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"Дочекалися, коли смажений півень за дупу клюне": тисняви в черзі на вакцинацію в Маріуполі. ВIДЕО

У Маріуполі після запровадження жорстких обмежень люди почали штурмувати пункти вакцинації, щоб роздобути щеплення.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні відео публікуються в соцмережах і в ЗМІ.

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У коментарях під відео багато хто зазначає, що вакцинація стартувала ще у квітні, проте багато людей тільки під час різкого зростання захворюваності на коронавірус і напередодні запровадження жорстких обмежень пішли робити цю процедуру.

"Я просто шокована! Бідні медпрацівники!!! Люди, а-у, вакцинація почалася ще з квітня! І весь час говорили, що це обов'язково, йдіть, робіть. Ні. Всі ж були найрозумніші. Я шокована! Ви самі винні в цій ситуації". " Я так вчора намагалася пробитися, годину простояла, з кимось посварилася і втекла, бо в такому натовпі стає реально зле". " Дуже хр***во, що немає попереднього запису або електронної черги". "Дочекалися, коли смажений півень за дупу клюне, готові тепер задавитися, з квітня не могли годинку викроїти", - написали користувачі в коментарях під відео.

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Автор: 

вакцина (4419) Маріуполь (3243) черга (226) Ян Осока (1495) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+40
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24.10.2021 13:30 Відповісти
+40
идиоты выбрали идиота ...Никакого отношения конечно не имеет
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24.10.2021 13:37 Відповісти
+35
потому что кто то полтора года назад пафосно рассказывал про чемпионов мира по борьбе с короновирусом. а год назад так же пафосно трындел про супервакцину не имеющую аналогов
потому что у власти такой же идиот как эти бараны в очереди.
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24.10.2021 13:38 Відповісти
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ты приглашал? откуда такие знания
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24.10.2021 15:07 Відповісти
угадайте две области с самым низким % вакцинации
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24.10.2021 15:02 Відповісти
Кубань и Владивосток ?
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24.10.2021 17:01 Відповісти
Стоило предложить ваксам ломать лицо, как сразу накинулись стервятники. Теперь вижу, что вас нужно еще и от бешенства привить. Ну не понимают дауны, что значит чужое право, они свое навязывают! А вот буй вам! ясно!
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24.10.2021 15:08 Відповісти
дауны не понимают что живут в обществе, а не в вакууме и свои хотелки, когда речь идет о выживании нации и государства можно себе в ж. засунуть.
Что тебе делать можешь у себя на кухне решать, а если выходишь к людям, одевайся пожалуйста, а не ходи с голой задницей, потому что тебе так нравится. То же самое с вакцинацией, не хочешь вакцинироваться - сиди дома.
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24.10.2021 15:15 Відповісти
Аугусто,вне сомнения,очень хорош,но в нашей ситуации нужен кто-то из былых европейцев..
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25.10.2021 09:32 Відповісти
Про дотримання закону це ви мабудь переборщили не в нашій країні де кабін приймає постанови які суперечать конституції та законам.
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25.10.2021 12:40 Відповісти
А я і не мав на увазі нашу країну... Відповідь була для дауна, який згадує Піночета, не знаючи, що він робив з ліваками. Піночет не питав би, не хочеш вакцинуватися, то і інших заражати не будеш.
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26.10.2021 13:11 Відповісти
Ваше право простирается ровно до того места, где соприкасается с чужим правом и начинает ему противоречить. Это не сложная формула, сможете осилить.
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24.10.2021 15:34 Відповісти
Это ваша формула, а формула жизни, это: Количество берет качество. Только по этой причине, стадо баранов сметет все на своем пути.
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24.10.2021 15:38 Відповісти
Какое отношение стадо баранов имеет к римскому праву? Стадо баранов регулируется инстинктом толпы и палками загонщиков.
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24.10.2021 15:54 Відповісти
Какое отношения к римскому праву, имею я? Или вы? Вы и я, свободные граждане на этой планете. А когда общество начинает принуждать, это уже не демократия, а гестапо.

