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На кладовищах місця ще є, в моргах - місць немає. Якщо в когось ще мізки залишилися, вакцинуйтеся, - Комаровський. ВIДЕО

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що осінь 2021 року може стати останньою в житті багатьох, тому що ковідні лікарні переповнені.

Про це він сказав у відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Красива осінь звісно, друзі, але, по ходу, для багатьох це остання осінь цього року, а також у житті ... Вибачте за емоції ... Ситуація хрінова, і хрінова - це м'яко сказано. Мені дуже важко добирати слова. Те, що лікарні забиті, це м'яко сказано. Якщо хтось із депутатів говорить, що місця в лікарнях ще є, він бреше. На кладовищах місця ще є, в моргах - місць немає. Є черги санітарок з каталками з трупами в морг", - зазначив лікар.

За його словами, забиті вщерть і судово-медичні морги, куди везуть померлих від коронавірусної інфекції вдома.

"І коли люди померли вдома і їм не встигли зробити ПЛР, то вони помирають не від ковіду, а від нібито якоїсь пневмонії. На цьому тлі виникає нова страшна проблема: люди нарешті усвідомлюють, розуміють, що треба зробити щеплення, але зробити щеплення не можуть, тому що вже купили сертифікат про вакцинацію і їх тепер ніяк не вакцинувати. А в реанімаціях, 99% тих, хто в реанімаціях, не щеплені, а половина з тих, хто нібито щеплений, - з купленими папірцями", - заявив Комаровський.

Він розповів про "чувака, який відправив батьків відпочивати до Туреччини, купивши їм COVID-сертифікати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У COVID-реанімації клінічної лікарні Львова 50 критичних пацієнтів, всі не вакциновані, - головлікар Самчук

"Він поховав маму з татом. Як він жити тепер, гад, буде? І тут вам вишенька на торті: президент викладає пост про те, що єдиний спосіб уникнути локдауну - це робити цю процедуру. І в коментарі до президента на той пост приходять натовпи розумників, і знаєте, чим це все закінчується? Це ж дуже показовий кейс. Президент прибирає пост, де його критикують", - розповів лікар.

Комаровський додав, що від його сторінки відписуються по 2-5 тис. осіб, коли він публікує пост про вакцинацію.

"Так відписуйтеся ви, Бог з вами, якщо розуму у вас немає. Якщо у когось мізки залишилися, вакцинуйтеся, бо це погано скінчиться. Все, більше говорити нема чого", - резюмував він.

Автор: 

