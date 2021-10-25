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"Ти що показуєш!? Виродки, бл#дь! Ох#їли!" - футбольний матч другої ліги "Суми" - "Перемога" завершився масовою бійкою. ВIДЕО

Матч 15-го туру групи Б другої ліги "Суми" - "Перемога" (Дніпро) завершився масовою бійкою, яку влаштували вболівальники, гравці і представники обох клубів. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на 90-й хвилині зустрічі "Перемога" забила і після взяття воріт на полі почалася бійка, в ході якої був використаний газовий балончик. В інцидент втрутилися представники правоохоронних органів, які спробували заспокоїти ситуацію.

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Автор: 

бійка (746) футбол (1586)


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Топ коментарі
+14
А замахнуться на Уильяма понимаетели нашего Шекспира?
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25.10.2021 12:07 Відповісти
+11
Що не говоріть, але такого раніше не було, а сьогодні куди не кинься -скрізь бардак! Дякуємо 73%, ви зробили всіх разом, зруйнували суди, поліцію, СБУ, прокуратуру, вже і до футболу дісталися. Де охорона громадського порядку на стадіоні? Хто так виховує футболістів і де?
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25.10.2021 12:09 Відповісти
+9
О,так группа Б Второй лиги ещё интереснее УПЛ. Не замахнуться ли им на Серию А?
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25.10.2021 11:54 Відповісти
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О,так группа Б Второй лиги ещё интереснее УПЛ. Не замахнуться ли им на Серию А?
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25.10.2021 11:54 Відповісти
А замахнуться на Уильяма понимаетели нашего Шекспира?
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25.10.2021 12:07 Відповісти
......бить или не бить ......?
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25.10.2021 16:27 Відповісти
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25.10.2021 16:29 Відповісти
зрелищный футбол и очень интересный, кто кого
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25.10.2021 12:12 Відповісти
а че столько ворот? Во второй лиге так?
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25.10.2021 11:57 Відповісти
Вратарь лихо с ноги пробил чувака на 7 секунде.))
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25.10.2021 11:58 Відповісти
я сразу и не заметил))))
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25.10.2021 19:27 Відповісти
гей, не біда, горе - не біда,
бакланці зібралися з нашого села!
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25.10.2021 12:01 Відповісти
90-й минуте встречи "Перемога" забила и после взятия ворот началась драка
Ай лав зіс гейм
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25.10.2021 12:01 Відповісти
полiцiянти так жe одягнeнi як i усi. нe розбeрeш дe хто.
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25.10.2021 12:07 Відповісти
Що не говоріть, але такого раніше не було, а сьогодні куди не кинься -скрізь бардак! Дякуємо 73%, ви зробили всіх разом, зруйнували суди, поліцію, СБУ, прокуратуру, вже і до футболу дісталися. Де охорона громадського порядку на стадіоні? Хто так виховує футболістів і де?
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25.10.2021 12:09 Відповісти
було. то тобi нe попадалось почути.
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25.10.2021 17:07 Відповісти
Что ты пи"""""ишь ,мордобой на футбольных матчах это в порядке вещей. Не бардачный ты мой.
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25.10.2021 17:56 Відповісти
Не знаю как футбол , а вот газовый баллончик оказался качественный.
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25.10.2021 12:09 Відповісти
Было у отца три сына: первый был учитель, второй был инженер, а третий - футболист....
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25.10.2021 12:12 Відповісти
Вніманіє - бл#дь! Ох#ели!"...оце й є русифікація.
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25.10.2021 12:13 Відповісти
цвет нации. Ылита... это точно футбол? ММА какое то!

этим ублюдкам маки бы поснимать из триллеров, да пару раз по роже заехать чем то тяжелым! а балончик мудаку в зад ницу засунуть и там понажимать раза 2-3 хотя бы! ну и конченые
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25.10.2021 12:14 Відповісти
МАСКИ, опечатался
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25.10.2021 12:15 Відповісти
Ну в Іспанії вчора теж фани Барселони поривалися вломити тренеру після програшу Реалу...
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25.10.2021 12:37 Відповісти
Дураки не послушали девочку, которая все время кричала, все сюда идем.
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25.10.2021 12:23 Відповісти
ну почублися трохи. діло молоде
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25.10.2021 12:27 Відповісти
Мавпи. Культури ніякої, лише рефлекси.
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25.10.2021 12:30 Відповісти
Прям "Грин стритт хулиганс"
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25.10.2021 12:44 Відповісти
Геть дурні люди.
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25.10.2021 12:50 Відповісти
Тоже мне массовая драка, 10 человек потолкалось.
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25.10.2021 12:50 Відповісти
Ну все кто пришел посмотреть этот судьбоносный матч. Все таки будущее украинского футбола не в диких спустившихся с пальм легионерах, а в наших прекрасных украинских талантах. Ну вот какому зрителю может быть интересен вчерашний матч Барселона-Реал, когда в это же время играют Сумы и Перемога?
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25.10.2021 13:25 Відповісти
Я всегда болею за украинскую команду в которой больше всех украинцев. За Шахтер никогда не болел.
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25.10.2021 20:34 Відповісти
Задачка головоломная. Болеть за Сумы или Перемогу? А решение простое - в футболе нужно смотреть не игру и результаты, а подсчитывать количество украинцев!
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26.10.2021 13:23 Відповісти
На трибуне или на поле?
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26.10.2021 21:12 Відповісти
Тамада веселый и конкурсы интересные.
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25.10.2021 13:10 Відповісти
это про фильм "Игра в кальмара"
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25.10.2021 13:28 Відповісти
Какая гопота!!!! Отловить всех и высеч розгами на площади!!!
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25.10.2021 13:21 Відповісти
Я канєчно діко ізвіняюсь - але буду неполіткоректним: що на полі робить баба (соррі жінка) і чому так швидко втік з поля негр (афроамериканець) ????
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25.10.2021 16:30 Відповісти
в любой непонятно ситуации первым погибает негр, потому не мудрено...
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25.10.2021 19:29 Відповісти
Усьо шо треба знать про український фуйбол і фуйболістів - так єтаж будущіе Мєсі и Руналди ... ...
З.І. Мабуть дагаварняк не слажився - хтося не знав пра дагавори ...
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25.10.2021 16:36 Відповісти
Примечательно, что полиция так и на забрала тот балончик у буйного мелкого пацанчега
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25.10.2021 18:01 Відповісти
гопота їпана!
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25.10.2021 18:41 Відповісти
В футбольные болельщики записываются чтобы стать частью единого стада. Они думают в стаде безопаснее. Так было миллион лет. Это инстинкт, нельзя никого винить.
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25.10.2021 18:43 Відповісти
быдлоспорт с быдлоболельщиками !
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25.10.2021 20:06 Відповісти
мдааа..... генофонд однако... (
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25.10.2021 21:01 Відповісти
в дибильную игру играют дебилоиды.
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25.10.2021 21:38 Відповісти
обезяны дурные
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25.10.2021 22:06 Відповісти
если на футбольных матчах происходит такой перепихон, то наверно какая жестяковая рубка должна возникать у болельщиков бокса
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25.10.2021 23:56 Відповісти
Пора уже переходить и возрождать европейский народный футбол..когда толпа с одной части города пыталась закатить мяч в другую...с мордобоем, проломанными черепами ...
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26.10.2021 06:59 Відповісти
Нефиг бабе делать на стадионе. Адреналин - мужская стихия. Чем больше в бабе адреналина, тем меньше она женщина.
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26.10.2021 08:09 Відповісти
 
 