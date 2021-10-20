Нелегальний спиртопровід протяжністю понад 2 км виявили на кордоні з Молдовою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Труба пролягала по дну водосховища і вела до приватного будинку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Трубопровід пролягав від державного кордону під водою і під землею і виходив до приватного домоволодіння в с. Павлівка Роздільнянського району", - сказано в повідомленні.

У самому будинку знайшли дві порожні ємності по 2000 літрів кожна для зберігання незаконно переправленого спирту.

Трубопровід демонтували за допомогою водолазів. Трубу передали на зберігання до відділу прикордонної служби.

Раніше цього року водолази вже обстежили дно Кучурганського водосховища, але тоді жодних трубопроводів не знайшли.









