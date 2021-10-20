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Нелегальний спиртопровід протяжністю понад 2 км виявили на кордоні з Молдовою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Труба пролягала по дну водосховища і вела до приватного будинку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Трубопровід пролягав від державного кордону під водою і під землею і виходив до приватного домоволодіння в с. Павлівка Роздільнянського району", - сказано в повідомленні.

У самому будинку знайшли дві порожні ємності по 2000 літрів кожна для зберігання незаконно переправленого спирту.

Трубопровід демонтували за допомогою водолазів. Трубу передали на зберігання до відділу прикордонної служби.

Раніше цього року водолази вже обстежили дно Кучурганського водосховища, але тоді жодних трубопроводів не знайшли.


Нелегальний спиртопровід протяжністю понад 2 км виявили на кордоні з Молдовою 01
Нелегальний спиртопровід протяжністю понад 2 км виявили на кордоні з Молдовою 02
Нелегальний спиртопровід протяжністю понад 2 км виявили на кордоні з Молдовою 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) кордон (4807) контрабанда (1825) Молдова (2086) спирт (404)


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Топ коментарі
+7
Трубопровод дружбы.
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20.10.2021 21:43
+4
Теперь ясно как Чаус добрался
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20.10.2021 21:56
+2
1500 литров нужно только для заполнения шланга
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20.10.2021 21:45
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Такуданаху....+! Чей не удивили. Вон несколько лет назад тоннель до мадьяр нашли с рельсами и вагонетками на электротяге через гос-кордон сигаретки ганять ящиками круглосуточно---и замялось. А потому замялось, что по нашей стороне мини-вокзал начинался на закрытой территории что была в заведовании бу-бу-сбу! Попробуй билетики проверить?!
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20.10.2021 21:35 Відповісти
Прикордонники отримують зі всіх таких спиртопроводів долю, без ДПСУ прокласти та експлуатувати такі продуктопроводи неможливо. Пластикові труби виходять з ладу, їх потрібно обслуговувати та ремонтувати а зробити це скритно неможливо, ДПСУ буде знати про це і відразу зупинить роботу спритопроводу. До того ж в контрольований прикордонниками район потрібно приїжджати і забирати спирт машинами, вантажівками, бусами, а це все видно. ДПСУ може зупинити і оглянути будь який транспортний засіб в контрольованому прикордонному районі і конфіскувати контрабанду і автомобіль, тому контрабандисти навіть не намагаються без ДПСУ щось організовувати! За це спиртопровод мають посадити керівника прикордонного отряду і всіх керівників яку були до нього, бо ця комунікація працювала не один рік, вже поверх неї виросли багаторічні трави, отже кілька років керівники підрозділів ДПСУ отримували неправомірну винагороду від контрабандистів за роботу цього спиртопроводу. СБУ має негайно зареєструвати кримінальне провадження та арештувати діючого та колишніх керівників підрозділів ДПСУ та регіональних керівників, які отримували відкати від місцевих корумпованих командирів! ДПСУ потрібно повністю розформовувати і створювати заново - це бандитське кодло!
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21.10.2021 10:59 Відповісти
Трубопровод дружбы.
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20.10.2021 21:43 Відповісти
1500 литров нужно только для заполнения шланга
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20.10.2021 21:45 Відповісти
содержимое шланга выталкивается компрессором.
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20.10.2021 22:21 Відповісти
А вот и опытный контробандист спалился.
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20.10.2021 22:50 Відповісти
А ты физику в школе прогуливал?
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20.10.2021 22:54 Відповісти
а что такое физика ?
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20.10.2021 22:57 Відповісти
какаяразница?
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21.10.2021 00:11 Відповісти
Я учился в те годы когда пропустить урок, было весьма, весьма трудно. Ну и вроде в 9-м классе у меня на обласной олимпиаде по физике было призовое место. Да и как на зло классным руководителем был преподаватель физики. Обложили волки позорные, прям со всех сторон. Этой физикой.
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21.10.2021 00:16 Відповісти
Многа букв, ниасилил, извини.
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21.10.2021 00:22 Відповісти
Что ж я могу сделать с славным представителем такого чудного заведения. Извиняю.
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21.10.2021 00:28 Відповісти
Краткость - сестра ... млять, чего сестра?
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21.10.2021 00:43 Відповісти
склероза?
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21.10.2021 00:54 Відповісти
Спиноза?
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21.10.2021 00:59 Відповісти
Этика......
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21.10.2021 01:02 Відповісти
Массовые расстрелы.
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21.10.2021 01:24 Відповісти
Прими таблетку.
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21.10.2021 09:29 Відповісти
тебе надо ты и прими
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21.10.2021 10:18 Відповісти
Все больные говорят именно как ты. Осень, обострение видать у тебя. Ладно, выздоравливай.
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21.10.2021 10:25 Відповісти
И тебе не хворать, таблетки больше не выплёвывай.
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21.10.2021 10:47 Відповісти
Опытом делишся?
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21.10.2021 10:52 Відповісти
Наблюдениями за такими как ты.
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21.10.2021 10:55 Відповісти
Вуаеристы нам не друзья.
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21.10.2021 11:09 Відповісти
Почему вы всегда пытаетесь меня обозвать? Если вам не нравится врач, пишите заявление, вас переведут в другую палату к другому специалисту.
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21.10.2021 12:10 Відповісти
врете! ду18 на 2,2 км - это около 0,5 куба
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21.10.2021 00:00 Відповісти
я считал для трубы внешним диаметром 40 мм (предполагая что внутрений равен 30 мм).
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21.10.2021 00:13 Відповісти
какаяразница сколько нужно для заполнения трубы? Это всё легко отправить в приёмную ёмкость с помощью амтмосфэрной компрессии.
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21.10.2021 00:40 Відповісти
ПП-3 ?
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20.10.2021 21:45 Відповісти
Оце розмах!
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20.10.2021 21:48 Відповісти
Закапывали в зоне прямой видимости погранпостов, емкости пустые. Профукали свой бизнес карацупы. Это им привет от СБУ за осуждение бухих сбушников.
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20.10.2021 21:50 Відповісти
Теперь ясно как Чаус добрался
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20.10.2021 21:56 Відповісти
колись у далекому волинському селі пив горілку мерішор...справжня, овочева..з сигарет там були лише фінський бонд...так тоді склалось
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20.10.2021 21:57 Відповісти
девки тоже импортные были?
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20.10.2021 22:22 Відповісти
вот эти вот:

