Проєкт "Без цензури": Брехня, офшори і "Свати". Як Зеленський забрехався в інтерв’ю. ВIДЕО

КакЯк президент Зеленський вправлявся у політичній брехні і що з того вийшло? Чому він став горою за серіал "Свати" і всіх антиукраїнських акторів, які виконують в ньому головні ролі?

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує велике і на диво не компліментарне інтерв'ю Володимира Зеленського Вадиму Карп'яку, яке можна коротко підсумувати як "Рафик ни в чем не виноват".

Якщо вам не дуже хочеться дивитися повністю дуже багато виправдань і маніпуляцій, то цей розбір – саме те, що потрібно.

Хто винен в енергетичній кризі? А в хаосі у Верховній Раді? І окремо – про наше улюблене, серіал "Свати". Така собі "священнна корова", яку не можна чіпати і заради якої президент 40-мільйонної країни готовий брехати і маніпулювати.

актор (144) Зеленський Володимир (25275) кіно (970) офшор (498) Данилюк-Ярмолаєва Марина (362)
Топ коментарі
+21
19.10.2021 17:02 Відповісти
+20
19.10.2021 17:04 Відповісти
+16
міф про Липецьку фабрику - зруйновано
міф про офшори - зруйновано
міф про Свинарчуків - зруйновано
міф про Ротердам+ - зруйновано.
це чотири міфи,які нам нав'язували "наші" журнашлюхи і завдяки яким зегнида стала президентом.
19.10.2021 17:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
19.10.2021 17:02 Відповісти
ШЮтка.

19.10.2021 17:08 Відповісти
Не нужно наезжать на Слуг! Герус то,что обещал, отключение света, добился!
19.10.2021 17:17 Відповісти
19.10.2021 17:04 Відповісти
19.10.2021 17:04 Відповісти
а в чем вообще суть? до сих пор не понял, смотрел сваты, поржал, а чем показ угрожает самостийности украины?
19.10.2021 17:06 Відповісти
19.10.2021 17:08 Відповісти
Так він же правий, хоч і є кацапським провокатором.
19.10.2021 18:54 Відповісти
Скоты тебе понравились, русский? Это многое обьясняет....
19.10.2021 17:13 Відповісти
Сериальчик в аккурат для тупорылого рабсеевского быдла. Палишься, мразь, кацапская. Сиди в своем мухасранске и смотри сватов- оно и снято для таких ,как ты, недоделанных. Еще бы нашего потерпевшего клавишника забрал бы к себе, он вам такого дерьма еще наснимает.
19.10.2021 17:17 Відповісти
Потому что говносериал скоты это та самая "липецкая фабрика" о которой орали зебуины
19.10.2021 17:11 Відповісти
міф про Липецьку фабрику - зруйновано
міф про офшори - зруйновано
міф про Свинарчуків - зруйновано
міф про Ротердам+ - зруйновано.
це чотири міфи,які нам нав'язували "наші" журнашлюхи і завдяки яким зегнида стала президентом.
19.10.2021 17:20 Відповісти
+100500!!!
19.10.2021 17:32 Відповісти
Конечно ээтот дебильный козёл зеленский будет защищать киносериал Сваты!!Он же ему приносит огромные доходы!! Двуличный жидяра!!
19.10.2021 17:26 Відповісти
Підлий і цинічний.
19.10.2021 18:52 Відповісти
если люди хотят быть обманутыми, то хоть что ты не делай и не убеждай, они все равно будут верить всяким проходимцам...
19.10.2021 17:27 Відповісти
Господа, напомните, пожалуйста: писали ли так -- "заврался в интервью" -- про Порошенко.

Я не имею в виду невыбирающих выражения хейтеров, я про сознательных (свідомих) журналистов не_шлюх.
19.10.2021 17:31 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3699726.html Епоха тупості, епоха клоунів


19.10.2021 17:47 Відповісти
///
"Я считаю, что так нельзя, ко всем одинаковые санкции. Сериал, например, возьмем те же "Сваты". Он был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров (Федор Добронравов) сказал неправильные вещи об оккупации Крыма. Неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали три года в Украину. Я считаю, что эти санкции - правильные", - подчеркнул Зеленский.
19.10.2021 18:10 Відповісти
Вовочка, астрологическая трактовка сегодняшнего лунного дня содержит интересную фразу "... В этот день вас может настичь прошлое." Прошлое не только настигло тебя, но и дважды огрело по головушке

tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1450480613857931270 21 мин



Вторая коллегия судей Конституционного суда 19.10.2021 приняла Постановление об открытии конституционного производства по делу о соответствии Основному закону указов президента Украины Владимира Зеленского,касающихся отстранения от должности и увольнения главы КС Александра Тупицкого. (Дело № 1-4/2021(133/21)
19.10.2021 18:37 Відповісти
73%, і якому ж ідіоту в руки ви віддали Україну!
19.10.2021 18:50 Відповісти
Имел я добронравова и всю ту вонючую акткодлу самого мудазвонского "сериала" в истории синематографа.
19.10.2021 21:30 Відповісти
Видела недавно и интернете анонс седьмого сезона (даже не знала, шо их столько). Перед показом нового, решили "освежить в памяти" шесть предыдущих. Т.е. зрелища ВМЕСТО хлеба. Ну, и тепла заодно...
Может, их там кодируют 25-м кадром?
20.10.2021 16:55 Відповісти
Зеля говорит-я никогда не хвастался, что упивался вусмерть, но уходил на своих ногах... Скромник ты наш, достойный президент, браво!
19.12.2021 10:54 Відповісти
Так он с самого начала врал, когда ещё избирали его в президенты. И этому вранью, он с самих пелёнок продолжает до сих пор. Вот и вывод, правды от него и не ждите.
09.01.2022 12:00 Відповісти
*****, от **** зараз немає іншої теми? Ви долбайоби? Тільки що прилетіло 2 снаряда......Так вїбало, пізда. Хотів прочитати може не новини, а тут ***** ця ***** ви *******???????
28.02.2022 20:13 Відповісти
 
 