Если бы, они сделали рабочую вакцину (которая 100%) работает, было все иначе. Но нет, в схему всунули маркетинг, а потом все упаковали в аппликуху и подали. Вот вам кушайте, гарантий никаких. Пусть бы уже по 2косаря за вакцину просили, так бы эффект в полной мере ощущался. А в бесплатный да еще и рабочий сыр в мышеловке, я не верю. 1 раз уколешься ы до конца жизни будешь "ихний"
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24.10.2021 16:12 Відповісти
Весьма странное у вас мировоззрение. Общество с помощью государства обязано принуждать отщепенцев. Иначе, растворится в других этносах, с более четкой иерархией прав и ответственности.
А отношение вы имеете к римскому праву, т.к. оно послужило основой современным правовым системам, по крайней мере европейским. У кацапских совков конечно свой взгляд на права и обязанности, но то отдельный подвид гомо сапиенсов.
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24.10.2021 16:38 Відповісти
Ты такую ерунду написал, на глаза не натянешь

принуждать отщепенцев - каких таких отщепенцев?

и что значит - принуждать?
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24.10.2021 17:28 Відповісти
1. Всевозможных. Люди с низкой социальной ответственностью, как только исчезает надзор, начинают ср@ть на головы окружающим, тем самым нанося ущерб коллективной безопасности и выживаемости социума.
Одни зовут пукина, другие способствуют распространению опасного заболевания, третьи пытаются украсть и присвоить все, до чего их рученки могут дотянуться. В общем, способствуют хаосу и росту энтропии.
2. Принуждать - это создавать стимулы для индивидов и групп индивидов методом кнута и пряника, выполнять общепринятые нормы сосуществования для целей общественного блага.
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24.10.2021 17:39 Відповісти
Аааа, я понял - коммунизм!
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24.10.2021 17:50 Відповісти
Хз, что вы поняли и при чем тут коммунизм.
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24.10.2021 17:52 Відповісти
Тогда тебе и кушать не стоит - еда не гарантирует 100% насыщения, и пить - вода не гарантирует 100% утоления жажды.
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24.10.2021 21:18 Відповісти
Ой ли? Я хоть в еде, увижу где там белки, где углеводы, жиры. Что одному хорошо, то другому плохо.
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24.10.2021 22:21 Відповісти
Ты видишь белки? Так в вакцине тоже белки. Значит ты их тоже должен видеть!
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25.10.2021 10:37 Відповісти
Может он не тех белок видит?
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25.10.2021 16:50 Відповісти
Я в очередной раз уею с нашего нарита. Как зеленок и зажоп избирать, так ума хватает, как вакцинироваться своевременно, никак нет.
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24.10.2021 15:19 Відповісти
Та ніби ж це логічний ланцюжок - розуму там як раз немає.
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24.10.2021 15:22 Відповісти
клавиши у рояли есть белыя, а есть черныя, и елда водит по ним одним движем, як по губам ярмака
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24.10.2021 15:24 Відповісти
Я так розумію, що оці кадри будуть будувати хай-тек суспілсьтво? Це буде круто.

