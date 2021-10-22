Громадяни ЄС приїжджають до Росії, щоб зробити щеплення "Спутником", а там купують довідку, що вакциновані Pfizer, - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що жителі європейських країн приїжджають до РФ, щоб зробити щеплення російською вакциною проти коронавірусу Sputnik V, а потім у своїх країнах купують підроблені довідки про вакцинацію.

Відео виступу Путіна опублікував у Telegram телеканал Дождь, інформує Цензор.НЕТ.

"Приїжджають громадяни європейських країн, роблять тут у нас щеплення "Спутником", а там довідку купують, що вони вакциновані Пфайзер. Ну, тому що ... Ну так. Серйозно! Це до того ж лікарі кажуть, з європейських країн. От. Ну, вважають, що все-таки "Спутник" більш надійний, більш безпечний", - розповів Путін

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