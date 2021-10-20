Слова Лаврова - плювок в обличчя Франції та Німеччини. Глава МЗС РФ не налаштований на конструктив у Нормандському форматі, - Кулеба. ВIДЕО
Слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який назвав ініціативи України щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту "потоком свідомості", - це плювок в обличчя Франції та Німеччини.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я нагадаю, що Володимир Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлером Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів Нормандського формату. Французький міністр готовий. Німецький міністр готовий. Я теж готовий на цю зустріч, і ми налаштовані конструктивно. А Сергій Лавров, на жаль, показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання зі своїм власним спікером у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова - це просто плювок в обличчя Франції і Німеччини", - сказав Кулеба.
Він підкреслив, що лідери чітко домовилися, що повинна відбутися міністерська зустріч, яка підготує ґрунт для саміту.
"Водночас, ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання і йде врозріз з домовленостями лідерів держав Нормандського формату. Я закликаю свого російського колегу погодитися на проведення зустрічі міністрів у нормандському форматі і сісти за стіл переговорів", - зазначив міністр.
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