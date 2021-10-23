Гордон: Закон про олігархів - це закон проти ЗМІ та свободи слова. ВIДЕО
У влади є всі важелі для зниження впливу олігархів, а окремий закон про олігархів придуманий, щоб боротися зі ЗМІ, які їм належать.
"Зараз проєкт закону, який ухвалили, про олігархів. Ви що, думаєте, вони хочуть боротися з олігархами? Ні. Вони хочуть боротися із засобами масової інформації, які належать олігархам. Тому що боротися з олігархами насправді просто. По-перше, у вас є для цього всі важелі, купа організацій, які можуть боротися, плюс Антимонопольний комітет, Конституція і закони", - заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.
Засновник інтернет-видання "Гордон" додав, що усунути вплив великого бізнесe на політику й економіку потрібно шляхом боротьби з корупцією у владі, а не гоніннями за телеканалами.
"А взагалі боротися з олігархами владі просто. Забийте двері своїх кабінетів, щоб туди не ходили олігархи, не спілкуйтеся з ними і зашийте свої кишені, щоб олігархи туди "бабки" вам не давали на підкуп в тому числі депутатів. Тому що, коли депутати кажуть, що їм платять 30-50, а одній людині навіть 70 тисяч доларів на місяць, то я хочу запитати, звідки ці гроші. Вам їх олігархи дають на підкуп ваших же депутатів? Або що відбувається насправді?", - додав Дмитро Гордон.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту. Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.
Сам проєкт закону спровокував хвилю критики щодо України через наступ на свободу слова й демократію.
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особенно окончание. когда он напрочь завис после вопроса главреда "собирается ли зеленский вернуть все деньги из офшоров и заплатить с них налоги". звуковая карта перегорела сразу. портом перегрелся процессор. только глаза по монитору бегали без звука.
я его когда вчера слушал я не мог понять одного - как он вообще может быть продюсером? он даже то что ему написали прочитать связно не смог.
да. откровение года! "95 квартал является крупнейшим(!!!!) налогоплательщиком в медийном пространстве Украины". начали смеяться даже зрители
потом гляньте влащенко 21.10.21 и голованова 20.10.21
я не любитель украина 24 но последние две недели шоу просто загляденье. как там полоскают зеленых бацилл. любо дорого глянуть. причем все.
тандем верещук+смаглюк две бабы яги это отдельное шоу тупоголовиков.
Краще мовчати і хай всі думають, що ти дурень, ніж розкрити рота та розвіяти останні сумніви)
Двулічний тип.
Як думаєте, можна вважати його журналістом ?
Ну така суспільна функція.)
Кстати, Гордон - преданный Зеленскому человек, что не удивляет - Гордон частый гость российских телеканалов, в частности, на канале Скабеевой ... скользкий тип.
PS: го#дон, а зЕлох что, разве не олигарх???
Оба ненавидят Порошенко, который сломал ,,русский мир,, и ограничил их заработки в России...
Оба, в 2014 сидели на диване и ждали, чья возьмет......