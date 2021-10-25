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Рятувальники ДСНС розгорнуть у Каховці мобільний госпіталь на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19. ВIДЕО
Мобільний госпіталь Державної служби України з надзвичайних ситуацій буде розгорнуто на території Каховської центральної міської лікарні ім. Сім’ї Панкеєвих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram відомства.
Так, колона техніки рятувальників, яка доставляє мобільний госпіталь ДСНС в одну з лікарень м. Каховка Херсонської області, вирушили в понеділок.
Госпіталь складається з 35 наметів і модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії.
Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення. Його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих COVID-19.
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Виталик Головченко
показати весь коментар25.10.2021 10:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вольный Каменьщик
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