Кива заявив, що його збираються виключити з партії ОПЗЖ: "Чекатиму рішення Медведя, Рабіновича, Бойка". ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив про те, що його збираються виключити з партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кива повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

За словами нардепа, в цьому замішані "представники крила Бойка і Льовочкіна".

"Яких викрили у продажу партійних інтересів. Яких я викрив у підробці документів, щодо яких зараз проходять кримінальні розслідування. Це їхня така позиція", - сказав нардеп.

Кива заявив, що його не лякає виключення з партії і фракції ОПЗЖ.

"Я не знаю про наміри виключити з фракції. Знаю про те, що відбувся шабаш окремих людей, які заявили про те, щоб мене виключили з партії. Я чекаю як народний депутат рішення. ... Чекатиму рішення Медведя (Віктора Медведчука. - ред.), Рабиіновича, Льовочкіна, Бойка", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше нардеп ОПЗЖ Кива звинуватив керівництво партії в продажу місць на виборах у Полтавській області.

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