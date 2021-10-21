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Оновлення парку вантажних вагонів стартує в 2022 році: Замість 55 тис. непридатних закуплять 45 тис. нових. ВIДЕО

На таку ініціативу планують залучити близько 100 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Факти" на ICTV.

На ці кошти будуть закуплені 45 тисяч нових вагонів, вироблених українськими підприємствами, замість 55 тисяч непридатних, які планують списати.

"Це будуть в рівних частках "Укрзалізниця" і приватні власники. Оновлення рухомого складу на суму близько 100 мільярдів гривень. Вперше за 30 років Незалежності вищі керівники нашої держави звернули увагу на залізницю", - зазначив радник міністра інфраструктури Іван Федорко.

В "Укрзалізниці" розповіли, що в Україні в цей момент курсують 174 тисяч вантажних вагонів. 95 тисяч з них вже давно вичерпали нормативний термін служби: в середньому українським вагонам - до 40 років, хоча максимальний термін експлуатації становить 30 років.

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Утримувати зношені вагони залізниці в рази дорожче через необхідність періодично проводити позапланові ремонти, які зараз становлять вже 84% від загальної кількості ремонтів. Такий стан залізничного парку завдає додаткових збитків як залізниці, так і бізнесу.

У Мінінфраструктури вже є наказ про списання вагонів з вичерпаним терміном експлуатації, який буде незабаром підписано. Планується встановити для вагонів граничний термін експлуатації, а з наступного року почати списання непридатних вагонів.

Ініціатива буде реалізована в рамках президентської програми "Велике будівництво", що дасть поштовх вагонобудівній і суміжним галузям.

"Як тільки держава купує хоча б один вагон - запускається цілий ланцюг промислових підприємств. Якщо ми чуємо, що Укрзалізниця та Міністерство інфраструктури мають плани будувати більше 40 тисяч вантажних вагонів в Україні - це дуже хороші плани, які варто підтримати, тому що це запустить виробництво в Україні транспортного машинобудування і це дасть роботу українським громадянам", - зазначив заступник голови комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що програма "Велике будівництво" буде розвивати також пасажирські залізничні перевезення. Зокрема, буде реалізований проєкт City Express, який поліпшить приміське сполучення в великих містах.

Автор: 

залізниця (1516) потяг (1978) Укрзалізниця (6893) Мінінфраструктури (2060) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+6
РЕЗЮМИРУЯ можно сказать - не будет ни вагонов ни денег.
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21.10.2021 16:34
+5
4000$ зарплата учителям, миллиард посаженных деревьев, 45000 новых вагонов. Что дальше...
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21.10.2021 16:45
+4
Одне маленьке запитання, 100млрд на наступний рік а який завод за рік може зробити хоча би 45 тис. вагонів за рік?????? знову велике крадівництво??????????????
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21.10.2021 16:35
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О, **** зеленые ублюдки во главе с ихним говно-бубочкой откатов сделают. Янык отдыхает 😀
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21.10.2021 16:34 Відповісти
РЕЗЮМИРУЯ можно сказать - не будет ни вагонов ни денег.
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21.10.2021 16:34 Відповісти
Точно. Историю с вагонами бубочки помните? Под контроль брал.

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21.10.2021 16:41 Відповісти
Я знаю - вагоньі будут,
я знаю - саду в млрд. деревьев цвесть,
когда такие Буби
среди евреев есть!
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22.10.2021 09:06 Відповісти
Одне маленьке запитання, 100млрд на наступний рік а який завод за рік може зробити хоча би 45 тис. вагонів за рік?????? знову велике крадівництво??????????????
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21.10.2021 16:35 Відповісти
У *****-путена купят или отсосут. Одно из двух😀
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21.10.2021 16:37 Відповісти
І будуть ці вагони курсувати поміж міл'ярда дерев Зелі
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21.10.2021 17:18 Відповісти
У нас, кажется 6 или 7 вагоностроительных вагонов в стране. Просто ж у них нифига не заказывали все эти годы.
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22.10.2021 01:04 Відповісти
старые покрасят и примарафетят под новые, но не все... пропадет 10 тыс вагонов)
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21.10.2021 16:40 Відповісти
не удивлюсь, это в стиле УЗ, там деньги могут пропадать не маскируя схемы, и никто за это не ответит
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21.10.2021 21:41 Відповісти
Чергова стаття для розкрадання грошей...
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21.10.2021 16:40 Відповісти
На самом деле на УЗ жизненно важная необходимость - покупка и ремонт вагонов. Там больше 90% вагонов нуждаются в замене. То, что деньги будут пилить, это вне всякого сомнения.
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22.10.2021 01:10 Відповісти
190%, бреши як твій зе!лений дебіл.
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22.10.2021 09:08 Відповісти
4000$ зарплата учителям, миллиард посаженных деревьев, 45000 новых вагонов. Что дальше...
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21.10.2021 16:45 Відповісти
Неправильно, вы 100 млн поделили, а надо 100 млрд. Тогда цена одного вагона выходит 2222222 грн.
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21.10.2021 16:57 Відповісти
Да, верно. Только не 100млн, а миллиард Но все-равно спасибо.
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21.10.2021 17:00 Відповісти
все 55тыс вагонов херовые?

