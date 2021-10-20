На кладовищах місця ще є, в моргах - місць немає. Якщо в когось ще мізки залишилися, вакцинуйтеся, - Комаровський. ВIДЕО

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що осінь 2021 року може стати останньою в житті багатьох, тому що ковідні лікарні переповнені.

Про це він сказав у відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Красива осінь звісно, друзі, але, по ходу, для багатьох це остання осінь цього року, а також у житті ... Вибачте за емоції ... Ситуація хрінова, і хрінова - це м'яко сказано. Мені дуже важко добирати слова. Те, що лікарні забиті, це м'яко сказано. Якщо хтось із депутатів говорить, що місця в лікарнях ще є, він бреше. На кладовищах місця ще є, в моргах - місць немає. Є черги санітарок з каталками з трупами в морг", - зазначив лікар.

За його словами, забиті вщерть і судово-медичні морги, куди везуть померлих від коронавірусної інфекції вдома.

"І коли люди померли вдома і їм не встигли зробити ПЛР, то вони помирають не від ковіду, а від нібито якоїсь пневмонії. На цьому тлі виникає нова страшна проблема: люди нарешті усвідомлюють, розуміють, що треба зробити щеплення, але зробити щеплення не можуть, тому що вже купили сертифікат про вакцинацію і їх тепер ніяк не вакцинувати. А в реанімаціях, 99% тих, хто в реанімаціях, не щеплені, а половина з тих, хто нібито щеплений, - з купленими папірцями", - заявив Комаровський.

Він розповів про "чувака, який відправив батьків відпочивати до Туреччини, купивши їм COVID-сертифікати".

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"Він поховав маму з татом. Як він жити тепер, гад, буде? І тут вам вишенька на торті: президент викладає пост про те, що єдиний спосіб уникнути локдауну - це робити цю процедуру. І в коментарі до президента на той пост приходять натовпи розумників, і знаєте, чим це все закінчується? Це ж дуже показовий кейс. Президент прибирає пост, де його критикують", - розповів лікар.

Комаровський додав, що від його сторінки відписуються по 2-5 тис. осіб, коли він публікує пост про вакцинацію.

"Так відписуйтеся ви, Бог з вами, якщо розуму у вас немає. Якщо у когось мізки залишилися, вакцинуйтеся, бо це погано скінчиться. Все, більше говорити нема чого", - резюмував він.