весь коментар
19.10.2021 12:35 Відповісти
Сделали грубейшую ошибку что не расстреляли сразу же. Больше таких наглых провокаций небыло бы.
показати весь коментар
19.10.2021 12:42 Відповісти
а остальные три где?
показати весь коментар
19.10.2021 12:42 Відповісти
оце питання... проблема...
показати весь коментар
19.10.2021 13:00 Відповісти
От я також про це?!
показати весь коментар
19.10.2021 19:55 Відповісти
такая наглость рашистов на фронте - только одно означает - наших бьют а мы и дальше будем делать видимость "нарушения тишины".
показати весь коментар
19.10.2021 12:44 Відповісти
Ви наші красунчики. Бережи вас Господь, хлопчики. І дівчатка.
показати весь коментар
19.10.2021 13:17 Відповісти
ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ УГРОЖАЕТ РОССИЯ !!!
показати весь коментар
19.10.2021 13:25 Відповісти
А де ще троє?
показати весь коментар
19.10.2021 13:32 Відповісти
Можливо "підірвалися на міні" з гранатами в штанях.
показати весь коментар
19.10.2021 14:08 Відповісти
зеля Сралина - пособник террористов, которую два года назад поддержали 73% наивных-дебилов...
показати весь коментар
19.10.2021 14:35 Відповісти
на пожизненное эту сепарскую гниду!!!
показати весь коментар
19.10.2021 18:07 Відповісти
Паспорт Ерефії не може бути виправравданням злочинам на українсьуій землі. Смерть російським гнидам,що заповзли на нашу землю!
показати весь коментар
20.10.2021 01:18 Відповісти
Так выходит этот полудурок реально считал себя членом СЦКК. Это само собой его не оправдывает, но дает представление о том почему его так просто "взяли". В ДНР много чего считают. Например, что они государство, что у них есть законы, посольства в европе и т.д. и т.п.
показати весь коментар
23.10.2021 03:04 Відповісти
 
 