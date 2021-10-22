ОП на нас не впливає, "слугам народу" неможливо давати вказівки, які канали можна відвідувати, а які - ні, - Тищенко. ВIДЕО
Інформація про те, що "слугам народу" забороняють ходити на ефіри певних телеканалів не відповідає дійсності.
Про це в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко.
За словами парламентарія, він таких розмов не чув.
"Всі, хто хоче, може приходити, якщо запрошують, на будь-які ефіри, на будь-які телеканали", - сказав Тищенко.
Він додав, що керівництво фракції не забороняло відвідування жодних ефірів.
"Я, як заступник голови фракції, ніколи таких вказівок не давав. Знаю, що і Давид Арахамія, і Олександр Корнієнко таких вказівок не дають. Офіс президента на нас не впливає, тому що ми інша гілка влади. Ми народні депутати, ну хто на нас може впливати? Ми підтримуємо президента в його русі, в його будь-якому напрямку. Але давати нам прямі вказівки чогось не робити неможливо", - сказав Тищенко.
Як повідомлялося, 20 жовтня "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента. Згідно з оприлюдненою інформацією, ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.
Після цього про тиск Банкової заявила Редакція "Свободи слова Савіка Шустера".
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особенно,когда хотят вручить 300 к от совета директоров или просят атрибуты карты..
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Нардепу от партии «Слуга народа» Тищенко не заметил роста цен на продукты питания.
Николай Тищенко сегодня несколько озадачил журналистов, отвечая на вопрос о стоимости продуктов питания. Об этом сообщает собкор в ВР Украины.
Так, Тищенко сообщил, что покупает продукты на одном из самых дорогих рынков столицы, Бессарабском. Выбирает продукты и делает покупки самостоятельно.
Журналисты были удивлены, узнав, что на Бессарабском рынке, в самом центре столицы, стоимость килограмма гречки составляет всего 12 грн за килограмм, в то самое время, когда по всей Украине гречка на протяжении последних двух лет стоит не менее 40 грн за килограмм.
Ещё больше удивила журналистов стоимость сала, которую озвучил народный депутат. Оказывается, отборной кусок свинины стартует от 50 грн и заканчивается на отметине в 100 грн за килограмм. При том, что по всей Украине стоимость этого уже для многих элитного и недоступного продукта питания давно начинается с отметки 150-200 грн за килограмм.
Николай также рассказал, что «последний раз покупал говядину по цене от 50 до 70 грн за килограмм». Видимо это было очень давно, поскольку цена говядины в Украине уже минимум год стартует от 200-250 грн за килограмм.
Николай Тищенко убеждён, что стремительный рост цен на продукты питания, который так сильно беспокоит большую часть украинского общества - это миф, поскольку сам народный депутат продолжает покупать продукты по весьма приемлемым ценам... двухлетней давности.
И все как по нотам говорят примерно одно и тоже) и брешут же... все... ну брешут же)