УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13065 відвідувачів онлайн
Новини Відео Силовики
6 602 31

Через Україну під виглядом студентів у країни ЄС переправили близько 3 тис. іноземців, з одного брали до $ 15000, - МВС. ВIДЕО

Правоохоронці викрили схему, за якою в Україні під виглядом навчання переправляли іноземців із подальшим незаконним транзитом до країн ЄС. Одного "студента" оцінювали в 15 000 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Для маскування каналу нелегальної міграції зловмисники створили мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців та використовували один із приватних вищих навчальних закладів.

За даними слідства, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання та на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Читайте також: Фон дер Ляєн про міграційну кризу: Ми разом дамо сильну і спільну відповідь на дії Білорусі

Упродовж кількох місяців правоохоронці затримали близько 40 "студентів" під час спроби їхнього переправлення до країн ЄС. За даними слідства, за два роки фігуранти переправили до України близько трьох тисяч іноземців для "здобуття освіти".

Таке "навчання в Україні" пропонували в більш ніж 10 країнах Африканського континенту, Близького Сходу й Південно-Східної Азії. А вартість нелегального транзиту однієї людину в ЄС становила від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, дохід від цієї "схеми" щорічно становив понад мільйон доларів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає ув'язнення від 5 до 7 років.

Зараз трьом учасникам злочинного угруповання - двом іноземцям та одному громадянину України - вже повідомили про підозру.

Читайте також: Прикордонники затримали 7 нелегальних мігрантів на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТО

Українців та одного з іноземців взяли під варту, а щодо іншого іноземця поки що вирішують питання про запобіжний захід.

