Артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО
Підрозділи артилеристів угруповання військ "Південь", що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗСУ, провели навчання на одному з найбільш загрозливих напрямків неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ОС ЗСУ, воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стрільбу по цілях, а також швидку зміну позицій. За легендою навчань, під час оборони підрозділом морської піхоти своїх позицій умовний противник, дочекавшись підкріплення бронетехніки, перейшов в атаку. Для стримування наступу морським піхотинцям було відправлено на допомогу протитанковий підрозділ.
Топ коментарі
+4 Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар20.10.2021 10:58 Посилання
+3 Галина Ткаченко #489819
показати весь коментар20.10.2021 12:13 Посилання
+2 Green sheet
показати весь коментар20.10.2021 12:20 Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віктор федорович #394174
показати весь коментар20.10.2021 10:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар20.10.2021 11:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Igor L
показати весь коментар20.10.2021 13:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар20.10.2021 10:58 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Jim Hawkins
показати весь коментар20.10.2021 11:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар20.10.2021 12:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар20.10.2021 13:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Васильченко
показати весь коментар20.10.2021 12:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Галина Ткаченко #489819
показати весь коментар20.10.2021 12:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
✘
Green sheet
показати весь коментар20.10.2021 12:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар20.10.2021 12:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Green sheet
показати весь коментар20.10.2021 12:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Green sheet
показати весь коментар20.10.2021 12:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
✘
Gembel Basil
показати весь коментар20.10.2021 20:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар20.10.2021 12:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Gembel Basil
показати весь коментар20.10.2021 20:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль