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Верещук пояснила, чи забороняють "слугам" ходити на ТБ: "У нас є люди, які координують ефіри". ВIДЕО

Народна депутатка Ірина Верещук запевнила, що фракція "Слуга народу" не займається цензурою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ексклюзивному коментарі виданню.

Також дивіться: Вистачить жувати соплі. Українському народу байдуже, яким був регламент. Йому потрібен результат, - "слуга народу" Верещук. ВIДЕО

"... У нас у партії є координаційний центр, який координує наші ефіри. Буває так, що депутат, який почувається сильним і компетентним, хоче ходити на ефіри, де має дуже слабкий вигляд, представляючи позицію фракції, і маючи особисту позицію, яка відрізняється від позиції фракції, намагається видати її як позицію фракції. А потім аочинається, як кажуть, дискомунікейшн - ми не розуміємо, що від нас хочуть, або фракція не може пояснити, чому така позиція депутата, а у фракції - інша.

Тому було вирішено, щоб у нас була певна стратегія. Що є спікер, наприклад, від Комітету з питань національної безпеки і оборони - в цьому випадку це я - і те, що я говорю має бути перевірено експертизою і відповідати дійсності. Адже я не є позафракційним депутатом, а представляю позицію фракції. Або ж я кажу, що ця позиція є суб'єктивно моєю", - сказала вона.

За словами Верещук, якщо якісь депутати не потрапляють в ефір, то це тільки тому що в цьому випадку вони не є уособленням всієї фракції. Як приклад Верещук навела приклад Людмили Буймістер, яка працює в Комітеті з питань економічного розвитку, але є фахівцем з питань енергетики і часто коментує питання енергетики.

Також Верещук запевнила, що у фракції прийняли до уваги заяву журналістів "Суспільного" і запевнила, що ця подія - недоробка з боку "Слуги народу".

"Якщо щось трапилося і тебе не зрозуміли, то це твої проблеми, а не тих, хто тебе не зрозумів", - підсумувала вона.

При цьому Верещук сказала, що про цензуру мова не йде і зізналася, що іноді сама не ходить на ефіри, знаючи, що там будуть присутні люди, які "не вміють поводитися і перетворюють на балаган будь-яку дискусію".

Автор: 

ВР (15025) Слуга народу (2817) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+27
так ты же курица позавчера вечером орала как подорваная вместе с василевской-смаглю "нас никто не координирует! куда хотим - туда ходим!"
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22.10.2021 14:00
+19
Аааа)))эта дегенератка признала,что координируют...какой то наплыв чистосердечных признаний от зекрыс
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22.10.2021 14:03
+17
У нее память рыбки гуппи. Поступило новое ЦУ, и оно заместило в мозгу старое.
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22.10.2021 14:11
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хай краще розкаже як вона по російських теле помийках шлялась.
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22.10.2021 14:00 Відповісти
можете собі уявити її міністром оборони? взагалі то в цирку все можливо ))) але...????
те...недолуге літаюче на парасолі, яка закріплена на крані... це вже достатньо для моєї уяви)))
міністр оборони у воюючій Державі повинен бути військовий.... а не язикакта хфеська ...
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23.10.2021 18:45 Відповісти
ні
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23.10.2021 19:36 Відповісти
так ты же курица позавчера вечером орала как подорваная вместе с василевской-смаглю "нас никто не координирует! куда хотим - туда ходим!"
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22.10.2021 14:00 Відповісти
ого ты загнул! уже двое суток прошло, откуда она там помнит, что чесала позавчера?
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22.10.2021 14:06 Відповісти
У нее память рыбки гуппи. Поступило новое ЦУ, и оно заместило в мозгу старое.
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22.10.2021 14:11 Відповісти
Синхронизировалась со своими тупорылыми избирателями.Полная гармония идиотизма.
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22.10.2021 14:49 Відповісти
У неї і "мізки" тієї ж рибки.
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23.10.2021 01:00 Відповісти
У нее память рыбки гуппи.
отнюдь, это у зеленого лохотрата такая рыбкина память, поэтому "слуги" этим и пользуются.
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23.10.2021 13:08 Відповісти
"Прямо кошкі коториє ходят самі па сєбє"
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22.10.2021 14:16 Відповісти
В данном случае данная кошка ходит ПОД себя.
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22.10.2021 14:20 Відповісти
Мирослава Барчук запросила президента на «державне телебачення»

Ведуча чекає у студії «Зворотного відліку» і народних депутатів від «Слуги народу». За її словами, це їхній обов'язок ходити на ефіри.