МВС (3510) мігранти (1119) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) міграція (373)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Та начните с ОВИРов---и на них же остановитесь. Ясно станет с того момента. Остальная цепочка---чепухня!
показати весь коментар
24.10.2021 21:06 Відповісти
+4
И на попередников не спетляешь.))))
показати весь коментар
24.10.2021 21:07 Відповісти
+3
Точно и особенно надо остановится на тех бойких "бизнес-вумен", которые ими руководят. Там всё на лице и на имеющемся имуществе написано
показати весь коментар
24.10.2021 21:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та начните с ОВИРов---и на них же остановитесь. Ясно станет с того момента. Остальная цепочка---чепухня!
показати весь коментар
24.10.2021 21:06 Відповісти
Точно и особенно надо остановится на тех бойких "бизнес-вумен", которые ими руководят. Там всё на лице и на имеющемся имуществе написано
показати весь коментар
24.10.2021 21:20 Відповісти
Есть ещё места с таким мамзелями. Удивитесь---где? Вышел на пенсию я давненько---в 2006г. Ну и пошёл там по одной темке в свой собес(по старинке). Убогость, девки почти моего возраста, короже жэк в райцентре---совковщина чистая. Но прошло лет с 12 с тех пор, и в 2017г пошёл опять я. Оба-на! Компы на столах с мониторами окна не видно, плитка в туалетах с розовинкой, мебель офисная полумягкая, кондёры в каждом 2 окне и прочее. Но девки просто капец---чаще по в среднем по 85-100кг, 5 размер массово, лет 30-40, взгляд порочный но дежурный, одежда в обтяжку, смартфоны как коробка конфет, походка от бедра. Были и моложе---те худее были. Но внимательные слушать---и хрен что помочь. Но посмотрел---понравились всё равно. Всё правда.
показати весь коментар
24.10.2021 22:04 Відповісти
Эх, Вам бы рассказы писать. Такой талант пропадает.
показати весь коментар
25.10.2021 00:08 Відповісти
Так тебе живчику 75 лет, или ты мент, который в 45 ушел на пенсию?
показати весь коментар
25.10.2021 12:12 Відповісти
Опять кому не спится в ночь глуху-ю? Крепко полиграф полиграфический накинул! Сто раз тебе намекал---ну не дано всем полетать, походить по океанам, конокрадов всяких пошугать с окраин и подворотень! Был случай в жизни, чуть ударил по пролетарской части после пас-флота. таким как ты гиперболоид всепроникающий говорить не стоит детальки---вас эпохальных с геном падлика морозова сторонится стоит. Ментами увлекаешся или из них таки? Поработал по 1 списку я чуть, а потом что не хватило до нужного стажика чуть добавил, времена были подходящие для этого. Пока не вели потом идентефикационные коды, и нач. отделов кадров потеряли шанс копеечку зарабатывать---как раньше в совковые сладкие для них времена. Чуть успел я, но в кое в чём и опоздал. Ушёл в 2006 в 53 года. 75 пока не моя дата----не копай другим---а то не заметишь как тебе копнут в мокрую погоду. Поскользнёшся в канавку. Шутка---живи кудрявый--но не меряй другим. Мне пока 68. А ментов знаю---был случай с 1972 по 1974гг. Дело было на Воздухофлотском проспекте. В каком городе не скажу. И так все знают. А ты нет. Аривидерчи!
показати весь коментар
25.10.2021 14:18 Відповісти
Хороший поток сознания Не понятно только почему я не должен знать что Воздухофлотский проспект в Киеве?
показати весь коментар
27.10.2021 15:59 Відповісти
В 1967г там в 6-этажном здании был сформирован спец-полк-милиции. СМЧМ---называлось тогда. Как составляющая ВВ МВД. Срочная служба. Потом в Мацкве и Лёнинграде и кое где позже батальоны. В патрульные роты брали только городских и с Харькова, в автороту были ребята с райцентров, но не те что от военкоматов в ДОСААФ е проходили курсы водил. А те кто хоть чуть уже поездил---всё таки Киев. Вот и весь момента общения с ментовщиной. В основоном патрульно-постовая служба, каждый взвод был закреплён районом города. Достался мне тогда молодой район Днепровский. Служил в указаное время 1972-74г. Разное было. Хотя с ментиками пришлось конечно иногда вступать и не всегда в неравную борьбу. Но море звало с детства. Там было лучше. Тему пора закрыть. Мне всё чаще скучно---вообще.
показати весь коментар
27.10.2021 22:18 Відповісти
а што такое овиры? это при совке были отделы виз и регистрации. Какае овиры могут быть в Украине?
показати весь коментар
24.10.2021 21:22 Відповісти
Я знаю---мне 68 лет. Речь то в целом не в названии правильном на сегодня. Разве указав бы правильно---тема бы ркшилась. Я получал загранпаспорт последний свой примерно 10 лет назад, теперь старого образца, скоро сроку капец---так Овиром и называлось. А первый паспорт получал в начале 1975г---правда паспорт моряка загранплаванья---чуть иное, но схема одна тогда---в капстраны доступ был. Чуть тема знакома очень давно.
показати весь коментар
24.10.2021 21:50 Відповісти
Навіщо вам паспорт, у такому віку вже вдома на печі сидіти, а не рипатись та збирати ковід по білому світу.
показати весь коментар
25.10.2021 07:41 Відповісти
И на попередников не спетляешь.))))
показати весь коментар
24.10.2021 21:07 Відповісти
ну, то схема стара, ще з середини 1990-х
й накрилася схема, тільки коли з'ясувалось, що 2/3 тих "скубентів" ні прочитати ані написати своє ім'ярек не здужають...
показати весь коментар
24.10.2021 21:08 Відповісти
На 15 тыс зелени можно открыть небольшой бизнес и у себя в стране, так зачем так стремится в ЕС за пособием.
показати весь коментар
24.10.2021 21:20 Відповісти
Впевнений, що в більшості країн, з яких ці "студенти" приїжджали, ситуація з можливістю "створити свій невеличкий бізнес" приблизно така ж, як і в луганді та домбабве: якщо комусь з автоматом здасться, що в сім'ї є гроші або можливість їх дістати, то декілька членів цієї сім'ї якимось дивним чином одразу опиняються "на підвалі" за "цілком обгрунтованим" звинуваченням. І вся сім'я починає носити до цієї "людини з автоматом" продукти, цигарки та гроші.
показати весь коментар
24.10.2021 21:57 Відповісти
15 доляров...настоящих кремлевскиХ? ни себе чего живут черномазые иракцы...
показати весь коментар
24.10.2021 21:26 Відповісти
Непонимаю эту схему. 15 тыс заплатить, чтобы оказаться в ес? Неужели тур виза еще дороже стоит в их странах?
А по прибытию в ес, нелегалам, что сразу дают квартиры и пособие? Такого не будет, будет депортация или тюрьма.
многократно видел облавы в Нидерландах на чернокожих в метро.
Вобщем, толку от этого всего движа?
показати весь коментар
24.10.2021 21:27 Відповісти
Шукають безпеку в середовищі європейських цінностей.
До того ж, вони швидко відіб'ють ті гроші. За два роки. І працювати не треба
показати весь коментар
24.10.2021 21:30 Відповісти
просто визу не дадут
показати весь коментар
24.10.2021 21:31 Відповісти
В Нідерландах людина з автоматом тобі в потилицю не стрельне просто з-за того, що так захотілося. Навіть перебування в голландській в'язниці - це набагато краще, ніж бомжування під обстрілами чи перебування в "фільтраційних таборах", які створені силами миротворців ООН у багатьох з тих африканських чи близько-східних країн з причини міжетнічних конфліктів тощо.
показати весь коментар
24.10.2021 22:02 Відповісти
3 тисячі помножить на 15 000 зелених--це не мільон,як написано... а 45 мільонів доларів!!!А це вже другий кампот )))
показати весь коментар
24.10.2021 21:34 Відповісти
Доводилося ділитися.
показати весь коментар
25.10.2021 10:09 Відповісти
люди которые способны за это отдать 15 штук, вполне могут приехать туда легально и потеряться
показати весь коментар
24.10.2021 21:39 Відповісти
Не можуть. В багатьох з тих країн країни ЄС взагалі ніяких віз нікому ні під якими приводами не дають. Тобто, спочатку громадяни тих країн повинні дістатись сусідніх країн, де більше безпечно і в потилицю на вулиці просто так не стріляють, довести свою потребу, отримати візу... Це зазвичай майже неможливо.

