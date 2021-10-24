"Дочекалися, коли смажений півень за дупу клюне": тисняви в черзі на вакцинацію в Маріуполі. ВIДЕО

У Маріуполі після запровадження жорстких обмежень люди почали штурмувати пункти вакцинації, щоб роздобути щеплення.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні відео публікуються в соцмережах і в ЗМІ.

Читайте також: Якщо лікарні будуть наповнюватися такими темпами, то колапс - через 10-14 днів, - лікар Жиравецький

У коментарях під відео багато хто зазначає, що вакцинація стартувала ще у квітні, проте багато людей тільки під час різкого зростання захворюваності на коронавірус і напередодні запровадження жорстких обмежень пішли робити цю процедуру.

"Я просто шокована! Бідні медпрацівники!!! Люди, а-у, вакцинація почалася ще з квітня! І весь час говорили, що це обов'язково, йдіть, робіть. Ні. Всі ж були найрозумніші. Я шокована! Ви самі винні в цій ситуації". " Я так вчора намагалася пробитися, годину простояла, з кимось посварилася і втекла, бо в такому натовпі стає реально зле". " Дуже хр***во, що немає попереднього запису або електронної черги". "Дочекалися, коли смажений півень за дупу клюне, готові тепер задавитися, з квітня не могли годинку викроїти", - написали користувачі в коментарях під відео.

Дивіться також: Черга автобусів біля Байкового кладовища в Києві. ФОТО