"Ти що показуєш!? Виродки, бл#дь! Ох#їли!" - футбольний матч другої ліги "Суми" - "Перемога" завершився масовою бійкою. ВIДЕО

Матч 15-го туру групи Б другої ліги "Суми" - "Перемога" (Дніпро) завершився масовою бійкою, яку влаштували вболівальники, гравці і представники обох клубів. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на 90-й хвилині зустрічі "Перемога" забила і після взяття воріт на полі почалася бійка, в ході якої був використаний газовий балончик. В інцидент втрутилися представники правоохоронних органів, які спробували заспокоїти ситуацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український коментатор Лук'яненко у прямому ефірі назвав РФ агресором і окупантом під час матчу Ліги Європи "Спартак" - "Лестер": "Щиро бажаю поразки російській команді". ВIДЕО