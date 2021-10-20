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Слова Лаврова - плювок в обличчя Франції та Німеччини. Глава МЗС РФ не налаштований на конструктив у Нормандському форматі, - Кулеба. ВIДЕО

Слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який назвав ініціативи України щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту "потоком свідомості", - це плювок в обличчя Франції та Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я нагадаю, що Володимир Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлером Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів Нормандського формату. Французький міністр готовий. Німецький міністр готовий. Я теж готовий на цю зустріч, і ми налаштовані конструктивно. А Сергій Лавров, на жаль, показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання зі своїм власним спікером у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова - це просто плювок в обличчя Франції і Німеччини", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що лідери чітко домовилися, що повинна відбутися міністерська зустріч, яка підготує ґрунт для саміту.

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"Водночас, ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання і йде врозріз з домовленостями лідерів держав Нормандського формату. Я закликаю свого російського колегу погодитися на проведення зустрічі міністрів у нормандському форматі і сісти за стіл переговорів", - зазначив міністр.

Автор: 

Німеччина (7449) Лавров Сергій (1608) Франція (3098) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+8
У них своих проблем хватает. Никто не будет впрягаться за страну, где верховный главнокомандующий отводит свои войска на своей территории и запрещает стрелять во врага.
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20.10.2021 12:34
+7
А вони утруться і будуть смоктати газ.
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20.10.2021 12:39
+6
Слова Кулеби взагалі нікого не цікавлять, це заяви для одурманеного українського електората. Перелічені країни навіть не здагадуються про існування дипломатії в Україні зараз.
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20.10.2021 12:21
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Слова Кулеби взагалі нікого не цікавлять, це заяви для одурманеного українського електората. Перелічені країни навіть не здагадуються про існування дипломатії в Україні зараз.
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20.10.2021 12:21 Відповісти
Утруться німці і французи. Чи це вперше. Вже звикли отримувати плювки від Путлєра.
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20.10.2021 12:27 Відповісти
У них своих проблем хватает. Никто не будет впрягаться за страну, где верховный главнокомандующий отводит свои войска на своей территории и запрещает стрелять во врага.
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20.10.2021 12:34 Відповісти
да не в этом дело пора все новости в том числе официоз ВВЕСТИ РУБРИКУ -НОВОСТИ ДУРДОМА РАИССИЯ...и печатать вразделе карикатур и фельетонов и политических спич райтов...
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20.10.2021 13:43 Відповісти
Это было бы неплохо. Но учитывая факт нахождения в нашей стране оккупационной армии рабсии, а наше руководство постоянно талдычит о мире, а не освобождении нашей земли от оккупантов, то рубрика "Кровавые международные преступления" нужна.
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20.10.2021 13:55 Відповісти
Адекватно.
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20.10.2021 12:28 Відповісти
А вони утруться і будуть смоктати газ.
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20.10.2021 12:39 Відповісти
А ЩО ???
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ СЛОВО *ГАЗ* І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ * #УЙ ПУТІНА* ТО СІНОНІМИ ???
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20.10.2021 12:57 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27427287.html "...будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду" (с)



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20.10.2021 12:56 Відповісти
годиться, щоб потролити, хоч трохи кривувато намальовано
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20.10.2021 17:04 Відповісти
якщо європі плевок то на нас вже давно виср...сь.
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20.10.2021 13:02 Відповісти
Такая реакция, как будто это первый раз.... Да дай бог не последний...
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20.10.2021 13:06 Відповісти
Кулеба вже правильно на Пиню каже Владімір, але Лаврова чомусь називає Сергій, а не Сєргєй.
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20.10.2021 13:56 Відповісти
эх, крульство мало. разгуляться негде
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20.10.2021 14:21 Відповісти
на коліна ще перед конем встань кулеба
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20.10.2021 16:01 Відповісти
 
 