А ось приїхати в Україну "на навчання" з якоїсь Сирії - і зараз без проблем.

Наприклад: $500 коштує авіаквиток (2 пересадки) Дамаск-мацква. Далі на автобусі до Києва за $35 (3300 дерев'яних). В Україну сирійця пустять - бо "на навчання їде". Та і в Криму ніколи не був же ж...
показати весь коментар
24.10.2021 22:13 Відповісти
во всех ВУЗах где есть отдел работы с иностранцами такая схема есть. Это просто в жертву одного принесли, для галочки....
показати весь коментар
24.10.2021 22:04 Відповісти
Педагогічна група Лондонського університету.
показати весь коментар
24.10.2021 22:57 Відповісти
Чому тут дивуватися...Сама корумпована влада за всі часи незадежності.
показати весь коментар
24.10.2021 23:37 Відповісти
Не сміши людей. Саме при свинорилому відбулись "реформи" та його сектантах-сатанистах.
Це і сліпота до банків, гральні свинарники в кількості за 10000 штук по всій Україні. Чи може вони не знали? Занли-годувались.
При твому свинорилому весчали руцко-свинячие канали. Багато ще цікавого.
показати весь коментар
25.10.2021 09:37 Відповісти
Про Пандору пайпер...Ні чого не чув!??? На яких щаблях Україна знаходеться у світі, по офшорно-корупційним оборуткам при віслюку османському??? Бо Зебобікам, у всьому винен тільки Порошенко. Бггггга.
показати весь коментар
25.10.2021 10:58 Відповісти
 
 