вакцина (4419) Комаровський Євген (26) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+48
Антивакцинаторы делятся на две категории: те, кто боится уколов и те, кто голосовал за Зеленского
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20.10.2021 10:06
+46
За осла не голосовал...уколов не боюсь...
Просто не желаю колоть в себя экспериментальные жидкости...ответственности за последствия применения которых никто не несет...
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20.10.2021 10:10
+32
А ведь он прав на 1000 процентов!!!! Поздно пить Боржоми когда почки отказали
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20.10.2021 10:06
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Дебіли, де ви беретесь, Лахта з вулиці наймає?
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21.10.2021 21:02 Відповісти
Деточка, противопаразитарное (а плазмодий - это таки паразит!) считать онкологическим - это ума надо не иметь
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21.10.2021 23:38 Відповісти
Шановний дебіл - візьми Гугл і досліди які препарати використовуються для лікування Корони ВООЗ, я не може спілкуватись з обділеними інтелектом - не маю до них поваги.
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22.10.2021 23:39 Відповісти
Речь идет конкретно о гидроксихлорхине. Неэффективность его доказана как бы не год назад. И да, он вызывает поражение кроветворной системы в частности - агранулоцитоз.
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24.10.2021 18:25 Відповісти
Без якої вакцинації ти жив, довбень? Всі діти її проходять, якщо батьки не дегенерати. Якщо дегенерати - то таке ось трапляється, як нещодавно в родині, де діти поліомієлітом захворіли. Завдяки вакцинації людство перемогло колосальну дитячу смертність і купу хвороб!
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20.10.2021 20:57 Відповісти
Без вакцини від Ковіду дебіл.
Вже сказав одному недалекому що вакцини від поліміліту, віспи перевірені десятиріччями, на відміну від ковідних вакцин. Ширяйся на здоровля.
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20.10.2021 21:01 Відповісти
Корона вак сделана по принципу всем привычной вакцины. Модерна и пфайзер экспереминтальные
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20.10.2021 22:12 Відповісти
Но при этом - значительно более эффективны. Меньше нагружают имунную систему, поскольку надо вырабатывать меньше разновидностей антител.
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21.10.2021 12:35 Відповісти
Нет, короновак по разным странам эффективна от 50 до 70%. Она гораздо хуже Пфайзера и Модерны
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21.10.2021 15:17 Відповісти
Так именно упомянутые вакцины и являются мРНК (то что эти персонажи считают экспериментальными). Я, собственно, именно их и имел ввиду. Все остальное - вообщем, хлам.
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21.10.2021 19:11 Відповісти
На форумі добре прослідковується робота ботів - видають дебільні нікі.
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20.10.2021 19:04 Відповісти
о каких он мозгах говорит? по моему после выборов президента слово мозги для нашего населения чуждо))))
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20.10.2021 19:13 Відповісти
Ті ж самі люди вибрали і Янувоща - боротьба не закінчується ніколи.
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20.10.2021 19:29 Відповісти
Це каже Лахта ?
Зрозуміло.
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20.10.2021 19:37 Відповісти
Лахта (От фин. lahti), мелководный морской залив, озеро, бухта на северо-западе Европейской части Российской Федерации, в Эстонии и Финляндии. Или в переводе с белорусского "болтун". В украинском языке такого слова нет.
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21.10.2021 11:58 Відповісти
Мокшанін, все правильно, Лахта то ваша мокшанська інтернет контора відкіля ви серети по всьому інтернету.
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21.10.2021 21:22 Відповісти
Наш батюшка говорит что единственная истинная вакцина это "Спутник-v" а все иные от лукавого.
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20.10.2021 19:32 Відповісти
У нас в Харькове специально ездим в Белгород на вакцинацию "Спутник-5".Я три раза ездил.
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20.10.2021 19:34 Відповісти
Здається , коронавірус таки підніме середній IQ по Україні. Саме так і працює природний відбір.
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20.10.2021 19:35 Відповісти
Есть наблюдение. Со стороны говорят виднее. Чем ниже интеллект, тем тупее отмазки. Западная Украина агрессивно гнобит власть, которая типа наживается на них прививками. В селах такое. Они ходят без масок, карантин игнорят, покупают ковидные сертификаты. Умные люди прививаются, им не нужны парадоксальные причины для игнора. Село болеет и вымирает, естественный отбор вернулся. Почему у селян вывих мозгов? Не знаю, просто факты.
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20.10.2021 21:18 Відповісти
Народ получив доступ в интернет на читается всякой херни а потом боится . В советское время вакцинировали и ни у кого вопросов не было. Пусть заражают своих родных ...
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20.10.2021 22:10 Відповісти
Чим у радянський час вакцинували - Файзером, Модерной і Короноваком?
Мєтодічку зміни.
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21.10.2021 01:19 Відповісти
Куда более опасной вациной от оспы, к примеру. Вакциной от полиомиелита, для которой случаи поствакциональных параличей - вполне известны....
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21.10.2021 12:37 Відповісти
Ти фармацевт?
Тож не п*зд* як знаток про вакцини.
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21.10.2021 21:23 Відповісти
У тебя есть КОНКРЕТНЫЕ возражения? А еслинет, то твое высказывание - это просто показатель того, что у тебя задница подгорает. И да, у меня есть опыт работы в указанной области...
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21.10.2021 23:33 Відповісти
Тобі кацапу казати про спалений пердак ? ))
Пітін Х*йло, Расія скоро ляже.
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22.10.2021 23:41 Відповісти
Насчет Путина - вообще не возражаю, по второму пункту - к сожалению, так скоро это не произойдет, там запас прочности довольно велик, но будем надеяться.
Но однако все вышесказанное не имеет отношения к обсуждению вопросов о вакцинах. мРНК вакцины (BionTech/Pfizer, Moderna) - очень приличного качества препараты с минимумом побочек и очень приличной эффективностью
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24.10.2021 18:20 Відповісти
вколовся сам , навіщо інших шарпать , кожен сам обирає , що йому треба
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20.10.2021 22:19 Відповісти
то ти тоді зі своїми шмарклями до інших не суйся, бо як така свинюка мені в лице кашляне.. то може корони вже не боятись...
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20.10.2021 22:45 Відповісти
нєжданчік...
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20.10.2021 22:38 Відповісти
шкура продажная
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20.10.2021 23:11 Відповісти
Среди ✡ других не бывает
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26.10.2021 20:25 Відповісти
"А еще, те у кого есть мозги, не рассказьівают про "Поеду на рьібалку с х*йлом, и все порешаю", как даньій персонаж."
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20.10.2021 23:18 Відповісти
"Комаровский отметил, что его вынуждают вести приём на украинском языке в Харькове, где «90 % людей и все мои пациенты говорят по-русски». Он признался, что знает украинский язык не на должном уровне, а потому принял решение отказаться от приёма больных.""

