"Ти що показуєш!? Виродки, бл#дь! Ох#їли!" - футбольний матч другої ліги "Суми" - "Перемога" завершився масовою бійкою. ВIДЕО
Матч 15-го туру групи Б другої ліги "Суми" - "Перемога" (Дніпро) завершився масовою бійкою, яку влаштували вболівальники, гравці і представники обох клубів. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на 90-й хвилині зустрічі "Перемога" забила і після взяття воріт на полі почалася бійка, в ході якої був використаний газовий балончик. В інцидент втрутилися представники правоохоронних органів, які спробували заспокоїти ситуацію.
Топ коментарі
+14 Александр Глазков
показати весь коментар25.10.2021 12:07 Відповісти Посилання
+11 Анатолий К #427424
показати весь коментар25.10.2021 12:09 Відповісти Посилання
+9 Garry Grant
показати весь коментар25.10.2021 11:54 Відповісти Посилання
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бакланці зібралися з нашого села!
Ай лав зіс гейм
этим ублюдкам маки бы поснимать из триллеров, да пару раз по роже заехать чем то тяжелым! а балончик мудаку в зад ницу засунуть и там понажимать раза 2-3 хотя бы! ну и конченые
З.І. Мабуть дагаварняк не слажився - хтося не знав пра дагавори ...