"О, як люблю тебе - ти спалена Москва", - актори гумористичного шоу "Наші без Раші" заспівали патріотичну пісню. ВIДЕО

Актори гумористичного шоу "Наші без Раші" Ілля Клим і Роман Гапачило заспівали патріотичну пісню про згорілу Москву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісню заспівав Клим, який у новому випуску шоу пародіював українського музиканта і засновника партії "Голос" Святослава Вакарчука. У цьому випуску саме Вакарчук став головним об'єктом для жартів від львівського гумористичного дуету.

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