"До понеділка прищеплювали по 300 осіб на день, а зараз доходить до 2 тисяч": у Дніпрі третій день величезні черги на COVID-вакцинацію. ВIДЕО

Із 18 жовтня, коли Дніпро і область перейшли в "червону" зону адаптивного карантину, біля центрів вакцинації збираються величезні черги.

Так, біля Менори із самого ранку стоять люди. Вакцинуватися приходять як ті, хто хоче отримати другу дозу, так і ті, хто вирішив зробити щеплення вперше, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ДніпроTV.

Після того, як Дніпро перейшов у "червону" зону, охочих вакцинуватися стало значно більше. Як повідомив Олег Брез, заступник директора медичного центру JMC, до понеділка в Менорі вакцинували близько 300 осіб на день, а зараз кількість охочих вакцинуватися доходить до 2 тисяч.

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Олег Брез, заступник директора медичного центру JMC: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб задовольнити навіть такий величезний наплив. Логістика продумана дуже добре, запас вакцин великий, підключено всі резерви, величезна кількість реєстраторів, медсестер, лікарів, які проводять огляд перед вакцинацією".