Скільки пройшло з того моменту як пішли репортажі про те як вмирають китайці на вулицях? 23 місяці. 1 рік і 11 місяців. І лише зараз почало доходити. І то не до всіх.
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24.10.2021 15:27 Відповісти
Не можуть жителі південно-східної України жити як люди. Совок і кацапсяча кров, яка в них тече не дають їм адекватно сприймати цивілізацію. Вони плутають сАвєцкАє врємя та сьогодення. І з цим нічого не можна зробити. От йоська сралін допоміг "укрєпіть" геноХВонд сАвЄцкАвА чЄлАвЄка, так допоміг... Позбирав всю голоту по уралам, сибірам та поволжжям і перевіз на землю виморених голодом етнічних українців... Ці люди які зараз там живуть в цьому не винні, їх кацапсячі предки просто вилупили на території України...
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24.10.2021 15:28 Відповісти
с зеослом колапс зробылы разом , вакцина будет действовать только через 3недели, да и зебаранам она не помогает
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24.10.2021 15:39 Відповісти
Зебуїнські мразі торгували масками, будували дороги на ковідні гроші, провалили вакцинацію - ось і наслідки
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24.10.2021 16:03 Відповісти
Вот куда должны были пойти деньги.
nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8289
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24.10.2021 19:54 Відповісти
Купа дописів і всі на емоціях.Отак вас і мають,і в хвіст і в гриву.
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24.10.2021 16:18 Відповісти
Бедние медики.
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24.10.2021 17:08 Відповісти
Пока пару медиков не написали жесткую правду, что не привитые люди мрут, как мухи...
Лучше позже, чем никогда.
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24.10.2021 17:18 Відповісти
Жорстку правду? Якщо тобі пригрозять, що звільнять з роботи по статті, якщо не напишеш те, що скажуть, то ти теж нікуди не дінешся.
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24.10.2021 22:22 Відповісти
Цікаво, хто б мені зробив би прививку в квітні? Я не вчитель і не лікар. Коли почали прививати усіх бажаючих то пішла і зробила недавно.
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24.10.2021 18:36 Відповісти
что за брехня? пересичных стали колоть не в апреле а в июле.
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24.10.2021 18:57 Відповісти
Сину треба було визнану в Євросоюзі, ходив в вересні, пропонували китайський шмурдяк. Файзер появився для бажаючих тільки в жовтні.7
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24.10.2021 19:58 Відповісти
доця, шмурдяк у тебе в потилиці. Зараз в реанімаціі нема привитих, а на пфайзер ще не отримали другу дозу. Що доводить повну єфективність Коронвак. Евросоюз лиже ***** дупу, тому не признає те, чим користуються українці.
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24.10.2021 20:06 Відповісти
1999, 2005 из налоговой видосики)
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24.10.2021 19:03 Відповісти
Ага, люди на відео вже тоді маски носили...
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24.10.2021 20:35 Відповісти
носили, носили и в 2009, не так упорото как сейчас, но уже тогда приучать начали. И "прививочки-укольчики" от гриппа тоже начинали внедрять
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24.10.2021 20:46 Відповісти
БУРАТИНЫ!
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24.10.2021 19:37 Відповісти
Отдайте нам ваши души и мы спасем ваши жизни. В белом венчике из роз, впереди - Исус Христос.
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24.10.2021 19:38 Відповісти
Сегодня под инфекционным отделением киевской больницы вижу санитары тело катят в морг. Спрашиваю, какой процент, половина? Говорят почти. Дальше иду, вижу медик вышел покурить. Говорит, в какой день три трупа, а в какой одинадцать.
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24.10.2021 19:47 Відповісти
11 трупів? За добу? В одній лікарні? За позавчора, наприклад, в Києві за добу померли 44 людини. Перед тим 39. Коронавірусних хворих лікує 21 київська лікарня. Хтось з вас, очевидно, бреше...
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24.10.2021 23:05 Відповісти
Больница большая, 7 инфекционных отделений, так что бреши себе под хвост.
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24.10.2021 23:09 Відповісти
В школі математику прогулював? Навіть якщо це найбільша лікарня по Києву, і в ній померло 11 чоловік, а в інших, менших, хай від 2 до 7-8, що, в середньому, близько 5, то це вже буде за сотню. Так що купи підручник для старшої дошкільної групи і вчись рахувати. Разом зі своїм "медиком". Тому, що 11 людей померли за добу по всій лікарні, яка, може, насправді величезна, в усіх відділеннях від різних хвороб - повірю, може бути цілком, але щоб всі саме від корони - ніколи.
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24.10.2021 23:30 Відповісти
неужто ватка прозрела? поняли наконец-то что без вакцинации будут помирать как мухи ,как на расеюшке и в лугандоне
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24.10.2021 20:17 Відповісти
Нічого вони не зрозуміли. Зелені скоти залякали і загнали в стійло стадо баранів. Завтра по-приколу придумають ставити всім тавро на лобі і бірку у вуха і все тупе стадо наввипередки побіжить це робити. Чмошний нарід...
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24.10.2021 22:19 Відповісти
ні.. відношення до вакцин не помінялося..
а подіяло те, що у червоних зонах на роботу без щеплення не допускають самі власники бізнесів, бо їх бізнеси зачиняють, коли персонал 100%-во не щеплений..
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24.10.2021 22:28 Відповісти
"бо їх бізнеси зачиняють, коли персонал 100%-во не щеплений"

это чё за бизнесы такие? Школа?
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25.10.2021 16:47 Відповісти
А що вакцина не така і страшна?
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24.10.2021 20:35 Відповісти
зашёл в эпицентр в Запорожье, открыт пункт вакц. в наличии ассортимент вакцин, очередь 5 человек..
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24.10.2021 21:32 Відповісти
Патамушта дебіли....
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24.10.2021 21:52 Відповісти
нормальнi Українцi так себе не поводять. це зкацаплене бидло, що верещить, можливо, що зайди та iх висiрки - це дiйсно адiнарот з кацапо-ордою зi сранєй-рязанєй.

Дай Б-же, щоб такого бидла ставало з кожним роком все менше в Українi.











