Європейський газ - це найбільший обман, Україна завжди користувалася російським, - Тимошенко. ВIДЕО

Для України не існує ніякого європейського газу, вона завжди користувалася російським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла в прямому ефірі на телеканалі "НАШ" лідер фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Для України не існує ніякого європейського газу. Коли в 2014 році нам оголосили, що Україна буде споживати європейський газ, нехай вони мені покажуть, де він у Європі видобувається і де ми можемо його взяти. Я хочу зараз проінформувати країну, це був великий обман, ніякого європейського газу не було, вони зробили фіктивну трубу, але газ ішов російський. Просто вся пропаганда, яка робилася в цей час, мала говорити, що це європейський газ і цей газ постачали через європейського посередника, який сьогодні нам відомий, тому що розслідування зі зміною президента не відбулося. Президент змінився, а вся політика, яка робилася ззовні щодо України й всередині залишилася такою, як вона була", - розповіла Тимошенко.

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Також вона зазначила, що газу зараз в Україні немає й необхідно його купувати за вищою ціною.

"Хто відповідає за те, що тепер із бюджету треба взяти гроші, які краще було б витратити на охорону здоров'я і на пенсії, і віддати НАК "Нафтогазу" за те, що хтось протупив улітку. Це тупість", - сказала вона.