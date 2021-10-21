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Кива заявив, що його збираються виключити з партії ОПЗЖ: "Чекатиму рішення Медведя, Рабіновича, Бойка". ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив про те, що його збираються виключити з партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кива повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

За словами нардепа, в цьому замішані "представники крила Бойка і Льовочкіна".

"Яких викрили у продажу партійних інтересів. Яких я викрив у підробці документів, щодо яких зараз проходять кримінальні розслідування. Це їхня така позиція", - сказав нардеп.

Кива заявив, що його не лякає виключення з партії і фракції ОПЗЖ.

"Я не знаю про наміри виключити з фракції. Знаю про те, що відбувся шабаш окремих людей, які заявили про те, щоб мене виключили з партії. Я чекаю як народний депутат рішення. ... Чекатиму рішення Медведя (Віктора Медведчука. - ред.), Рабиіновича, Льовочкіна, Бойка", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше нардеп ОПЗЖ Кива звинуватив керівництво партії в продажу місць на виборах у Полтавській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киву хвилює, коли з'являться платні камери в слідчому ізоляторі СБУ, бо "якщо він до нас потрапить, він спокійний, а туди - ні", - Малюська

Автор: 

Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+25
Где ж он харчеваться будет теперь?)
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21.10.2021 13:03
+24
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21.10.2021 13:06
+16
Ти став токсичним навіть для ЗАЖОПИ.
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21.10.2021 13:04
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Уже исключили
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21.10.2021 13:01 Відповісти
интересно кому он продаст свою ж@пу теперь
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21.10.2021 13:21 Відповісти
Ну наконец-то...
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21.10.2021 13:02 Відповісти
Ну да, а то "портил" такую "замечательную" партию
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21.10.2021 13:55 Відповісти
Может имелось ввиду из зюгановской партии.
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21.10.2021 14:11 Відповісти
Айда в свою кохану росію
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21.10.2021 13:03 Відповісти
Где ж он харчеваться будет теперь?)
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21.10.2021 13:03 Відповісти
В жомовой яме,где ему и место.
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21.10.2021 13:22 Відповісти
ах да, таки действительно)
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21.10.2021 13:25 Відповісти
Ти став токсичним навіть для ЗАЖОПИ.
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21.10.2021 13:04 Відповісти
Даааа...он д@бил, даже для жоповских д@билов.
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21.10.2021 13:28 Відповісти
Дело не в токсичности. Медведчук и так в 2х шагах, от срока "за госизмену", а он как бэ глава ОПЗЖ.... а подобные высказывания членов его партии, лучше ему совершенно не делают! Мало того, что Кива забивает гвозди в гроб Медведчуку, так он похоже одновременно лижет Кремлю зад пытаясь показать, что Кремлю теперь, ставки нужно делать на него, а не на Медведчука (которого посадят)!
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21.10.2021 14:01 Відповісти
Вава серло і кума ***** не посадить. Він його шантажує.
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21.10.2021 14:03 Відповісти
Не без этого. Но Кива, своими спектаклями, портит сценарий спектакля Клоуну, по которой он хотел выкрутиться от посадки Медведчука. С каждым высером, любого ОПЗЖопника, таких возможностей все меньше, вплоть до того, что садить придется всех ОПЗЖопников
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21.10.2021 14:11 Відповісти
а если вздрочнуть ?
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21.10.2021 13:04 Відповісти
Медведю . Рабиновичу и Бойко ?
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21.10.2021 13:06 Відповісти
и куда же ему теперь ? к Шарию что ли ?
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21.10.2021 13:05 Відповісти
У Шария все-таки интеллектуалы (хоть он и сволочь). Он среди студентов популярен. Кива там разве что для контраста.
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21.10.2021 13:29 Відповісти
Хорошая шутка ,,интелехтуалы..,, оказывается среди сортов ватного говна есть свои касты
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21.10.2021 14:58 Відповісти
Официальная статистика: людей с высшим образованием и студенческой молодежи было больше всего в партии шарика.
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21.10.2021 16:27 Відповісти
Людей с высшим образованием больше всего было за ЕС.
А студенты то таке...
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21.10.2021 23:17 Відповісти
Не по количеству, а в % ?
