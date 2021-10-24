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"Централізоване поширення дезінформації", - Бутусов про тиск радника глави ОП на ЗМІ та "темники". ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів про замовчування офшорного скандалу в ЗМІ і про власний досвід "темників" із боку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ розповів в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Він, зокрема, зазначив, що жоден великий телеканал, що належить якомусь із олігархів, не розповів, що однією з центральних фігур в офшорному розслідуванні Pandora Papers був президент Володимир Зеленський.

"У новинах цього немає.  Видання "Детектор медіа" провело офіційний моніторинг. Він є на всіх сайтах. Можна легко подивитись. І нічого, жодної загадки немає. Чи випадково це може бути? Чи можна такий збіг передбачити? Ні", - зазначив Бутусов.

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Крім цього, кажучи про свободу слова, журналіст згадав епізод річної давнини, коли він повідомив про витік інформації з Офісу президента і зрив спецоперації щодо "вагнерівців". За словами журналіста, представники президента цілий рік називали неправдивою його інформацію.

"Давайте згадаємо, Офіс президента після моєї статті замість будь-яких розслідувань, замість оцінки дій будь-яких правоохоронних органів заявив відразу, це поширював пан Подоляк, який тут стоїть і розповідає про свободу слова, що це "Комсомольську правду" Бутусов переписує. Що це російські джерела, і жодної спецоперації не було. Нічого не було. І тут у студії у вас 18 вересня 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, я дослівно цитую те, що він сказав тут у вас у студії, просто відверто ввів в оману українське суспільство. Він сказав: "Вся інформація, яку поширив Бутусов, - це вигадка з першого до останнього слова. Цей темник розганяв Офіс президента, всі його спікери, пан Подоляк цілий рік", - зазначив Бутусов.

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Він наголосив, що через рік після цього, у вересні, голова слідчої комісії Верховної Ради Мар'яна Безугла ("Слуга народу") на офіційній пресконференції визнала, що, по-перше, спецоперація була і що це "не вигадка з першого до останнього слова, а також, що спецоперацію проводило Головне управління розвідки Міністерства оборони України і що вона дійсно була провалена.

"Але подивіться, як висвітлюється цей скандал у наших засобах масової інформації, на основних телеканалах. За цілий рік, поки Безугла не почала виступати, давали таку позицію влади: нічого не було, все це - російська пропаганда. Поширювалася брехня. Це були "темники". Це очевидно, що були "темники". Централізоване поширення дезінформації. І у мене просте запитання для тих 32%, хто думає, що Зеленський є гарантом свободи слова. Скажіть, будь ласка, а чому ж пан Зеленський жодного разу не дав якесь детальне інтерв'ю за тими фактами, про які я розповів. Це ж питання національної безпеки. Дуже важливо. Чому?" - звернувся Бутусов.

Журналіст запропонував зробити інтерв'ю із Зеленським щодо "вагнергейту", що було б підтвердженням відданості Зеленського і його Офісу принципам свободи слова. На це Михайло Подоляк відповів наступне: "Що стосується історії розкрученої, легендарної у виконанні, Юрію, вашій нехай? "Вагнергейт", так? Насправді і президент неодноразово вже про цю історію казав. І насправді ініціативно ця історія справді первинно, будь ласка, ви подивіться хронологію, з'явилася в російських виданнях, на білоруському телебаченні з'явилися перші репортажі про цю історію. І ми на них вже давали відповіді. Зокрема, якщо ви захочете додаткові відповіді отримати на це питання, так? І була створена ТСК із депутатами тощо. Хочете? Дайте, будь ласка, офіційний запит до нас. Ми відповімо ще раз на всі запитання, що стосуються цієї теми".

