Разумков не є членом фракції "Слуга народу". Інакше він два роки порушував регламент, - Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ексспікер парламенту Дмитро Разумков не є членом фракції "Слуга народу" в парламенті.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в іншому випадку, на думку Арахамії, Разумков міг порушувати регламент, перебуваючи на посаді голови ВР.

"На мою думку, Разумков не залишається членом фракції "Слуга народу", але, що думають з цього приводу юристи - потрібно перевіряти ... Я просто пропоную спікеру попереднього задатися таким питанням: якщо він два роки говорив, що він все робить за регламентом, то виходить він весь час його порушував", - сказав Арахамія, нагадуючи вимогу про позафракційного спікера ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков попросив Арахамію узгодити його призначення в комітет з питань свободи слова: На жаль, для колег я зараз є членом фракції "СН"