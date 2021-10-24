Десантники 80-ї бригади подякували молоді за флешмоб і заспівали "Батько наш Бандера". ВIДЕО
Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, що базується у Львові, приєдналися до пісенного флешмобу "Батько наш Бандера".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку бригади.
"Національно-патріотичне виховання дітей – невід’ємна частина формування нації! Народжені вільними, вже сьогодні чітко висловлюють свою позицію. Ми - військовослужбовці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, дякуємо юному поколінню за прославлення українських цінностей та підтримуємо їх! Дякуємо священнослужителям колективу "Пентархія" за популяризацію військово-патріотичної пісні", - йдеться в публікації.
Також львівські десантники вирішили передати флешмобну естафету іншим військовослужбовцям. Зокрема, запросили приєднатися побратимів із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.
Як дізнався львівський канал NTA, готують прем'єру і майбутні воїни - вихованці Ліцею імені Героїв Крут. Причому хлопці вирішили трохи змінити слова пісні під власні реалії.
"Оскільки вони майбутні офіцери, військові, то вирішили співати: "Ми за Україну вчимося воювати". Це більш усвідомлене переживання слів цієї пісні", - анонсує заступник начальника Львівського державного ліцею імені Героїв Крут Тарас Гривул.
Нагадаємо, що вже майже два тижні в українських мережах поширюють флешмоб "Батько наш Бандера", який запустили в TikTok львівські школярки. Його підхопили учні з різних міст, зірки шоу-бізнесу, спорту, політики.
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Слава Україні !!
Катастрофа произошла неподалёку от Рузы.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, погибли два человека.
"Аэропракт А-22 или "Летучая лисица" - двухместный сверхлёгкий высокоплан.
https://www.youtube.com/watch?v=mfXX_wx7ikU&t=51s&ab_channel=Ukra%D1%97ner
Ми за Україну будем воювати!
Так би й дивився, так би й дивився...
https://youtu.be/Fi0Cz4GjYXc https://youtu.be/Fi0Cz4GjYXc
ТРИЧІ !!!!!
Окрема подяка
Вокальному ансамблю Пентархія
На РАБссии слух прошел...
Фюрер Путлер с ума сошел...
Лалала-ла-лаа ла ла ля ляля ляля
Эй плешивыыыыыйййййййй.....
Я би так написала )
Теж передаю у такий спосіб флешмобну естафету іншим пвтріотам!
https://www.youtube.com/watch?v=ZnDWIUhIBPg