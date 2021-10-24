Кому загрожує Рошен і як воюють за Киву? - у новому випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

Війна за Киву, музичні хіти від "слуги народу", роздуми про те, кому загрожують цукерки "Рошен", а ще – трохи Надії Савченко – в легко-іронічному меню.

Також у новому випуску "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ - Марина Данилюк-Ярмолаєва й Богдан Буткевич складуть рейтинг політиків, яких, вибачте за каламбур, не можна допускати до політики навіть на гарматний постріл.

У гостях у ведучих - українська актриса театру й кіно, неперевершена Ірма Вітовська-Ванца.

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