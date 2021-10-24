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Кому загрожує Рошен і як воюють за Киву? - у новому випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

Війна за Киву, музичні хіти від "слуги народу", роздуми про те, кому загрожують цукерки "Рошен", а ще – трохи Надії Савченко – в легко-іронічному меню.

Також у новому випуску "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ - Марина Данилюк-Ярмолаєва й Богдан Буткевич складуть рейтинг політиків, яких, вибачте за каламбур, не можна допускати до політики навіть на гарматний постріл.

У гостях у ведучих - українська актриса театру й кіно, неперевершена Ірма Вітовська-Ванца.

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Проєкт реалізується в партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

шоу (56) гумор (681) Цензор.НЕТ (138) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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25.10.2021 00:04 Відповісти
Одесса з вами, будем голосувати за Порошенка.
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25.10.2021 01:26 Відповісти
А за Труханова, це теж "за Порошенка"?
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25.10.2021 08:54 Відповісти
Якщо Ківу схрестить з Надією Савченко , то фауна світу поповниться новим видом прямоходячих приматів і людство врешті побачить штучний аналог невловимої "снігової людини"!
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25.10.2021 06:34 Відповісти
Если ты украл диссертацию - не строй мост - иди в политику!М.Жванецкий
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25.10.2021 07:14 Відповісти
 
 