В эфире одной из попупулярных телевизионных программ, https://politeka.net/uk/news/politics/945119-komarovskij-razbil-v-puh-i-prah-konkurenta-zelenskogo-samoe-skotskoe Евгений Комаровский возмутился из-за «запретов» относительно русского языка в Украине

Свое мнение в программе «Рандеву» Янине Соколовой популярный врач-педиатр Евгений Комаровский высказал резко, суть в следующем: «Государство определяет, с кем можно «дружить» украинцам, а это не допустимо», считает он.

О статусе русского языка в Украине популярный педиатр Комаровский рассуждал в эфире в диалоге с Яниной Соколовой - украинской телеведущей:

«Имеет право Сережа прийти в кинотеатр, где он будет смотреть фильм по-русски? Имеет право?! Почему в Германии я целый день слушаю радио на английском языке? Почему?» - возмутился он.
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20.10.2021 23:26 Відповісти
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 00:28 Відповісти
Совпадает с немецкими данными. Там тоже буквально единичные случаи на 60% вакцинированного населения.
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21.10.2021 12:39 Відповісти
Пам'ятаю як цей персонаж розповідав, що ковід це звичайний грип. Ще коли він був далеко, в Італії )
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21.10.2021 00:45 Відповісти
Більше половини антивакцинаторської пропаганди в інтернеті постять російські акаунти, зрив вакцинації, не тільки у нас, але і по всьому світу, це системна спецоперація російських спецслужб.