📍 Більш детально про це тут: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstv.detector.media%2Fspilnota%2Fread%2F6891%2F&h=AT1vpqlNpuEJKeVhA721iq1k9DorW1vEF6s1XZQNikciPnT7CFrcvQ1Njyf3M6Os1iQFqRb_5LyVhqwNjTSs9u5MlhvUO0Y0HCq7C2-cBz-1yaqUHs2LidvtPRe16-btK9HCNGBogORgNG5GhCCj5w6b16wiJG0aHY02t5K2o7dsmbI3f7k https://stv.detector.media/spilnota/read/6891/
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22.10.2021 14:47 Відповісти
У нас в партии есть координационный центр, координирующий наши эфиры (запрещающий и разрешающий)
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22.10.2021 14:01 Відповісти
Не свисти верещи.
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22.10.2021 14:02 Відповісти
Як Вм смієте так про майбутню міністерку оборони?!)))
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22.10.2021 14:19 Відповісти
Видимо деньги решают все в этой зелёной группе, даже мораль и собственное достоинство, которых у большинства напрочь и не было. Как же жалко они выглядят.
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22.10.2021 14:03 Відповісти
Аааа)))эта дегенератка признала,что координируют...какой то наплыв чистосердечных признаний от зекрыс
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22.10.2021 14:03 Відповісти
они даже сами не понимают что лепечут... как корова третьякова... абы мукнуть
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23.10.2021 18:47 Відповісти
Ви пригадайте початок цих недоумків!
Чи хламідія, чи той же Разумков, чи ще хтось (ну не пам'ятаю який сорт лайна те говорив) у 2019-му казали про те, що з усіх депутан від "СН" будуть вибрані люди для комунікації зі ЗМІ, громадськими організаціями та т.ін...
Але щось пішло не так і повилізали ті ж хламідії, безуглі, колі-катлєти і ось такі сосни-меріпопінси...
д'Єрмак недопрацьовує - при Богдані таких зашкварів було набагато менше
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22.10.2021 14:04 Відповісти
точно . они не запрещают они координируют . вы не понимаете это совсем другое
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22.10.2021 14:07 Відповісти
Ага, " другое" , как в фильме:
"- Ах ты..... ***** ты крашена!

- Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!..."
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23.10.2021 17:45 Відповісти
Как же эта тварь хочет быть министром Обороны! Как она вылизывает Зе анус. что он уже в парашу сходить не может.
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22.10.2021 14:08 Відповісти
Таран, звісно не подарунок, але якщо на його місце "прилетить" ця дама з зонтиком, то це буде "жіноча хвороба" Армії.
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22.10.2021 14:35 Відповісти
зашквар за зашкваром
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22.10.2021 14:09 Відповісти
Божечки ж мої, дитино, якаж ти тупа... тупа й чорнорота.
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22.10.2021 14:10 Відповісти
мери в попинс опять не там зонтик открыла
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22.10.2021 14:11 Відповісти
наставление «слуга народа участвуя в ток-шоу должен иметь вид лихой и придурковатый »
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22.10.2021 14:12 Відповісти
от Верещалки такое услышать
" не ходит на эфиры, зная, что там будут присутствовать люди, которые "не умеют себя вести и превращают в балаган любую дискуссию"
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22.10.2021 14:13 Відповісти
Верипопинс видимо не вкурсе что вчера "Найвеличніший" расказывал за демократию и полную свободу действий депутатов в плане хождений на эфиры ток шоу.
зебилы, толкните кто то эту ватницу, что нельзя чесать в разрез партии про цензуру во фракции)
Сначала сказать что есть люди которые решают кому куда ходить или нет. Что собсно и говорит о цензуре. Потом заявить что это не цензура)
У нас привыкли говорить часто "по фрейду", но в случае с монобольшинством и правительством впору вводить новый мат, очень оскорбительный - "позеленому". Пример: Вася, почему работа выполнена так ху..во по зеленому. И по аналогии.
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22.10.2021 14:14 Відповісти
тупая овца
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22.10.2021 14:20 Відповісти
Хотел под пост подобрать фото зеленой мартышки. Думал, будет смешно. Потом посмотрел на этих забавных зверюшек и понял, что они стоят на гораздо более высоком уровне развития, чем верещучки с агрохимиями. Где-то на Аляске однажды выбрали мэром кота. Лет десять царював. Так вот мне было бы не так досадно, если бы у нас президентом оказалась реальная зеленая мартышка, а не вот это вот все.
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22.10.2021 14:21 Відповісти
Скоро придёт время, когда эта залётная в Киев Ирка-дырка Жопинс-Верещащая будет давать пояснения следователям СБУ на Аскольдовом переулке.
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22.10.2021 14:22 Відповісти
запросіть координатором Ганьку Герман
вона вам ідейно близька і володіє питанням "від і до", так як є автором схеми ідеологічного розподілення депутатиків по ефірам
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22.10.2021 14:22 Відповісти
Анке хоронить уже некого,все равно гадит Украине тварь престарелая
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23.10.2021 02:09 Відповісти
Чергова п....болка. Звикли в ефірах влаштовувати звіринець.
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22.10.2021 14:24 Відповісти
Мне кажется, что Аню Герман, Ленку Бондаренко, Нату Королевскую... и эту черноротую кто-то клепал под копирку !
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22.10.2021 14:26 Відповісти
"Что есть спикер, например, от Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны - в данном случае это я - и то, что я говорю должно быть проверено экспертизой и отвечать действительности."
О чем эта курица мелет? экспертиза нужна только ей, причем психиатрическая.
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22.10.2021 14:28 Відповісти
а маряна безумна - вже не спікер?
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22.10.2021 15:11 Відповісти
Куди! Бери вище! Вона зараз має особисте звання - "головний штатний тріполог" ...
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22.10.2021 15:20 Відповісти
Та не дивуйтеся, вона і на Байдена "наїзджала", бо не бачила корупції в Україні, тепер не бачить ніяких цензур на телеканалах.
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22.10.2021 14:32 Відповісти
"У нас есть люди, которые координируют эфиры".

