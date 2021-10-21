З українців стягуватимуть податок з витрат, якщо вони не зможуть пояснити походження грошей на покупку, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

З українців стягуватимуть податки з витрат, якщо вони не зможуть пояснити, звідки у них гроші на покупку. Кабінет Міністрів вже напрацьовує законопроєкт про непрямі види оподаткування.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив голова податкового комітету Верховної Ради, "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гетманцева, держава цікавитиметься, звідки громадянин взяв гроші на дороге придбання - квартиру або автомобіль. Якщо офіційні доходи нижчі за суму покупки, то стягуватимуть податок з різниці.