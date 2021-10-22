Верещук пояснила, чи забороняють "слугам" ходити на ТБ: "У нас є люди, які координують ефіри". ВIДЕО
Народна депутатка Ірина Верещук запевнила, що фракція "Слуга народу" не займається цензурою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ексклюзивному коментарі виданню.
"... У нас у партії є координаційний центр, який координує наші ефіри. Буває так, що депутат, який почувається сильним і компетентним, хоче ходити на ефіри, де має дуже слабкий вигляд, представляючи позицію фракції, і маючи особисту позицію, яка відрізняється від позиції фракції, намагається видати її як позицію фракції. А потім аочинається, як кажуть, дискомунікейшн - ми не розуміємо, що від нас хочуть, або фракція не може пояснити, чому така позиція депутата, а у фракції - інша.
Тому було вирішено, щоб у нас була певна стратегія. Що є спікер, наприклад, від Комітету з питань національної безпеки і оборони - в цьому випадку це я - і те, що я говорю має бути перевірено експертизою і відповідати дійсності. Адже я не є позафракційним депутатом, а представляю позицію фракції. Або ж я кажу, що ця позиція є суб'єктивно моєю", - сказала вона.
За словами Верещук, якщо якісь депутати не потрапляють в ефір, то це тільки тому що в цьому випадку вони не є уособленням всієї фракції. Як приклад Верещук навела приклад Людмили Буймістер, яка працює в Комітеті з питань економічного розвитку, але є фахівцем з питань енергетики і часто коментує питання енергетики.
Також Верещук запевнила, що у фракції прийняли до уваги заяву журналістів "Суспільного" і запевнила, що ця подія - недоробка з боку "Слуги народу".
"Якщо щось трапилося і тебе не зрозуміли, то це твої проблеми, а не тих, хто тебе не зрозумів", - підсумувала вона.
При цьому Верещук сказала, що про цензуру мова не йде і зізналася, що іноді сама не ходить на ефіри, знаючи, що там будуть присутні люди, які "не вміють поводитися і перетворюють на балаган будь-яку дискусію".
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те...недолуге літаюче на парасолі, яка закріплена на крані... це вже достатньо для моєї уяви)))
міністр оборони у воюючій Державі повинен бути військовий.... а не язикакта хфеська ...
отнюдь, это у зеленого лохотрата такая рыбкина память, поэтому "слуги" этим и пользуются.
Ведуча чекає у студії «Зворотного відліку» і народних депутатів від «Слуги народу». За її словами, це їхній обов'язок ходити на ефіри.
📍 Більш детально про це тут: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstv.detector.media%2Fspilnota%2Fread%2F6891%2F&h=AT1vpqlNpuEJKeVhA721iq1k9DorW1vEF6s1XZQNikciPnT7CFrcvQ1Njyf3M6Os1iQFqRb_5LyVhqwNjTSs9u5MlhvUO0Y0HCq7C2-cBz-1yaqUHs2LidvtPRe16-btK9HCNGBogORgNG5GhCCj5w6b16wiJG0aHY02t5K2o7dsmbI3f7k https://stv.detector.media/spilnota/read/6891/
свистиверещи.
Чи хламідія, чи той же Разумков, чи ще хтось (ну не пам'ятаю який сорт лайна те говорив) у 2019-му казали про те, що з усіх депутан від "СН" будуть вибрані люди для комунікації зі ЗМІ, громадськими організаціями та т.ін...
Але щось пішло не так і повилізали ті ж хламідії, безуглі, колі-катлєти і ось такі сосни-меріпопінси...
д'Єрмак недопрацьовує - при Богдані таких зашкварів було набагато менше
"- Ах ты..... ***** ты крашена!
- Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!..."
" не ходит на эфиры, зная, что там будут присутствовать люди, которые "не умеют себя вести и превращают в балаган любую дискуссию"
зебилы, толкните кто то эту ватницу, что нельзя чесать в разрез партии про цензуру во фракции)
Сначала сказать что есть люди которые решают кому куда ходить или нет. Что собсно и говорит о цензуре. Потом заявить что это не цензура)
У нас привыкли говорить часто "по фрейду", но в случае с монобольшинством и правительством впору вводить новый мат, очень оскорбительный - "позеленому". Пример: Вася, почему работа выполнена так
ху..вопо зеленому. И по аналогии.
вона вам ідейно близька і володіє питанням "від і до", так як є автором схеми ідеологічного розподілення депутатиків по ефірам
О чем эта курица мелет? экспертиза нужна только ей, причем психиатрическая.
Вот так вот одним предложение пересрала все потуги Слуг Наркомана, рассказывающих, что никто никому ничего не диктует и не указывает.
Дивлюся, завісили все офлайн рекламою державного телеканалу "Дом'. Нагадаю. Майже два рочки цей канал пиляв наші гроші. Бюджет близько мільйона гривень в день. Мовлення було тільки на ютубі. Кількість переглядів - плюс мінус, як кількість родичів ведучих. Майже 600 млн освоїли.
чем больше оправданий тем крепче уверенность что врете...