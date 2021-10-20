Слова Лаврова - плювок в обличчя Франції та Німеччини. Глава МЗС РФ не налаштований на конструктив у Нормандському форматі, - Кулеба. ВIДЕО

Слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який назвав ініціативи України щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту "потоком свідомості", - це плювок в обличчя Франції та Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я нагадаю, що Володимир Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлером Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів Нормандського формату. Французький міністр готовий. Німецький міністр готовий. Я теж готовий на цю зустріч, і ми налаштовані конструктивно. А Сергій Лавров, на жаль, показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання зі своїм власним спікером у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова - це просто плювок в обличчя Франції і Німеччини", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що лідери чітко домовилися, що повинна відбутися міністерська зустріч, яка підготує ґрунт для саміту.

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"Водночас, ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання і йде врозріз з домовленостями лідерів держав Нормандського формату. Я закликаю свого російського колегу погодитися на проведення зустрічі міністрів у нормандському форматі і сісти за стіл переговорів", - зазначив міністр.