"З такими темпами до Києва вони не скоро дійдуть", - п'яний російський найманець з тубусом від РПГ заснув на зупинці громадського транспорту в окупованому Алчевську. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис, на якому п'яний найманець РФ з тубусом від ручного протитанкового гранатомета спить на зупинці громадського транспорту в окупованому Алчевську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "ополченець" заснув на зупинці "Сарматський ринок" поблизу місцевої школи.
"Місто Алчевськ. "ЛНР". Дивіться, що у нас відбувається тут. Все нормально, спимо спокійно. Все тихо. Нападів немає. Танки не їдуть. Все добре. Ось кадетська школа, Сарматський ринок", - говорить чоловік на запису.
"З такими темпами до Києва вони не скоро дійдуть", - пише в коментарі автор публікації.
к хорошему привыкают быстро
две девки - Маруся Зверобий и Федына
пострадавший от покушения по телевизору ЗЕленский был обписавшийся и потому не явился в суд
Они любят летать!
Как моторола - без головы !
Тогда бы статья звучала по другому: украинская ДРГ организовала теракт на остановке общественного транспорта.
Но к счастью, боец ополчения, мгновенно среагировал и жертвуя собой, накрыл грудью взрывное устройство, предотвратив многочисленные жертвы среди мирных граждан лугандонии...
А в атвет тішина...
Он апять налізался біз бойа.
І пішоходів валом!
Очередная дичь и пропаганда.