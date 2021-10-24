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Десантники 80-ї бригади подякували молоді за флешмоб і заспівали "Батько наш Бандера". ВIДЕО

Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, що базується у Львові, приєдналися до пісенного флешмобу "Батько наш Бандера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку бригади.

"Національно-патріотичне виховання дітей – невід’ємна частина формування нації! Народжені вільними, вже сьогодні чітко висловлюють свою позицію. Ми - військовослужбовці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, дякуємо юному поколінню за прославлення українських цінностей та підтримуємо їх! Дякуємо священнослужителям колективу "Пентархія" за популяризацію військово-патріотичної пісні", - йдеться в публікації.

Читайте також: Львівські школярки, які ініціювали флешмоб "Батько наш - Бандера ...": Не очікували такої популярності. Просто хотіли підтримати патріотів. ВIДЕО

Також львівські десантники вирішили передати флешмобну естафету іншим військовослужбовцям. Зокрема, запросили приєднатися побратимів із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

Як дізнався львівський канал NTA, готують прем'єру і майбутні воїни - вихованці Ліцею імені Героїв Крут. Причому хлопці вирішили трохи змінити слова пісні під власні реалії.

"Оскільки вони майбутні офіцери, військові, то вирішили співати: "Ми за Україну вчимося воювати". Це більш усвідомлене переживання слів цієї пісні", - анонсує заступник начальника Львівського державного ліцею імені Героїв Крут Тарас Гривул.

Нагадаємо, що вже майже два тижні в українських мережах поширюють флешмоб "Батько наш Бандера", який запустили в TikTok львівські школярки. Його підхопили учні з різних міст, зірки шоу-бізнесу, спорту, політики.

Читайте також: Молодь Слов'янська підтримала флешмоб "Батько наш Бандера". ВIДЕО

Бандера Степан (197) Львів (3090) флешмоб (88) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156)


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Топ коментарі
+50
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24.10.2021 18:56 Відповісти
+49
Респект!
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24.10.2021 18:55 Відповісти
+45
Как же вату сероводородит, даже на этом ресурсе, Поэтому еще раз все дружно -Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!



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24.10.2021 19:03 Відповісти
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Респект!
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24.10.2021 18:55 Відповісти
Від цієї версії сльози на очах https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc
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24.10.2021 19:26 Відповісти
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24.10.2021 19:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc

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24.10.2021 19:30 Відповісти
Кілька разів дивився родину Пилипяк, це дійсно мистецтво: мама на гітарі, син на скрипці, донечка на фортепіано, малюк на бубенці.
ДИВИТИСЯ ОБОВЯЗКОВО !!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc
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24.10.2021 21:36 Відповісти
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24.10.2021 20:13 Відповісти
Респект! Маю надію, що скоро ці браві хлопці підуть в наступ визволяти від окупанта Крим!
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24.10.2021 22:03 Відповісти
Новый вариант песни.
https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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24.10.2021 23:00 Відповісти
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24.10.2021 18:56 Відповісти
Якеж гарненьке бандеринятко 👍🏼👍🏼👍🏼

Слава Україні !!
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24.10.2021 20:10 Відповісти
Героям слава !!!
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24.10.2021 20:22 Відповісти
А в нарасії сьогодні знов літак упав, 31й в цьому році. Тримаємо кулачки "дайош 40 до кінця року"
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24.10.2021 18:58 Відповісти
то технологічна деградація - коли й вкрасти вже не вміють...
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24.10.2021 19:04 Відповісти
В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт А-22.
Катастрофа произошла неподалёку от Рузы.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, погибли два человека.

"Аэропракт А-22 или "Летучая лисица" - двухместный сверхлёгкий высокоплан.
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24.10.2021 19:16 Відповісти
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24.10.2021 19:25 Відповісти
то літачок українського ПРИВАТНОГО виробника

https://www.youtube.com/watch?v=mfXX_wx7ikU&t=51s&ab_channel=Ukra%D1%97ner
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24.10.2021 19:29 Відповісти
т.е. не хотите ли Вы сказать, что крылатый малыш преднамеренно укалаошкал кацабов ?
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24.10.2021 19:32 Відповісти
Угу. Малыш жеж - Украинец
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24.10.2021 19:38 Відповісти
так и я о том )))
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24.10.2021 19:41 Відповісти
Самолет Украинский, кстати. И очень популярен в Канаде и Австралии. Виной аварии была исключительно рукожопость дикарей.
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24.10.2021 19:37 Відповісти
Эх буквочки н не хватает...и набитого личным составом
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24.10.2021 21:13 Відповісти
я понял о чем вы ))) о размерах и количестве... мало ущерба типа)))
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24.10.2021 21:15 Відповісти
кацапюри палають ...))))Молодці -Гордимося!!!
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24.10.2021 18:58 Відповісти
молодці!!! Слава Україні!!
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24.10.2021 19:02 Відповісти
Героям слава !!!
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24.10.2021 19:13 Відповісти
Красавці. Однозначно.
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24.10.2021 19:02 Відповісти
Как же вату сероводородит, даже на этом ресурсе, Поэтому еще раз все дружно -Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!



