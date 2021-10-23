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Європейський газ - це найбільший обман, Україна завжди користувалася російським, - Тимошенко. ВIДЕО

Для України не існує ніякого європейського газу, вона завжди користувалася російським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла в прямому ефірі на телеканалі "НАШ" лідер фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Для України не існує ніякого європейського газу. Коли в 2014 році нам оголосили, що Україна буде споживати європейський газ, нехай вони мені покажуть, де він у Європі видобувається і де ми можемо його взяти. Я хочу зараз проінформувати країну, це був великий обман, ніякого європейського газу не було, вони зробили фіктивну трубу, але газ ішов російський. Просто вся пропаганда, яка робилася в цей час, мала говорити, що це європейський газ і цей газ постачали через європейського посередника, який сьогодні нам відомий, тому що розслідування зі зміною президента не відбулося. Президент змінився, а вся політика, яка робилася ззовні щодо України й всередині залишилася такою, як вона була", - розповіла Тимошенко.

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Також вона зазначила, що газу зараз в Україні немає й необхідно його купувати за вищою ціною.

"Хто відповідає за те, що тепер із бюджету треба взяти гроші, які краще було б витратити на охорону здоров'я і на пенсії, і віддати НАК "Нафтогазу" за те, що хтось протупив улітку. Це тупість", - сказала вона.

газ (10487) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+88
Який ти, шльондра, купляла з Лазаренко по 60, а продавала країні по 400 ! Так, лярва ?!
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23.10.2021 08:48
+78
Специалист по обманам нарисовалась. А я думал она онемела...
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23.10.2021 08:48
+77
****** МАНИПУЛЯТИВНАЯ! Никогда власть при Порохе не скрывала , что газ из Европы- это газ России , проданный Европе . А смысл был в том, что приходил они Украину, как товар по МЕЖДУНАРОДНЫМ РВЫНОЧНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ РОССИИ ,А НЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ, КАК С УКРАИНОЙ .
Баба Юля решила сотрудничать с пророссийскким элеторатом? Отнять у Бойко и догнать Пороха... Ну ничего- это все равно предсказуемее, чем власть клоуна под козырем.
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23.10.2021 08:54
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правда, то что Украина сжигает росс газ, а платит каким-то левым "словакам", надо ещё разобраться, кто там их укр политиков в "словакии" маржу имеет.
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24.10.2021 05:02 Відповісти
иди нах кацапо крыса
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24.10.2021 05:24 Відповісти
ну не у тебя ж вонючей кацапо крысы покупать газ что б ты гнида козломордая сразу права качать начала..Обтекай гниль ..вас послали подальше - газ не ваш и права вы качать не можете..вот и горит у тебя кацапской мрази что Украина у вас газ не покупает и шантажировать её не выходит
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24.10.2021 05:31 Відповісти
ух, как тебя, кацапчик, зачіпило, вышел ты из себя.
прекрасно, ты снова сама себе о себе самовнушение написало: "ну не у тебя ж вонючей кацапо крысы покупать газ что б ты гнида козломордая сразу права качать начала..Обтекай гниль ..вас послали подальше - газ не ваш и права вы качать не можете..вот и горит у тебя кацапской мрази что Украина у вас газ не покупает и шантажировать её не выходит"
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24.10.2021 06:54 Відповісти
ти все ніяк не вгамуєшся?
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24.10.2021 07:41 Відповісти
що, кацапе, ти все ніяк не вгамуєшся?
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24.10.2021 07:48 Відповісти
иди на сру весну кацапсина нукто твой вонючий газ не купит
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24.10.2021 14:22 Відповісти
прекрасно, ты снова само себе о себе самовнушение написало: "иди на сру весну кацапсина нукто твой вонючий газ не купит"
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24.10.2021 14:25 Відповісти
кацап боярышниковый совсем пропил мозг даже своими словами ответить не может Настоящий кацап...украл скопипастил и сидит довольное
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24.10.2021 14:27 Відповісти
очень хорошо, одобряю, ты снова само себе о себе самовнушение написало, читай себе 30 раз перед сном: "кацап боярышниковый совсем пропил мозг даже своими словами ответить не может Настоящий кацап...украл скопипастил и сидит довольное"
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24.10.2021 21:36 Відповісти
Это олигофрен зербиена и его сотня разных ников.Палится с одним приемом сразу.Не стоит на попку тратить время--сразу в спам не читая
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25.10.2021 16:08 Відповісти
Лутше пусть имеют маржу в Словакии чем твоя Рашка будет мозг выедать газовыми жантажами, уже не раз было такое. Знаем к чему вы клоните мокши.
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24.10.2021 14:36 Відповісти
дааа, пусть наши политики лучше имеют маржу в "словакии", а потом платят тем же кацапам деньги украинцев, чем не моя, а ТВОЯ Рашка будет мозг выедать газовыми жантажами, уже не раз было такое. Знаем к чему немы, а ВЫ клоните мокши.
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24.10.2021 21:34 Відповісти
Все просто. Якщо Україна купляє газ у РФ, то РФ може спокійно окуповувати будь які території і вбивати українців без спротиву, погрожуючи цей газ перекрити і заколапсити усю українську економіку. Якщо Україна купляє газ в Європі, то РФ перекрити газ Європі не може і йде нахєр. Тому сама думка Тимошенко виглядає як державна зрада.
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24.10.2021 05:53 Відповісти
ДА баб Юля, вместе с главзебом, пусть сначала отчитаются насчет офшорных выкрутасов, даже японских, тогда включают быдло, шобы помычать.
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24.10.2021 06:31 Відповісти
Вы ошибаетесь.
РФ может сократить объем газа ниже текущего уровня, на тот уровень, который ЕС отправляет реверсом в Украину.
Инфа по кол-ву газа нужного Украине открытая, и все её знают.

