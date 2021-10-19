Проєкт "Без цензури": Брехня, офшори і "Свати". Як Зеленський забрехався в інтерв’ю. ВIДЕО

КакЯк президент Зеленський вправлявся у політичній брехні і що з того вийшло? Чому він став горою за серіал "Свати" і всіх антиукраїнських акторів, які виконують в ньому головні ролі?

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує велике і на диво не компліментарне інтерв'ю Володимира Зеленського Вадиму Карп'яку, яке можна коротко підсумувати як "Рафик ни в чем не виноват".

Якщо вам не дуже хочеться дивитися повністю дуже багато виправдань і маніпуляцій, то цей розбір – саме те, що потрібно.

Хто винен в енергетичній кризі? А в хаосі у Верховній Раді? І окремо – про наше улюблене, серіал "Свати". Така собі "священнна корова", яку не можна чіпати і заради якої президент 40-мільйонної країни готовий брехати і маніпулювати.