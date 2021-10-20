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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Підрозділи артилеристів угруповання військ "Південь", що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗСУ, провели навчання на одному з найбільш загрозливих напрямків неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ОС ЗСУ, воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стрільбу по цілях, а також швидку зміну позицій. За легендою навчань, під час оборони підрозділом морської піхоти своїх позицій умовний противник, дочекавшись підкріплення бронетехніки, перейшов в атаку. Для стримування наступу морським піхотинцям було відправлено на допомогу протитанковий підрозділ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові "завдали удару по десанту умовного противника" на узбережжі окупованого Криму

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Крим (14183) окупація (6739) військові навчання (2781) артилерія (795)


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Топ коментарі
+4
Хлопці молодці, але, здається, зараз має бути більше ракетного автоматичного устаткування з наведенням з повітря - час пушок закінчився разом із Другою Світовою. З початку агресії 2014 року (з вторгнення в Грузію) пройшло дуже багато часу, а українці не підготувались до близької майбутньої війни. Потім історики визначать цей період як провальний перед рашистською навалою
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20.10.2021 10:58
+3
як фаховий артилерист скажу вам, що Рапіри-до одного місця у ********* бою. На один постріл, а то й до пострілу повністю розрахунок буде знищено. Тільки ПТРК можливо використовувати в бою. МТ-12 можна було використовувати у 2014 році проти ************ з автоматами. З кацапами ними воювати не можна!!!
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20.10.2021 12:13
+2
Сдайте етот мусор на металолом или продайте в Африку а на ети деньги купите современной противотанковые комплексы и ударные беспилотники и не позорьтесь.
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20.10.2021 12:20
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Україна запустила віртуальний музей російської агресії. Для НИХ важливо, щоб музей був саму віртуальний, а не реальний, бо тоді й агресія виглядає такою собі віртуальною.
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20.10.2021 10:52 Відповісти
І дуже важливо було б створити справжній музей російської військової окупації України від часів Мазепи, чи ще раніше, по сьогоднішній день. Бо на сьогодні 73% населення України, завдяки російській пропаганді, переконані, що ніякої України, українців і тим більше української мови нє била, нєт і бить нє может і тому не можна окупувати те, чого нема. У самій Россії у цьому переконані 100% россіян.
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20.10.2021 11:06 Відповісти
Гарні навчання, але потрібно використовувати МТ-12 Рапіра з керованими ракетами-снарядами Стугна, або з РЛС Рута, яка дозволяє побачити танки в диму на полі бою і навести МТ-12 на ціль!
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20.10.2021 13:50 Відповісти
Хлопці молодці, але, здається, зараз має бути більше ракетного автоматичного устаткування з наведенням з повітря - час пушок закінчився разом із Другою Світовою. З початку агресії 2014 року (з вторгнення в Грузію) пройшло дуже багато часу, а українці не підготувались до близької майбутньої війни. Потім історики визначать цей період як провальний перед рашистською навалою
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20.10.2021 10:58 Відповісти
Гаубицы вполне себе ещё рулят. Но, конечно противотанковые Рапиры на прямой наводке - это прямо Сталинград какой-то. Хотя, если с другой стороны то же самое, то можно обоюдно устраивать войнушку времён середины 20 века.
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20.10.2021 11:45 Відповісти
Які нах, в наш час рапіри. Артилеристи - смертники.
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20.10.2021 12:01 Відповісти
кацарилий,засунь свої краснополі...
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20.10.2021 13:22 Відповісти
А "ответки" от танков прямой наводкой нее...
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20.10.2021 12:00 Відповісти
як фаховий артилерист скажу вам, що Рапіри-до одного місця у ********* бою. На один постріл, а то й до пострілу повністю розрахунок буде знищено. Тільки ПТРК можливо використовувати в бою. МТ-12 можна було використовувати у 2014 році проти ************ з автоматами. З кацапами ними воювати не можна!!!
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20.10.2021 12:13 Відповісти
Капец. На открытой местности со старой пушкой которая не пробьет современный танк, без прикрытия ПВО. Вы думаете сейчас Вторая мировая?
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20.10.2021 12:16 Відповісти
А я про що. Це просто піпець.
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20.10.2021 12:19 Відповісти
Сдайте етот мусор на металолом или продайте в Африку а на ети деньги купите современной противотанковые комплексы и ударные беспилотники и не позорьтесь.
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20.10.2021 12:20 Відповісти
Даже армяшки поняли что вся ета техника времен совка уже устарела и бросали ее даже не расчехляя. В такую армию желающих стать пушечным мясом мало кто пойдет. Посмотрите как Израильские СПАЙКи из-за укрытия щелкают танки и укрепления даже не находясь вне зоны видимости врага. А тут посреди поля вывезли парней как курей под вражеские грады и минометы
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20.10.2021 12:26 Відповісти
Ну мож ця "Рапіра" пригодиться в міських боях. Калібр малий, побічні втрати мінімальні. От ******* підкаліберним по кулеметному гнізду в якійсь багатоповерхівці - тільки дірочка як від зубила, і ОБСЄ не стурбоване про мирних громадян
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20.10.2021 20:12 Відповісти
1000 КОРСАРІВ, 1000 СТУГН, 1000 ДЖЕВЕЛІНІВ І УСЕ БУДЕ ОК.
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20.10.2021 12:29 Відповісти
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20.10.2021 20:06 Відповісти
 
 