Все может быть. Я помню статистику по людям с высшим си со студентами - тоже ведь будущая элита. А среди людей с оконченным высшим можно вспомнить Януковича (даже "проффессор") и Киву (кандидатская проходит проверку).
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22.10.2021 08:25 Відповісти
На панель
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21.10.2021 16:30 Відповісти
Недоумок Кива настолько глуп, что в его "высокообразованное" IQ перестали верить не только его избиратели и учёные головы разбирающие кипу откровенно липовых диссертаций, но и товарищи по партии, для которых этот идиот стал абсолютно ТОКСИЧЕН.😜
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21.10.2021 13:05 Відповісти
и куда теперь подастся незаконнорожденный сын лейтенанта Шмидта?))
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21.10.2021 13:06 Відповісти
В академию наук, он великий науківець
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21.10.2021 13:10 Відповісти
Шо, Илюша, даже в этом лепрозории твои "таланты" не пригодились? Перестарался, ага. Перелюбил *****.
И куда ты теперь, болезный... кому ж ты порченный такой нужен?
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21.10.2021 13:06 Відповісти
Поедет на заработки в роисю к пуйлу... Если здесь не посадят до того времени)
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21.10.2021 13:08 Відповісти
Да кто ж его посадит? Он же аблакат, да еще и со справкой из психушки.
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21.10.2021 13:32 Відповісти
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21.10.2021 13:06 Відповісти
не любят зажопинцы дипломированных рукоблудов че ли??? ))
ой шо деется? шо деется? и кудой оно ж теперя подасца?? )))))
остались токмо поредевшие зеленые ряды слуг ))) там таких полно )))
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21.10.2021 13:06 Відповісти
Не,туда не возьмут.Он найвеличнішому угрожал протестами в сентябре и его последующей отставкой.Правда Киви не предугадал что его самого еще раньше "отставаят".
Киви придется опять начинать сначала.Создать партию социалистов Украины (возроженную)"За доброчесність" сокращенно - ПСУ(в)Зад и с триумфом возглавить её.
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21.10.2021 14:03 Відповісти
ну или КПУ (Кивы Партия ушлепков)
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21.10.2021 14:07 Відповісти
Може путлер прийме, так знатно вітав.
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21.10.2021 13:07 Відповісти
Цікаво - а в якій партії Кива ще не напаскудив? Куди не влізе - звідти й женуть!
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21.10.2021 13:07 Відповісти
непгавильно дгочит, потому и исключили.
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21.10.2021 13:10 Відповісти
"Завидують " молодому "науковцю" старі марксисти.
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21.10.2021 13:11 Відповісти
Мне нравится сумятица в рядах врага.
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21.10.2021 13:11 Відповісти
Медведь... пусть киви огласит весь список клику - очень любопытно))
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21.10.2021 13:12 Відповісти
Цього дебіла навіть риги цураються.
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21.10.2021 13:12 Відповісти
Ківа - бандерівець -агент ,його мета -знищення ОПЗЖ зсередини)))))
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21.10.2021 13:16 Відповісти
До цього він іще соц. партію "нищив"
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21.10.2021 13:21 Відповісти
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21.10.2021 13:45 Відповісти
Не кисло он в амплуа идиота вжился в таком случае) Прям нельзя не поверить
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21.10.2021 13:26 Відповісти
Кому такой дурень надо?
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21.10.2021 13:18 Відповісти
А де ж він харчуватись буде? З жомової ями чи що?
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21.10.2021 13:18 Відповісти
Ой, він іще пристосуванець той ...
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21.10.2021 13:23 Відповісти
дайте абизяне автомат он устроит салют в честь ДР *****
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21.10.2021 13:21 Відповісти
чем же таким надо запомоится, чтобы исключили из опзж?! все равно что выгнали из гестапо за жестокость.
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21.10.2021 13:22 Відповісти
В своей жизни видел советский цирк, цирк дюсселей( если я правильно написал), но еврейский цирк вижу впервые!!!!!
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21.10.2021 13:24 Відповісти
Кива не еврей. Я надеюсь.
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21.10.2021 13:27 Відповісти
Даже эти расейские проститутки не выдержали этого дебила отбитого на всю голову
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21.10.2021 13:24 Відповісти
Выгнали из ОПЗЖ за тупость - это как из гестапо за жестокость.
