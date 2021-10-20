Поліція затримала групу зловмисників, яка підпалила шість автомобілів у дворі престижного ЖК у Крюківщині на Київщині. ВIДЕО

Поліція Київщини затримала групу зловмисників, які 24 вересня підпалили шість автомобілів на території престижного житлового комплексу в Крюківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході слідчих заходів поліцейські встановили, що керував злочинною групою 33-річний житель Києва.

"Уже проведено обшук, вилучено речові докази. Підозрюваному повідомлено про підозру і суд має визначити йому запобіжний захід. Ми з'ясували, що зловмисник планував підпалити один автомобіль, власниця якого має спільний бізнес - салони краси, з жінкою, яка проживає за кордоном. Бізнес-конфлікт між ними і спричинив серію підпалив автомобілів", - повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

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