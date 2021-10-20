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"До понеділка прищеплювали по 300 осіб на день, а зараз доходить до 2 тисяч": у Дніпрі третій день величезні черги на COVID-вакцинацію. ВIДЕО

Із 18 жовтня, коли Дніпро і область перейшли в "червону" зону адаптивного карантину, біля центрів вакцинації збираються величезні черги.

Так, біля Менори із самого ранку стоять люди. Вакцинуватися приходять як ті, хто хоче отримати другу дозу, так і ті, хто вирішив зробити щеплення вперше, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ДніпроTV.

Після того, як Дніпро перейшов у "червону" зону, охочих вакцинуватися стало значно більше. Як повідомив Олег Брез, заступник директора медичного центру JMC, до понеділка в Менорі вакцинували близько 300 осіб на день, а зараз кількість охочих вакцинуватися доходить до 2 тисяч.

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Олег Брез, заступник директора медичного центру JMC: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб задовольнити навіть такий величезний наплив. Логістика продумана дуже добре, запас вакцин великий, підключено всі резерви, величезна кількість реєстраторів, медсестер, лікарів, які проводять огляд перед вакцинацією".

Автор: 

вакцина (4419) Дніпро (3295) карантин (18172) Ян Осока (1495) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Потому, что летом прививались лохи, а сейчас самые "умные" остались, одарённые по самое немогу, дождались пис...еца и ломанулись. Постоят в часовой очереди, может поумнеют
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20.10.2021 13:46
+6
Потому что летом не было дебильного сертификата и в автобусы пускали без них. Щас очереди только потому что без вакцини хер куда поедешь и пойдешь работать
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20.10.2021 14:07
+4
ковідіотів смажений півень нарешті знайшов
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20.10.2021 13:37
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ковідіотів смажений півень нарешті знайшов
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20.10.2021 13:37 Відповісти
То євреї побігли вакцинуватися.
JMC означає Jewish Medical Center, - Єврейський Медичний Центр.
Скріншот з їхнього сайту:

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20.10.2021 13:49 Відповісти
очень вежливый дядька. когда в лифт заходил в Меноре, каждый раз здоровался
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20.10.2021 13:51 Відповісти
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20.10.2021 13:54 Відповісти
Евреи вакцинирут неевреев и нашару? Нужно срочно придумать более сраную методичку и абасрать.
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20.10.2021 14:16 Відповісти
Напишите-ка мне в личку, -
Интересно все-же знать, -
Эту вашу методичку,
Как евреев обсирать.

Ко всему всегда готов.
Жду ответа. Мазлтов.

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20.10.2021 15:08 Відповісти
необрезаные тоже побежали
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21.10.2021 09:28 Відповісти
До необрезаных дошло попозже. И ещё не до всех.
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23.10.2021 09:57 Відповісти
кто то мешал сделать прививку летом, без очередей?
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20.10.2021 13:37 Відповісти
як дніпровець скажу: ніхто
я абсолютно вільно вакцінувався влітку
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20.10.2021 13:46 Відповісти
Потому, что летом прививались лохи, а сейчас самые "умные" остались, одарённые по самое немогу, дождались пис...еца и ломанулись. Постоят в часовой очереди, может поумнеют
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20.10.2021 13:46 Відповісти
не поумнеют
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20.10.2021 14:01 Відповісти
Потому что летом не было дебильного сертификата и в автобусы пускали без них. Щас очереди только потому что без вакцини хер куда поедешь и пойдешь работать
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20.10.2021 14:07 Відповісти
Яка пічаль. Сертифікат дебільний вимагають.
А ще від співробітників харчової промисловості руки мить вимагають. ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ!!!! САЛЬМОНЕЛА ТО ВСЕ БРЕХНЯ БІГ-ФАРМИ!!!1111
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20.10.2021 18:52 Відповісти
Дяденька, вы дурак.
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20.10.2021 20:42 Відповісти
дождались пис...еца и ломанулись.
***********

Когда дождались пис...еца
Моше, Арон, Рахиль и Ривка,
То не помогут ни маца,
Ни запоздалая прививка.

