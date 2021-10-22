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Якби ОП намагався давати вказівки, на які ефіри ходити, ми б йому дали жорстку відповідь, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепам монобільшості не дають вказівок, на які канали ходити.

Про це Арахамія заявив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Я сам не знаю, на які ефіри піду, тому що у мене часу обмаль. У мене часу на свій ефірний час немає, а вказівки - тим більше. Вони самі ходять", - сказав Арахамія.

За словами голови фракції "Слуга народу", у політсили є пул людей, які хочуть бути медійними, так званий "пул спікерів".

Також читайте: Верещук пояснила, чи забороняють "слугам" ходити на ТБ: "У нас є люди, які координують ефіри". ВIДЕО

"Час від часу для них роблять майстер-класи, запрошуємо тренерів з ораторського мистецтва. Намагаємося їм дати якісь навички. А так, щоб ми регулювали хто і куди йде... ми таким не займаємося. Можемо допомагати в якихось речах, коли наша пресслужба має запрошення, кажуть "надайте депутата "Слуги народу" і тоді ми можемо зробити розсилку. Хто хоче, завтра така передача, можна піти і поговорити на тему енергетики. Не треба ж брати людину з гуманітарного комітету, щоб він йшов на енергетику, він буде просто непрофесійно виглядати", - пояснив Арахамія.

Нардеп підкреслив, що в політсилі не цензурують походи нардепів на телеефіри.

Читайте також: ОП на нас не впливає, "слугам народу" неможливо давати вказівки, які канали можна відвідувати, а які - ні, - Тищенко. ВIДЕО

"Я коли побачив хвилю про цензуру, не розумію, скільки бруду ллється на партію влади ... Можливо я раніше не помічав. Щодня якісь скандали і т.д. Точно не виглядає так, що хтось комусь закриває рот. Кожного дня відкриваєш ЗМІ і там десять різних скандалів і т.д.", - сказав парламентарій.

За його словами, якби Офіс президента намагався давати вказівки, то йому б жорстко відповіли.

"Навіть якщо б він намагався давати (вказівки. - Ред.) ми б йому дали жорстку відповідь. Яку? Не треба лізти в справи нашої фракції", - підсумував Арахамія.

Як повідомлялося, 20 жовтня "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента. Згідно з оприлюдненою інформацією, ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.

Після цього про тиск Банкової заявила Редакція "Свободи слова Савіка Шустера".

Читайте також: "ЄС" вимагає від ОП припинити тиск на ЗМІ, не дозволимо повернутися у часи Януковича, - Ірина Геращенко

Автор: 

цензура (363) телебачення (1174) Арахамія Давид (1106) Слуга народу (2817)


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Топ коментарі
+30
может он хотел сказать жесткий конверт
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22.10.2021 17:37
+30
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22.10.2021 17:39
+29
Слишком много этой хламидии на цензоре.
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22.10.2021 17:38
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может он хотел сказать жесткий конверт
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22.10.2021 17:37 Відповісти
Хотел сказать "Так точно, "папа". Чего извольте -с?
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22.10.2021 18:00 Відповісти
"жесткий ответ" слуг урода звучит примерно так "- чего-с изволите-с?"
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22.10.2021 18:02 Відповісти
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22.10.2021 17:37 Відповісти
Слишком много этой хламидии на цензоре.
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22.10.2021 17:38 Відповісти
"Дабы дурь каждого зевыборця видна была" (с)
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22.10.2021 17:56 Відповісти
Велика доза сильнодіючого антибіотика і воздєржаніє допоможе
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22.10.2021 19:09 Відповісти
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22.10.2021 19:10 Відповісти
послали бы своего духовного лидера? верю...
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22.10.2021 17:38 Відповісти
Жёсткий ответ от мягкого зелёного дерьма
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22.10.2021 17:44 Відповісти
Человек с бульвара капуцина угрожать изволит?
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22.10.2021 17:39 Відповісти
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22.10.2021 17:39 Відповісти
дали жесткий атвєт
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22.10.2021 17:41 Відповісти
И не говорите... И шо это мавпочку понесло... Бачу предвыборная началась... Слуги урода пытаются распылиться в технические депутаты(Лерос и иже), шобы пормочь уроду сохранить самих себя, бо его рейтинг ушел в дупу.
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22.10.2021 17:46 Відповісти
Від сміху впав під стіл, це ж треба дати таку фейєричну "жорстку" з душком відповідь.
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22.10.2021 20:06 Відповісти
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22.10.2021 20:21 Відповісти
Браун жжет! Что они там курят?
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22.10.2021 17:41 Відповісти
что у него во рту? как-то вяло плямкает, жмакает...
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22.10.2021 17:43 Відповісти
Пытается разговаривать, не вынимая Бенин орган со рта. Это надо еще уметь.
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22.10.2021 18:02 Відповісти
кому? эфиру?
клоуны
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22.10.2021 17:44 Відповісти
Шо воно меле 🥴
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22.10.2021 17:45 Відповісти
Арахамия Ермаку ? жесткий ответ ? ага . а по морде получить не боится от смотрящего за Вовочкой ?
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22.10.2021 17:45 Відповісти
врёт, конечно.
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22.10.2021 17:50 Відповісти
и даже как-то не убедительно))) не старается )))
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23.10.2021 12:51 Відповісти
''Если бы ОП пытался давать указания, на какие эфиры ходить, мы бы ему дали жесткий ответ.''- сказав Корічнєвий Арахамія і сердито топнув ногою. Ще й забінтованим пальчиком так ну-ну-ну.
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22.10.2021 17:52 Відповісти
оно не понимает,шо древние укры просто взяли паузу и рано чы пизно таки постучат в печень любому клоуну...
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22.10.2021 17:53 Відповісти
И вы вовсе не величайший из королей!

