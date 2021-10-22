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ОП на нас не впливає, "слугам народу" неможливо давати вказівки, які канали можна відвідувати, а які - ні, - Тищенко. ВIДЕО

Інформація про те, що "слугам народу" забороняють ходити на ефіри певних телеканалів не відповідає дійсності.

Про це в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко.

За словами парламентарія, він таких розмов не чув.

"Всі, хто хоче, може приходити, якщо запрошують, на будь-які ефіри, на будь-які телеканали", - сказав Тищенко.

Він додав, що керівництво фракції не забороняло відвідування жодних ефірів.

"Я, як заступник голови фракції, ніколи таких вказівок не давав. Знаю, що і Давид Арахамія, і Олександр Корнієнко таких вказівок не дають. Офіс президента на нас не впливає, тому що ми інша гілка влади. Ми народні депутати, ну хто на нас може впливати? Ми підтримуємо президента в його русі, в його будь-якому напрямку. Але давати нам прямі вказівки чогось не робити неможливо", - сказав Тищенко.

Як повідомлялося, 20 жовтня "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента. Згідно з оприлюдненою інформацією, ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.

Після цього про тиск Банкової заявила Редакція "Свободи слова Савіка Шустера".

Читайте також: "ЄС" вимагає від ОП припинити тиск на ЗМІ, не дозволимо повернутися у часи Януковича, - Ірина Геращенко

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) цензура (363) телебачення (1174) Слуга народу (2817) Офіс Президента (2032) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+19
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22.10.2021 16:57
+16
Верим Коле Трясогузке, ну
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22.10.2021 16:56
+11
Это тело уже вчера врало про рейтинг, который постоянно растет. Бандюк Коля Оболоньский и есть бандюк. думать это не его.
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22.10.2021 16:58
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Верим Коле Трясогузке, ну
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22.10.2021 16:56 Відповісти
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22.10.2021 16:57 Відповісти
Это тело уже вчера врало про рейтинг, который постоянно растет. Бандюк Коля Оболоньский и есть бандюк. думать это не его.
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22.10.2021 16:58 Відповісти
та да,гонору у трёх сотен еврейцев через край...тока царю леониду нэ кажить..
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22.10.2021 16:58 Відповісти
В наше время верить никому нельзя. Только Тищенко можно. Просто лицо у него "честное".
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22.10.2021 17:00 Відповісти
"Хто на депутатив можэ вплываты?".. Это сразу в цитаты дня, Коля-котлета в своём сказочном репертуаре. Интересно как он сделал свой бизнес и вообще дожил до такого возраста?
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22.10.2021 17:00 Відповісти
Задайте в гугле поиск "Коля оболонский" и все узнаете.
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22.10.2021 17:03 Відповісти
Эта котлета стала главным ньюсмейкером? Да еще и зам.главы фракции? Боже, кого зебилоиды выбрали во власть?
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22.10.2021 17:01 Відповісти
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22.10.2021 17:01 Відповісти
говорящая gОПа заговорила о своей девственности
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22.10.2021 17:02 Відповісти
Только что. Звонок на мобилу на Киевстар. Номер не знакомый. Спрашиваю :"Вам чего". Ответ "Служба Безопасности. Банка "Аваль". Я ему тоже "поверил". Как и Тищенко. Ну и ... Дальше дело техники. Таких матов в свою сторону давно не слыхал.
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22.10.2021 17:04 Відповісти
обожаю с ними побазарить за жизнь..
особенно,когда хотят вручить 300 к от совета директоров или просят атрибуты карты..
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22.10.2021 17:34 Відповісти
https://youtu.be/OyVRRhqlL6A
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22.10.2021 17:05 Відповісти
Петиція: Запросити Алека Болдвіна на зйомки наступного сезону "Слуги народу".
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22.10.2021 17:05 Відповісти
Болдуин конечно ***********, но у нас другая проблема -"Слуга иудейского народу"
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22.10.2021 17:15 Відповісти
Президент недавно открыто признался в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, а перед этим в госизмене, а тут какое-то несчастное давление на СМИ, пффф...
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22.10.2021 17:07 Відповісти
звиздун коля-котлета )))
///
Нардепу от партии «Слуга народа» Тищенко не заметил роста цен на продукты питания.
Николай Тищенко сегодня несколько озадачил журналистов, отвечая на вопрос о стоимости продуктов питания. Об этом сообщает собкор в ВР Украины.
Так, Тищенко сообщил, что покупает продукты на одном из самых дорогих рынков столицы, Бессарабском. Выбирает продукты и делает покупки самостоятельно.
Журналисты были удивлены, узнав, что на Бессарабском рынке, в самом центре столицы, стоимость килограмма гречки составляет всего 12 грн за килограмм, в то самое время, когда по всей Украине гречка на протяжении последних двух лет стоит не менее 40 грн за килограмм.
Ещё больше удивила журналистов стоимость сала, которую озвучил народный депутат. Оказывается, отборной кусок свинины стартует от 50 грн и заканчивается на отметине в 100 грн за килограмм. При том, что по всей Украине стоимость этого уже для многих элитного и недоступного продукта питания давно начинается с отметки 150-200 грн за килограмм.
Николай также рассказал, что «последний раз покупал говядину по цене от 50 до 70 грн за килограмм». Видимо это было очень давно, поскольку цена говядины в Украине уже минимум год стартует от 200-250 грн за килограмм.
Николай Тищенко убеждён, что стремительный рост цен на продукты питания, который так сильно беспокоит большую часть украинского общества - это миф, поскольку сам народный депутат продолжает покупать продукты по весьма приемлемым ценам... двухлетней давности.
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22.10.2021 17:08 Відповісти
Пусть Котлета лучше расскажет как ГринПоц не влиял на "слуг олигарха" в Трускавце ! Или он бросил все государственные дела и примчался в Трускавец чтобы потусить под диджея Агрохимия ?
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22.10.2021 17:11 Відповісти
Кто ещё не высрался из сцук урода?)))
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22.10.2021 17:17 Відповісти
Та щось вони один поперед одного на цю тему вискакують, видно групова діарея. Недарма Серлещ розпочав.
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22.10.2021 20:00 Відповісти
Коля-Котлета та АраХАМ-удія це такі особи яким треба вірити
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22.10.2021 17:41 Відповісти
ого им пригорает... пол партии за 2 дня комментируют тот простой факт, что ими управляют из ОП. Вроде это тайна была какаято
И все как по нотам говорят примерно одно и тоже) и брешут же... все... ну брешут же)
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22.10.2021 18:06 Відповісти
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22.10.2021 18:12 Відповісти
Коля,ти свою чесну пику бачив?...
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22.10.2021 18:56 Відповісти
Це ж яка мерзота себе у керівництво фракції пропхало. Гомосексуалист котлета тепер заступник голови фракції, керівник обласної організації. Уявіть собі, яка гидота звичайні СН (слуги недоумка).
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22.10.2021 19:03 Відповісти
Пора Цензору создавать раздел "ПОЛИТПРИКОЛЫ". И помещать туда тищенков, арахамий, корниенок, верещак и прочее, и прочее, и прочее зеленое...
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22.10.2021 19:15 Відповісти
рука зеленого проктолога шевелила губы говорящего который был в эстазе от своей речи но не мог понят как ему щекотят гланды через анал табу
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22.10.2021 20:45 Відповісти
Навіщо його з психушки випустили ?????????????????
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23.10.2021 00:06 Відповісти
 
 