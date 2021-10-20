Артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Підрозділи артилеристів угруповання військ "Південь", що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗСУ, провели навчання на одному з найбільш загрозливих напрямків неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ОС ЗСУ, воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стрільбу по цілях, а також швидку зміну позицій. За легендою навчань, під час оборони підрозділом морської піхоти своїх позицій умовний противник, дочекавшись підкріплення бронетехніки, перейшов в атаку. Для стримування наступу морським піхотинцям було відправлено на допомогу протитанковий підрозділ.

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