Львівська лікарка Матолінець: "Допоможіть нам впоратися з цією епідемією. Адже насправді сил вже просто не вистачає ні в кого". ВIДЕО

У коронавірусному стаціонарі Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги - 400 пацієнтів, у реанімації - рекордних 50. Лікарі збиваються з ніг.

Про це розповіла заввідділенням інтенсивної терапії Наталія Матолінець. Її відеозвернення опублікував у Фейсбуці гендиректор лікарні Олег Самчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Самчука, серед пацієнтів ковід-стаціонару і реанімації немає жодного вакцинованого.

"Ця пацієнтка у нас лікується дві доби. В критичному стані, з гострим респіраторним дистрес-синдромом легень на ґрунті коронавірусної хвороби. Пацієнтка, вся її родина, її брати, батьки, сестри - всі є активні противники вакцинації. І на сьогоднішній день в сім'ї троє людей хворих", - розповіла Матолінець.

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Лікар каже, що вдома на жінку чекають троє дітей. Її вже двічі реанімували, але гарантій того, що пацієнтка виживе, нема.

"Закликаю всіх, хто мене бачить і чує - бережіть себе. Бережіть своїх рідних. Вакцинуйтеся. Дотримуйтеся правил індивідуального захисту. І допоможіть нам справитися з цією епідемією. Бо насправді сил уже просто не вистачає ні в кого. Ми надіємся, що ми врятуєм цю маму. Але над нами - тільки Бог", - додала Матолінець.

"Лікарня - не гумова. Лікарі - не всесильні. Вакцинуйтеся! Інакше може настати неспроможність медичної системи. Не позбавляйте нас можливості вас врятувати!" - підсумував Самчук.