ЕС от сего действа не замёрзнет. Но вряд ли, например, Румыния начнёт часть газа, который нужен ей самой, отправлять в Украину.

Другое дело, что это никому не нужно. Но технически вполне возможно. И как обычно, РФ "не нарушит" никакие контракты. И ЕС устами очередного Борреля скажет "Вы знаете, Россия не нарушает свои обязательства, так что к ней претензий нет".
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24.10.2021 17:41 Відповісти
ЄС це ринок, мало газу - більші ціни. Але більші ціни роблять не надто конкурентним рос. газ порівняно з власним видобутком, скрапленим чи сланцевим. Власне не бачу проблем, рекордні ціни на метал і зерно, з рекордними врожаями дозволяють Україні без особливих проблем міняти зерно на газ.
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25.10.2021 06:56 Відповісти
Ну и слава Богу.
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25.10.2021 10:34 Відповісти
я вважав, що ми маємо думаючих людей, а по факту ми маємо лише тих, хто піддався пропаганді проте адекватного, розумного політика. І страшно стає жити в одній країні з людьми без батька в голові.
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25.10.2021 11:02 Відповісти
А ха ха ха, что только лживые дегенераты не придумают, для оправдания мега коррупции на миллиарды долларов на закупке через посредников газа для украинцев. Даже зраду приплели. Плати холоп молчать дань кремлевскому олигархопаханату в лице фирташей, ахметовых, новинских и т.д.
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25.10.2021 12:20 Відповісти
Ось і вскрилася кремлівська консерва в черговий раз.
Газ є тільки на расіє...
Ядерне паливо тільки нарасіє..... Валєжнік є тільки нарасіє....
Нам тільки нарасію.....
Легко впізнавані тези і вже всім відомо звідки само вони до Тимошенкі потрапляють
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24.10.2021 07:40 Відповісти
хто в курсі - той в курсі, що так і є. Ви залили очі українським патріотизмом. який вам привів Порошенко, бо тільки так можна було отримати владу, через велику любов до України. А тепер, якщо вам навіть правду говориш - очі залиті безкінечною любоввю до України... тільки там любов була лише до грошей, які виводились в офшори... і ніяк не до України. Отямтесь люди.
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25.10.2021 11:06 Відповісти
люди вже отямилися (частково, десь 25%)
решті ще належить пройти цей шлях
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30.10.2021 22:02 Відповісти
Тимошенко, при каждой смене риторики, прическу меняет.
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24.10.2021 08:11 Відповісти
це дійсно важливий фактор, без якого ми жити не зможемо. Ви такий брєд пишите, що в мене очі вилазять, але не читати не можу. Шокує кількість людей, в яких зовсім банька ту туууууу.... Кудись до ЄС, якому взагалі пофіг як там буде жити Україна. А нинішній президент вам ллє в уха чергову брехню і ви вірите. А коли вам правду пишешь - у вас пукан розриває.
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25.10.2021 11:08 Відповісти
https://youtu.be/we5srPouIac Британия лечит РАБссию....вслед за Дерипаской в США
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24.10.2021 08:39 Відповісти
Лицеиерная мразь. До 2006года Украина потребляла ТУРКМЕНСКИЙ газ.
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24.10.2021 08:59 Відповісти
https://ukrainenews.fakty.ua/114740-rossiya-kupila-turkmenskij-gaz-kotoryj-ranee-postavlyalsya-v-ukrainu На днях президент Туркмении Сапармурад Ниязов и председатель правления ОАО «Газпром» Рем Вяхирев подписали в Ашхабаде соглашение о поставках в будущем году в Россию 20 млрд. куб. метров газа по цене $36 за тысячу куб. метров на туркменско-узбекской границе. В соответствии с соглашением 40% объема газа будет оплачено валютой, 60% -- товарами.