Тому думайте, хочете ви слухати російських диверсантів чи ні
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21.10.2021 00:50 Відповісти
Не зовсім так.
Як що кацапи дихають киснем і я дихаю киснем, означає що я беру з них приклад?
Вакцинація це добре, але добре вивченими вакцинами.
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21.10.2021 01:48 Відповісти
Ти антивакцинаторщик ? Тоді ти довбодятел. Це я так думаю. Добре перевірені вакцини можуть бути через 20 років їх використання - далі пояснювати - чи сам продовжиш логічний ланцюжок ?
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22.10.2021 21:02 Відповісти
20 років?
Ти дебіл? Достатьно лабороторних досліджень у контрольних групах і прозора інформація
про состав і дію вакцин. Ну ти ж фармацевт, нащо воно тебі?
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22.10.2021 23:11 Відповісти
Бездумное "лечение" по преступному протоколу ведет к тысячам летальных исходов. Параллельно заставляют пациентов давать "информированное согласие", что в случае побочных эффектов врачи (равно как и производители "вакцин") ответственности не несут. Чиновники озверели: без сертификата о вакцинации не допускают к работе (нарушение конституционного права на труд), отправляя работников в отпуска без содержания (в лучшем случае) и лишают их и их семьи средств к существованию. Малый бизнес разоряется катастрофическими темпами, ведь это только на Западе компенсируют им какую-то мизерную часть деньгами, льготами или преференциями, а у нас после первой волны напрочь об этом забыли. "Каждый умирает в одиночку",- сказал как-то немецкий писатель Ганс Фаллада о временах фашизма во Вторую мировую. А теперь что, История повторится? Мне, конечно заткнут рот, ибо нельзя святотатствовать на медицину... Тогда почему среди врачей 30% невакцинированных? Почему не публикуется регулярная аналитическая статистика о проценте летальных случаев Среди получивших уколы в первую, вторую или третью волну? Почему нет данных о результатах вскрытий умерших якобы от ковида? Почему нет ковидной статистики в общей массе инфекционной статистики для проведения сравнительного анализа случаев заражения, болезни и выздоровления?
На эти вопросы рано или поздно придётся давать нелицеприятные ответы. И дай Бог, чтобы ответчики не вещали со скамьи подсудимых...
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21.10.2021 00:59 Відповісти
"Почему не публикуется регулярная аналитическая статистика о проценте летальных случаев Среди получивших уколы в первую, вторую или третью волну? Почему нет данных о результатах вскрытий умерших якобы от ковида? Почему нет ковидной статистики в общей массе инфекционной статистики для проведения сравнительного анализа случаев заражения, болезни и выздоровления?"
----------------------
Всё есть, научных статей в международных журналах - вагон, большинство в открытом доступе, статистика публикуется большинством развитых стран. Только нужно уметь искать и читать на английском, немецком и т.д.
Например, немецкий институт Пауля Эрлиха чуть ли не раз в 2 недели вываливает полную статистику по вакцинам, в т.ч. с процентом осложнений, летальных случаев и т.д. Документы на 35-40 страниц мелким почерком с таблицами, графиками и прочим. Но кто же будет это искать, правда? Тем более на немецком.
В Израиле онлайн статистика по побочкам от инфекций обновляется ежедневно. Но на иврите. Не будете же вы искать и переводить? Пусть дядя всё найдёт, переведёт и покажет, да? И то будем кричать, что это ничего не значит, засуньте её себе сами знаете куда?
У американского FDA есть полная база данных онлайн СО ВСЕМИ смертями, которые подозреваются в связи с вакцинами. Ещё раз: ПОЛНАЯ БАЗА ДО ПОСЛЕДНЕГО УМЕРШЕГО, которую можно при желании посмотреть онлайн любому человеку. Ну кто же этим будет заниматься, правда?
Лучше в интернете вижжать: доколе? нас всех обманывают!!!111
Не так ли?
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21.10.2021 04:28 Відповісти
статистика по Германии вполне доступна. Анализ института Пауля Эрлиха есть в сети. Но там "многа буков" и все по немецки...
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21.10.2021 12:41 Відповісти
Комаровский бред несёт!
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21.10.2021 01:02 Відповісти
За деньги можно и дурачком притвориться.
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21.10.2021 11:04 Відповісти
А что наш дохтор такой дёрганый? Вышка 5G заработала?? Фонит уже?
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21.10.2021 04:31 Відповісти
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26.10.2021 20:21 Відповісти
Напрасно Комаровский нервничает. Прийдёт наш родной дядюшка Дарвин и всех уложит аккуратненько и оперативно по местам. Места для нас всех хватит
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21.10.2021 06:42 Відповісти
Умники, хоть ктот взял и посмотрел ту вакцину в микроскоп? Это ужас, там чип на чипе. ... Я вам дурного не посоветую, а вот Комаровский....
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21.10.2021 06:46 Відповісти
батенька, вы идиот? Или это пример проявления закона По?
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21.10.2021 12:43 Відповісти
не сгущайте краски, там всего два Чипа, Дейл и Гаечка
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24.10.2021 16:09 Відповісти
В средние века, когда открыли возможность обезопасить себя от оспы заражением-царапиной и назвали это прививкой, было столько же долбодятлов, убивающих врачей и орущих, что их хотят убить.
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21.10.2021 07:56 Відповісти
а чем отличается прививка от заражения?
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21.10.2021 08:19 Відповісти
тем, что современные вацины возбудителя не содержат. Вообще...
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21.10.2021 12:45 Відповісти
Очередной клоун,которому отлистали кэш и дали прочитать страшную сказку для тех кто не хочет делать
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21.10.2021 08:38 Відповісти
Він же казав в Санжарах, що Ковід то видумка. Флюгер, однако.
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21.10.2021 09:00 Відповісти
на на роликах с чаем и бананами настебал несколько миллионов просмотров
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24.10.2021 16:07 Відповісти
Такой же продажный маланский болтун как и его соплеменники шапиро-соловьев, мясников...
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26.10.2021 20:17 Відповісти
+44