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Автор: 

цензура (363) Шустер Савік (362) Бутусов Юрій (3614) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+48
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24.10.2021 13:04 Відповісти
+27
С меня хватило шефира и его фразы про кварталь как самый большой плательщик налогоф в медиа бизнесе
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24.10.2021 13:34 Відповісти
+26
Что тут удивительного, олигархи вкладывают в медиа десятки миллионов долларов не для того же чтобы свободу слова развивать, а для контроля за общественным сознанием. Олигархов устраивает ЗЕ, поэтому замалчивание идет, все закономерно.
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24.10.2021 13:11 Відповісти
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24.10.2021 13:04 Відповісти
Оглотелый антисемитизм с незашитыми карманами и грязным ртом.Демагогия чистой воды...В ООН надо обращаться.
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24.10.2021 13:06 Відповісти
Не, в ООН не надо. А вот в "Спортлото " - в самый раз!
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25.10.2021 08:24 Відповісти
У ОПи темникгейт. Не проходить і дня щоб клоун щось не відчубучив.
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24.10.2021 13:07 Відповісти
та він там не один такий талановитий на зашквари і відчибучки )))
******* підбиралась під лідера (я правильно написав це слово?)))), на хайпі, куражу і паприкольно (і саме головне - абинеПорох).... тому там настільки все нереально і по-дурному... що навіть вже не смішно... а небезпечно і навіть лячно....шапіто ж не вгамується само поки в нього є шанувальники, поціновувачі і упороті корисні ідіёти...
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24.10.2021 13:32 Відповісти
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24.10.2021 13:08 Відповісти
там надо всю передачу смотреть
это просто песня была как зеленых размазывали
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24.10.2021 13:09 Відповісти
"Размазывали"...Ось і повна і беззаперечна відповідь і Бутусову і всім, хто зараз випорожнюється тут на форумі.Де ж ви були,коли Шустера просто закрили?Невже це зробив самий демократичний рятівник України?
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24.10.2021 15:28 Відповісти
Це зробив самий вмілий ляльковод баба Бєня.
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24.10.2021 15:35 Відповісти
у тебя амнезия и тебе надо рассказать как и почему сбежал шустрик?
рассказать как он повелся на песни бени и пришел на его канал где беня его загнал в долги потому что шустрый идиот который привык жить на широкую ногу и брал бабло наперед а потом свалил с канала не выставив все эфиры? или рассказать как шустрик чтобы не платить по долгам бабло со студии своей новой 3С выводил на запад пряча от бени и рассказывая что он гол как сокол? и его за жепу взяла налоговая потому что он не платил налоги. рассказать с чего началась его первая передача после феерического возвращения гдле он сам рассказал эту историю а потом ему в эфир позвонил беня и они устроили ругань в прямом эфире кто на кого и за что подаст в суд?
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24.10.2021 18:57 Відповісти
на, послушай и посмотри ту саму первую после возвращения "правдоруба" в Украину передачу
https://www.youtube.com/watch?v=sWNJ4w71dGM
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24.10.2021 21:33 Відповісти
а теперь давай еще раз расскажи про несчастного шустера которого "закрыл" клятый порошенко
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24.10.2021 21:42 Відповісти
Что тут удивительного, олигархи вкладывают в медиа десятки миллионов долларов не для того же чтобы свободу слова развивать, а для контроля за общественным сознанием. Олигархов устраивает ЗЕ, поэтому замалчивание идет, все закономерно.
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24.10.2021 13:11 Відповісти
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24.10.2021 13:12 Відповісти
Глазки бегали,мордяка брехуна конченого и вранье,передергивание,шантаж.Вот такие помщники у писеграя.
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24.10.2021 13:21 Відповісти
Народная мудрость - рыба гниет с головы ! Каков поп , таков приход ! Членограй ещё узнаёт , что Украина не его рф »какая разница» , где он продолжает регулярно платить налоги и коммуналку ! Пусть мразина не думает , что ВСЕ ЛОХИ ! Даже те , кто привёл его , начинают прозревать
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24.10.2021 16:36 Відповісти
Главное,чтоб прозрели к следующим выборам,но...можно и раньше
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25.10.2021 10:38 Відповісти
на вихідні зашкварів слуг уродів наркомана і від самого клоуна не трапилось. Цей - спишемо на п'ятницю, тим більше, він завершився о 23:45 в п'ятницю, 22 жовтня.
А в понеділок - буде новий зашківар!
Хоча, і сьогодні, в неділю, ще не вечір...
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24.10.2021 13:23 Відповісти
С меня хватило шефира и его фразы про кварталь как самый большой плательщик налогоф в медиа бизнесе
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24.10.2021 13:34 Відповісти
Всю шпану ОП с их главарем Зе, под суд, но уже сейчас эту банду можно, и нужно выносить.
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24.10.2021 13:26 Відповісти
руки чешуться ? Почеши между большими пальцами ног.
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24.10.2021 20:05 Відповісти
"Заламували руки та забрали ключі від військових катерів "Кентавр": що ДБР робило в Одесі