https://ukrainenews.fakty.ua/114740-rossiya-kupila-turkmenskij-gaz-kotoryj-ranee-postavlyalsya-v-ukrainu Покупка Россией 20 млрд. куб. метров туркменского газа при ежегодном объеме добычи в Туркмении около 21 млрд. куб. метров серьезно осложнит реализацию планов украинского правительства по возобновлению поставок газа, а также усилит энергетическую зависимость Украины от России и позиции РАО «Газпром» на переговорах об условиях поставок газа в 2000 году, сообщает «Интерфакс-Украина».

https://ukrainenews.fakty.ua/114740-rossiya-kupila-turkmenskij-gaz-kotoryj-ranee-postavlyalsya-v-ukrainu Несмотря на это, Туркмения намерена приступить к переговорам с Украиной относительно поставок в 2000 году природного газа. Правда, только после того, как украинская сторона выплатит по крайней мере 30% валютной части задолженности за поставки топлива в нынешнем году.

https://ukrainenews.fakty.ua/114740-rossiya-kupila-turkmenskij-gaz-kotoryj-ranee-postavlyalsya-v-ukrainu Стоит отметить, что до последнего времени наша страна являлась основным потребителем туркменского газа. Только за первые пять месяцев 1999 года Туркмения экспортировала в Украину 8,7 млрд. куб. метров газа (86,8% всех экспортных поставок газа и 42% всей его добычи в стране) на общую сумму $315,5 млн. Правда, из-за невыполнения украинской стороной условий оплаты в полном объеме, поставки были прекращены.
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24.10.2021 15:28 Відповісти
непонятно, какое отношение к нынешней ситуации имеет экспорт газа из туркмении в 1999 году
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31.10.2021 16:54 Відповісти
Просто предыдущий комментатор, что Украина потребляла туркменский газ до 2006 года. Я дал ссылку, что покупала у туркмен Украина газ до тех пор покуда его не перекупили кацапы.
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31.10.2021 16:57 Відповісти
Сумно, що Україна так і не прийшла до того, щоб ********** газ власного видобутку.

