З українців стягуватимуть податок з витрат, якщо вони не зможуть пояснити походження грошей на покупку, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО
З українців стягуватимуть податки з витрат, якщо вони не зможуть пояснити, звідки у них гроші на покупку. Кабінет Міністрів вже напрацьовує законопроєкт про непрямі види оподаткування.
Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив голова податкового комітету Верховної Ради, "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Гетманцева, держава цікавитиметься, звідки громадянин взяв гроші на дороге придбання - квартиру або автомобіль. Якщо офіційні доходи нижчі за суму покупки, то стягуватимуть податок з різниці.
Топ коментарі
+74 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар21.10.2021 23:49 Посилання
+73 Игорь Монахов
показати весь коментар22.10.2021 00:03 Посилання
+58 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар22.10.2021 00:01 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но налогов не для себя, а для народа.
Гетьманцев как сидел в черном кэше, так и будет сидеть.
Теперь по Вашим домам пойдут товарищи в кожанках с маузерами.
За что вы покупаете хлебушек, бурячек и туалетную бумагу?
Готовьтесь к обороне своего жилья от контролёров.
самое смешное, что интересоваться будут у рядовых граждан, "слуги" же останутся вне подозрений
- Пане Ахметов, де ви взяли гроші на віллу в Лондоні та на яхту?
- Як де? В банку, зі свого рахунку зняв.
- А-а-а. Питань більше нема...
https://www.youtube.com/watch?v=uluWAG0_Hy4
2. Мова іде про виявлення награбованого. Ви адвокат криміналу ?
Накопичене піддається підтвердженню "білими доходами". Ви не знали ? А саме, берете у бухгалтерії дані про ЗП за 10 років і рахуєте, могли Ви бугатті купити, чи ні. Те саме по даних з банків. І все ! Ніхто, нічого не придумає.
там первым делом платят налоги, а потом уже за отопление
А у Вас яка крипта, якщо не секрет ??
Секрет
Согласно декларации нардеп владеет лишь двумя земельными участками в поселке Красиловка и поселке Козлив, Киевской области. Также ему принадлежит часть квартиры в Киеве площадью 59 кв.м.
В свою очередь его мать Алена Гетманцева задекларировала квартиру в Ирпене площадью 32,9 кв.м, две квартиры в поселке Чайки площадью 76,3 и 60 кв.м и земельный участок в поселке Тарасенки площадью 3,2 тысячи кв.м.
Также она задекларировала земельный участок в Копылове площадью 4,4 тыс. кв.м, земельный участок в Козлове площадью 2,5 тыс. кв. м, квартиру в Чайках площадью 115,7 кв.м, квартиру в Чайках площадью 50,8 кв.м, нежилое помещение площадью 31,9 кв.м в Полтаве, нежилое помещение в Чернигове площадью 50,9 кв.м, ряд нежилых помещений в Ивано-Франковске общей площадью 148 кв.м, а также земельный участок в Козлове площадью 2,5 тыс. кв.м, квартиру площадью 79,7 в Киеве и земельный участок площадью 9,2 тыс. кв.м в Большой Мотиловке.
Даниил Гетманцев пользуется автомобилем своей матери Toyota Avalon (2008). Кроме того, его мать владеет автомобилями Toyota Land Cruiser Prado (2008) и Toyota Land Cruiser (2018).
Алене Гетманцев принадлежат корпоративные права на компанию «Туристическая профессиональная группа», ООО «Нью проперти», ООО «МЖК Будсервис», ООО «Травел профешнл груп» и ООО «Травел Профессионал гроуп турке туризм».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449394-nardep_getmantsev_zapisal_na_matj_pochti_vse_imushchestvo_semji
- С украинок будут снимать мужей...если они не вспомнят при каких обстоятельствах они познакомились...
- С домов будут снимать крыши... если это не будет крыша СБУ...
- И только продажных шкур из ОП почему-то никто не собирается снимать...
Герой і обличчя виборця (питання є ?)
П.С.
эти гос. менеджеры - результат многолетней деградации системы образования.
тупые долбодятлы реально оторвались от земли.