где еще 10тыс на откат ушло?
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21.10.2021 16:58 Відповісти
Половина из них давно стоят на пунктах отстоя, и уже приржавели к рельсам. Остальные, хоть и вполне себе вроде как живые, ездят, требуют так называемого восстановительного ремонта, иначе эксплуатация их на ж.д. запрещена. Те, которые стоят на пунктах отстоя, и, пока они там стояли, никому не потребовались, особо значит и не нужны, зачем вместо них покупать новые. Там наоборот ситуация, вполне возможно, что 45 тыс. новых вагонов никому и не нужны, и это всё тот же миллиард деревьев.
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21.10.2021 19:05 Відповісти
Нужны. Вагонов постоянно не хватает, плюс дебильная система распределения, владельцы грузов неделями ждут отправки
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22.10.2021 01:11 Відповісти
Вагонов в первую очередь не хватает потому, что не хватает локомотивов, чтобы их возить. В результате составы дожидаются этими самыми неделями отправки в сортировочных депо. Если бы оборот вагонов был чуть выше, и нынешних хватило бы за глаза. Это первое. А второе- потребность в разных типах вагонов разная. Рефрижераторы, к примеру, и так уже почти все давно порезали, что у нас, что в Молдове. Отпала потребность в таком количестве. И наоборот, полувагоны и контейнеровозы нужны в громадных размерах. А хопперы для зерна, к примеру, для себя давно купили сами зернотрейдеры.
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22.10.2021 07:02 Відповісти
Велике обновлення.
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21.10.2021 19:48 Відповісти
А "НЕПРИГОДНЫЕ" ВАГОНЫ БЕСПЛАТНО ПЕРЕДАДИМ ЧАСТНЫМ ФИРМАМ И ЕЩ ЗАПЛАТИМ ИМ ЗА "УТИЛИЗАЦИЮ" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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21.10.2021 20:14 Відповісти
Мабудь тема з розпилом бюджету на ремонт доріг потроху вичерпується, а на заміну приходить УЗЖД, яке негайно потребує сотні локомотивів та тисячи вагонів. І весь банкет, безумовно, за кошт платників податків.
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21.10.2021 20:30 Відповісти
Локомотивов таки требуется. Под тысячу. Но с ними тяжелее, за год не построишь.
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21.10.2021 21:00 Відповісти
Финансы "Укрзализныци" - большой "котел". Когда деньги попадают в этот "котел", за ними трудно уследить. Здесь можно спрятать потери от неэффективной работы. Например, перекрыть убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых. Здесь же можно спрятать коррупционные схемы или сверхприбыли.
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21.10.2021 21:39 Відповісти
Обновление парка грузовых вагонов стартует в 2022 году: Вместо 55 тыс. непригодных закупят 45 тыс. новых. Источник:

Ахметову обновка
Більщість вантажних вагонів належать йому)
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21.10.2021 22:19 Відповісти
Во-первых, не только ему, во-вторых, шо дальше? Вагоны обновлять не надо, пусть ездит та рухлядь, что сейчас?
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22.10.2021 01:02 Відповісти
Тобі яке діло? Чи так як бомж їздиш Україною на вантажних вагонах?
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22.10.2021 23:31 Відповісти
Т.е. уже сейчас есть дефицит вагонов, потому они спишут на 10 тысяч больше, чем закупят? У них там всё ок по части логики? Короче, ждём коллапс грузовых перевозок
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22.10.2021 01:01 Відповісти
Оце буде деребан... яник буде ридати від заздрощів
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22.10.2021 07:05 Відповісти
 
 