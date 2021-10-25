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Рятувальники ДСНС розгорнуть у Каховці мобільний госпіталь на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19. ВIДЕО

Мобільний госпіталь Державної служби України з надзвичайних ситуацій буде розгорнуто на території Каховської центральної міської лікарні ім. Сім’ї Панкеєвих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram відомства.

Так, колона техніки рятувальників, яка доставляє мобільний госпіталь ДСНС в одну з лікарень м. Каховка Херсонської області, вирушили в понеділок.

Госпіталь складається з 35 наметів і модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії.

Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення. Його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих COVID-19.

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Автор: 

лікарня (1364) Каховка (125) COVID-19 (19765)


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мда
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25.10.2021 10:05 Відповісти
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25.10.2021 10:05 Відповісти
А де госпіталь на 90 000 місць, з киснем, ШВЛ, як казав наш Бубочка, за день розвернули вже?
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25.10.2021 10:32 Відповісти
а где надувной медперсонал? врачи и медсестры с ног уже падают... и даже уже похер- больной(заболел ли) врач или сестра -выходи в смену...потому что нет никого на замену...
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25.10.2021 11:48 Відповісти
 
 