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20.10.2021 14:09 Відповісти
При чем тут "красная зона"? Если бы начали расстреливать невакцинированых очереди бы были ещё больше!
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20.10.2021 13:38 Відповісти
торгашам не дают работать, если нет сертификата вакцинации
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20.10.2021 13:40 Відповісти
Ще пару ніг відріжуть нажі чудо-лєкарі, то черга буде 10 тис
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20.10.2021 13:39 Відповісти
я бы провел пропагандистскую акцию "ни в коем случае не вакцинируйтесь, это все происки запада" и поставил бы 50 долларов за вакцину. там было бы 10000 человек на следующий день
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20.10.2021 13:41 Відповісти
Іван, так захід зараз в нас в друЗЗЯх, ти шо то переплутав. То у кацапів до сих пір ще за часів совка АмЄріка та загніваюШШій запад гніють та розвалюються. Тільки от совок вже давно здох, а вони все гніють та розвалюються
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20.10.2021 13:48 Відповісти
у кого у вас? в Украине сейчас самое настоящее большевистское правительство. врать и воровать, это их единственная идея
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20.10.2021 13:49 Відповісти
Іван, нє болшевістскоЄ правлЄніє, а клованське 95-го порталу. Але, думаю, що після клованів люди нарешті зрозуміли за кого треба голосувати. Ми ж не на кацапстані живем, шо там, як кажуть, не вибирають ні родіну, ні хвамілію, ні ім'я ні путєна-****
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20.10.2021 13:53 Відповісти
Оце правильне розуміння психології совків та постсовків. Дуже легкий доступ до вакцин, дуже. Для того, аби совку забажалося вакцинуватися, треба доступ обмежити, грошами або спец.документом, без якого не вакцинуватимуть. І, обов'язково, аби за невакцинування додатковий 1% ПДФО з зарплатні утримували.

Ось тоді там не 10'000 кожного дня стояло, а все місто Дніпро в безперервних чергах цілодобово, добровільно, днювало та ночувало...

А оце "задарма, приходьте, вакцинуйтеся, аби не захворіти" - то, з точки зору совка, дурня якась. Підступ явний.
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24.10.2021 13:53 Відповісти
Почему очереди? Ведь Бубочка организовал кучу прививочных мест.
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20.10.2021 13:40 Відповісти
Очереди потому что не было мозгов привиться когда не было очередей.
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20.10.2021 13:44 Відповісти
Задарма вакцинуватись - нема дурних.

Ось за гроші, а краще, ще щоб якийсь новий документик було треба дістати, або з ЗП 1-3% додаткового ПДФО знімали - оце для совків ого-го стимул. Ходили б на вакцинування кожного кварталу, платили би і вважали "як нам пощастило".
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24.10.2021 13:55 Відповісти
Так центри вакцинації можуть робити 1,5млн. прививок в тиждень, а якщо за тиждень прийшло 3 млн тупих, яким не стало розуму вакцинуватись раніше от вам і черги. Я в травні і серпні вакцинувався, черг не було.
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20.10.2021 13:46 Відповісти
Якой миллион? Там 2000 и уже писец.
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20.10.2021 13:49 Відповісти
Ляшко говорив, що пропускна здатність центрів вакцинації 1,5млн прививок в тиждень, а це 214 тис. привовок в день. Завтра зранку почитаємо скільки вакцинувались за сьогодні і перевіримо.
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20.10.2021 13:56 Відповісти
Там власне вакцинування займає приблизно 10 секунд. А ось процес реєстрації людини в якійсь "системі є-Хелс", займає до 10 хвилин, з перевіркою документів, з 2 смс на телефон.

От і виходить - бригада з 4 "вакцинаторів" в такому режимі "пропускає" АЖ 120 людей за зміну в 8 годин. А якщо б просто фотографували документи і одразу на вакцинацію, то та ж бригада з 4 "вакцинаторів" могла би "пропускати" принаймні 500-600 людей за зміну.
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24.10.2021 13:59 Відповісти
А где поквартирные обходы мобильных групп вакцинации?
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20.10.2021 13:43 Відповісти
а ти б відкрив двері группі замучаних, на вид, осіб, з валізою? Добре, якщо хоча б без лопати ходили...
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24.10.2021 14:01 Відповісти
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20.10.2021 13:45 Відповісти
Дійшо через два роки...
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20.10.2021 13:45 Відповісти
Да. Вакцина стояла чекала. Ти хоть брехати навчись.
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20.10.2021 13:51 Відповісти
Та вакцини вже більше ніж пів року вистачає. Її навіть знищують просрочену. Ти мабуть з косомсу недавно прилетів?
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20.10.2021 13:56 Відповісти
"Дійшо через два роки.." і "вакцини вже більше ніж пів року вистача"
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20.10.2021 14:02 Відповісти
Ти не перекручуй. Я маю на увазі, що вже другий рік людям кажуть, що треба вакцинуватись, а основна маса нехтять. Придумують всяку муйню, аби не вакцинуватись. То рожать нЄ будут, то чіпи вставляють, то ще якусь муйню начитаються в соцмережах та наслухаються старих на лавці біля будинку. Ось про що я. Ну, а ти зі своєї колокольні...
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20.10.2021 14:18 Відповісти
Пунктів вакцинації мало тому і черги величезні. Зелень нічого не може організувати путьом.
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20.10.2021 13:47 Відповісти
Помоему перегибаешь, пунктов достаточно, сознательность социума хромает, пока рядом кто то не помрет от вируса не перекрестится (провакцинируется).
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20.10.2021 13:50 Відповісти
Историю повтори, двоечник. Когда появилась вакцина, в каком количестве и чьего производителя?
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20.10.2021 13:54 Відповісти
О чем ты? Что мешало летом привиться, вакцины было полно Я даже застал Модерну.
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20.10.2021 14:15 Відповісти
Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

