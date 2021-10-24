Десантники 80-ї бригади подякували молоді за флешмоб і заспівали "Батько наш Бандера". ВIДЕО

Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, що базується у Львові, приєдналися до пісенного флешмобу "Батько наш Бандера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку бригади.

"Національно-патріотичне виховання дітей – невід’ємна частина формування нації! Народжені вільними, вже сьогодні чітко висловлюють свою позицію. Ми - військовослужбовці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, дякуємо юному поколінню за прославлення українських цінностей та підтримуємо їх! Дякуємо священнослужителям колективу "Пентархія" за популяризацію військово-патріотичної пісні", - йдеться в публікації.

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Також львівські десантники вирішили передати флешмобну естафету іншим військовослужбовцям. Зокрема, запросили приєднатися побратимів із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

Як дізнався львівський канал NTA, готують прем'єру і майбутні воїни - вихованці Ліцею імені Героїв Крут. Причому хлопці вирішили трохи змінити слова пісні під власні реалії.

"Оскільки вони майбутні офіцери, військові, то вирішили співати: "Ми за Україну вчимося воювати". Це більш усвідомлене переживання слів цієї пісні", - анонсує заступник начальника Львівського державного ліцею імені Героїв Крут Тарас Гривул.

Нагадаємо, що вже майже два тижні в українських мережах поширюють флешмоб "Батько наш Бандера", який запустили в TikTok львівські школярки. Його підхопили учні з різних міст, зірки шоу-бізнесу, спорту, політики.

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