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24.10.2021 19:03 Відповісти
На дивані ти воюєш хоробро! Поважаю!
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24.10.2021 22:05 Відповісти
А ты из будки гавкаеш громко, молодец.
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25.10.2021 06:18 Відповісти
Так люблю дивитись як С*кабеева витріщивши очі і піднявши вуха завива про бандерівців...
Так би й дивився, так би й дивився...
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24.10.2021 19:06 Відповісти
круто!!
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24.10.2021 19:07 Відповісти
ЭЛИТА НАРОДА! ЭЛИТА НАЦИИ!
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24.10.2021 19:12 Відповісти
В Україні, після 2014 року, за малим виключенням, всі стали бандерівцями.
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24.10.2021 19:21 Відповісти
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24.10.2021 19:23 Відповісти
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24.10.2021 19:24 Відповісти
прикол ))))) ***** поёт - Батько наш Бандера, Україна мати !!! ))))) (видео))))))) тыць....

https://youtu.be/Fi0Cz4GjYXc https://youtu.be/Fi0Cz4GjYXc

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24.10.2021 19:27 Відповісти
Героям СЛАВА !
ТРИЧІ !!!!!
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24.10.2021 19:40 Відповісти
Це хіт 2021 року !
Окрема подяка
Вокальному ансамблю Пентархія
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24.10.2021 19:43 Відповісти
Молодцы!!!!
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24.10.2021 19:50 Відповісти
Вот так и зеленую шоблу с зажоповцами надо научить эту песню душевно исполнять на коленях перед Стеной Памяти!
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24.10.2021 19:53 Відповісти
К сожалению эту шоблу я представляю только перед стеной плача...
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24.10.2021 21:14 Відповісти
Согласен, значит все-таки придётся напротив Стены Памяти Героев построить Стену Казней предателей. Негуманно, конечно, но эффективно.
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24.10.2021 21:22 Відповісти
Крысы Путлера придумали Атветочку...

На РАБссии слух прошел...

Фюрер Путлер с ума сошел...

Лалала-ла-лаа ла ла ля ляля ляля

Эй плешивыыыыыйййййййй.....
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24.10.2021 20:00 Відповісти
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24.10.2021 20:04 Відповісти
Утін жил

Я би так написала )
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24.10.2021 20:25 Відповісти
У Мордорі ..знову"запалало"
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24.10.2021 20:05 Відповісти
Ага. Щодо газу в кремлівських теж уже палало...
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24.10.2021 22:07 Відповісти
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24.10.2021 20:12 Відповісти
Коли мені дзвонять, мобилка співае: "Батько наш Бандера, Україна мати!"

Теж передаю у такий спосіб флешмобну естафету іншим пвтріотам!
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24.10.2021 20:17 Відповісти
Прийнято і виконано. Передаю далі.
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24.10.2021 20:40 Відповісти
Вата палає! Флешмоб "Батько наш - Бандера!" загнав під лаву м@скалів. Відео - в топ!

https://www.youtube.com/watch?v=ZnDWIUhIBPg
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24.10.2021 20:17 Відповісти
Молодці, хлопці! Дай Вам Бог здоров'я та вдачі у боротьбі за нашу рідну Україну. Слава Україні! Героям Слава!
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24.10.2021 20:39 Відповісти
Героям слава!
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24.10.2021 21:27 Відповісти
Всем Героям Слава
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24.10.2021 21:32 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати! 🇺🇦
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24.10.2021 22:48 Відповісти
Лучше "Ми за Україну будем убивати "
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25.10.2021 16:52 Відповісти
очень приятно ощущать ощущение, что кацапов сейчас от этой песни не просто рвёт... их выворачивает... так держать... чем больше кацапов сдохнет, тем быстрее придет победа...
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25.10.2021 05:59 Відповісти
кацапы ! все вместе - батько наш Бандера ..........
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25.10.2021 08:47 Відповісти
У мокшан батько Х#йло мавзолейное...
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25.10.2021 10:10 Відповісти
Слава Украине!
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26.10.2021 16:31 Відповісти
Уявіть як себе почуває ***** після прослуховування цього шедевру.
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20.03.2022 16:59 Відповісти
 
 