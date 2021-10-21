Кива заявив, що його збираються виключити з партії ОПЗЖ: "Чекатиму рішення Медведя, Рабіновича, Бойка". ВIДЕО
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив про те, що його збираються виключити з партії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кива повідомив журналістам у кулуарах парламенту.
За словами нардепа, в цьому замішані "представники крила Бойка і Льовочкіна".
"Яких викрили у продажу партійних інтересів. Яких я викрив у підробці документів, щодо яких зараз проходять кримінальні розслідування. Це їхня така позиція", - сказав нардеп.
Кива заявив, що його не лякає виключення з партії і фракції ОПЗЖ.
"Я не знаю про наміри виключити з фракції. Знаю про те, що відбувся шабаш окремих людей, які заявили про те, щоб мене виключили з партії. Я чекаю як народний депутат рішення. ... Чекатиму рішення Медведя (Віктора Медведчука. - ред.), Рабиіновича, Льовочкіна, Бойка", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, раніше нардеп ОПЗЖ Кива звинуватив керівництво партії в продажу місць на виборах у Полтавській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А студенты то таке...
Все может быть. Я помню статистику по людям с высшим си со студентами - тоже ведь будущая элита. А среди людей с оконченным высшим можно вспомнить Януковича (даже "проффессор") и Киву (кандидатская проходит проверку).
И куда ты теперь, болезный... кому ж ты порченный такой нужен?
ой шо деется? шо деется? и кудой оно ж теперя подасца?? )))))
остались токмо поредевшие зеленые ряды слуг ))) там таких полно )))
Киви придется опять начинать сначала.Создать партию социалистов Украины (возроженную)"За доброчесність" сокращенно - ПСУ(в)Зад и с триумфом возглавить её.
- Аби Ківа прийняв участь у змаганні дурнів, то обов'язково посів би друге місце.
- А чому ж не перше?
- Розуму б не вистачило.
"Ну что, бредоносные, кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого! Понятно?", - сказал Рабинович. При этом непонятно назвал ли Рабинович "лысым Хреном" Киву или же таким образом высказал пожелание своим однопартийцам.