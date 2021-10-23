Гордон: Закон про олігархів - це закон проти ЗМІ та свободи слова. ВIДЕО

У влади є всі важелі для зниження впливу олігархів, а окремий закон про олігархів придуманий, щоб боротися зі ЗМІ, які їм належать.

"Зараз проєкт закону, який ухвалили, про олігархів. Ви що, думаєте, вони хочуть боротися з олігархами? Ні. Вони хочуть боротися із засобами масової інформації, які належать олігархам. Тому що боротися з олігархами насправді просто. По-перше, у вас є для цього всі важелі, купа організацій, які можуть боротися, плюс Антимонопольний комітет, Конституція і закони", - заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.

Засновник інтернет-видання "Гордон" додав, що усунути вплив великого бізнесe на політику й економіку потрібно шляхом боротьби з корупцією у владі, а не гоніннями за телеканалами.

"А взагалі боротися з олігархами владі просто. Забийте двері своїх кабінетів, щоб туди не ходили олігархи, не спілкуйтеся з ними і зашийте свої кишені, щоб олігархи туди "бабки" вам не давали на підкуп в тому числі депутатів. Тому що, коли депутати кажуть, що їм платять 30-50, а одній людині навіть 70 тисяч доларів на місяць, то я хочу запитати, звідки ці гроші. Вам їх олігархи дають на підкуп ваших же депутатів? Або що відбувається насправді?", - додав Дмитро Гордон.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про олігархів.

Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту. Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.

Сам проєкт закону спровокував хвилю критики щодо України через наступ на свободу слова й демократію.