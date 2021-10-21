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З українців стягуватимуть податок з витрат, якщо вони не зможуть пояснити походження грошей на покупку, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

З українців стягуватимуть податки з витрат, якщо вони не зможуть пояснити, звідки у них гроші на покупку. Кабінет Міністрів вже напрацьовує законопроєкт про непрямі види оподаткування.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив голова податкового комітету Верховної Ради, "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гетманцева, держава цікавитиметься, звідки громадянин взяв гроші на дороге придбання - квартиру або автомобіль. Якщо офіційні доходи нижчі за суму покупки, то стягуватимуть податок з різниці.

Автор: 

податки (3874) Гетманцев Данило (896)


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Топ коментарі
+74
*****, я могу понять, но не когда говорит этот урод питающийся с конверта бени, по 30 штук зелени в месяц )) это пипец
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21.10.2021 23:49
+73
Идея Зелени чтобы штрафовать жителей Украины за отсутствие денег буквально носится в воздухе.
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22.10.2021 00:03
+58
Вот теперь заживем! Да зебилы, ваш выбор страна не забудет)
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22.10.2021 00:01
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В понимании этих дегенератов, чем больше налогов, тем лучше.

Но налогов не для себя, а для народа.

Гетьманцев как сидел в черном кэше, так и будет сидеть.
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22.10.2021 11:34 Відповісти
Браво! Привет Зебилам с зарплатами в конвертах.

Теперь по Вашим домам пойдут товарищи в кожанках с маузерами.

За что вы покупаете хлебушек, бурячек и туалетную бумагу?

Готовьтесь к обороне своего жилья от контролёров.
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22.10.2021 11:32 Відповісти
Пєціка і його посіпак на гиляку поряд з зЄлєнню.
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22.10.2021 11:51 Відповісти
у "Пєціка" збереження від бізнесу
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22.10.2021 12:36 Відповісти
вы думаете, что пойдут? как же они пойдут, если они же теми же зебилами и назначены? где вы видели, чтоб собаки хозяев контролировали?
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22.10.2021 12:38 Відповісти
Я требую ввести налог на воздух, нехер на халяву дышать !!!!!!
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22.10.2021 11:38 Відповісти
...і на сонце, а то розморились
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22.10.2021 11:52 Відповісти
Я не кровожерливий, але чомусь зростає бажання перестріляти цю шоблу
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22.10.2021 11:49 Відповісти
Рыгосвинарчуки впервые за 30 лет напряглись

