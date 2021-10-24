"Централізоване поширення дезінформації", - Бутусов про тиск радника глави ОП на ЗМІ та "темники". ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів про замовчування офшорного скандалу в ЗМІ і про власний досвід "темників" із боку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ розповів в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
Він, зокрема, зазначив, що жоден великий телеканал, що належить якомусь із олігархів, не розповів, що однією з центральних фігур в офшорному розслідуванні Pandora Papers був президент Володимир Зеленський.
"У новинах цього немає. Видання "Детектор медіа" провело офіційний моніторинг. Він є на всіх сайтах. Можна легко подивитись. І нічого, жодної загадки немає. Чи випадково це може бути? Чи можна такий збіг передбачити? Ні", - зазначив Бутусов.
Крім цього, кажучи про свободу слова, журналіст згадав епізод річної давнини, коли він повідомив про витік інформації з Офісу президента і зрив спецоперації щодо "вагнерівців". За словами журналіста, представники президента цілий рік називали неправдивою його інформацію.
"Давайте згадаємо, Офіс президента після моєї статті замість будь-яких розслідувань, замість оцінки дій будь-яких правоохоронних органів заявив відразу, це поширював пан Подоляк, який тут стоїть і розповідає про свободу слова, що це "Комсомольську правду" Бутусов переписує. Що це російські джерела, і жодної спецоперації не було. Нічого не було. І тут у студії у вас 18 вересня 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, я дослівно цитую те, що він сказав тут у вас у студії, просто відверто ввів в оману українське суспільство. Він сказав: "Вся інформація, яку поширив Бутусов, - це вигадка з першого до останнього слова. Цей темник розганяв Офіс президента, всі його спікери, пан Подоляк цілий рік", - зазначив Бутусов.
Він наголосив, що через рік після цього, у вересні, голова слідчої комісії Верховної Ради Мар'яна Безугла ("Слуга народу") на офіційній пресконференції визнала, що, по-перше, спецоперація була і що це "не вигадка з першого до останнього слова, а також, що спецоперацію проводило Головне управління розвідки Міністерства оборони України і що вона дійсно була провалена.
"Але подивіться, як висвітлюється цей скандал у наших засобах масової інформації, на основних телеканалах. За цілий рік, поки Безугла не почала виступати, давали таку позицію влади: нічого не було, все це - російська пропаганда. Поширювалася брехня. Це були "темники". Це очевидно, що були "темники". Централізоване поширення дезінформації. І у мене просте запитання для тих 32%, хто думає, що Зеленський є гарантом свободи слова. Скажіть, будь ласка, а чому ж пан Зеленський жодного разу не дав якесь детальне інтерв'ю за тими фактами, про які я розповів. Це ж питання національної безпеки. Дуже важливо. Чому?" - звернувся Бутусов.
Журналіст запропонував зробити інтерв'ю із Зеленським щодо "вагнергейту", що було б підтвердженням відданості Зеленського і його Офісу принципам свободи слова. На це Михайло Подоляк відповів наступне: "Що стосується історії розкрученої, легендарної у виконанні, Юрію, вашій нехай? "Вагнергейт", так? Насправді і президент неодноразово вже про цю історію казав. І насправді ініціативно ця історія справді первинно, будь ласка, ви подивіться хронологію, з'явилася в російських виданнях, на білоруському телебаченні з'явилися перші репортажі про цю історію. І ми на них вже давали відповіді. Зокрема, якщо ви захочете додаткові відповіді отримати на це питання, так? І була створена ТСК із депутатами тощо. Хочете? Дайте, будь ласка, офіційний запит до нас. Ми відповімо ще раз на всі запитання, що стосуються цієї теми".
Будь ласка, зачекайте...
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******* підбиралась під лідера (я правильно написав це слово?)))), на хайпі, куражу і паприкольно (і саме головне - абинеПорох).... тому там настільки все нереально і по-дурному... що навіть вже не смішно... а небезпечно і навіть лячно....шапіто ж не вгамується само поки в нього є шанувальники, поціновувачі і упороті корисні ідіёти...
это просто песня была как зеленых размазывали
рассказать как он повелся на песни бени и пришел на его канал где беня его загнал в долги потому что шустрый идиот который привык жить на широкую ногу и брал бабло наперед а потом свалил с канала не выставив все эфиры? или рассказать как шустрик чтобы не платить по долгам бабло со студии своей новой 3С выводил на запад пряча от бени и рассказывая что он гол как сокол? и его за жепу взяла налоговая потому что он не платил налоги. рассказать с чего началась его первая передача после феерического возвращения гдле он сам рассказал эту историю а потом ему в эфир позвонил беня и они устроили ругань в прямом эфире кто на кого и за что подаст в суд?
https://www.youtube.com/watch?v=sWNJ4w71dGM
А в понеділок - буде новий зашківар!
Хоча, і сьогодні, в неділю, ще не вечір...
https://www.youtube.com/watch?v=pbYl9g5ggt0
на любом канале говорят, кто хочет и что хотят.
а если не говорят, значит, никому не интересно.
а если не говорят, и не пишут, значит, никому не интересно.
"Если мудрость к михуилу так и не пришла, значит он не в её вкусе."
1. Никакой спецоперации не было.
2. Спецоперация была, но украинцы в ней не участвовали.
3. Украинцы в ней участвовали, но неофициально, в отпуске.
Мож Буба с пыней хочет встретиться просто чтобы поучиться? А то пункты все знакомые. И первых два уже озвучены.
А шавка подоляк перший, хто буде давати покази на зєрмака....
На встрече 19.10.2021 г. министр обороны США Ллойд Остин кратко проинформировал Зеленского о ситуации с утечкой данных по поводу обстоятельств и подробностей разговора United States National Cyber Director США Криса Игниса с украинскими официальными лицами.
Поки що...
Чи вам цього мало???
Ну и команду подобрал себе Зеленский....