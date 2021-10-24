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На київський ресторан, який оголосив себе "місцем вільних людей", склали протокол за порушення карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві 23 жовтня оштрафували ресторан Nebos, який не дотримувався коронавірусних обмежень. Зокрема, персонал працював без медичних масок, а відвідувачів не зобов'язували дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За даними Держпродспоживслужби, в заклад прийшли представники відомства, а також правоохоронці. Перевірка встановила, що в Nebos люди перебувають без масок, приміщення регулярно не прибирають, у відвідувачів і персоналу не вимірюють температуру тощо.

На київський ресторан, який оголосив себе місцем вільних людей, склали протокол за порушення карантину 01
На київський ресторан, який оголосив себе місцем вільних людей, склали протокол за порушення карантину 02

Як наслідок, поліція склала протокол за ч. 1 ст. 43-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Власників закладу можуть оштрафувати на 17-170 тисяч гривень, остаточне рішення має встановити суд.

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Nebos повісив на двері табличку, про яку написав у фейсбуці: "Місце вільних людей. Нещодавно на дверях нашого закладу з'явилася дуже важлива табличка. Вона потрібна для того, щоб всі наші люди зрозуміли, що це місце для них. Нам не важливо, чи є у вас маска, чи ні, вакцинувались чи ні. Ми завжди відкриті для людей, які беруть відповідальність за своє здоров'я. Адже саме це право є у кожної вільної людини. Тому любимо і завжди відкриті для вас".

На київський ресторан, який оголосив себе місцем вільних людей, склали протокол за порушення карантину 03

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22 жовтня заклад повідомив у соцмережах, що отримав "сотні повідомлень зі словами підтримки", і запропонував власникам бізнесів звертатися до них, щоб отримати консультацію. Ймовірно, йшлося про те, як юридично відстоювати право не дотримуватися коронавірусних обмежень.

Співвласниця Nebos Ірина Богданович прокоментувала ситуацію зі штрафом закладу. За її словами, перевірили заклад після дзвінка від депутата "Свободи" (ймовірно, йдеться про депутатів Київської міської ради), а працівники Держпродспоживслужби і поліції пішли без підписаного протоколу.

"Вони [Держпродспоживслужба та поліція] порушували права, а ми їх не порушували", - підсумувала Богданович, яка на момент ситуації з Nebos перебувала в Туреччині із сім'єю, але тепер, каже, повертається до Києва.

Зазначимо, що під час локдауна в Києві в січні 2021 року Nebos дотримувався коронавірусних обмежень і приймав замовлення тільки на винос.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19640) Держпродспоживслужба1 (577) штраф (1875) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
Сходи на экскурсию в любую больницу, поговори с врачами из ковид отделения. Поддержи лучше их, а не идиотов.
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24.10.2021 01:22
+26
«Место дебильных людей»
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24.10.2021 00:57
+25
А тем временем Кивеский и Одесский крематории работают без перерыва. Все расписано по минутам. В кучка "свободных от ума" людей открыла пункт распространения заболевания. Премия Дарвина, однозначно.
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24.10.2021 01:21
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24.10.2021 11:08 Відповісти
в спам, лапоть
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24.10.2021 18:30 Відповісти
вообще без проблем. идешь в спам
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24.10.2021 18:50 Відповісти
ГЕ-РО-И !!!
ГЕ-РО-И-и-и-и-и !!!!
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24.10.2021 12:16 Відповісти
ГЕ-РО-И-и-и-и-н !!!!
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24.10.2021 13:32 Відповісти
Вы гляньте какие "пачки" колоритные пришли о нарушении топить. Один краше другого)
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24.10.2021 13:33 Відповісти
Других полицейских у нас для вас нет.
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24.10.2021 13:46 Відповісти
цікаве в них місце вільних людей ! невже хазайка не в курсі що свобода одніеї людини закінчуеться там де починаеться свобода іншої ?
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24.10.2021 15:02 Відповісти
ну з іншого боку - ніхто ж не змушує інших відвідувати той заклад
А ось за межами нього - будьте ласкаві дотримуватись загальних правил
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24.10.2021 16:55 Відповісти
Ось так.
Прийшла поліція по заяві не кого-небудь, а депутата КМДА (на секундочку !!!!), а пішла не з чим.
І при цьому знаходяться люди, що звинувачують Кличка в будівельному безпредєлє у Києві.
А до державної влади у вас нема претензій???
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24.10.2021 16:51 Відповісти
Совладелица киевского ресторана Nebos Ирина Богданович рассказала, что полиция не штрафовала их заведение за несоблюдение карантинных ограничений.

Об этом она рассказала в Instagram.

"Мы не нарушив ни одного права ни одного человека, никого не обидев, сегодня [23 октября] закрыты, к сожалению. Потому что вчера пришла полиция и начала не слишком правомерно вести себя с нашими сотрудниками", - сказала она.

Также женщина рассказала, что на работников заведения давили эмоционально и морально. А после разговора с юристом правоохранители ушли без подписанного протокола.

При этом Богданович утверждает, что никакого штрафа не было.

"Протоколов нет никаких, ничего незаконного мы не делали, ничего не выписано. Мы будем работать, у нас есть права на это и мы их соблюдаем",
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24.10.2021 21:00 Відповісти
если б все отнеслись с таким подходом - "пандемия" в сводках либо закончилась бы, либо стала реальной в правовом поле.На сегодня штрафы оплатили лишь те ,кто как лохи со всей написаной хренью в протоколе согласились, во всех остальных случаях - гос.проигрывает, ибо даже порой продажные судьи не могут переиначить то что написанно в законах, так как это затрагивает почти все кодексы и конституцию.
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25.10.2021 11:03 Відповісти
Такого подхода никогда не будет у нас. Совковые гены нескоро исчезнут. Может лет через 30-40 в лучшем случае...
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25.10.2021 19:07 Відповісти
Хорошая получилась реклама... За такую и 17000 не жалко...
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25.10.2021 20:36 Відповісти
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