не бачу лицимерія, бачу лише упоротість українців. І це так сумно.
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25.10.2021 11:09 Відповісти
наконец то баба юля сбросила маску ))))
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24.10.2021 09:02 Відповісти
пфффф)) То вам так хочеться) Сумно, що жоден політик не бере на себе відповідальність розказати цю неприємну правду. Я вже мовчу про те, що кожний може вивчити це питання і точно зрозуміти як ми можемо, а як не можемо....
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25.10.2021 11:12 Відповісти
вот когда у тебя дома нет хлеба и сосед предлагает хлеб за ночь с твоей женой или другой сосед предлагает просто за деньги (но дорого) что ты дорогуша выберешь?)))
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25.10.2021 16:10 Відповісти
Бабка конечно та еще брехуха, но тут она говорит правду. Простая схема по грабежу украинцев - покупка газа у россии дешево, и перепродажа своему населению и бизнесу в 3-4 раза дороже. Назвали эту аферу виртуальным реверсом и хвастаются перед собственным ограбленным населением типа это пэрэмога.
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24.10.2021 11:14 Відповісти
Ничего у рф не покупается,газ покупается у конечного покупателя,а у нас остаются объёмы из транзита для этого покупателя..
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24.10.2021 11:33 Відповісти
Объясняю.
Есть Вы, я, мой друган.
У Вас с моим друганом был общий бизнес. Поставлял он Вам, например, картошку.
И вот НЕГДЕ Вам было больше такой картошки купить. Хоть убейся - никак.
У Вас всё хозяйство вокруг этой картошки построено и т.п.

А тут Вы посрались сильно с этим моим друганом. И говорите, мол, Иван Иванов, я вот не хочу больше у этого козла покупать картофан, давай ты мне будешь продавать то, что он тебе продаёт.

я - Конечно, ДРУГАН!!!! Давай, вот тебе ведро картофана, но по цене на 15% дороже.

И вот сидите вы перед сковородкой жареной картошки, разницы никакой не видите по сравнению с тем, что раньше ели, а бабла у вас меньше стало. Да и картошка... та же самая. И Вы это знаете.
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24.10.2021 17:45 Відповісти
Как вы всё упростили у меня аж слюни потекли от такой халявы.Вот только халявы не бывает и за своё векдро картошки он хочет своих овец пустить в мой огород и гаражик пристроить,иначе говорит не дам.Дам-не дам,дам- не дам,азиатщина.Лучше переплатить эти 15% и не иметь головную боль.
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24.10.2021 17:56 Відповісти
Ну и отлично. Тогда мне непонятен ажиотаж вокруг этого вопроса у властей Украины.
Будет Украина покупать газ у какой-нить Румынии или Венгрии. И по ценам с ними договариваться.
Но почему-то же этот ажиотаж присутствует. Хотя казалось бы, как Вы пишете "лучше переплачивать".
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24.10.2021 18:21 Відповісти
Ажиотаж существует со дня разделения ссср,ничего нового.Украина слаба экономически и различные кризисы периодически будут происходить,как происходят даже в очень стабильных экономиках.Украина пытается уйти из под диктата москвы и естественно москва пытается гадить где только можно и нельзя.Одним словом,нам очень повезло с " братским "народом.
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26.10.2021 08:31 Відповісти
хоч одна адекватна людина, яка розуміє, що тут немає брехні. Тільки не кожен політик має силу в цьому зізнатись, тому нас постійно годують брехнею і обіцянками, які ніколи не стануть реальними(
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25.10.2021 11:15 Відповісти
А что-же тебе Юля сбрехала, мне просто интересно.
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25.10.2021 12:21 Відповісти
Москальський газ - це найбільший обман, Україна завжди користувалась європейським.
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24.10.2021 11:42 Відповісти
вас сюди запросили??? Таке враження, що ви підключили ВПН і продовжуєте роботу президента і політиканів, які ніколи не казали і не скажуть правду. Йдіть до біса, зі своєю брехнею. Інформація яким загом користувалась Україна є в інтернеті і кожен не ледачий зможе це перевірити,а ви виглядаєте абсолютним дурнем пишучі цю брехню.
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25.10.2021 11:18 Відповісти
да? И в какой стране добывается сей европейский газ?
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29.10.2021 11:38 Відповісти
Тю! Навіть я про це знав! Це ніколи не було секретом. Просто навіть якщо купувати через посередника цей російськийгаз він виходив дешевше ніж напряму з Росії.
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24.10.2021 12:45 Відповісти
Якщо цей Суккуб виліз, значить скоро вибори.
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24.10.2021 13:07 Відповісти
вибори не скоро, але було б добре, якби недоумків з ВР перевибрали. Абсолютні марнотратці, за всю історію незалежної України.
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25.10.2021 11:20 Відповісти
дуже шкода що Юльку не розуміють... Вона на багато розумніша за зелених дебілів та шоколодного гівна
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24.10.2021 14:34 Відповісти
на фоні гівна, ви з ТЮлькою, ще той гумус.
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28.10.2021 09:42 Відповісти
ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 11% за результатами трьох кварталів 2021 року

