"З такими темпами до Києва вони не скоро дійдуть", - п'яний російський найманець з тубусом від РПГ заснув на зупинці громадського транспорту в окупованому Алчевську. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому п'яний найманець РФ з тубусом від ручного протитанкового гранатомета спить на зупинці громадського транспорту в окупованому Алчевську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "ополченець" заснув на зупинці "Сарматський ринок" поблизу місцевої школи.

"Місто Алчевськ. "ЛНР". Дивіться, що у нас відбувається тут. Все нормально, спимо спокійно. Все тихо. Нападів немає. Танки не їдуть. Все добре. Ось кадетська школа, Сарматський ринок", - говорить чоловік на запису.

"З такими темпами до Києва вони не скоро дійдуть", - пише в коментарі автор публікації.

