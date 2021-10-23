Європейський газ - це найбільший обман, Україна завжди користувалася російським, - Тимошенко. ВIДЕО
Для України не існує ніякого європейського газу, вона завжди користувалася російським.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла в прямому ефірі на телеканалі "НАШ" лідер фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
"Для України не існує ніякого європейського газу. Коли в 2014 році нам оголосили, що Україна буде споживати європейський газ, нехай вони мені покажуть, де він у Європі видобувається і де ми можемо його взяти. Я хочу зараз проінформувати країну, це був великий обман, ніякого європейського газу не було, вони зробили фіктивну трубу, але газ ішов російський. Просто вся пропаганда, яка робилася в цей час, мала говорити, що це європейський газ і цей газ постачали через європейського посередника, який сьогодні нам відомий, тому що розслідування зі зміною президента не відбулося. Президент змінився, а вся політика, яка робилася ззовні щодо України й всередині залишилася такою, як вона була", - розповіла Тимошенко.
Також вона зазначила, що газу зараз в Україні немає й необхідно його купувати за вищою ціною.
"Хто відповідає за те, що тепер із бюджету треба взяти гроші, які краще було б витратити на охорону здоров'я і на пенсії, і віддати НАК "Нафтогазу" за те, що хтось протупив улітку. Це тупість", - сказала вона.
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прекрасно, ты снова сама себе о себе самовнушение написало: "ну не у тебя ж вонючей кацапо крысы покупать газ что б ты гнида козломордая сразу права качать начала..Обтекай гниль ..вас послали подальше - газ не ваш и права вы качать не можете..вот и горит у тебя кацапской мрази что Украина у вас газ не покупает и шантажировать её не выходит"
РФ может сократить объем газа ниже текущего уровня, на тот уровень, который ЕС отправляет реверсом в Украину.
Инфа по кол-ву газа нужного Украине открытая, и все её знают.
ЕС от сего действа не замёрзнет. Но вряд ли, например, Румыния начнёт часть газа, который нужен ей самой, отправлять в Украину.
Другое дело, что это никому не нужно. Но технически вполне возможно. И как обычно, РФ "не нарушит" никакие контракты. И ЕС устами очередного Борреля скажет "Вы знаете, Россия не нарушает свои обязательства, так что к ней претензий нет".
Газ є тільки на расіє...
Ядерне паливо тільки нарасіє..... Валєжнік є тільки нарасіє....
Нам тільки нарасію.....
Легко впізнавані тези і вже всім відомо звідки само вони до Тимошенкі потрапляють
решті ще належить пройти цей шлях
https://ukrainenews.fakty.ua/114740-rossiya-kupila-turkmenskij-gaz-kotoryj-ranee-postavlyalsya-v-ukrainu Покупка Россией 20 млрд. куб. метров туркменского газа при ежегодном объеме добычи в Туркмении около 21 млрд. куб. метров серьезно осложнит реализацию планов украинского правительства по возобновлению поставок газа, а также усилит энергетическую зависимость Украины от России и позиции РАО «Газпром» на переговорах об условиях поставок газа в 2000 году, сообщает «Интерфакс-Украина».
https://ukrainenews.fakty.ua/114740-rossiya-kupila-turkmenskij-gaz-kotoryj-ranee-postavlyalsya-v-ukrainu Несмотря на это, Туркмения намерена приступить к переговорам с Украиной относительно поставок в 2000 году природного газа. Правда, только после того, как украинская сторона выплатит по крайней мере 30% валютной части задолженности за поставки топлива в нынешнем году.
https://ukrainenews.fakty.ua/114740-rossiya-kupila-turkmenskij-gaz-kotoryj-ranee-postavlyalsya-v-ukrainu Стоит отметить, что до последнего времени наша страна являлась основным потребителем туркменского газа. Только за первые пять месяцев 1999 года Туркмения экспортировала в Украину 8,7 млрд. куб. метров газа (86,8% всех экспортных поставок газа и 42% всей его добычи в стране) на общую сумму $315,5 млн. Правда, из-за невыполнения украинской стороной условий оплаты в полном объеме, поставки были прекращены.
не бачу лицимерія, бачу лише упоротість українців. І це так сумно.
Есть Вы, я, мой друган.
У Вас с моим друганом был общий бизнес. Поставлял он Вам, например, картошку.
И вот НЕГДЕ Вам было больше такой картошки купить. Хоть убейся - никак.
У Вас всё хозяйство вокруг этой картошки построено и т.п.
А тут Вы посрались сильно с этим моим друганом. И говорите, мол, Иван Иванов, я вот не хочу больше у этого козла покупать картофан, давай ты мне будешь продавать то, что он тебе продаёт.
я - Конечно, ДРУГАН!!!! Давай, вот тебе ведро картофана, но по цене на 15% дороже.
И вот сидите вы перед сковородкой жареной картошки, разницы никакой не видите по сравнению с тем, что раньше ели, а бабла у вас меньше стало. Да и картошка... та же самая. И Вы это знаете.
Будет Украина покупать газ у какой-нить Румынии или Венгрии. И по ценам с ними договариваться.
Но почему-то же этот ажиотаж присутствует. Хотя казалось бы, как Вы пишете "лучше переплачивать".
ДТЕК Нафтогаз видобув більше 1,5 млрд куб. м природного газу за три квартали 2021 року та збільшив видобуток на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляється на сайті компанії.
Компанія збільшила видобуток завдяки успішній реалізації програми буріння, капітальних ремонтів та інтенсифікації свердловин на родовищах у Полтавській області. Зокрема, 12 вересня ДТЕК Нафтогаз ввів у експлуатацію свердловину №58 Мачухського родовища. Свердловина глибиною 5360 м була пробурена за 97,5 діб, що є рекордним показником для України. Дебіт свердловини складає 300 тис. м3 газу на добу. Загалом у 2021 році компанія завершила буріння 4 свердловин.
Збільшення видобутку, а також рекордні строки буріння стали можливими завдяки використанню ************** обладнання, а також упровадженню новітніх технологій та ******** технологічних рішень по всьому виробничому ланцюжку.
Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров зазначив: «Завдяки системному впровадженню технологій ДТЕК Нафтогаз демонструє рекордну швидкість буріння свердловин та стабільно високі показники видобутку газу. Компанія залучає в Україну ******* технології, чим сприяє розвитку всієї нафтогазової галузі України. Інвестиції в галузь є надважливим завданням для зміцнення енергетичної безпеки країни, тож бізнес розраховує на стабільність законодавства і на підтримку держави у вигляді стимулюючих механізмів».
Як повідомлялося раніше, ДТЕК Нафтогаз веде розробку двох родовищ, а також продовжує геологорозвідувальні та камеральні роботи ще на трьох ділянках у Полтавській області, у тому числі на Зінківській площі. На першому етапі інвестиції в розвідувальні роботі по Зінківській площі складуть більше 1 млрд грн.
Нагадаємо, у вересні ДТЕК Нафтогаз завершив будівництво блочної холодильної установки (БХУ) із випередженням термінів. Завдяки введенню в експлуатацію холодильного обладнання, ДТЕК Нафтогаз уже до кінця 2021 року отримає додатково майже 20 млн кубометрів газу і збільшить річний видобуток газу у порівнянні з показниками минулого року.
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А чогож ваш криголам не подасть до суду на"брехуху?"