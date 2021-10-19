УКР
3 986 20

Разумков не є членом фракції "Слуга народу". Інакше він два роки порушував регламент, - Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ексспікер парламенту Дмитро Разумков не є членом фракції "Слуга народу" в парламенті.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в іншому випадку, на думку Арахамії, Разумков міг порушувати регламент, перебуваючи на посаді голови ВР.

"На мою думку, Разумков не залишається членом фракції "Слуга народу", але, що думають з цього приводу юристи - потрібно перевіряти ... Я просто пропоную спікеру попереднього задатися таким питанням: якщо він два роки говорив, що він все робить за регламентом, то виходить він весь час його порушував", - сказав Арахамія, нагадуючи вимогу про позафракційного спікера ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков попросив Арахамію узгодити його призначення в комітет з питань свободи слова: На жаль, для колег я зараз є членом фракції "СН"

+7
Розбиратись у цій зеленій купі нема сенсу. Спалити і забути.
19.10.2021 15:34 Відповісти
+3
Арагнида - лучший аниматор "слуг урода", гибкий и беспринципный альфонс..
19.10.2021 15:41 Відповісти
+2
І залишився Діма як кака на цідилку. Така доля других по статусу осіб в державі. Гройсман замість того щоб спільно з Петром просувати Європейську справедливість (ЄС) створив Європейську стратегію (ЄС) і викинув на смітник сотні тисяч голосів. Вірним шляхом йде Дімон.
19.10.2021 15:36 Відповісти
Вова-гидрант клавишник без труселей и креста... прости за вопрос - тебе мама Рыма выродила или выплюнула в форточку родзала... а там мимо роддома проезжал КАМАЗ военный или трамвай Криворожский и тебе бошку слегка придавило.... что ты сам убогий да еще таких как Арахамия придурков на помойках Абхазии и прочей срани нашел и протащил у Раду????????
19.10.2021 16:23 Відповісти
а что вы предлагаете смоктаты члена Служивым идиетам в Раде...????!!!! иногда лучше в сторонке да еще патроны подносить тем кто будет растсреливать в прошлос дрязяк пи..рак.... (идиома)
19.10.2021 16:25 Відповісти
РАЗУКОВ НАШ ПРЕЗИДЕНТ.ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ НЕ ОЛІГАРХ.
19.10.2021 15:39 Відповісти
Вы уже, клоуна сделали "нашим президентом", хотите "зробити це разом ще раз"?!
Может вам пора завязывать с походами на выборы?! Политика это явно не ваше!!!!
19.10.2021 18:36 Відповісти
Твоя так звана політика вбила тисячі людей,ти ще живий,бо віртуозно використовуєш загибель добропорядних людей..Чмо-ШАХРАЙ.
19.10.2021 19:55 Відповісти
Абезьяния
19.10.2021 15:40 Відповісти
У цьому випадку допоможе лише вогнемет.
19.10.2021 15:41 Відповісти
Що скоріше відбудеться - вибори чи майдан...
19.10.2021 15:50 Відповісти
Це двє бальшиє разніци
19.10.2021 17:04 Відповісти
Чи вам ***** не знати про те, як порушується регламент!
19.10.2021 15:55 Відповісти
В ТАКОМУ ВИПАДКУ - ХТО ТАКИЙ РАЗУМКОВ?Який у нього політичний статус?
19.10.2021 15:58 Відповісти
Отправьте обезьяну агрохимию обратно в зоопарк! Я уже устал коментировать тупые высеры этого абхазского животного!
19.10.2021 16:21 Відповісти
Хтось бачить логіку у цьому висловлюванні цього... ліца кавказской національності?
19.10.2021 17:03 Відповісти
Якщо вони один одного кидають, та ще й перші особи у #Зе партії, то хто ж за них голосуватиме знову?
19.10.2021 18:31 Відповісти
гАндоны, сливают гАндонов...
Эпическое действие в акте дебильного управления имбицилов, во главе ПРЕЗЕдона)))
Двигайте дальше)))
На Институтской, деревья с крепкими ветками)))
19.10.2021 20:53 Відповісти
 
 