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21.10.2021 13:26 Відповісти
- Вот отсижу - пойду работать. - А кем? - Хотя бы переводчиком, английский я знаю
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21.10.2021 13:28 Відповісти
пускай свой проект анонсирует . слуги народа уже есть а это будут отморозки народа . к нему сразу некоторые из СН перебегут как классово близкие
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21.10.2021 13:28 Відповісти
Не пісяйся Ківун, у тебе є прибуткова жом ова яма і і ксіва науковця. Можеш себе попробувати ще в "молодих" "республіках, а краще в партію "слуг", такі у них в шані.
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21.10.2021 13:34 Відповісти
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21.10.2021 13:35 Відповісти
Дык , уже назвал.
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21.10.2021 13:46 Відповісти
Буде тепер в Раді вільним,дадуть йому кабінку ,і буде він пісюна мочалити без озирання на Рабіновича.
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21.10.2021 13:35 Відповісти
"Газовикам" от ОПЗЖ ( Бойко - Левочкину) клоун дуралом точно не нужен, Рабинович ( клоун №2) но все же другого жанра, Медведчук ( будет ждать согласования с командой кураторов от плешивого кума).. А вообще то оно в принципе ни кому не нужно.., но иногда вот такой дурко играет определенную роль, а какую его спонсорам виднее. Так что поживем увидим. ( он был великим "патриЕтом" при Авакове и призывал расстреливать ватников Мариуполя, а потом стал вдруг крайним адептом Ху-ла и "борцом с Хфасшизмом"
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21.10.2021 13:43 Відповісти
Ніхто кИндидИта усіх наВук не шкодує. Але він не сумує. Піде "підхарчовуватись" до "Українського інституту майбутнього", туди радо приймають таких киндидитів у яких мозоку катма. А із" його "талантами"... скоро прахвесссором стане захистивши дохтурску дисиртицію на тему: "Жомова яма майбутнього"
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21.10.2021 13:45 Відповісти
Не , все намного проще, оболдуину везде скажут, мол, иди , на.уй, гавкай на луну.
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21.10.2021 13:50 Відповісти
Може й так,але на ..уй не піде, бо ***** його не прийме,погидує. Ну,хіба що на луну гавкать, але ото уночі. а у день обов"язково потрібно заняться дохтурською дисиртициєю, мо на старість икидимікои стане.
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21.10.2021 15:08 Відповісти
Як у анекдоті.
- Аби Ківа прийняв участь у змаганні дурнів, то обов'язково посів би друге місце.
- А чому ж не перше?
- Розуму б не вистачило.
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21.10.2021 13:49 Відповісти
Типо, дурачек с рождения - вечно на второстепенных ролях?
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21.10.2021 13:52 Відповісти
Зовсім зажралися . Прохффессорами розкидаються .
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21.10.2021 13:50 Відповісти
бедный, киви. в сациалистах был. в зажопниках (ОПЗЖ) был... куда типерь падацца бедному неадеквату с фруктовой фамилией? в каммунисты? в пацифисты? в гомосексуалисты?...
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21.10.2021 13:50 Відповісти
Ща олигархи, перед выборами, избавляются от тупых бубочки с кивой.
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21.10.2021 13:58 Відповісти
в палате номер шесть прибудет
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21.10.2021 13:59 Відповісти
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21.10.2021 13:58 Відповісти
Лучше бы всю партию исключить на самом деле....
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21.10.2021 14:05 Відповісти
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21.10.2021 14:10 Відповісти
ЗЫ... ранее нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что его .
"Ну что, бредоносные, кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого! Понятно?", - сказал Рабинович. При этом непонятно назвал ли Рабинович "лысым Хреном" Киву или же таким образом высказал пожелание своим однопартийцам.
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21.10.2021 14:14 Відповісти
только в патриёты...тока туда..
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21.10.2021 14:18 Відповісти
шкуру медведя пожалуйста в студию))))
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21.10.2021 15:35 Відповісти
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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21.10.2021 15:51 Відповісти
Цій партії ще потрібні корисні ідіоти.
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21.10.2021 16:24 Відповісти
Продолжай массировать фаллос дальше.
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21.10.2021 16:35 Відповісти
Ну теперь ему одна дорога---в зебилы---там за своего сойдет 100%!
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21.10.2021 23:18 Відповісти
Очманіти можна ,такий цінний продукт і в жомову яму , на чому ж рейтинг ОПЗЖ триматися буде ?
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21.10.2021 23:57 Відповісти
 
 