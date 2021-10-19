"Група складалася із чотирьох осіб. Йшли відкрито і впевнено", - бійці ЗСУ розповіли подробиці затримання найманця РФ Косяка. ВIДЕО

Група російських терористів, серед яких був ряджений у форму представника СЦКК найманець РФ Андрій Косяк, складалася із чотирьох осіб і рухалася до лінії розмежування впевнено і відкрито.

"Група складалася із чотирьох осіб. Попереду йшли двоє озброєних військовослужбовців без розпізнавальних знаків", а позаду "представники" так званої СЦКК ... Про який СЦКК може бути мова в незаконних військових формуваннях? Це була продумана провокація з боку НЗФ для того, щоб дискредитувати дії ЗСУ. Відправили ряджених у формі СЦКК для здійснення провокації в зоні розведення військ ... Затриманий заявив, що вони проводили розвідку місцевості з метою виявити міни, фугаси, розтяжки. Зрозуміло, що це повна нісенітниця і головна мета групи - проведення рекогностування місцевості для подальшого захоплення лінії розмежування", - говорить боєць ЗСУ Юрій.

"Вони йшли відкрито і впевнено почувалися. Після того, як у найманця було помічено зброю, було ухвалено рішення його затримати, роззброїти і провести обшук. Під час обшуку були виявлені документи, зброя", - розповідає боєць ЗСУ, який першим помітив терористів.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".