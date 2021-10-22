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Громадяни ЄС приїжджають до Росії, щоб зробити щеплення "Спутником", а там купують довідку, що вакциновані Pfizer, - Путін. ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін заявив, що жителі європейських країн приїжджають до РФ, щоб зробити щеплення російською вакциною проти коронавірусу Sputnik V, а потім у своїх країнах купують підроблені довідки про вакцинацію.
Відео виступу Путіна опублікував у Telegram телеканал Дождь, інформує Цензор.НЕТ.
"Приїжджають громадяни європейських країн, роблять тут у нас щеплення "Спутником", а там довідку купують, що вони вакциновані Пфайзер. Ну, тому що ... Ну так. Серйозно! Це до того ж лікарі кажуть, з європейських країн. От. Ну, вважають, що все-таки "Спутник" більш надійний, більш безпечний", - розповів Путін
Топ коментарі
+93 Eight Wonder #490997
показати весь коментар22.10.2021 01:19 Посилання
+70 Small Jerboa
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+64 Ned Stark
показати весь коментар22.10.2021 01:18 Посилання
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Все уже посмеялись нал тем, что в Россию приезжают иностранцы, чтобы уколоться Спутником, а потом у себя справки покупают. Но не все обратили на последнюю фразу Путина: "врачи рассказывают". Я даже знаю, какие врачи - психиатры. Стараются не волновать пациента.