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22.10.2021 11:58 Відповісти
Ага, особливо напружилася Безугла, яка у Києві у новобудові купила квартиру за 6 тон баксів? Гетманцев, "напряги" Безуглу по-повній!
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22.10.2021 12:31 Відповісти
о че слуги вытворяют! все, конец вам "господа"!
самое смешное, что интересоваться будут у рядовых граждан, "слуги" же останутся вне подозрений
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22.10.2021 12:33 Відповісти
********* пыль глотать.... плесень зеленая!
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22.10.2021 12:42 Відповісти
Коломойский и Ахметов уже побежали в налоговую.
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22.10.2021 12:49 Відповісти
А чого їм бігти?
- Пане Ахметов, де ви взяли гроші на віллу в Лондоні та на яхту?
- Як де? В банку, зі свого рахунку зняв.
- А-а-а. Питань більше нема...
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22.10.2021 19:45 Відповісти
Стадо,баранов,теперь те кто планировал покупку квартиры отложит это до лучших времён,скукожится рынок недвижимости,упадет спрос,посыпятся застройщики,а за ними вся строительная отрасль тянувшая жалкую экономику,теперь недострой и все связанные с этим прелести станут массовым явлением,и все потому,что болоьные твари рулят по принципу что хочу то и творю.
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22.10.2021 13:06 Відповісти
Слышь ты, гетманцев, ты сначала объясни свои расходы на квартиры, дома и машины... Потом что-то квакай про остальных
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22.10.2021 13:10 Відповісти
Он до политики бизнесом занимался. Не одновременно.
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22.10.2021 23:59 Відповісти
цей чорт мені нагадує персонажа з цієї мініатюри
https://www.youtube.com/watch?v=uluWAG0_Hy4
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22.10.2021 13:10 Відповісти
Больше покращень для зелибобиков
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22.10.2021 13:22 Відповісти
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22.10.2021 13:44 Відповісти
Главное вовремя! Украинцам сейчас только Гетманцева с его налогами на расходы не хватает!
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22.10.2021 13:52 Відповісти
А Гетманцев спросит с *********** за элитную недвижимость в Лондоне, купленую на офшорные деньги Бени? Или там все ясно и ничего "пояснювати" не надо?
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22.10.2021 14:06 Відповісти
какие офшоры? когда это по г+г рассказывали?
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22.10.2021 17:54 Відповісти
Во всем мире нормальные власти стимулируют экономику увеличением потребительских расходов,что приводит к увеличению сбора налогов и созданию рабочих мест,а наши балбесы стимулируют людей прятать капиталы под матрас,что бы взяточники на госслужбе не пришли их конфисковывать потому что потерявшие рейтинги шакалы хотят напоследок урвать себе куски пожирнее.
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22.10.2021 14:22 Відповісти
1. ... стимулируют экономику увеличением потребительских расходов - з чого Ви узяли, що це дійсно гарна метода ?
2. Мова іде про виявлення награбованого. Ви адвокат криміналу ?
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22.10.2021 17:26 Відповісти
Не награбленное а накопленное! Деби л Гетманцев иди уже сделай сосна со своей радой.
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23.10.2021 07:41 Відповісти
Ви береги поплутали - Я не Гетманцев !
Накопичене піддається підтвердженню "білими доходами". Ви не знали ? А саме, берете у бухгалтерії дані про ЗП за 10 років і рахуєте, могли Ви бугатті купити, чи ні. Те саме по даних з банків. І все ! Ніхто, нічого не придумає.
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23.10.2021 12:05 Відповісти
в развитых странах неуплата налогов считается тягчайшим преступлением против государства и общества.
там первым делом платят налоги, а потом уже за отопление
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22.10.2021 17:53 Відповісти
Ты тут сказки не рассказывай,кусок дерьма,на западе законы фанаты лукашенки не пишут и не ставят всем в пример российское законодательство,как это делал гетьманович,записавший все свое незаконно нажитое майно на мамочку
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23.10.2021 01:11 Відповісти
Причём тут налоги до поборов? Или вы петушки зеленые совсем читать и считать не умеете?
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23.10.2021 07:43 Відповісти
Переведу все у кріптовалюту та буду ***** державу зелених
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22.10.2021 14:37 Відповісти
А хліб з маслом Ашан вже продає за крипту ?
А у Вас яка крипта, якщо не секрет ??
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22.10.2021 17:29 Відповісти
У новині мова не про масло, а про великі суми.

Секрет
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22.10.2021 20:17 Відповісти
А за малі сумми масло вже не купити.
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23.10.2021 12:06 Відповісти
Хрен ему в обе руки...
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22.10.2021 16:17 Відповісти
Через два с половиной года, ты вонючка зеленая, с вероятностью 100% сбежишь за границу.
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22.10.2021 17:59 Відповісти
Нардеп Гетманцев записал на мать почти все имущество семьи

