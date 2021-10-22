Верещук пояснила, чи забороняють "слугам" ходити на ТБ: "У нас є люди, які координують ефіри". ВIДЕО

Народна депутатка Ірина Верещук запевнила, що фракція "Слуга народу" не займається цензурою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ексклюзивному коментарі виданню.

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"... У нас у партії є координаційний центр, який координує наші ефіри. Буває так, що депутат, який почувається сильним і компетентним, хоче ходити на ефіри, де має дуже слабкий вигляд, представляючи позицію фракції, і маючи особисту позицію, яка відрізняється від позиції фракції, намагається видати її як позицію фракції. А потім аочинається, як кажуть, дискомунікейшн - ми не розуміємо, що від нас хочуть, або фракція не може пояснити, чому така позиція депутата, а у фракції - інша.

Тому було вирішено, щоб у нас була певна стратегія. Що є спікер, наприклад, від Комітету з питань національної безпеки і оборони - в цьому випадку це я - і те, що я говорю має бути перевірено експертизою і відповідати дійсності. Адже я не є позафракційним депутатом, а представляю позицію фракції. Або ж я кажу, що ця позиція є суб'єктивно моєю", - сказала вона.

За словами Верещук, якщо якісь депутати не потрапляють в ефір, то це тільки тому що в цьому випадку вони не є уособленням всієї фракції. Як приклад Верещук навела приклад Людмили Буймістер, яка працює в Комітеті з питань економічного розвитку, але є фахівцем з питань енергетики і часто коментує питання енергетики.

Також Верещук запевнила, що у фракції прийняли до уваги заяву журналістів "Суспільного" і запевнила, що ця подія - недоробка з боку "Слуги народу".

"Якщо щось трапилося і тебе не зрозуміли, то це твої проблеми, а не тих, хто тебе не зрозумів", - підсумувала вона.

При цьому Верещук сказала, що про цензуру мова не йде і зізналася, що іноді сама не ходить на ефіри, знаючи, що там будуть присутні люди, які "не вміють поводитися і перетворюють на балаган будь-яку дискусію".