Всё косы твои, всё бантики,
Всё прядь золотых волос,
На блузке витые кантики,-
Да милый курносый нос
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21.10.2021 07:30 Відповісти
И это же какая то сволочь заложила мужика! Не дал кому то в долг
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20.10.2021 22:55 Відповісти
С 2000х годов эти источники не исчезают.Это ежели лавочку нужно прикрыть то устраивают шапито)) для показныка
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20.10.2021 22:56 Відповісти
100%
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21.10.2021 00:03 Відповісти
В Кучурганском лимане погранцы нашли как-то подводную лодку-танкер для перевозки спирта
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20.10.2021 23:16 Відповісти
подводный беспилотник?
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21.10.2021 00:47 Відповісти
Тю! В Молдове вода дешевша. От і купував чоловік, де краще. Має право , як споживач. А шо воду треба таможити?
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21.10.2021 07:41 Відповісти
У ********** через усю Україну труба йшла - ніхто не бачив, а тут "контрабандиста спіймали". Посоримилися б, бл....
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21.10.2021 07:46 Відповісти
У мужика в Молдове был офшор. ГлавЗЕбил сказал же, что это нормальная практика.
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21.10.2021 07:57 Відповісти
Воровское наследие рыговоров Януковича-Порошенко

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21.10.2021 09:50 Відповісти
Ето получается в Молдове даже продукты дешевле чем в Украине. С такими ценами скоро у нас под землей молокопроводы и хлебопроводы строить будут.
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21.10.2021 10:57 Відповісти
 
 