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24.10.2021 22:36 Відповісти
Дорогой кацап Виталик. Пишу тебе это письмо потому, что не могу больше читать ту содрогательную *****, которую ты постишь в моем блоге. Пишу тебе из зоны АТО, из окопа, положив блокнот на вонючую ногу псковского десантника (ту самую). Вокруг спят мои боевые товарищи, хунты-правосеки, часть из них - польские негры. В небе тихо реет израильский беспилотник, сбрасывая на нам на головы мацу, кошерное сало «Рошен», наркотики на ужин и счета за эту роскошь, выставленные в евро. Это я тебе сразу сообщаю, чтобы ты в дальнейшем всякую ***** у меня не спрашивал. А теперь перейдем к твоим суттевым вопросам.

Зачем мы обижаем рускосноязычных - и прочий набор кацапского бреда, стандартный, как армейская аптечка.

После поминок по СССР выяснилось, что есть всего четыре постсоветские республики, в которых статус русских не изменился вообще - ни на политическом уровне, ни на бытовом. Это Украина, Беларусь, Молдова, Грузия. Отчасти еще Армения и, исчезающе (в силу религиозного отличия), Азербайджан. В остальных новосотворенных государствах к русским отнеслись довольно неоднозначно - от корректной гражданской дискриминации не желающих ассимилироваться совков, как в странах Балтии, до полного гуро-шоу с отжимом имущества и кишками, намотанными на забор, как в республиках Средней Азии.

Из этих четырех рашн-толерантных (заметь, православных!) республик кацапской агрессии подверглись три, наиболее лояльные к русским, вплоть до полного смешения и утраты этнических различий. Остальные республики от российской помощи не пострадали, чтобы там ни творили над косноязычными.

Например, из-за гипотетической передачи Севастопольской базы американцам Россия организовала агрессию. Насчет американской базы Манас - даже не квакнули. Ну так, вяло побычили, были посланы ***** - и пошли туда, куда велено. Что бы кацапы ни говорили бодрым голосом в телевизоре, реальную угрозу от надуманной они отличают очень хорошо.

Как видишь, агрессию свою Россия направляет только в те стороны, где, предположительно, не ожидается сопротивления. Рассчитывая на растерянность автохтонов, не предполагавших такой подлянки от вчерашнего «брата» и неумение национально-коренных отличать разнородных сограждан по критерию «русский - нерусский», ни внешне, ни по языку, ни по образу жизни, и резать прямо их на месте по этому критерию.

Зато рассчитывают на умение убивать у своих носителей «русского мира», инвазированных в чужой организм. На поддержку своей «пятой колонны». Но не абы якой колонны, а только той, которая имеет политическое влияние в стране - и, как понятно даже дебилу, не репрессируется никоим образом - раз уж она имеет весомую группу в парламенте, грядку миллиардеров и даже косноязычного (явно угнетаемого дидом Квасолей) президента.

Иначе бы «пятая колонна» сидела тихо, как мышь под метлой. Понимая, шо вежливые прибалты ее просто депортируют. А фашистская, но чистая Рига всяко лучше духовной, та засраной Калуги. А вот в Точкистоне ее за такую общественную самодеятельность тупо забьют кетменями по головам прямо на улицах. Или в древнем узбекском стиле вырежут в постелях за одну ночь, о дате которой будут знать все, кроме самих кацапов - причем еще вечером будут им улыбаться и приглашать на свадьбу дочери. Поэтому мутить надо там, где риск реальной угрозы минимален, а недостающую угрозу легко добрешет до критической массы кацапский телевизор.

Однако в случае с Украиной ошибочка вышла, как говаривал Глеб Жеглов. Предполагаемая «пятая колонна» разложилась, начитавшись Шевченка и Подервьянського, насмотревшись «Альфа» в украинском переводе, наслушавшись Вакарчука и ТНМК и насмотревшись малюнков художницы Гапчинской. А больше всего она разложилась из-за того, что забыла, что она представитель «Народа-Багоносца», потому что в Украине ее никогда никогда не отличали от щирых и свидомых, не щемили, и Бога у себя мы носили вместе, как один народ.

После того, как кацапы разыграли привычную мнагахадовачку, сработавшую в Приднестровье и Осетии, оказалось, что Украина не распалась ожидаемо по национальной линии на украинцев и русских, а развалилась по другой линии - на граждан Украины и *********.

И на стороне России оказалась ее истинная «пятая колонна»: трясущие клюками ветераны 1950-го года рождения, бравшие рейхстаг, посадская урчатина, радующаяся возможности грабить с ксивой, алкашня, которой все ***** и неизменные бабки, воющие поочередно, то от ненависти к Украине, то требуя от нее пенсий. Именно так выглядят российские агенты влияния в Украине. Это и есть кацапское представительство в нашей стране - в чистом виде. Ваш этнокультурный вклад, как он есть, без трусов и цензуры.

