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Львівська лікарка Матолінець: "Допоможіть нам впоратися з цією епідемією. Адже насправді сил вже просто не вистачає ні в кого". ВIДЕО

У коронавірусному стаціонарі Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги - 400 пацієнтів, у реанімації - рекордних 50. Лікарі збиваються з ніг.

Про це розповіла заввідділенням інтенсивної терапії Наталія Матолінець. Її відеозвернення опублікував у Фейсбуці гендиректор лікарні Олег Самчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Самчука, серед пацієнтів ковід-стаціонару і реанімації немає жодного вакцинованого.

"Ця пацієнтка у нас лікується дві доби. В критичному стані, з гострим респіраторним дистрес-синдромом легень на ґрунті коронавірусної хвороби. Пацієнтка, вся її родина, її брати, батьки, сестри - всі є активні противники вакцинації. І на сьогоднішній день в сім'ї троє людей хворих", - розповіла Матолінець.

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Лікар каже, що вдома на жінку чекають троє дітей. Її вже двічі реанімували, але гарантій того, що пацієнтка виживе, нема.

"Закликаю всіх, хто мене бачить і чує - бережіть себе. Бережіть своїх рідних. Вакцинуйтеся. Дотримуйтеся правил індивідуального захисту. І допоможіть нам справитися з цією епідемією. Бо насправді сил уже просто не вистачає ні в кого. Ми надіємся, що ми врятуєм цю маму. Але над нами - тільки Бог", - додала Матолінець.

"Лікарня - не гумова. Лікарі - не всесильні. Вакцинуйтеся! Інакше може настати неспроможність медичної системи. Не позбавляйте нас можливості вас врятувати!" - підсумував Самчук.

Автор: 

лікарня (1364) вакцина (4419) карантин (18172) Львів (3085) лікарі (1288) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+41
в 2019 р людям казали "думайте" - не думали.
в 2021 р кажуть- "вакцинуйтеся" - не вакцинуються.

- Мізки, Моня, справа така: зазвичай їх не видно, але, коли їх не вистачає - помітно!
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19.10.2021 23:37
+37
Всего то нужно вакцинироваться, но многие этого не понимают
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19.10.2021 23:35
+25
Я не знаю откуда это взялось, отрицание вакцинации,прям какая то эпидемия головного мозга,у нас тоже самое,убедить кого то очень сложно,я просто их называю придурками
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19.10.2021 23:45
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Сторінка 2 з 2
А для чого хворіти на дихальні хвороби? В наш час розвинутих знань є прекрасні запобіжні засоби, які на 100% підтримують імунну систему в цілком здоровому стані. І ніяки генно-модифікуючі препарати під назвою "щеплення" з гібридними наночіпами не потрібні ВЗАГАЛІ.
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20.10.2021 09:11 Відповісти
бідні лікарі ..ми навіть не уявляємо як воно їм в режимі чп майже 2 роки працювати , і ще ці комбіки ...ти спробуй в них зміну відпахати , а тиждень ? а місяць ..? а якась піzdа/піzdюк гвалт влаштує за те що в публічному місті маску попросять одягнути .....ненавиджу кончених ідіотів

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20.10.2021 09:40 Відповісти
Антивакцинатори - це розумово відсталі люди. Які ще треба аргументи??? Проста арифметика - скільки людей померли від ковіду, а скільки від наслідків вакцинації???
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20.10.2021 11:16 Відповісти
Нехай як хочуть . Мені вже набридло з ними сперечатись . В моїй родині всі привиті , щеплення зробили ще весною , правда матір довелося примушувати , але тепер вона мені вдячна ,, бо місяць тому захворіла на ковід , але вилікувалась вдома . Лікар сказав що допомогла вакцина . .
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20.10.2021 13:50 Відповісти
вакцинатори - це розумово відсталі люди. Які ще треба аргументи??? Проста арифметика - скільки людей померли від ковіду, а скільки від наслідків вакцинації???
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20.10.2021 15:23 Відповісти
Ви маніпулюєте. Від ковіду дуже важко захиститися, не спасає ні маска, ні антисептики. А все життя сидіти вдома і не контактувати з людьми теж не можна.
Щоб не захворіти від серцево судинних заворювань достатньо:
стежити за артеріальним тиском
правильно харчуватися
не вживати холестерин
не бути жирним
не курити
вживати мало цукру
не вживати алкоголь
займатися спортом і ВСЕ.
Якщо люди цього не дотримуються то це їх вибір і відповідальність їх батьків що понароджували тупих, при чому тут держава? Ідіть попробуйте переконайте алкоголіка не пити.
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20.10.2021 13:35 Відповісти
Ну якщо ти сліпе, хто ж тобі лікар? Сходи в лікарню, куди ковідників звозять, подивися.
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20.10.2021 13:53 Відповісти
Може досить пудрити мізки людям цією фейковою хворобою?
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20.10.2021 13:08 Відповісти
Іди в лікарню, розкажи ковідним що вони симулюють хворобу, нащо ти тут доказуєш.
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20.10.2021 15:43 Відповісти
брехня відео замовлене після того як завітали місцеві журналясти до лікарні
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20.10.2021 13:50 Відповісти
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