Рятувальники ДСНС розгорнуть у Каховці мобільний госпіталь на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19. ВIДЕО

Мобільний госпіталь Державної служби України з надзвичайних ситуацій буде розгорнуто на території Каховської центральної міської лікарні ім. Сім’ї Панкеєвих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram відомства.

Так, колона техніки рятувальників, яка доставляє мобільний госпіталь ДСНС в одну з лікарень м. Каховка Херсонської області, вирушили в понеділок.

Госпіталь складається з 35 наметів і модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії.

Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення. Його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих COVID-19.

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