Половина защитников Нени в зоне АТО говорит по-русски. Это и этнические украинские русские, и русскоязычные украинцы - преимущественно жители урбанов, иностранцы, приехавшие к нам на помощь, и использующие русский язык как средство коммуникации. И пускай у них хрущи над вышнями не «гудуть», а «гудят» - но для них это принципиально лучше, чем мухи, гудящие над говном в «русском мире», и за свой выбор они готовы сражаться.

*** у вас чо вышло, короче. Для мнагахадовачки одной клетки не хватило, шахматная доска кончилась. Украина не стала изгонять со своих теренив русских - она стала изгонять из себя саму Россию. С ее мраком, ужасом и безнадегой, отсутствием не то, что будущего - даже желания иметь будущее. Останутся здесь только украинцы - разного происхождения.

Свою «пьяную колонну» вы получили - забирайте теперь ее себе. Как взятки, набранные на шваль в «мизере».

Когда война закончится - нам достанется лучшая часть русского этноса, способная искренне и от души любить свою Родину, украшать ее своим талантом в мирное время и подниматься на защиту в лихое. А вам - жадная и требовательная люмпен-сволочь, требующая у ******** от претензий архангелогородцев тонны бутилированной воды для готовки супа и отапливаемых туалетов - потому шо у них «так было вдома». В доме, который они сами сожгли и разрушили, а теперь приехали к вам, дайте шо положено.

Не дадите - они пойдут вас грабить. Все будет так, как вы и планировали - только не в том месте, где предполагала ваша говноходовочка, а в вашем хартленде. Вы же не думаете, что эта ушлая сволочь, привыкшая хватать червячка с рук, а не с крючка, покорно поедет жить в Читу, куда вы ей выдали предписания на поселение? Она поедет туда, где есть чем харчеваться. Встречайте братский народ.

Ройте рвы на границе, ставьте колючку, нагоняйте погранцов - гонимые отсюда, они все равно проползут к вам, как тараканы в космический аппарат. И начнут гадить на хлеб, топиться в оставленном на ночь стакане с молоком и ползать по лицу спящего ребенка. Но это уже ваши тарганы и ваши проблемы. Донбасс и Крым - наши, а тарганы - ваши, так что разойдемся по честному. Каждый заберет свое, родное.

И я горжусь русским этносом Украины, составляющим интегральную часть нашей политической нации - большая часть его не скурвилась под гипнолучами телевизора, и не самоустранилась от жизни страны, в азиатской перспективе ******* кетменями, а повела себя как свободные люди с сознательным, «свидомым» выбором. Поверила своему жизненному опыту, а не медийной брехне про «угнетение русскоязычных». Поэтому русские Украины останутся с нами, а вы получите своих «новороссов» с Сумеречных Территорий - вашей стране люмпенов и ********* еще одна ложечка говна не повредит. Переварите как-нибудь.

Извини, Виталик, не могу больше писать. Псковская десантная нога воняет невыносимо, тактические очки запотели. Польские негры ругаются с одесским акцентом и требуют выбросить ее из окопа, а беспилотник стал кружить немного дальше, сбрасывая мацу мимо окопов. Как говорится: «Здесь русский дух, кацап протух». Ты же именно так представляешь жизнь в Украине? Ну вот, я не хотел тебя разочаровывать.

Надеюсь, ты оценил время, потраченное мной на твои дурные вопросы.


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24.10.2021 22:37 Відповісти
Це шедевр. Класика жанра. На понятном язіке.
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26.10.2021 05:59 Відповісти
Саме так. Відпрацьовують файно.
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24.10.2021 23:50 Відповісти
Виборці опзж блоку хочуть жити?
Не вірю!
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25.10.2021 09:03 Відповісти
Стадо
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25.10.2021 09:05 Відповісти
Какие же все таки все правильные государственные деятели тут собрались на цензоре. 95% державних дiячiв Какой то чиновничий сайт прямо где всех несогласных с линией партии банят , ********* вы смешные
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25.10.2021 10:24 Відповісти
Баранва надивилася всіляких Комаровських і вирішали, що якщо вже помирати, то у стадній черзі а-ля "совок" воно якось веселіше...
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25.10.2021 16:20 Відповісти
Ой, ребята, да вы чё? Коронавирус жеж не существует! Это обычный грип. Идите домой.
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25.10.2021 16:46 Відповісти
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