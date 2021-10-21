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Шабунін про конкурс на суддів КС: Від вчорашнього цирку щелепи відпали навіть у досвідчених послів - кандидати або КДБшники, або не знають елементарних речей. ВIДЕО

В мережі оприлюднили кадри співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду. На записах співбесід члени комісій підказують одному з кандидатів Погорецькому, інша кандидатка Євграфова не пояснює походження своїх статків і не знає відповіді на елементарні питання.

Про це розповів голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви це просто мусите побачити! Господи, як же соромно. Суддя Конституційного Суду - це вершина юридичної кар’єри. Немає нічого вище. Для юриста - КСУ це кар’єрний Олімп. В усьому світі в КСУ потрапляють найкращі юристи нації, а після закінчення терміну - стають старійшинами народу, пишуть книги і виступають в найкращих університетах. А в нас Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів (які, здавалося б, всякого бачили). На відео КГБшник  Погорецький (якого в КСУ тягне Татаров) не може відповісти на елементарне питання! І при цьому "конкурсна" комісія пафосно називає його "одним з найвідоміших фахівців", - розповів Шабунін.

"Наступна претендентка на суддю КСУ не знає значення латинського виразу ... "Dura lex sed lex" (Закон суворий, але він закон). Та цьому на першому курсі в університеті вчать ! До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова (Євграфовій) жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму. Клоуни в комісії навіть не запитали про це!", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени конкурсної комісії в КСУ підказували кандидату ОП, людині Татарова Погорецькому, - Жернаков

"А що такого дивного, що кандидати в судді КСУ - або КГБешники, або мають захмарні статки, або не знають елементарних речей фейспалм? Головне, що вони від Татарова/Єрмака. Яка ж ганьба… Безперечно сьогоднішній голова КСУ Тупицький - зашкварена, продажна потвора. Але люди, яких Офіс Зеленського пхає на його місце, нічим не кращі. Більше того, Тупицькому залишилося менше року, а людей Татаров запхають в КСУ на ДЕВ’ЯТЬ РОКІВ. Тобто замість вирішити проблему з Конституційним Судом - команда президента робить її значно-значно гіршою. Зеленський вже й президентом не буде, а заведені ним в КСУ потвори будуть загрожувати національній безпеці. Мені важко уявити, що Зеленський не вкурсі цього трешу", - резюмував Шабунін.

Автор: 

конкурс (1292) КС (1427) суддя (1586) Шабунін Віталій (535) Погорецький (1) Євграфова (1)


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Топ коментарі
+51
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21.10.2021 12:40
+41
Абы не порошенко.
Почему лох шабуня не радуется своему выбору 2.5 года назад?
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21.10.2021 12:35
+34
Зебіли, навіщо ви привели до влади цю шпану?
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21.10.2021 12:37
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ты же на днях сменил обувку. А уже назад, старую натянуть желаешь. Новая обувка жмет? Погоди, авось привыкнешь.
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21.10.2021 14:25 Відповісти
Перша думка у жіночки, бо вона точно не правник, яку спитали про "дура лекс", була, мабуть, така: " Ну, то й що з того, що я приїхала на лексусі?"
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21.10.2021 14:47 Відповісти
Інший варіант: "Ну і шо з того, шо я дура на Лексусі?"
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21.10.2021 15:16 Відповісти
"Вы это просто должны увидеть! Господи, как же стыдно." Источник: Шабунін, глянься у дзеркало, ти зробив це разом!
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21.10.2021 15:02 Відповісти
Що саме? Чим Порошенко був кращим? Якби справді був, не програв би цьому Зє!говну
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21.10.2021 18:04 Відповісти
якщо ви досі не зрозуміли чим п"ятий був краще за "полшєстова", то напевно вже марно пояснювати, проте лише декілька прикладів: при "папєрєдніках" вищі посадові особи не зливали операції нашої розвідки, оборонка працювала, не зривалося річне держ-оборонзамовлення, оборонні підприємства стабільно працювали, розроблялися та впроваджувалися нові зразки зброї, економіка з кінця 2015 р. зростала щороку, аж до першого півріччя 2019 р., росли іноземні інвестиції, на зовнішньополітичному фронті Україна була активним гравцем і впливала на рішення міжнародних організацій щодо нашої держави, держава починаючи з 2015 р. стабільно була забезпечена газом взимку, при тому, що саме з 2014 р. відмовились від поставок газу з Московії, купляли газ у європейських компаній, ба навіть відсудили у кацапського газпрому декілька мільярдів доларів у міжнародному суді, українці отримали безвіз, асоціацію з ЄС та повернули собі історичну справедливість отримавши Томос, доречі котрого Московія не має й досі, була розпочата реформа децентралізації, завдяки якої територіальні громади на місцях, нарешті почали розпоряжатися тими коштами, котрі залишалися після виплати місцевих податків, розпочалося інтенсивне будівництво нових та ремонт старих доріг, доречі, теперішнє "велике будівництво", це всього-лише продовження програми реконструкції та побудови доріг, котра була прийнята при Порошенко та була розпланована на термін 2017-2022 роки. А що зробив на цьому фоні ЗЕлений укурок за 2.5 роки? Га???
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21.10.2021 18:58 Відповісти
Який жах!!!
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21.10.2021 15:04 Відповісти
Ганьбище. ЗЕлене дно.
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21.10.2021 15:15 Відповісти
Зе Йоріки воскресли
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21.10.2021 15:30 Відповісти
Чим більше дивлюсь на весь цей цирк тим більше за людей болісно діла не буде смертна кара за корупцію врятує державу
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21.10.2021 16:13 Відповісти
Все правильно Шабунін каже. Молодець!
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21.10.2021 16:39 Відповісти
Це не співбесіда, а шури-мури
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21.10.2021 16:41 Відповісти
Віталька, та не засмучуйся так. Подай чергову апіляцію по справі "ротердам+"!
Може пощастить
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21.10.2021 17:10 Відповісти
З такими суддями і пощастить? Ви хочете бути смішнішим, ніж найвеличніший клоун нашої епохи?
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21.10.2021 18:06 Відповісти
Это граждане ****** какой то 😟
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21.10.2021 20:53 Відповісти
Мда приехали
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22.10.2021 08:35 Відповісти
Боже !!!! Які вони всі тупорилі, це нормальні студенти юрфаку в 100 разів краще відповіли. А комісія ? Гандони штопані, підказують, як дівчинці в садочку що слова пісеньки на утрєнніку забула. Одним словом "Всьо будет квартал", от тому так всі ненавидять цю ЗЕблювотину
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22.10.2021 20:20 Відповісти
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