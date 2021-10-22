ОП на нас не впливає, "слугам народу" неможливо давати вказівки, які канали можна відвідувати, а які - ні, - Тищенко. ВIДЕО

Інформація про те, що "слугам народу" забороняють ходити на ефіри певних телеканалів не відповідає дійсності.

Про це в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко.

За словами парламентарія, він таких розмов не чув.

"Всі, хто хоче, може приходити, якщо запрошують, на будь-які ефіри, на будь-які телеканали", - сказав Тищенко.

Він додав, що керівництво фракції не забороняло відвідування жодних ефірів.

"Я, як заступник голови фракції, ніколи таких вказівок не давав. Знаю, що і Давид Арахамія, і Олександр Корнієнко таких вказівок не дають. Офіс президента на нас не впливає, тому що ми інша гілка влади. Ми народні депутати, ну хто на нас може впливати? Ми підтримуємо президента в його русі, в його будь-якому напрямку. Але давати нам прямі вказівки чогось не робити неможливо", - сказав Тищенко.

Як повідомлялося, 20 жовтня "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента. Згідно з оприлюдненою інформацією, ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.

Після цього про тиск Банкової заявила Редакція "Свободи слова Савіка Шустера".

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