https://www.youtube.com/watch?v=pbYl9g5ggt0

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24.10.2021 13:30 Відповісти
такая цензура, прям 37й год.
на любом канале говорят, кто хочет и что хотят.
а если не говорят, значит, никому не интересно.
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24.10.2021 13:39 Відповісти
Говорят,что хотят,пишут,что хотят, а вас не удивляет ,что о проколах зели мало пишут,совпадение？🤔не думаю
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24.10.2021 13:53 Відповісти
на любом канале говорят, в интернетах пишут, кто хочет и что хотят.
а если не говорят, и не пишут, значит, никому не интересно.
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24.10.2021 13:57 Відповісти
Чому ти ще не в бані, син кацапської свині?
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24.10.2021 13:56 Відповісти
прекрасное самовнушение ты, как всегда, само себе лишь о себе написало "Чому ти ще не в бані, син кацапсько ї свині?"
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24.10.2021 13:58 Відповісти
Іди геть, кацап.
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25.10.2021 12:23 Відповісти
Уже там !
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24.10.2021 16:43 Відповісти
Бутусову - респект. И, просьба, не опускайтесь до дискуссий с какими-то падаляками, арахамиями, безухими и прочими.
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24.10.2021 13:44 Відповісти
И штопанными резиновыми изделиями
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24.10.2021 16:44 Відповісти
А хто буде цю мразоту виводити на чисту воду? Ми з Вами? Так нас у єфір телеканалів не пустять, а Бутусов розітер їх пикою по власному лайну. Юрій, бажаю наснаги, дави "зелені гусяки".
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24.10.2021 21:39 Відповісти
про А. і Г. згоден,але ,що не так сказав Бутусов?
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24.10.2021 14:50 Відповісти
вони, 73/43%зебіли, вважають , що Бутусов став порохоботом
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24.10.2021 15:25 Відповісти
Шось у цьому цікаве є, наприклад вследствии "их гризни всеобщей между собой," до влади привели зеленського, і якщо так буде і далі .то ніякого українського президента країна не побаче= тому усі хто має здлровий глузд обєднуємось(звісно тимчасово) заради України, Слава УКраїні!
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25.10.2021 08:13 Відповісти
фермаршалпросто мелко плавает, с его умищем давно бы сидел на месте подлюка и калякал бы всякие темники, а щас тока, панмаешь, просиживает свой талант на пятой точке
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24.10.2021 15:31 Відповісти
Це просто абзац, подолЯК! Гидко навіть слухати це лайно!
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24.10.2021 15:37 Відповісти
Правильно буде ПАДАЛЬ ляк - 🤮🤮🤮🤮
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24.10.2021 16:47 Відповісти
Подоляк пішов окружним шляхом (це я про його відповідь на запитання Бутусова). Ну-ну, Міша, за язика тебе ніхто не тягнув.
"Если мудрость к михуилу так и не пришла, значит он не в её вкусе."
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24.10.2021 15:50 Відповісти
закриття медведчуківських каналів дезінформації, намагання у більш-менш законний спосіб очистити ефірний простір від гібридної свободи слова... Зеленський - не ідеальний, але він ефективніший за всіх попередніх!
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24.10.2021 16:04 Відповісти
"Закрытые" каналы имели мизерную аудиторию. А Интер, а НАШ, а недоарест Медведчука, а псевдоборьба с контрабандой, а провалы в энергосфере, а провал вакцинации?..
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24.10.2021 16:16 Відповісти
А самое главное зеМРАЗЬ РАБОТАЕТ НА ТЕРРОРИСТОВ ПУТЛЕРА - освободил «вагнеровцев» ценных свидетелей для Гааги , убийц украинских граждан , подарил жизнь ЦЕМАХУ , убил лично своей трусостью Героя Журавля , деньги выведенные в офшоры и украденные каламоем за 2,5г не соизволил вернуть в Украину 🤑 Не освободил и пол метра захваченной территории , спонсирует на 60 000 000 через мецгера своего кума террористов
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24.10.2021 16:58 Відповісти
Старе гасло єзуїтів "Мета виправдовує засоби". Але ж ні! Для закриття каналів Медведчука, як і для боротьби з контрабандою, було багато інших, законних засобів!
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24.10.2021 16:24 Відповісти
"очистити ефірний простір від гібридної свободи слова..." - вже було, в часи Кучми-Медведчука.
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24.10.2021 16:22 Відповісти
Темник:
1. Никакой спецоперации не было.
2. Спецоперация была, но украинцы в ней не участвовали.
3. Украинцы в ней участвовали, но неофициально, в отпуске.

