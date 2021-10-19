3 986 20
Разумков не є членом фракції "Слуга народу". Інакше він два роки порушував регламент, - Арахамія. ВIДЕО
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ексспікер парламенту Дмитро Разумков не є членом фракції "Слуга народу" в парламенті.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в іншому випадку, на думку Арахамії, Разумков міг порушувати регламент, перебуваючи на посаді голови ВР.
"На мою думку, Разумков не залишається членом фракції "Слуга народу", але, що думають з цього приводу юристи - потрібно перевіряти ... Я просто пропоную спікеру попереднього задатися таким питанням: якщо він два роки говорив, що він все робить за регламентом, то виходить він весь час його порушував", - сказав Арахамія, нагадуючи вимогу про позафракційного спікера ВР.
Топ коментарі
+7 Oljik
показати весь коментар19.10.2021 15:34 Відповісти Посилання
+3 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар19.10.2021 15:41 Відповісти Посилання
+2 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар19.10.2021 15:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может вам пора завязывать с походами на выборы?! Политика это явно не ваше!!!!
Эпическое действие в акте дебильного управления имбицилов, во главе ПРЕЗЕдона)))
Двигайте дальше)))
На Институтской, деревья с крепкими ветками)))