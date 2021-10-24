Через Україну під виглядом студентів у країни ЄС переправили близько 3 тис. іноземців, з одного брали до $ 15000, - МВС. ВIДЕО

Правоохоронці викрили схему, за якою в Україні під виглядом навчання переправляли іноземців із подальшим незаконним транзитом до країн ЄС. Одного "студента" оцінювали в 15 000 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Для маскування каналу нелегальної міграції зловмисники створили мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців та використовували один із приватних вищих навчальних закладів.

За даними слідства, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання та на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх до країн ЄС поза пунктами пропуску.

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Упродовж кількох місяців правоохоронці затримали близько 40 "студентів" під час спроби їхнього переправлення до країн ЄС. За даними слідства, за два роки фігуранти переправили до України близько трьох тисяч іноземців для "здобуття освіти".

Таке "навчання в Україні" пропонували в більш ніж 10 країнах Африканського континенту, Близького Сходу й Південно-Східної Азії. А вартість нелегального транзиту однієї людину в ЄС становила від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, дохід від цієї "схеми" щорічно становив понад мільйон доларів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає ув'язнення від 5 до 7 років.

Зараз трьом учасникам злочинного угруповання - двом іноземцям та одному громадянину України - вже повідомили про підозру.

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Українців та одного з іноземців взяли під варту, а щодо іншого іноземця поки що вирішують питання про запобіжний захід.