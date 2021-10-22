Мінстратегпром створить робочу групу з питань розвитку озброєння і військової техніки. ВIДЕО

Група об'єднає представників різних гілок влади, виробників зброї і профільні громадські організації.

Таке рішення було прийнято на першому засіданні Координаційної платформи з розвитку озброєння і військової техніки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

У засіданні взяли участь представники Верховної Ради, Офісу президента, РНБО, Міноборони, Збройних Сил, ДК "Укроборонпром", а також приватних об'єднань виробників озброєнь і військової техніки та профільних громадських організацій.

Мінстратегпром запрошує їх делегувати своїх представників для участі в робочій групі.

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"Виробникам важливо чути від безпосередніх користувачів про наявні питання експлуатації військової техніки та озброєння. Це дозволяє визначити наступні дії і направляти їх на відповідну практичну реалізацію Стратегії національної безпеки України, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, а також програмних документів з розвитку ОВТ", - зазначили в міністерстві.