А всего лишь выдающийся, да и только!

Что, съел?

Выдающийся, да и только!

И вы не по заслугам именуетесь почетным святым.

Вы отшельник, подвижник, но не святой.
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22.10.2021 17:54 Відповісти
Номинант месяца
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22.10.2021 17:54 Відповісти
приглашаем тренеров по ораторскому искусству. Пытаемся им дать навыки.
Спасибо зебилам за эту бородатую абхазскую беженку-обезьяну и за его "тренинги" для зепутангов... Зебилы-терпилы, где тарифный майдан?
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22.10.2021 17:55 Відповісти
Какой холокост, Игореша? Ты хоть знаешь что такое холокост? Или вам, рабссиянам, все слова отличные от "фашизм" вызывают рашонацистскую истерику?
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22.10.2021 18:14 Відповісти
Хламідія, чи труси, чи хрестик, чи вольнодумство, чи "лінія партії", без якої ви й погидить не можете?
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22.10.2021 17:55 Відповісти
Что этот дьорганый уродец вообще в Украине делает?! Оно ж дебильное! Кэпка-аэродром на твою заросшую харю и *********** торговать на кацабский базар! Капэць! Охренело оно в натуре!
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22.10.2021 17:57 Відповісти
А жосткий отвєт, це, типу, в жосткій позі б дали?
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22.10.2021 17:59 Відповісти
мы бы дали ему жосткий какаиновый атвет
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22.10.2021 18:02 Відповісти
К примеру бы, насрали ему в штаны?
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22.10.2021 18:13 Відповісти
навряд (себе скорее)))) но будут гордиться своей смелостью )))
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23.10.2021 12:52 Відповісти
Гляньте на него люди добрые-честное открытое лицо базарного валютного кидалы.
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22.10.2021 18:17 Відповісти
Странно, что Арахамия считает своих земляков дурачками ...
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22.10.2021 18:19 Відповісти
та да,вернуть клоуна в сочи,хай дома напёрстки крутит...
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22.10.2021 18:30 Відповісти
Как то яростно эта шайка друзей Вовы Зеленского бросились оправдываться, что никто им не запрещает ходить на эфиры... И как то сильно показательно, сильно дружно, сильно хором. Как будто получили команду из ОП. Реально - на воре и шапка горит...
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22.10.2021 18:31 Відповісти
Та не шапки, а пердаки!
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22.10.2021 20:08 Відповісти
Фотка идиота на фоне зельоных преЗЕрвативов.
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22.10.2021 18:48 Відповісти
мозги содержание черепной коробки зе-шоблы (зеленая оболочка и сквозняк))))
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23.10.2021 12:53 Відповісти
https://bykvu.com/ua/show/prodovzhennja-fleshmobu-batko-nash-bandera-procishin-zrobiv-parodiju-na-zelenskogo/
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22.10.2021 19:00 Відповісти
Обизяна Браун обделалась.
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22.10.2021 19:06 Відповісти
По его словам, если бы Офис Президента пытался давать указания, то ему[Єрмаку?] бы жестко ответили. Источник:
Просто, справжній ІКАР! Капєц...
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22.10.2021 19:17 Відповісти
ікар-тасс...
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22.10.2021 19:20 Відповісти
Ікар-атас
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22.10.2021 19:24 Відповісти
також в тему...
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22.10.2021 19:27 Відповісти
Агрохимия, так претензия была в том, что вы присылаете не экспертов (хотя, о чём это я?), а балаболов, после тренингов "по ораторскому искусству". Хотя и там успехи так себе.
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22.10.2021 19:33 Відповісти
Що? І ти, хламілія, хочеш вилетіти? Давай, ****, на фірташевому джеті, і подалі
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22.10.2021 19:48 Відповісти
Ара-Хам - ПНХ! Вот же падло!
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22.10.2021 20:03 Відповісти
На словах ты Лев Толстой, а на деле *уй простой (C)
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22.10.2021 20:29 Відповісти
Як дупа може дати жорстку відповідь???
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22.10.2021 21:10 Відповісти
"Время от времени для них делают мастер-классы, приглашаем тренеров по ораторскому искусству. (а тренеры небось рашистские,по заявке Ермака??? )
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22.10.2021 21:15 Відповісти
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22.10.2021 21:17 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran



КМІСу, який перший зафіксував падіння рейтингу Зеленського, зламали сайт, а самим соціологам написали лист із погрозами. Атака на КМІС - це все одно, що атакувати лікаря за те, що він тобі діагностував хворобу.
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22.10.2021 21:18 Відповісти
Ну и рожи у зелёных главарей, что Арахамий, что Корниенко-сосновый,
Стефанчук-большой змей ну и конечно главный наркоман страны.
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23.10.2021 01:03 Відповісти
Брехло! "Зеленым соплям" нет доверия!
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23.10.2021 14:30 Відповісти
Хламидия-это красиво!
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23.10.2021 14:32 Відповісти
Интересно, Ара Хамия, а ты с рождения так разговариваешь, или под Зелю стал косить, когда стал слугой урода?
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23.10.2021 17:35 Відповісти
Арахамия - безграмотный, бесцеремонный, невоспитанный тип.
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23.10.2021 21:47 Відповісти
ай да горный козолюб... хот я бы побрился...
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23.10.2021 22:01 Відповісти
Беспринципная, бессовестная, наглая харя смотрит тупо на вас.
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24.10.2021 06:05 Відповісти
А чого біля нього повітряні кульки ?
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24.10.2021 22:18 Відповісти
 
 