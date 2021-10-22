Український коментатор Лук'яненко у прямому ефірі назвав РФ агресором і окупантом під час матчу Ліги Європи "Спартак" - "Лестер": "Щиро бажаю поразки російській команді". ВIДЕО

Український коментатор Сергій Лук'яненко в прямому ефірі назвав Росію агресором і окупантом під час матчу Ліги Європи "Спартак" - "Лестер".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лук'яненко побажав програшу російській команді і нагадав про загиблих у російсько-українській війні.

"Вітаю вас у Москві. У столиці країни-агресора, країни-окупанта, країни, яка анексувала український півострів і яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна вже забрала понад 13 тисяч життів. Щиро бажаю поразки "Спартаку" в матчі з "Лестером". Спорт не може прославляти Росію - країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами. Як коментатор я постараюся неупереджено і нейтрально працювати на цьому поєдинку", - саме з таких слів розпочав свою роботу в прямому ефірі Лук'яненко.

Зустріч між "Спартаком" і "Лестером", що відбулася в Москві на "Відкритті Банк Арені", завершилася з рахунком 4:3 на користь гостей. У складі переможців чотири м'ячі забив Патсон Дака. У господарів дубль оформив Олександр Соболєв, також відзначився Джордан Ларссон.

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