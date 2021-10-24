На київський ресторан, який оголосив себе "місцем вільних людей", склали протокол за порушення карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві 23 жовтня оштрафували ресторан Nebos, який не дотримувався коронавірусних обмежень. Зокрема, персонал працював без медичних масок, а відвідувачів не зобов'язували дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За даними Держпродспоживслужби, в заклад прийшли представники відомства, а також правоохоронці. Перевірка встановила, що в Nebos люди перебувають без масок, приміщення регулярно не прибирають, у відвідувачів і персоналу не вимірюють температуру тощо.





Як наслідок, поліція склала протокол за ч. 1 ст. 43-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Власників закладу можуть оштрафувати на 17-170 тисяч гривень, остаточне рішення має встановити суд.

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Nebos повісив на двері табличку, про яку написав у фейсбуці: "Місце вільних людей. Нещодавно на дверях нашого закладу з'явилася дуже важлива табличка. Вона потрібна для того, щоб всі наші люди зрозуміли, що це місце для них. Нам не важливо, чи є у вас маска, чи ні, вакцинувались чи ні. Ми завжди відкриті для людей, які беруть відповідальність за своє здоров'я. Адже саме це право є у кожної вільної людини. Тому любимо і завжди відкриті для вас".

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22 жовтня заклад повідомив у соцмережах, що отримав "сотні повідомлень зі словами підтримки", і запропонував власникам бізнесів звертатися до них, щоб отримати консультацію. Ймовірно, йшлося про те, як юридично відстоювати право не дотримуватися коронавірусних обмежень.

Співвласниця Nebos Ірина Богданович прокоментувала ситуацію зі штрафом закладу. За її словами, перевірили заклад після дзвінка від депутата "Свободи" (ймовірно, йдеться про депутатів Київської міської ради), а працівники Держпродспоживслужби і поліції пішли без підписаного протоколу.

"Вони [Держпродспоживслужба та поліція] порушували права, а ми їх не порушували", - підсумувала Богданович, яка на момент ситуації з Nebos перебувала в Туреччині із сім'єю, але тепер, каже, повертається до Києва.

Зазначимо, що під час локдауна в Києві в січні 2021 року Nebos дотримувався коронавірусних обмежень і приймав замовлення тільки на винос.

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