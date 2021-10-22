Проєкт "Без цензури": Кива - на вихід? Як Льовочкін воює з Медведчуком і використовує "проффесора" Іллю. ВIДЕО
Як так сталося, що Іллю Киву, цього улюбленця Медведчука виключили з ОПЗЖ? Чи не виключили? Що взагалі відбувається і хто не може поділити Киву, як би дико це не звучало?
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Спочатку Кива заявляв, що представники ОПЗЖ Юрій Бойко і Сергій Льовочкін "домоглися його виключення з партії". Але згодом у політсилі це спростували. Та й сам Кива наче написав, що він "в строю" ...
То що відбувається? І при чому тут "сірий кардинал" Сергій Льовочкін?
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дмитрий иванов #379098
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