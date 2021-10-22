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Мінстратегпром створить робочу групу з питань розвитку озброєння і військової техніки. ВIДЕО

Група об'єднає представників різних гілок влади, виробників зброї і профільні громадські організації.

Таке рішення було прийнято на першому засіданні Координаційної платформи з розвитку озброєння і військової техніки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

У засіданні взяли участь представники Верховної Ради, Офісу президента, РНБО, Міноборони, Збройних Сил, ДК "Укроборонпром", а також приватних об'єднань виробників озброєнь і військової техніки та профільних громадських організацій.

Мінстратегпром запрошує їх делегувати своїх представників для участі в робочій групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При Мінстратегпромі створять робочу групу для оперативного вирішення проблем у сфері оборонних закупівель, - міністр Уруський

"Виробникам важливо чути від безпосередніх користувачів про наявні питання експлуатації військової техніки та озброєння. Це дозволяє визначити наступні дії і направляти їх на відповідну практичну реалізацію Стратегії національної безпеки України, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, а також програмних документів з розвитку ОВТ", - зазначили в міністерстві.

Автор: 

зброя (7522) Уруський Олег (159) Мінстратегпром (137)


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Топ коментарі
+4
ДЕБИЛЫ ЗЕЛЕНОЖОПЫЕ, до вас идиотов все уже разработано, нужно было просто делать.
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22.10.2021 19:05
+2
ещё одна говрильня и сенекура
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22.10.2021 19:01
+2
чем больше ненужных групп,тем меньше толку...
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22.10.2021 19:02
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ещё одна говрильня и сенекура
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22.10.2021 19:01 Відповісти
Створення Мінстратегпрому було правильним рішенням, але потрібно було передати Мінстратегпрому управління підприємствами Укроборонпрому, а Укроборонпром ліквідувати! Тоді б реформи пройшли швидше. Зеленському потрібно думати над тим як пришвидувати реформи. Ці робочі групи можна було створити ще 2 роки тому.
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23.10.2021 11:13 Відповісти
чем больше ненужных групп,тем меньше толку...
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22.10.2021 19:02 Відповісти
ДЕБИЛЫ ЗЕЛЕНОЖОПЫЕ, до вас идиотов все уже разработано, нужно было просто делать.
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22.10.2021 19:05 Відповісти
Именно так. Но "Лучу" на 2022 гон не заказано ни одной ПТРК. Ни одной !!!
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22.10.2021 19:08 Відповісти
А стрелять и отражать мы будем тоже совещаниями рабочей группы? Может нужно просто заключать контракты с предприятиями?
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22.10.2021 19:07 Відповісти
Кто возглавляет эту группу? Снова Дерьмак?
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22.10.2021 19:16 Відповісти
Чем Таран не угодил?
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22.10.2021 19:40 Відповісти
Надо бы группу по созданию групп, для групп созданных из групп зеленых дебилов всех уровней.Сгруппировать и на Луну отправить.
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22.10.2021 21:23 Відповісти
Надо создать рабочую комиссию, которая проанализирует эффективность уже действующих комиссий, советов и комитетов, и назначить бюро по устранению недостатков под присмодром контрольной групы с обязательными еженедельными заседаниями при главном Управлении Президента по Большой Стратегической Реформе Минобороны.
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22.10.2021 21:36 Відповісти
 
 