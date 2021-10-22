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Проєкт "Без цензури": Кива - на вихід? Як Льовочкін воює з Медведчуком і використовує "проффесора" Іллю. ВIДЕО

Як так сталося, що Іллю Киву, цього улюбленця Медведчука виключили з ОПЗЖ? Чи не виключили? Що взагалі відбувається і хто не може поділити Киву, як би дико це не звучало?

Дивіться в свіжому випуску "Без цензури" від Богдана Буткевича!

Спочатку Кива заявляв, що представники ОПЗЖ Юрій Бойко і Сергій Льовочкін "домоглися його виключення з партії". Але згодом у політсилі це спростували. Та й сам Кива наче написав, що він "в строю" ...

То що відбувається? І при чому тут "сірий кардинал" Сергій Льовочкін?

Автор: 

Бойко Юрій (441) Льовочкін Сергій (159) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Буткевич Богдан (438)


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Клоунов было немало в нашей чудесной политике за 30 лет, каждый депутатский созыв - свои сказочные персонажи. Другое дело ЗАЧЕМ всё это избирателю, для чего он голосует за них, что он хочет увидеть, услышать и тем более какие дела?
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22.10.2021 17:07 Відповісти
черти кремлёвские могут и усыпить проФФесора киву для подъёма рейтинга лехаим...
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22.10.2021 17:07 Відповісти
Та хай вони одне одному хоч горла перегризуть. І чим скоріш, тім краще.
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22.10.2021 17:17 Відповісти
приймуть срану кiву в "cоциально блiзкхую" слуху нарота не прападати же "цiнним кадрам"
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22.10.2021 17:29 Відповісти
Ильку нужно с Надькой обьединяться, в ее партыю вступать, корма у нее ого какая)), Илько наш там, при ее обработке круглосуточной, выдыхаться враз начнет, не до политики совсем станет, понты уляжутся и спесь краснокоричневая исчезнет)))....
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22.10.2021 18:35 Відповісти
Видимо, Кива конкурирует с Гордоном, кого , из них ,чаще приглашает Скабеева на свою передачу.
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23.10.2021 16:15 Відповісти
 
 