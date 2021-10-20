"До понеділка прищеплювали по 300 осіб на день, а зараз доходить до 2 тисяч": у Дніпрі третій день величезні черги на COVID-вакцинацію. ВIДЕО
Із 18 жовтня, коли Дніпро і область перейшли в "червону" зону адаптивного карантину, біля центрів вакцинації збираються величезні черги.
Так, біля Менори із самого ранку стоять люди. Вакцинуватися приходять як ті, хто хоче отримати другу дозу, так і ті, хто вирішив зробити щеплення вперше, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ДніпроTV.
Після того, як Дніпро перейшов у "червону" зону, охочих вакцинуватися стало значно більше. Як повідомив Олег Брез, заступник директора медичного центру JMC, до понеділка в Менорі вакцинували близько 300 осіб на день, а зараз кількість охочих вакцинуватися доходить до 2 тисяч.
Олег Брез, заступник директора медичного центру JMC: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб задовольнити навіть такий величезний наплив. Логістика продумана дуже добре, запас вакцин великий, підключено всі резерви, величезна кількість реєстраторів, медсестер, лікарів, які проводять огляд перед вакцинацією".
Будь ласка, зачекайте...
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JMC означає Jewish Medical Center, - Єврейський Медичний Центр.
Скріншот з їхнього сайту:
Интересно все-же знать, -
Эту вашу методичку,
Как евреев обсирать.
Ко всему всегда готов.
Жду ответа. Мазлтов.
я абсолютно вільно вакцінувався влітку
А ще від співробітників харчової промисловості руки мить вимагають. ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ!!!! САЛЬМОНЕЛА ТО ВСЕ БРЕХНЯ БІГ-ФАРМИ!!!1111
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Когда дождались пис...еца
Моше, Арон, Рахиль и Ривка,
То не помогут ни маца,
Ни запоздалая прививка.
Ось тоді там не 10'000 кожного дня стояло, а все місто Дніпро в безперервних чергах цілодобово, добровільно, днювало та ночувало...
А оце "задарма, приходьте, вакцинуйтеся, аби не захворіти" - то, з точки зору совка, дурня якась. Підступ явний.
Ось за гроші, а краще, ще щоб якийсь новий документик було треба дістати, або з ЗП 1-3% додаткового ПДФО знімали - оце для совків ого-го стимул. Ходили б на вакцинування кожного кварталу, платили би і вважали "як нам пощастило".
От і виходить - бригада з 4 "вакцинаторів" в такому режимі "пропускає" АЖ 120 людей за зміну в 8 годин. А якщо б просто фотографували документи і одразу на вакцинацію, то та ж бригада з 4 "вакцинаторів" могла би "пропускати" принаймні 500-600 людей за зміну.
1) січень-квітень 2021 року - люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень-червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги;
3) червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Розпочався 4-й етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплюють людей віком 60+, ув'язнених та людей з хронічними хворобами
21 ИЮЛЯ 2021
Сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.
Уря!
в Британии обнаружена новая мутация Дельты AY.4.2,ошень силна заразный,без новой вакцины - никак..
Ви встигли тоді прочитати мою відповідь ?
England
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
И даже некоторые мои коллеги в данной теме не меня не понимают. Ведь, судя по графикам, и статистике за вчера, позавчера, за неделю , там же идет рост заболеваний, госпитализаций, смертей. На что я всем отвечаю. Но, это же правда. Так есть на самом деле. И в этом проблема. Проблему, которую надо решать, а не замалчивать, и закрывать на нее глаза. И что интересно, они там в Англии, это все видят и понимают, в отличии от нас.
Довели людей до ручки - вони і сірчаною кислотою будуть колотись, аби вільно їздити по Україні і світу. Нажаль це так. Вибір викинули на звалище
Скажених тварин - і то відстрілюють. І ще гуманним це вважається - тварюка не мучається.
Я привился сразу,как-только появилась вакцина./Я з Киева,если что./
Многие мои друзья / приятели,херили эту тему,пока их родственники и,они,лично, не попадали в Александровскую больницу.
Потом,- дружище, ты был прав........то...се...
Короче, идите в жепу те,кто не хочет вакцинироваться по надуманным причинам.
Когда попадете под кислород,если повезет, не нойте. Я все сказал !!!