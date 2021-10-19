УКР
"З такими темпами до Києва вони не скоро дійдуть", - п'яний російський найманець з тубусом від РПГ заснув на зупинці громадського транспорту в окупованому Алчевську. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому п'яний найманець РФ з тубусом від ручного протитанкового гранатомета спить на зупинці громадського транспорту в окупованому Алчевську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "ополченець" заснув на зупинці "Сарматський ринок" поблизу місцевої школи.

"Місто Алчевськ. "ЛНР". Дивіться, що у нас відбувається тут. Все нормально, спимо спокійно. Все тихо. Нападів немає. Танки не їдуть. Все добре. Ось кадетська школа, Сарматський ринок", - говорить чоловік на запису.

"З такими темпами до Києва вони не скоро дійдуть", - пише в коментарі автор публікації.

Алчевськ (44) окупація (6830) росія (67347) тероризм (2870) Ходаковський Олександр (16)
19.10.2021 13:55
19.10.2021 13:53
19.10.2021 14:08
гг га а я к маме домой хочу и нафиг Киев мне вас сдался....
19.10.2021 13:44
Давити цих свинячих вилупків які захопили українську землю, давити танками!
19.10.2021 13:47
Ти своє ліжко, в дурці, під танк закамуфлював?
19.10.2021 13:51
души одноглазого, не відволікайся
19.10.2021 18:17
Кулитурний сєпар, зняв шкарпетки перед сном.
19.10.2021 13:48
19.10.2021 13:51
взяли в плен ))
19.10.2021 14:04
Це, найкраще що, було в його житті.
19.10.2021 14:57
19.10.2021 22:32
Даже манекен смотрит на них как на говно )))))
20.10.2021 09:50
И образовался любовный треугольник...
20.10.2021 21:56
Він не знає, що це таке. Певно усе життя в онучах проходив.
19.10.2021 14:07
Впопучленец
19.10.2021 13:44
19.10.2021 13:53
19.10.2021 13:54
19.10.2021 13:55
Маловато будет!
19.10.2021 13:58
Но письков сказал, что "их там нет", что там воюют только "шахтеры и колхозники"?
19.10.2021 14:29
показати весь коментар
С грунтовыми водами!
20.10.2021 10:59
косяк уронил так трубу и не смог докурить...
19.10.2021 19:40
Ждет автобус "наКиев", а пока пополнил запас спирта в крови, атоНиДайдет.
19.10.2021 13:45
Будущая *народная милиция* Украины, по условиям *минских соглашений*?
19.10.2021 13:45
19.10.2021 14:08
А кто сказал что Парашенко враг *****? У Парашенка тесть и невестки кацапы. Парашенко в дружеских отношениях с рыгами, особенно с Ахметовым. За 7 лет войны на Парашенка небыло ниодного покушения, в отличии от патриотов которых десятки уже расстреляли и взорвали росийские спецслужбы.
19.10.2021 14:12
100500! уж не говорю о конфетках рошен по всей территории кацапстана! они сейчас везде там продаются
19.10.2021 14:27
так "рошен" и в кацапии Рошен
к хорошему привыкают быстро
19.10.2021 14:28
я к тому, что путлер может отравить за кривой взгляд и слово не правильное... а тут такой враг потрошенко, а путлер его конфеты в страну пускает))))
19.10.2021 16:46
И говнопродукцию квартала крутит...
19.10.2021 17:41
100%! одни барыги сменили других!
19.10.2021 19:57
а на ЗЕленского покушались..

две девки - Маруся Зверобий и Федына
пострадавший от покушения по телевизору ЗЕленский был обписавшийся и потому не явился в суд
19.10.2021 14:31
рУзкий мир, камней с неба, развлекайтесь!
19.10.2021 13:46
"Лежит боец, не справился с атакой."
19.10.2021 13:46
Боюсь, не то что до Киева, а до ближайшей наливайки в таком состоянии нестояния бравый кокочленец не дотянет. А вообще пора к Бате, куриному фельдмаршалу Захарченко, вместе чай пить
19.10.2021 13:47
Потерял дееспособность в результате ожесточенной схватки с "ДРГ укропов"....
19.10.2021 13:47
Я прочитал - потерял девственность... Хахахаа
19.10.2021 14:23
19.10.2021 16:40
Так довго йшов...заморився
19.10.2021 13:47
Це елітні війська маладой рєспублікі.
19.10.2021 13:48
Отряд Мин нет
19.10.2021 13:49
А зачем им идти ?
Они любят летать!
Как моторола - без головы !
19.10.2021 13:48
все норм
19.10.2021 13:49
Очень жаль, что не взвел предварительно спуск и не спал в обнимку.
Тогда бы статья звучала по другому: украинская ДРГ организовала теракт на остановке общественного транспорта.
Но к счастью, боец ополчения, мгновенно среагировал и жертвуя собой, накрыл грудью взрывное устройство, предотвратив многочисленные жертвы среди мирных граждан лугандонии...
19.10.2021 13:50
Не дойдут,так доплывут..с грунтовыми водами.
19.10.2021 13:51
ВСПЫШКА СПРАВА!!!
19.10.2021 13:51
Не ори! Бач - тваринка стомилася.
19.10.2021 13:55
Вояки.
19.10.2021 13:52
ой.. его потом убили первым??? )))))) (или упал отжался?))))
19.10.2021 14:52
он уже бежал убитым!
19.10.2021 19:43
уПитым))))
19.10.2021 19:57
Непрецказуемая, ****, траектория. Попробуй попади в него.
19.10.2021 20:15
Еще со времен студенчества помню, в пубус отлично помещаются 2(две) бутылки. очень удобно!
19.10.2021 13:58
який мошний сепавр, від одного погляду холоне у жилах
19.10.2021 14:03
Друх, астафь пакуріть !!!
А в атвет тішина...
Он апять налізался біз бойа.
19.10.2021 14:06
Треба було у нього вила встромити . Для цікавості .
19.10.2021 14:08
в жопу
19.10.2021 19:04
Представительство США в ОБСЕ поддержало Украину. Но нарисовало флаг Украины верх ногами.

19.10.2021 14:15
А почему ты чмо лаптеногое здесь говно с рус помоек тащишь? Кокошник жмёт?
19.10.2021 14:38
да ты удмурт.
19.10.2021 15:59
Вот только с "нашей" властью им и идти не куда не надо!!!!!!!
19.10.2021 16:32
Ну що, гнидота - шахтарі та металурги бамбасу, що годували усю Україну. Радійте - родня приїхала - свині з рашки. Звали - тепер чекайте коли цей опариш прокинеться, та зафігачить з гранатомету по школі, чи дітсадку, куді ви соїх дітей відводитє. Та і хай, не страшно - аби б не солдати НАТО.
19.10.2021 16:33
А який інтенсивний автомобільний рух вулицями!
І пішоходів валом!
19.10.2021 16:50
Нахера им в Киев, там кивы и слуги на защите ценностей русского мира. А этот алкаш еще и при деле оказался, на бухло хватает.
19.10.2021 17:00
Кацапський асвабадітєль,тьху,пля...
19.10.2021 19:58
Очередная постановка

Очередная дичь и пропаганда.
20.10.2021 10:12
20.10.2021 20:53
 
 