За осла не голосовал...уколов не боюсь...
Просто не желаю колоть в себя экспериментальные жидкости...ответственности за последствия применения которых никто не несет...
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21.10.2021 10:04 Відповісти
У вас есть право жить, болеть и умереть. Нуу если так уж жить надоело - то болейте. Но в больницу не ходите, умрите за ваши убеждения
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21.10.2021 12:09 Відповісти
еще один уравнитель из кагала выскочил...
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21.10.2021 10:50 Відповісти
Це той кугут, що мріє піти на рибалку з Путіним?
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21.10.2021 13:13 Відповісти
А в самого лапотного комаровського мозги є?
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21.10.2021 14:38 Відповісти
. Навпаки. Вакцинувались ті ідіоти, що голосували за Зеленського. І ті, кого заставили. Розумні добровільно не будуть вакцинуватись.
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21.10.2021 14:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fR_f-yAA10A&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F Комаровский и и Соколова
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21.10.2021 15:44 Відповісти
Раніше потрібно було таку пропаганду проводити.
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21.10.2021 16:42 Відповісти
Потрібно прийняти закон. Хто не вакцинований та попав до лікарні, нехай самі олачують своє лікування, а не за наші налоги.
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21.10.2021 16:49 Відповісти
Наприклад, результати випробування, http://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19 опубліковані Національним інститутом охорони здоров'я США в квітні, припустили, що препарат скоротив час перебування в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 із 15 днів до 11 днів.

https://www.radiosvoboda.org/a/remdesivir-i-covid-19/30702341.html Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж заявляла, що п'ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.
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21.10.2021 21:10 Відповісти
Надо было за вакцинацию летом людям мозг выносить. А вакцинировать осенью во время пандемии - это высший пилотаж нашей медицины!!!
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22.10.2021 01:08 Відповісти
Детский доктор ДА!Хоррош доступно о нассущном!
Про вакцинаци на фоне истери не понял, куча умерших которым приписывают ковид, это не по наслышке это реально все знают что всем умершим прям ПЫТАЮТСЯ поставить умер от ковида
и статистика официальная 80% это группы риска 60+ 70+ ТОЕСТЬ !?!?!?!?? тваю ж медь а где все умершие по возрасту инсульту инфаркту , мои ровестники умерли еще 10 лет тому 35 лет было пацану! ЭТО ЧТО ЭПИДЕМИЯ?
Доктор я тебе верю но и не верю уже!НА вакцинах зарабатывают видно все и всем.А про справки так вообще молчу!
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22.10.2021 18:44 Відповісти
Ты прав. На вакцинах зарабатывают на украинцах.
Бесплатно их делают, и для этого открывают сотни центров и занимают тысячи врачей.
Поставили уже за 30 миллионов бесплатных доз.
А сами вакцины миллионами передают Украине бесплатно.
Эм, постой...
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24.10.2021 16:06 Відповісти
Біснуватий кошмарофскій! За бабло він ще не так збреше!
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24.10.2021 14:36 Відповісти
Я теперь при слове "Комаровский" всегда буду вспоминать его ролики весны 2020 с чаем и бананами, где он ржал над ковидом и собирал по два миллиона просмотров
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24.10.2021 16:03 Відповісти
Порхатым верить - себя не уважать
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26.10.2021 20:12 Відповісти
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