ДТЕК Нафтогаз видобув більше 1,5 млрд куб. м природного газу за три квартали 2021 року та збільшив видобуток на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляється на сайті компанії.

Компанія збільшила видобуток завдяки успішній реалізації програми буріння, капітальних ремонтів та інтенсифікації свердловин на родовищах у Полтавській області. Зокрема, 12 вересня ДТЕК Нафтогаз ввів у експлуатацію свердловину №58 Мачухського родовища. Свердловина глибиною 5360 м була пробурена за 97,5 діб, що є рекордним показником для України. Дебіт свердловини складає 300 тис. м3 газу на добу. Загалом у 2021 році компанія завершила буріння 4 свердловин.

Збільшення видобутку, а також рекордні строки буріння стали можливими завдяки використанню ************** обладнання, а також упровадженню новітніх технологій та ******** технологічних рішень по всьому виробничому ланцюжку.

Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров зазначив: «Завдяки системному впровадженню технологій ДТЕК Нафтогаз демонструє рекордну швидкість буріння свердловин та стабільно високі показники видобутку газу. Компанія залучає в Україну ******* технології, чим сприяє розвитку всієї нафтогазової галузі України. Інвестиції в галузь є надважливим завданням для зміцнення енергетичної безпеки країни, тож бізнес розраховує на стабільність законодавства і на підтримку держави у вигляді стимулюючих механізмів».

Як повідомлялося раніше, ДТЕК Нафтогаз веде розробку двох родовищ, а також продовжує геологорозвідувальні та камеральні роботи ще на трьох ділянках у Полтавській області, у тому числі на Зінківській площі. На першому етапі інвестиції в розвідувальні роботі по Зінківській площі складуть більше 1 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні ДТЕК Нафтогаз завершив будівництво блочної холодильної установки (БХУ) із випередженням термінів. Завдяки введенню в експлуатацію холодильного обладнання, ДТЕК Нафтогаз уже до кінця 2021 року отримає додатково майже 20 млн кубометрів газу і збільшить річний видобуток газу у порівнянні з показниками минулого року.

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https://dtek.com/media-center/news/dtek-neftegaz-uvelichil-dobychu-gaza-na-11-po-rezultatam-trekh-kvartalov-2021-goda/
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24.10.2021 14:35 Відповісти
чергова брехня???? Нам від неї не легше, опалювальний сезон ще не почався, ціни вже злетіли... і нам не легше від цієї інформації. Юля діло каже і адекватні люди це розуміють.
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25.10.2021 11:21 Відповісти
Бідна бабця Жуля, ніхто ліпше неї не може красти з газових схем, а не пускають.
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24.10.2021 15:02 Відповісти
перечитайте газовий контрак, взагалі, спробуйте думати головою, а не дупою.
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25.10.2021 11:22 Відповісти
Секрет Полишинеля.
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24.10.2021 21:39 Відповісти
А що там з сланцевим газом з копійчаною собівартістю? Якщо не помиляюся на Західній Укр. Свобода заблокувала тоді видобуток, а на Східній Укр. війна. Але газ по 2000 $ мав би додати мотивації владі... чи влада зараз сама заробляє відкатами з високих цін?
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25.10.2021 07:05 Відповісти
Ви подивться як реагуе фірмочка"рошен" на сказане Тимошенко.

А чогож ваш криголам не подасть до суду на"брехуху?"
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28.01.2022 10:38 Відповісти
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