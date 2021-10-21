Шабунін про конкурс на суддів КС: Від вчорашнього цирку щелепи відпали навіть у досвідчених послів - кандидати або КДБшники, або не знають елементарних речей. ВIДЕО

В мережі оприлюднили кадри співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду. На записах співбесід члени комісій підказують одному з кандидатів Погорецькому, інша кандидатка Євграфова не пояснює походження своїх статків і не знає відповіді на елементарні питання.

Про це розповів голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви це просто мусите побачити! Господи, як же соромно. Суддя Конституційного Суду - це вершина юридичної кар’єри. Немає нічого вище. Для юриста - КСУ це кар’єрний Олімп. В усьому світі в КСУ потрапляють найкращі юристи нації, а після закінчення терміну - стають старійшинами народу, пишуть книги і виступають в найкращих університетах. А в нас Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів (які, здавалося б, всякого бачили). На відео КГБшник Погорецький (якого в КСУ тягне Татаров) не може відповісти на елементарне питання! І при цьому "конкурсна" комісія пафосно називає його "одним з найвідоміших фахівців", - розповів Шабунін.

"Наступна претендентка на суддю КСУ не знає значення латинського виразу ... "Dura lex sed lex" (Закон суворий, але він закон). Та цьому на першому курсі в університеті вчать ! До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова (Євграфовій) жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму. Клоуни в комісії навіть не запитали про це!", - додав він.

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"А що такого дивного, що кандидати в судді КСУ - або КГБешники, або мають захмарні статки, або не знають елементарних речей фейспалм? Головне, що вони від Татарова/Єрмака. Яка ж ганьба… Безперечно сьогоднішній голова КСУ Тупицький - зашкварена, продажна потвора. Але люди, яких Офіс Зеленського пхає на його місце, нічим не кращі. Більше того, Тупицькому залишилося менше року, а людей Татаров запхають в КСУ на ДЕВ’ЯТЬ РОКІВ. Тобто замість вирішити проблему з Конституційним Судом - команда президента робить її значно-значно гіршою. Зеленський вже й президентом не буде, а заведені ним в КСУ потвори будуть загрожувати національній безпеці. Мені важко уявити, що Зеленський не вкурсі цього трешу", - резюмував Шабунін.