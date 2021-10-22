Якби ОП намагався давати вказівки, на які ефіри ходити, ми б йому дали жорстку відповідь, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепам монобільшості не дають вказівок, на які канали ходити.

Про це Арахамія заявив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Я сам не знаю, на які ефіри піду, тому що у мене часу обмаль. У мене часу на свій ефірний час немає, а вказівки - тим більше. Вони самі ходять", - сказав Арахамія.

За словами голови фракції "Слуга народу", у політсили є пул людей, які хочуть бути медійними, так званий "пул спікерів".

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"Час від часу для них роблять майстер-класи, запрошуємо тренерів з ораторського мистецтва. Намагаємося їм дати якісь навички. А так, щоб ми регулювали хто і куди йде... ми таким не займаємося. Можемо допомагати в якихось речах, коли наша пресслужба має запрошення, кажуть "надайте депутата "Слуги народу" і тоді ми можемо зробити розсилку. Хто хоче, завтра така передача, можна піти і поговорити на тему енергетики. Не треба ж брати людину з гуманітарного комітету, щоб він йшов на енергетику, він буде просто непрофесійно виглядати", - пояснив Арахамія.

Нардеп підкреслив, що в політсилі не цензурують походи нардепів на телеефіри.

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"Я коли побачив хвилю про цензуру, не розумію, скільки бруду ллється на партію влади ... Можливо я раніше не помічав. Щодня якісь скандали і т.д. Точно не виглядає так, що хтось комусь закриває рот. Кожного дня відкриваєш ЗМІ і там десять різних скандалів і т.д.", - сказав парламентарій.

За його словами, якби Офіс президента намагався давати вказівки, то йому б жорстко відповіли.

"Навіть якщо б він намагався давати (вказівки. - Ред.) ми б йому дали жорстку відповідь. Яку? Не треба лізти в справи нашої фракції", - підсумував Арахамія.

Як повідомлялося, 20 жовтня "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента. Згідно з оприлюдненою інформацією, ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.

Після цього про тиск Банкової заявила Редакція "Свободи слова Савіка Шустера".

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