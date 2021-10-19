Проєкт "Без цензури": Брехня, офшори і "Свати". Як Зеленський забрехався в інтерв’ю. ВIДЕО
КакЯк президент Зеленський вправлявся у політичній брехні і що з того вийшло? Чому він став горою за серіал "Свати" і всіх антиукраїнських акторів, які виконують в ньому головні ролі?
У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує велике і на диво не компліментарне інтерв'ю Володимира Зеленського Вадиму Карп'яку, яке можна коротко підсумувати як "Рафик ни в чем не виноват".
Якщо вам не дуже хочеться дивитися повністю дуже багато виправдань і маніпуляцій, то цей розбір – саме те, що потрібно.
Хто винен в енергетичній кризі? А в хаосі у Верховній Раді? І окремо – про наше улюблене, серіал "Свати". Така собі "священнна корова", яку не можна чіпати і заради якої президент 40-мільйонної країни готовий брехати і маніпулювати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
міф про офшори - зруйновано
міф про Свинарчуків - зруйновано
міф про Ротердам+ - зруйновано.
це чотири міфи,які нам нав'язували "наші" журнашлюхи і завдяки яким зегнида стала президентом.
Я не имею в виду невыбирающих выражения хейтеров, я про сознательных (свідомих) журналистов не_шлюх.
"Я считаю, что так нельзя, ко всем одинаковые санкции. Сериал, например, возьмем те же "Сваты". Он был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров (Федор Добронравов) сказал неправильные вещи об оккупации Крыма. Неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали три года в Украину. Я считаю, что эти санкции - правильные", - подчеркнул Зеленский.
tZE inform
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1450480613857931270 21 мин
Вторая коллегия судей Конституционного суда 19.10.2021 приняла Постановление об открытии конституционного производства по делу о соответствии Основному закону указов президента Украины Владимира Зеленского,касающихся отстранения от должности и увольнения главы КС Александра Тупицкого. (Дело № 1-4/2021(133/21)
Может, их там кодируют 25-м кадром?