Вот так вот одним предложение пересрала все потуги Слуг Наркомана, рассказывающих, что никто никому ничего не диктует и не указывает.
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22.10.2021 15:01 Відповісти
"У нас в партии есть координационный центр, координирующий наши эфиры" (с) - вона навмисне не уточнила, що той центр знаходиться в офісі, і керує ним Єрмак з Подоляком
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22.10.2021 15:08 Відповісти
Тварі. Коли цих зе.слуг сцяними тряпками вже поженуть?
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22.10.2021 16:32 Відповісти
Кончита, как всегда, снова спалила Дерьмака и гусячу какакушку. Это же какой кадровый голод у зеленных, если они идиотов продвигают. Может прощу ей зонтик в зад?
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22.10.2021 16:57 Відповісти
Ефіри, ботів, хакерські атаки, координована з Банкової партія мразєй.
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22.10.2021 17:00 Відповісти
Роман Донік




Дивлюся, завісили все офлайн рекламою державного телеканалу "Дом'. Нагадаю. Майже два рочки цей канал пиляв наші гроші. Бюджет близько мільйона гривень в день. Мовлення було тільки на ютубі. Кількість переглядів - плюс мінус, як кількість родичів ведучих. Майже 600 млн освоїли.
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22.10.2021 17:26 Відповісти
верещук може лише верещати.
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22.10.2021 17:39 Відповісти
Зонтик з ... вже достала, чи ще вилітуєш, пані міністр оборони?
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22.10.2021 19:09 Відповісти
"Слугам",які ходять на ефіри окремо доплачують...Це вже бухгалтерія,яка вимагає чіткості і конкретності...Не можна платити сьогодні одному,завтра другому,позавтра третьому...Це вносить роздрай в бухгалтерію і тим,хто її веде теж хочеться менше роботи і більше стабільності...Тому і посилають на ефіри одних і тих же дебілів,і ця бюрократія суттєво впливає на рейтинг "слуг"...Вони то розуміють,але бюрократія,як і корупція - непереборна...
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23.10.2021 12:59 Відповісти
Машка Захарова?
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23.10.2021 13:25 Відповісти
Эта мерзкая тварь, которая разворовала в Рава-Руська все земли, реветься в кресло главы минобороны, предупреждаю зеленую падаль, которая временно засела на Банковой, если эта падаль дорвется до кресла, то убежать у вас уже не будет шансов, армия сама вас уничтожит, и украинцы это будут только приветствовать, зеленая падаль, если тебе хоть немного дорога жизнь, запомни, эта падаль в кресле министра обороны, будет твоим концом!
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23.10.2021 16:51 Відповісти
оспади... кто еще не квакнул из жаб???
чем больше оправданий тем крепче уверенность что врете...
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23.10.2021 18:40 Відповісти
Хабалка базарная в фоворе у зелёного поца
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23.10.2021 20:57 Відповісти
Це ця кончена, що літала з парасолькою
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23.10.2021 21:13 Відповісти
😄так це вона !
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23.10.2021 22:58 Відповісти
ПоПкінс дати Парасольку і ганяти туда сюда туда сюда. може би щось у її голові сконцентрувалось. А так вона може усе - завалити розвалити і нажитись. Такі у деЗентерії штики.
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24.10.2021 14:57 Відповісти
 
 