Согласно декларации нардеп владеет лишь двумя земельными участками в поселке Красиловка и поселке Козлив, Киевской области. Также ему принадлежит часть квартиры в Киеве площадью 59 кв.м.
В свою очередь его мать Алена Гетманцева задекларировала квартиру в Ирпене площадью 32,9 кв.м, две квартиры в поселке Чайки площадью 76,3 и 60 кв.м и земельный участок в поселке Тарасенки площадью 3,2 тысячи кв.м.
Также она задекларировала земельный участок в Копылове площадью 4,4 тыс. кв.м, земельный участок в Козлове площадью 2,5 тыс. кв. м, квартиру в Чайках площадью 115,7 кв.м, квартиру в Чайках площадью 50,8 кв.м, нежилое помещение площадью 31,9 кв.м в Полтаве, нежилое помещение в Чернигове площадью 50,9 кв.м, ряд нежилых помещений в Ивано-Франковске общей площадью 148 кв.м, а также земельный участок в Козлове площадью 2,5 тыс. кв.м, квартиру площадью 79,7 в Киеве и земельный участок площадью 9,2 тыс. кв.м в Большой Мотиловке.
Даниил Гетманцев пользуется автомобилем своей матери Toyota Avalon (2008). Кроме того, его мать владеет автомобилями Toyota Land Cruiser Prado (2008) и Toyota Land Cruiser (2018).
Алене Гетманцев принадлежат корпоративные права на компанию «Туристическая профессиональная группа», ООО «Нью проперти», ООО «МЖК Будсервис», ООО «Травел профешнл груп» и ООО «Травел Профессионал гроуп турке туризм».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449394-nardep_getmantsev_zapisal_na_matj_pochti_vse_imushchestvo_semji
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22.10.2021 18:25 Відповісти
Так у наших властьімущих всі батьки-пенсіонери мільйонні пенсії отримують, особливо сільські. В одного лише Андрюши Коболєва мати бідує, син змушений був підтримувати фінансово...
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22.10.2021 19:49 Відповісти
А у вітренка?
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22.10.2021 20:29 Відповісти
Скоріше за все там всі не бідні.
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22.10.2021 21:16 Відповісти
Так. Тільки з тією різницею, що за коблева "Нафтогаз" був прибутковим, а за вітренка, збитковий.
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22.10.2021 21:36 Відповісти
Ага. Вітренко краде все, навіть збитки. В кредит бере, мабуть...
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22.10.2021 22:14 Відповісти
Продать товарисчу газ по 28! Ну вот просит он прибыли для нафтогаза! Для вас таких можно отдельные тарифы делать будет скоро. Пчёлы против мёда...
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23.10.2021 07:48 Відповісти
откладывал всю жизнь по 10-50 баксов с получки, купил к старости квартиру или машину - заплати еще налог
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22.10.2021 19:27 Відповісти
- С собак будут снимать шкуру... если они не докажут, что шкура не продажная...
- С украинок будут снимать мужей...если они не вспомнят при каких обстоятельствах они познакомились...
- С домов будут снимать крыши... если это не будет крыша СБУ...
- И только продажных шкур из ОП почему-то никто не собирается снимать...
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22.10.2021 20:09 Відповісти
Герой роману...

Герой і обличчя виборця (питання є ?)
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22.10.2021 22:06 Відповісти
нехай спочатку зі свого головного обер-майстер-уклоніста податки за офшори збере, а потім вже щось там вякає...
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22.10.2021 20:20 Відповісти
А офшор - це хороше пояснення для походження грошей?
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22.10.2021 20:34 Відповісти
Дежавю́ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. déjà vu - вже бачене) - психічний стан, коли людина відчуває, що вона колись вже була в такій ситуації, проте це відчуття не зв'язується з певним моментом минулого, а належить до «минулого взагалі»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8E#cite_note-1 [1] . Дежавю зазвичай супроводжується відчуттям чудасії і нереальності того, що відбувається.
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22.10.2021 22:00 Відповісти
Древнее зло пробудилось... (с)
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23.10.2021 09:46 Відповісти
дослушал до зарплат в конвертах и выключил.
П.С.
эти гос. менеджеры - результат многолетней деградации системы образования.
тупые долбодятлы реально оторвались от земли.
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25.10.2021 22:36 Відповісти
Как при советах .когда то .
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01.12.2021 09:04 Відповісти
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