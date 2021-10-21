Оновлення парку вантажних вагонів стартує в 2022 році: Замість 55 тис. непридатних закуплять 45 тис. нових. ВIДЕО

На таку ініціативу планують залучити близько 100 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Факти" на ICTV.

На ці кошти будуть закуплені 45 тисяч нових вагонів, вироблених українськими підприємствами, замість 55 тисяч непридатних, які планують списати.

"Це будуть в рівних частках "Укрзалізниця" і приватні власники. Оновлення рухомого складу на суму близько 100 мільярдів гривень. Вперше за 30 років Незалежності вищі керівники нашої держави звернули увагу на залізницю", - зазначив радник міністра інфраструктури Іван Федорко.

В "Укрзалізниці" розповіли, що в Україні в цей момент курсують 174 тисяч вантажних вагонів. 95 тисяч з них вже давно вичерпали нормативний термін служби: в середньому українським вагонам - до 40 років, хоча максимальний термін експлуатації становить 30 років.

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Утримувати зношені вагони залізниці в рази дорожче через необхідність періодично проводити позапланові ремонти, які зараз становлять вже 84% від загальної кількості ремонтів. Такий стан залізничного парку завдає додаткових збитків як залізниці, так і бізнесу.

У Мінінфраструктури вже є наказ про списання вагонів з вичерпаним терміном експлуатації, який буде незабаром підписано. Планується встановити для вагонів граничний термін експлуатації, а з наступного року почати списання непридатних вагонів.

Ініціатива буде реалізована в рамках президентської програми "Велике будівництво", що дасть поштовх вагонобудівній і суміжним галузям.

"Як тільки держава купує хоча б один вагон - запускається цілий ланцюг промислових підприємств. Якщо ми чуємо, що Укрзалізниця та Міністерство інфраструктури мають плани будувати більше 40 тисяч вантажних вагонів в Україні - це дуже хороші плани, які варто підтримати, тому що це запустить виробництво в Україні транспортного машинобудування і це дасть роботу українським громадянам", - зазначив заступник голови комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що програма "Велике будівництво" буде розвивати також пасажирські залізничні перевезення. Зокрема, буде реалізований проєкт City Express, який поліпшить приміське сполучення в великих містах.