УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7316 відвідувачів онлайн
Новини Відео
9 450 18

Поліція затримала групу зловмисників, яка підпалила шість автомобілів у дворі престижного ЖК у Крюківщині на Київщині. ВIДЕО

Поліція Київщини затримала групу зловмисників, які 24 вересня підпалили шість автомобілів на території престижного житлового комплексу в Крюківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході слідчих заходів поліцейські встановили, що керував злочинною групою 33-річний житель Києва.

"Уже проведено обшук, вилучено речові докази. Підозрюваному повідомлено про підозру і суд має визначити йому запобіжний захід. Ми з'ясували, що зловмисник планував підпалити один автомобіль, власниця якого має спільний бізнес - салони краси, з жінкою, яка проживає за кордоном. Бізнес-конфлікт між ними і спричинив серію підпалив автомобілів", - повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Школяр підпалив церкву в Одеській області, тому що його ображав син священника. ФОТО

Автор: 

затримання (4350) підпал (693) машина (35) Нєбитов Андрій (191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Підпал (укр.) - поджОг (рос.). "поджегших" - то взагалі якийсь "новояз". Назву села переплутали. Беріть кандидата наук Ківу літературним редактором, бо діла не буде.
показати весь коментар
20.10.2021 15:46
+5
В престижном ЖК? Приемлемо!!!!
показати весь коментар
20.10.2021 15:58
+5
Дайте угадаю.... Это были автомобили медсестёр, которые они накупили за несправедливо выплаченные ковидные 300% зарплаты?
показати весь коментар
20.10.2021 16:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мо, на кукишнице?
показати весь коментар
20.10.2021 15:32 Відповісти
Мир жигулям -війна лєксусам!!!!
показати весь коментар
20.10.2021 15:32 Відповісти
кто-то из ЗЕ-льоных недавно обещал Робин Гудов.

народ понял инициаиву прямолинейно.....
показати весь коментар
20.10.2021 15:32 Відповісти
Что за Кюкювщина? Может Крюковщина?
показати весь коментар
20.10.2021 15:33 Відповісти
Кюкюащина - тягне на назву спецсанаторію для слуг урода та прихільників презекоМанди!
показати весь коментар
20.10.2021 15:36 Відповісти
Підпал (укр.) - поджОг (рос.). "поджегших" - то взагалі якийсь "новояз". Назву села переплутали. Беріть кандидата наук Ківу літературним редактором, бо діла не буде.
показати весь коментар
20.10.2021 15:46 Відповісти
Если уж пытаться говорить по-украински, то нужно избегать русизмов. "Діла не буде" - калька с русского. Правильней сказать: "бо з цього пива не буде дива".
показати весь коментар
20.10.2021 22:30 Відповісти
Ви абсолютно праві. Я б ще і так сказав:"Без кандидата наук Ківи справи кепські"
показати весь коментар
21.10.2021 11:12 Відповісти
В престижном ЖК? Приемлемо!!!!
показати весь коментар
20.10.2021 15:58 Відповісти
Дайте угадаю.... Это были автомобили медсестёр, которые они накупили за несправедливо выплаченные ковидные 300% зарплаты?
показати весь коментар
20.10.2021 16:01 Відповісти
То були авто учителів за зарплату у $4000 від ЗЕбрехла.
показати весь коментар
20.10.2021 21:41 Відповісти
А проживатели в престижном ЖК откуда деньги взяли на эти машины?
показати весь коментар
20.10.2021 16:08 Відповісти
А кого это должно интересовать? "Слуг", которые там по десятку квартир имеют?
показати весь коментар
20.10.2021 16:55 Відповісти
Меня волнует. К примеру...
показати весь коментар
21.10.2021 09:44 Відповісти
Понятно, что волнует всех адекватных граждан. Но, к сожалению, не волнует тех кого ДОЛЖНО волновать по службе.
показати весь коментар
21.10.2021 10:49 Відповісти
Завжди шерше ля фам...
показати весь коментар
20.10.2021 16:12 Відповісти
Пожар- двигатель торговли!
показати весь коментар
20.10.2021 16:18 Відповісти
припарковав машину расспроси соседей за их бизнес - ну мало ли что. а на серъезе - народ, хватило денег на корча, нашкреби на КАСКО, мало ли где накосячил сосед по парковке
показати весь коментар
20.10.2021 16:36 Відповісти
 
 