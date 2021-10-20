На кладовищах місця ще є, в моргах - місць немає. Якщо в когось ще мізки залишилися, вакцинуйтеся, - Комаровський. ВIДЕО
Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що осінь 2021 року може стати останньою в житті багатьох, тому що ковідні лікарні переповнені.
Про це він сказав у відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Красива осінь звісно, друзі, але, по ходу, для багатьох це остання осінь цього року, а також у житті ... Вибачте за емоції ... Ситуація хрінова, і хрінова - це м'яко сказано. Мені дуже важко добирати слова. Те, що лікарні забиті, це м'яко сказано. Якщо хтось із депутатів говорить, що місця в лікарнях ще є, він бреше. На кладовищах місця ще є, в моргах - місць немає. Є черги санітарок з каталками з трупами в морг", - зазначив лікар.
За його словами, забиті вщерть і судово-медичні морги, куди везуть померлих від коронавірусної інфекції вдома.
"І коли люди померли вдома і їм не встигли зробити ПЛР, то вони помирають не від ковіду, а від нібито якоїсь пневмонії. На цьому тлі виникає нова страшна проблема: люди нарешті усвідомлюють, розуміють, що треба зробити щеплення, але зробити щеплення не можуть, тому що вже купили сертифікат про вакцинацію і їх тепер ніяк не вакцинувати. А в реанімаціях, 99% тих, хто в реанімаціях, не щеплені, а половина з тих, хто нібито щеплений, - з купленими папірцями", - заявив Комаровський.
Він розповів про "чувака, який відправив батьків відпочивати до Туреччини, купивши їм COVID-сертифікати".
"Він поховав маму з татом. Як він жити тепер, гад, буде? І тут вам вишенька на торті: президент викладає пост про те, що єдиний спосіб уникнути локдауну - це робити цю процедуру. І в коментарі до президента на той пост приходять натовпи розумників, і знаєте, чим це все закінчується? Це ж дуже показовий кейс. Президент прибирає пост, де його критикують", - розповів лікар.
Комаровський додав, що від його сторінки відписуються по 2-5 тис. осіб, коли він публікує пост про вакцинацію.
"Так відписуйтеся ви, Бог з вами, якщо розуму у вас немає. Якщо у когось мізки залишилися, вакцинуйтеся, бо це погано скінчиться. Все, більше говорити нема чого", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Вже сказав одному недалекому що вакцини від поліміліту, віспи перевірені десятиріччями, на відміну від ковідних вакцин. Ширяйся на здоровля.
Зрозуміло.
Мєтодічку зміни.
Тож не п*зд* як знаток про вакцини.
Пітін Х*йло, Расія скоро ляже.
Но однако все вышесказанное не имеет отношения к обсуждению вопросов о вакцинах. мРНК вакцины (BionTech/Pfizer, Moderna) - очень приличного качества препараты с минимумом побочек и очень приличной эффективностью
В эфире одной из попупулярных телевизионных программ, https://politeka.net/uk/news/politics/945119-komarovskij-razbil-v-puh-i-prah-konkurenta-zelenskogo-samoe-skotskoe Евгений Комаровский возмутился из-за «запретов» относительно русского языка в Украине
Свое мнение в программе «Рандеву» Янине Соколовой популярный врач-педиатр Евгений Комаровский высказал резко, суть в следующем: «Государство определяет, с кем можно «дружить» украинцам, а это не допустимо», считает он.
О статусе русского языка в Украине популярный педиатр Комаровский рассуждал в эфире в диалоге с Яниной Соколовой - украинской телеведущей:
«Имеет право Сережа прийти в кинотеатр, где он будет смотреть фильм по-русски? Имеет право?! Почему в Германии я целый день слушаю радио на английском языке? Почему?» - возмутился он.
Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
Тому думайте, хочете ви слухати російських диверсантів чи ні
Як що кацапи дихають киснем і я дихаю киснем, означає що я беру з них приклад?
Вакцинація це добре, але добре вивченими вакцинами.
Ти дебіл? Достатьно лабороторних досліджень у контрольних групах і прозора інформація
про состав і дію вакцин. Ну ти ж фармацевт, нащо воно тебі?
На эти вопросы рано или поздно придётся давать нелицеприятные ответы. И дай Бог, чтобы ответчики не вещали со скамьи подсудимых...
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Всё есть, научных статей в международных журналах - вагон, большинство в открытом доступе, статистика публикуется большинством развитых стран. Только нужно уметь искать и читать на английском, немецком и т.д.
Например, немецкий институт Пауля Эрлиха чуть ли не раз в 2 недели вываливает полную статистику по вакцинам, в т.ч. с процентом осложнений, летальных случаев и т.д. Документы на 35-40 страниц мелким почерком с таблицами, графиками и прочим. Но кто же будет это искать, правда? Тем более на немецком.
В Израиле онлайн статистика по побочкам от инфекций обновляется ежедневно. Но на иврите. Не будете же вы искать и переводить? Пусть дядя всё найдёт, переведёт и покажет, да? И то будем кричать, что это ничего не значит, засуньте её себе сами знаете куда?
У американского FDA есть полная база данных онлайн СО ВСЕМИ смертями, которые подозреваются в связи с вакцинами. Ещё раз: ПОЛНАЯ БАЗА ДО ПОСЛЕДНЕГО УМЕРШЕГО, которую можно при желании посмотреть онлайн любому человеку. Ну кто же этим будет заниматься, правда?
Лучше в интернете вижжать: доколе? нас всех обманывают!!!111
Не так ли?
За осла не голосовал...уколов не боюсь...
Просто не желаю колоть в себя экспериментальные жидкости...ответственности за последствия применения которых никто не несет...
https://www.radiosvoboda.org/a/remdesivir-i-covid-19/30702341.html Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж заявляла, що п'ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.
Про вакцинаци на фоне истери не понял, куча умерших которым приписывают ковид, это не по наслышке это реально все знают что всем умершим прям ПЫТАЮТСЯ поставить умер от ковида
и статистика официальная 80% это группы риска 60+ 70+ ТОЕСТЬ !?!?!?!?? тваю ж медь а где все умершие по возрасту инсульту инфаркту , мои ровестники умерли еще 10 лет тому 35 лет было пацану! ЭТО ЧТО ЭПИДЕМИЯ?
Доктор я тебе верю но и не верю уже!НА вакцинах зарабатывают видно все и всем.А про справки так вообще молчу!
Бесплатно их делают, и для этого открывают сотни центров и занимают тысячи врачей.
Поставили уже за 30 миллионов бесплатных доз.
А сами вакцины миллионами передают Украине бесплатно.
Эм, постой...