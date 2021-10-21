"Давайте поцілуємо Путіна в усі місця": Арахамія і Рабінович влаштували перепалку в прямому ефірі. ВIДЕО
Народний депутат ОПЗЖ Вадим Рабінович і глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія влаштували перепалку в прямому ефірі на одному з українських телеканалів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Україна 24".
Арахамія нагадав опонентові, що лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук є кумом президента Росії Володимира Путіна і зараз сидить під домашнім арештом. Рабінович заперечив, що Медведчук готовий домовитися з Путіним про прямі поставки російського газу по 175 доларів за тисячу кубометрів.
Арахамія: У вашому крилі партії кум Путіна лідер, який сидить у в'язниці...
Рабінович: Так він 175 доларів привіз... Якби у вас совість була, ви б поцілували його в одне місце. І зараз би всі отримували по 2 гривні (газ для населення - ред.). А вам треба просто упакувати людину...
Арахамія: Що говорить цей політичний союз? Давайте підемо до Путіна, поцілуємо його в усі місця, візьмемо газ по 100 доларів, і всі заживемо добре.
Рабінович: Вам сказали - візьміть газ, нічого продавати не треба. А ви ж не стані цього зробити...
Арахамія: Вадиме Зіновійовичу, ви відстали на 7 років. 12 тисяч людей поклали свої життя на кордоні за те, щоб так не було.
Рабінович: Ви провокуєте це все, прикриваючись війною. Воюєте і провокуєте все. І розповідаєте, що люди живуть погано, тому що ви крадете!
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу в 1 млрд грн.
12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
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- І шо ж ви таке з'їли, шо навіть глисти захворіли ?!
мертведчук держит осла оманського крепко на привязи, потому что владеет долей в г+г...
а за деньги - бесноваты квартальный торчок готов на всё)
Започаткована Кучмою, укріплювана Ющенком, Януковичем, Порошенком і Зеленським олігархічна система влади тримається на вічно успішній стратегії «розділяй і властвуй та грабуй» та результативній тактиці «держи злодія».
Режим післямайданної «команди» Порошенка та режим пісяпорошенкової «команди» Зеленського ментально є братами-близнюками; у них одна мета - служити олігархам та кріпити олігархократію, не забуваючи при цьому про власне збагачення.
https://volynua.com/posts/borotba-nanayskih-hlopchikiv?fbclid=IwAR0F54aeQmj22LsB2m3kJ0XQrIrx3bVDWTdyUsguOymaFjaYDdJu2F-QX8o
У 2019-му цей «коронний» номер просто зіграли ще раз. Під гаслом «Зробимо їх разом» партнера олігархів Петра Порошенка змінив партнер олігархів Володимир Зеленський. А «нові обличчя» у владі Порошенка - оновлені Зеленським «старі обличчя» із влади Порошенка…
Так, головою парламентської фракції Зеленського став топ-посадовець Міноборони часів Порошенка, нагороджений тим же Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, - Давид Арахамія.
У березні 2019-го він агітував за Порошенка на президентських виборах, а ще у квітні 2019-го - дякував Порошенку за «колосальні досягнення»…
Першим прем'єром в Уряді Зеленського став Олексій Гончарук - радник першого віце-прем'єра - Міністра розвитку економіки при владі Порошенка Степана Кубіва.
Зрадники відверто сидять у ВР і тепер уже відкрито про це кажуть, ведуть телеефіри із лаптестану... нестор, рабінович і інша *******. ...Вже ніхто не ховається, бо знають що є підтримка презіка і відсутність чіткої роботи СБУ. По ходу все схвачено. Всьо усраліся.....