1) січень-квітень 2021 року - люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

2) квітень-червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги;

3) червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

4) вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
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20.10.2021 14:22 Відповісти
23 червня 2021
Розпочався 4-й етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплюють людей віком 60+, ув'язнених та людей з хронічними хворобами

21 ИЮЛЯ 2021
Сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.
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20.10.2021 14:34 Відповісти
Совершенно верно. с 21 ИЮЛЯ 2021 разрешена вакцинация для всех. И о чем это говорит? Что до этого времени вакцинировали по плану который сверху.
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20.10.2021 15:17 Відповісти
У коцабе кстате аналогичные торчи по нагибанию - в Питере было по три тыщщи, а как нагнули - так по 10 пошло!
Уря!
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20.10.2021 13:51 Відповісти
И чем им вакцинироваться?спутником?
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20.10.2021 14:07 Відповісти
Там ещё какието жижки есть, но буржуев на свою поляну не пускают, да

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20.10.2021 14:09 Відповісти
Цензор перетворився на пропогандонський канал. Відписуюся
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20.10.2021 13:52 Відповісти
поздно уже
в Британии обнаружена новая мутация Дельты AY.4.2,ошень силна заразный,без новой вакцины - никак..
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20.10.2021 13:55 Відповісти
я считаю, что надо было не только пугать очередями в морг, но и объяснять суть вакцинации и ее пользу каждый божий день, на всех каналах, чтобы все, кому не лень и кому положено..., чтобы было, как новости 6 раз на день... и обязательно глушить тех, кто несет пургу в массы...
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20.10.2021 14:03 Відповісти
Это сложно, потому что тем, кто звездит и спалился больше уже не верят.
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20.10.2021 14:15 Відповісти
Не сперечайтеся з вакциноботами, просто спамте цих продажних тролів
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20.10.2021 14:09 Відповісти
НА ЦН пока все наоборот! Здесь смертный бой за здоровье и жизнь народа Украины! И бойцов таких здесь много!
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20.10.2021 14:28 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда.
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20.10.2021 15:10 Відповісти
Добрий день.
Ви встигли тоді прочитати мою відповідь ?
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21.10.2021 01:04 Відповісти
Вiтаю. Встиг. Але, прикро , що модери Ваши коменти стерли. Не можу зрозумiю навiщо. Ви подавли своi думки аргументовано та коректно. Якщо i треба когось стерти, так це мене. Ну . не все. А тiльки там, де виходжу за межи.
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21.10.2021 05:56 Відповісти
Ще й забанили.
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21.10.2021 06:50 Відповісти
Серьезно? Бред какой то. Я помню Ваши коменты з посиланням на первоисточники. Там все абсолютно корректно, а главное информативно. Да, информация довольно не приятная для сторонников вакцинации (таких как я), но это правда. А закрывать глаза на правду? Ну это бред. Я например, часто захожу на сайт Public Health
England

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

И даже некоторые мои коллеги в данной теме не меня не понимают. Ведь, судя по графикам, и статистике за вчера, позавчера, за неделю , там же идет рост заболеваний, госпитализаций, смертей. На что я всем отвечаю. Но, это же правда. Так есть на самом деле. И в этом проблема. Проблему, которую надо решать, а не замалчивать, и закрывать на нее глаза. И что интересно, они там в Англии, это все видят и понимают, в отличии от нас.
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21.10.2021 07:13 Відповісти
А когда заставят делать прививки попов масковскага сатаната? Хочется на это посмотреть...
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20.10.2021 17:55 Відповісти
С 18 октября, когда Днепр и область перешли в "красную" зону адаптивного карантина, возле центров вакцинации собираются огромные очереди. Источник:
Довели людей до ручки - вони і сірчаною кислотою будуть колотись, аби вільно їздити по Україні і світу. Нажаль це так. Вибір викинули на звалище
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20.10.2021 19:18 Відповісти
Вибір досі є: вакцинуватися або просто сидіти вдома та жерти картоплю власного виробництва, не виходячи з двору. Ніхто ні до чого не примушує. Якщо ж тобі кортить хворим кататись де забажається і заражати всих навколо - то тут твої "права" та "вибір" закінчують рівно там, де починаються МОЇ ПРАВА ТА ВІБИР не бути зараженим. Всмоктав?

Скажених тварин - і то відстрілюють. І ще гуманним це вважається - тварюка не мучається.
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24.10.2021 14:08 Відповісти
Пост для днепрян,которым пофиг.
Я привился сразу,как-только появилась вакцина./Я з Киева,если что./
Многие мои друзья / приятели,херили эту тему,пока их родственники и,они,лично, не попадали в Александровскую больницу.
Потом,- дружище, ты был прав........то...се...
Короче, идите в жепу те,кто не хочет вакцинироваться по надуманным причинам.
Когда попадете под кислород,если повезет, не нойте. Я все сказал !!!
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20.10.2021 19:59 Відповісти
 
 