Мож Буба с пыней хочет встретиться просто чтобы поучиться? А то пункты все знакомые. И первых два уже озвучены.
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24.10.2021 16:33 Відповісти
"Централізоване поширення ДЕЗІНФОРМАЦІЇ"(з використанням адмінресурсу оп-ою моє) чітко, точно, лаконічно і прямо в око ВСІЙ припізденській раті..
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24.10.2021 17:12 Відповісти
Юрій, велика Вам подяка, за фахову роботу журналіста.
А шавка подоляк перший, хто буде давати покази на зєрмака....
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24.10.2021 21:13 Відповісти
Бутусов є громадянином України. Згідно Закону України "Про звернення громадян", звернення до органів влади може бути письмовим або усним. Гнилий Подоляк пропонує Юрію звернутись зі зверненн'ям. Бутусов вже оголосив свої вимоги, а у "хренового танцюриста" Подоляка завдання дотягти до кінця программи і втікти, забувши про це усне звернення. Яка ж Зевлада жалюгідна.
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24.10.2021 21:31 Відповісти
ТZE
На встрече 19.10.2021 г. министр обороны США Ллойд Остин кратко проинформировал Зеленского о ситуации с утечкой данных по поводу обстоятельств и подробностей разговора United States National Cyber Director США Криса Игниса с украинскими официальными лицами.
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24.10.2021 22:11 Відповісти
Подляк жеж не забороняє гаваріть???
Поки що...
Чи вам цього мало???
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25.10.2021 00:21 Відповісти
После этих слов задумался: а сколько еще интересных фактов было похоронено под слова властей "это российская пропаганда", начиная с 13-го года?
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25.10.2021 08:12 Відповісти
подоляка давал советы яныку помнится, как янык закончил?, все помнят?!, надеюсь и зе_никчемность, его нянька ермак-Козырь и вся козыревская ОПа сядет в тюрьму, ибо место в Ростове уже занято.
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25.10.2021 10:34 Відповісти
Ермак, Подоляк, Арестович.... все как на подбор в своей наглости .
Ну и команду подобрал себе Зеленский....
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25.10.2021 11:24 Відповісти
Порошенко врал под пафосом войны и мер сдерживания, сейчас же эти Зелюди - несут какуюто безответственную хамскую пургу, просто поток слов-из-рота: вчера офшоры плохо, сегодня - хорошо, завтра офшоры это не офшоры, или у меня хорошо, а у тебя плохо или еще какойто бред в стиле два паспорте нельзя, а три можно. Уже невозможно смотреть на этих Зелюдей, разве что в оптический прицел
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25.10.2021 13:43 Відповісти
 
 